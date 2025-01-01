Магазин вебзастосунків Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.

Пошук

✨ WebCatalog Desktop ✨ Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності. Завантажити WebCatalog Desktop Дізнатися більше

Найпопулярніші Нещодавно додані Програмне забезпечення для шифрування електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

Технологія шифрування електронної пошти перетворює та захищає інформацію під час її проходження через сервер електронної пошти, гарантуючи, що дані під час передачі залишаються захищеними, доки не буде ідентифіковано одержувача. Хоча шифрування електронної пошти є корисним у різних галузях промисловості, воно має важливе значення в таких секторах, як охорона здоров’я та уряд, де конфіденційну інформацію, як-от медичні записи та державні дані, необхідно зашифрувати перед наданням. Ці інструменти використовують різні методи шифрування для приховування інформації, і всі вони спрямовані на запобігання несанкціонованому доступу до конфіденційних бізнес-даних. Шифрування на транспортному рівні захищає від прослуховування, гарантуючи, що інформація залишається конфіденційною, доки вона не досягне цільової мережі. Наскрізне шифрування забезпечує додатковий захист, зберігаючи дані в зашифрованому вигляді з моменту створення електронного листа до отримання доступу до нього авторизованими пристроями, безпосередньо пов’язаними з призначеним одержувачем.