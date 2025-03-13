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Технологія шифрування електронної пошти перетворює та захищає інформацію під час її проходження через сервер електронної пошти, гарантуючи, що дані під час передачі залишаються захищеними, доки не буде ідентифіковано одержувача. Хоча шифрування електронної пошти є корисним у різних галузях промисловості, воно має важливе значення в таких секторах, як охорона здоров’я та уряд, де конфіденційну інформацію, як-от медичні записи та державні дані, необхідно зашифрувати перед наданням. Ці інструменти використовують різні методи шифрування для приховування інформації, і всі вони спрямовані на запобігання несанкціонованому доступу до конфіденційних бізнес-даних. Шифрування на транспортному рівні захищає від прослуховування, гарантуючи, що інформація залишається конфіденційною, доки вона не досягне цільової мережі. Наскрізне шифрування забезпечує додатковий захист, зберігаючи дані в зашифрованому вигляді з моменту створення електронного листа до отримання доступу до нього авторизованими пристроями, безпосередньо пов’язаними з призначеним одержувачем.
Запит на новий застосунок
Tuta
tuta.com
Tuta – це безпечна служба електронної пошти, що пропонує шифрування листів, календарів та контактів для захисту особистих даних користувачів.
Mailfence
mailfence.com
Mailfence - це безпечна служба електронної пошти з функціями шифрування, цифровими підписами та організаційними інструментами для управління листами та документами.
Spike
spikenow.com
Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.
Encyro
encyro.com
Encyro - це платформа для безпечного обміну файлами та електронними підписами між підприємствами та клієнтами, що не вимагає створення облікового запису.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity забезпечує комплексний захист Microsoft 365, включаючи безпеку електронної пошти, резервне копіювання та архівування, з можливістю адаптації під потреби бізнесу.
Beeble
beeble.com
Beeble – це платформа для електронної пошти та онлайн-сховища з високим рівнем захисту і конфіденційності без доступу третіх осіб.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
RMail
rmail.com
RMail - сервіс для захисту електронної пошти, який забезпечує шифрування, електронні підписи та управління документами для дотримання приватності та відповідності.
Virtru
virtru.com
Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles – платформа для передачі файлів. Дозволяє надсилати зашифровані файли з контролем доступу, завантажень і термінів. Забезпечує приватність користувачів.
LuxSci
luxsci.com
LuxSci пропонує безпечні рішення для цифрових комунікацій у медичній сфері, включаючи електронну пошту та інструменти для збору даних пацієнтів.
Boolebox
boolebox.com
Boolebox - це платформа для захисту даних, що дозволяє шифрувати, зберігати та безпечно ділитися конфіденційною інформацією.
Paubox
paubox.com
Paubox – це рішення для безпечної електронної пошти, що відповідає вимогам HIPAA, яке дозволяє медичним організаціям спілкуватися з пацієнтами без порталів і паролів.
Zivver
zivver.com
Zivver - рішення для безпечного обміну електронною поштою та файлами із шифруванням та двофакторною автентифікацією, що спрощує спілкування без створення облікових записів.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi - платформа для захисту електронної пошти, яка забезпечує шифрування, захист від втрат даних та виявлення загроз, покращуючи безпеку електронних комунікацій.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely - це додаток для безпечного обміну шифрованими файлами та інформацією, який інтегрується з різними системами для захисту конфіденційності.
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