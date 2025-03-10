Програмне забезпечення для шифрування електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

RMail

rmail.com

RPost є світовим лідером у сфері послуг електронного підпису та кібербезпеки, що спеціалізується на шифруванні електронної пошти для конфіденційності та відповідності вимогам, автоматизації електронного підпису, легальному підтвердженні електронної доставки, управлінні правами на документи та послугах на основі штучного інтелекту для запобігання витоку даних та електронних даних людини. помилки безпеки. Платформи електронної безпеки RMail, електронного підпису RSign і електронної відповідності зареєстрованої електронної пошти RPost на основі штучного інтелекту отримали понад 50 патентів на свої основні технології та отримали міжнародні нагороди та відзнаки, включно з нагородою World Mail Award за найкращу ініціативу з безпеки. Нагорода Mittelstand за найкращу інновацію в ІТ у Німеччині та APCC за найкращий вибір за відповідність конфіденційності даних електронної пошти GDPR. Понад 25 мільйонів користувачів користуються послугами RPost щодо відстеження, перевірки, шифрування, електронного підпису, сертифікації, спільного використання та захисту протягом більш ніж десяти років у понад 100 країнах. Найбільшими клієнтами RPost є одні з найповажніших світових брендів у галузі та регіоні. Місія RPost полягає в тому, щоб допомогти нашим клієнтам у всьому світі спілкуватися та здійснювати електронні транзакції в найбільш безпечний, сумісний і продуктивний спосіб, а також постійно вдосконалювати наші продукти для підтримки їхніх потреб, що постійно змінюються.