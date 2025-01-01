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Програмне забезпечення для шифрування електронної пошти
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Програмне забезпечення для шифрування електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

Технологія шифрування електронної пошти перетворює та захищає інформацію під час її проходження через сервер електронної пошти, гарантуючи, що дані під час передачі залишаються захищеними, доки не буде ідентифіковано одержувача. Хоча шифрування електронної пошти є корисним у різних галузях промисловості, воно має важливе значення в таких секторах, як охорона здоров’я та уряд, де конфіденційну інформацію, як-от медичні записи та державні дані, необхідно зашифрувати перед наданням. Ці інструменти використовують різні методи шифрування для приховування інформації, і всі вони спрямовані на запобігання несанкціонованому доступу до конфіденційних бізнес-даних. Шифрування на транспортному рівні захищає від прослуховування, гарантуючи, що інформація залишається конфіденційною, доки вона не досягне цільової мережі. Наскрізне шифрування забезпечує додатковий захист, зберігаючи дані в зашифрованому вигляді з моменту створення електронного листа до отримання доступу до нього авторизованими пристроями, безпосередньо пов’язаними з призначеним одержувачем.

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Tuta

Tuta

tuta.com

Tuta – це безпечна служба електронної пошти, що пропонує шифрування листів, календарів та контактів для захисту особистих даних користувачів.

Mailfence

Mailfence

mailfence.com

Mailfence - це безпечна служба електронної пошти з функціями шифрування, цифровими підписами та організаційними інструментами для управління листами та документами.

Spike

Spike

spikenow.com

Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.

Encyro

Encyro

encyro.com

Encyro - це платформа для безпечного обміну файлами та електронними підписами між підприємствами та клієнтами, що не вимагає створення облікового запису.

HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

HornetSecurity забезпечує комплексний захист Microsoft 365, включаючи безпеку електронної пошти, резервне копіювання та архівування, з можливістю адаптації під потреби бізнесу.

Beeble

Beeble

beeble.com

Beeble – це платформа для електронної пошти та онлайн-сховища з високим рівнем захисту і конфіденційності без доступу третіх осіб.

RMail

RMail

rmail.com

RMail - сервіс для захисту електронної пошти, який забезпечує шифрування, електронні підписи та управління документами для дотримання приватності та відповідності.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.

BlueFiles

BlueFiles

bluefiles.com

BlueFiles – платформа для передачі файлів. Дозволяє надсилати зашифровані файли з контролем доступу, завантажень і термінів. Забезпечує приватність користувачів.

LuxSci

LuxSci

luxsci.com

LuxSci пропонує безпечні рішення для цифрових комунікацій у медичній сфері, включаючи електронну пошту та інструменти для збору даних пацієнтів.

Zivver

Zivver

zivver.com

Zivver - рішення для безпечного обміну електронною поштою та файлами із шифруванням та двофакторною автентифікацією, що спрощує спілкування без створення облікових записів.

Boolebox

Boolebox

boolebox.com

Boolebox - це платформа для захисту даних, що дозволяє шифрувати, зберігати та безпечно ділитися конфіденційною інформацією.

Paubox

Paubox

paubox.com

Paubox – це рішення для безпечної електронної пошти, що відповідає вимогам HIPAA, яке дозволяє медичним організаціям спілкуватися з пацієнтами без порталів і паролів.

Trustifi

Trustifi

trustifi.com

Trustifi - платформа для захисту електронної пошти, яка забезпечує шифрування, захист від втрат даних та виявлення загроз, покращуючи безпеку електронних комунікацій.

SendSafely

SendSafely

sendsafely.com

SendSafely - це додаток для безпечного обміну шифрованими файлами та інформацією, який інтегрується з різними системами для захисту конфіденційності.

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Програмне забезпечення для шифрування електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog