Програмне забезпечення для шифрування електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Технологія шифрування електронної пошти перетворює та захищає інформацію під час її проходження через сервер електронної пошти, гарантуючи, що дані під час передачі залишаються захищеними, доки не буде ідентифіковано одержувача. Хоча шифрування електронної пошти є корисним у різних галузях промисловості, воно має важливе значення в таких секторах, як охорона здоров’я та уряд, де конфіденційну інформацію, як-от медичні записи та державні дані, необхідно зашифрувати перед наданням. Ці інструменти використовують різні методи шифрування для приховування інформації, і всі вони спрямовані на запобігання несанкціонованому доступу до конфіденційних бізнес-даних. Шифрування на транспортному рівні захищає від прослуховування, гарантуючи, що інформація залишається конфіденційною, доки вона не досягне цільової мережі. Наскрізне шифрування забезпечує додатковий захист, зберігаючи дані в зашифрованому вигляді з моменту створення електронного листа до отримання доступу до нього авторизованими пристроями, безпосередньо пов’язаними з призначеним одержувачем.
Запит на новий застосунок
Mailfence
mailfence.com
Mailfence - це безпечна служба електронної пошти з функціями шифрування, цифровими підписами та організаційними інструментами для управління листами та документами.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
Spike
spikenow.com
Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.
Tuta
tuta.com
Tuta – це безпечна служба електронної пошти, що пропонує шифрування листів, календарів та контактів для захисту особистих даних користувачів.
Virtru
virtru.com
Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity забезпечує комплексний захист Microsoft 365, включаючи безпеку електронної пошти, резервне копіювання та архівування, з можливістю адаптації під потреби бізнесу.
RMail
rmail.com
RPost є світовим лідером у сфері послуг електронного підпису та кібербезпеки, що спеціалізується на шифруванні електронної пошти для конфіденційності та відповідності вимогам, автоматизації електронного підпису, легальному підтвердженні електронної доставки, управлінні правами на документи та послугах на основі штучного інтелекту для запобігання витоку даних та електронних даних людини. помилки безпеки. Платформи електронної безпеки RMail, електронного підпису RSign і електронної відповідності зареєстрованої електронної пошти RPost на основі штучного інтелекту отримали понад 50 патентів на свої основні технології та отримали міжнародні нагороди та відзнаки, включно з нагородою World Mail Award за найкращу ініціативу з безпеки. Нагорода Mittelstand за найкращу інновацію в ІТ у Німеччині та APCC за найкращий вибір за відповідність конфіденційності даних електронної пошти GDPR. Понад 25 мільйонів користувачів користуються послугами RPost щодо відстеження, перевірки, шифрування, електронного підпису, сертифікації, спільного використання та захисту протягом більш ніж десяти років у понад 100 країнах. Найбільшими клієнтами RPost є одні з найповажніших світових брендів у галузі та регіоні. Місія RPost полягає в тому, щоб допомогти нашим клієнтам у всьому світі спілкуватися та здійснювати електронні транзакції в найбільш безпечний, сумісний і продуктивний спосіб, а також постійно вдосконалювати наші продукти для підтримки їхніх потреб, що постійно змінюються.
Beeble
beeble.com
Beeble – це платформа для електронної пошти та онлайн-сховища з високим рівнем захисту і конфіденційності без доступу третіх осіб.
Encyro
encyro.com
Encyro - це платформа для безпечного обміну файлами та електронними підписами між підприємствами та клієнтами, що не вимагає створення облікового запису.
LuxSci
luxsci.com
LuxSci пропонує безпечні рішення для цифрових комунікацій у медичній сфері, включаючи електронну пошту та інструменти для збору даних пацієнтів.
Zivver
zivver.com
Zivver - рішення для безпечного обміну електронною поштою та файлами із шифруванням та двофакторною автентифікацією, що спрощує спілкування без створення облікових записів.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely дозволяє легко обмінюватися зашифрованими файлами та інформацією з будь-ким на будь-якому пристрої. Давайте позбавимося від головного болю безпечного обміну файлами. SendSafely інтегрується з багатьма популярними сторонніми системами, додаючи наскрізне шифрування до платформ, які ваші користувачі вже знають і люблять. Ми дозволяємо вам розширити можливості ваших існуючих програм та інфраструктури, легко додаючи шифрування до поточних робочих процесів.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi – це фірма з кібербезпеки, яка пропонує рішення на платформі програмного забезпечення як послуги. Trustifi лідирує на ринку з найпростішими у використанні та розгортанні продуктами безпеки електронної пошти, які забезпечують захист як вхідної, так і вихідної електронної пошти від одного постачальника. Найціннішим активом для будь-якої організації, окрім її співробітників, є дані, що містяться в її електронній пошті, і ключовою метою Trustifi є збереження даних, репутації та брендів клієнтів від усіх загроз, пов’язаних з електронною поштою. Завдяки вхідному щиту Trustifi, запобіганню втраті даних, захисту від захоплення облікового запису та шифруванню електронної пошти клієнти завжди на крок попереду зловмисників. www.trustifi.com
Paubox
paubox.com
Paubox – це рішення для безпечної електронної пошти, що відповідає вимогам HIPAA, яке дозволяє медичним організаціям спілкуватися з пацієнтами без порталів і паролів.
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles — це платформа для передачі файлів. Це дозволяє користувачам безпечно надсилати зашифровані файли, зберігаючи повний контроль над одержувачами, періодами доступу, завантаженнями та друком. BlueFiles є безпечним, простим у використанні та забезпечує 100% конфіденційність обміну файлами.
Boolebox
boolebox.com
Boolebox - це платформа для захисту даних, що дозволяє шифрувати, зберігати та безпечно ділитися конфіденційною інформацією.
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