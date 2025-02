Програмне забезпечення для шифрування електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Швеція

Paubox

Paubox є лідером у сфері комунікаційних і маркетингових рішень для організацій охорони здоров’я, сумісних із HIPAA. Paubox входить до списку 5000 найбільш швидкозростаючих приватних компаній Inc., якому довіряють понад 5000 організацій охорони здоров’я, включаючи AdaptHealth, Cost Plus Drugs, Covenant Health і SimonMed Imaging. Наші рішення електронної пошти сертифіковані HITRUST CSF для найвищого стандарту безпеки та шифрують усі вихідні електронні листи за замовчуванням. Це дозволяє постачальникам послуг безпосередньо спілкуватися зі своїми пацієнтами з Google Workspace, Microsoft 365 або Microsoft Exchange — портали чи паролі не потрібні. Щоразу надіслані електронні листи відповідають HIPAA, без ризику людської помилки. Paubox Email Suite пропонує безпечне шифрування електронної пошти, сумісне з HIPAA, захист вхідних повідомлень, запобігання втраті даних, автоматизацію робочого процесу та багато іншого для медичних організацій будь-якого розміру. Завдяки планам Paubox Email Suite Plus і Premium ви отримаєте додаткові функції безпеки, щоб запобігти загрозам вхідної електронної пошти. Захистіть свою електронну пошту від спаму, вірусів, програм-вимагачів, фішингових атак, витоків і втрати даних. Використовуйте Paubox Marketing, щоб покращити спілкування з пацієнтами та розвивати свій медичний бізнес. На відміну від інших маркетингових платформ електронної пошти, Paubox Marketing відповідає вимогам HIPAA, а наш запатентований підхід дозволяє одержувачам електронної пошти читати безпечні повідомлення у своїй папці "Вхідні", як звичайну електронну пошту. Постачальники можуть сегментувати контакти та надсилати високорелевантні кампанії електронною поштою, персоналізовані за допомогою PHI. Paubox Email API інтегрує електронну пошту, сумісну з HIPAA, у програми сторонніх розробників, щоб легко надсилати безпечні транзакційні повідомлення. Швидко налаштуйте захищену електронну пошту за допомогою стандартної або спеціальної інтеграції API за допомогою сучасних параметрів REST API або SMTP. Paubox Texting — це API текстових повідомлень, сумісний із HIPAA, який можна персоналізувати за допомогою PHI для покращення взаємодії з пацієнтом. Ми застосували ті самі принципи до текстових повідомлень, сумісних із HIPAA, які зробили Paubox Email Suite таким зручним для пацієнтів – одержувачам не потрібно буде завантажувати спеціальну програму або використовувати захищений паролем портал, щоб читати ваші текстові повідомлення.