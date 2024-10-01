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Програмне забезпечення для шифрування електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Нідерланди
Технологія шифрування електронної пошти перетворює та захищає інформацію під час її проходження через сервер електронної пошти, гарантуючи, що дані під час передачі залишаються захищеними, доки не буде ідентифіковано одержувача. Хоча шифрування електронної пошти є корисним у різних галузях промисловості, воно має важливе значення в таких секторах, як охорона здоров’я та уряд, де конфіденційну інформацію, як-от медичні записи та державні дані, необхідно зашифрувати перед наданням. Ці інструменти використовують різні методи шифрування для приховування інформації, і всі вони спрямовані на запобігання несанкціонованому доступу до конфіденційних бізнес-даних. Шифрування на транспортному рівні захищає від прослуховування, гарантуючи, що інформація залишається конфіденційною, доки вона не досягне цільової мережі. Наскрізне шифрування забезпечує додатковий захист, зберігаючи дані в зашифрованому вигляді з моменту створення електронного листа до отримання доступу до нього авторизованими пристроями, безпосередньо пов’язаними з призначеним одержувачем.
Запит на новий застосунок
Mailfence
mailfence.com
Mailfence прагне зробити Інтернет безпечнішим. Ось чому ми розробили наше рішення для зашифрованої електронної пошти. Але, на нашу думку, просто пропонувати безпечну та приватну електронну пошту недостатньо. Інакше нашим користувачам доведеться використовувати незахищені рішення, щоб керувати своїми...
Tuta
tuta.com
Tuta — це найбезпечніша служба електронної пошти у світі, проста у використанні та конфіденційна за своєю конструкцією. Ви отримуєте повністю зашифровані календарі та контакти з усіма нашими особистими та діловими обліковими записами електронної пошти. Раніше Tutanota.
Beeble
beeble.com
Beeble Project — це платформа електронної пошти та онлайн-хмарного зберігання з безпрецедентною безпекою та конфіденційністю без стороннього доступу. Ваша інформація належить тільки вам.
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка ...
Encyro
encyro.com
Encyro дозволяє надсилати безпечні файли на будь-яку електронну адресу. Не витрачайте час на запрошення клієнтів, налаштування спільних папок або налаштування дозволів. Отримуйте захищені повідомлення та файли від клієнтів, не вимагаючи входу. Encyro є єдиним постачальником електронних підписів, яки...
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — це єдине рішення на ринку, яке охоплює всі аспекти безпеки, відповідності та резервного копіювання для Microsoft 365. Виберіть із різноманітних пакетів, які відповідають потребам вашого бізнесу, і насолоджуйтесь найсучаснішим захистом електронної пошти, який захищає від спаму,...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...
RMail
rmail.com
RPost є світовим лідером у сфері послуг електронного підпису та кібербезпеки, що спеціалізується на шифруванні електронної пошти для конфіденційності та відповідності вимогам, автоматизації електронного підпису, легальному підтвердженні електронної доставки, управлінні правами на документи та послуг...
Virtru
virtru.com
Virtru робить шифрування військового класу надзвичайно простим. Virtru допомагає організаціям будь-якого розміру контролювати свої дані за допомогою гнучкого наскрізного шифрування для повсякденних бізнес-програм — від найбільших банків світу до найменших закладів охорони здоров’я. Програмне забезпе...
Boolebox
boolebox.com
boolebox — це рішення для захисту даних, обране установами ЄС. boolebox — це платформа безпеки для завантаження, створення, спільного використання та роботи з даними, спеціально розроблена для організацій, які потребують захисту конфіденційного вмісту та інформації. boolebox пропонує своїм користува...
LuxSci
luxsci.com
LuxSci пропонує високобезпечні, орієнтовані на пацієнта комунікаційні рішення. Технологія Them SecureLine пропонує неперевершене поєднання безпеки та гнучкості, дозволяючи організаціям охорони здоров’я надавати персоналізований догляд, оптимізувати робочі процеси та збільшувати доходи, одночасно зах...
Paubox
paubox.com
Paubox є лідером у сфері комунікаційних і маркетингових рішень для організацій охорони здоров’я, сумісних із HIPAA. Paubox входить до списку 5000 найбільш швидкозростаючих приватних компаній Inc., якому довіряють понад 5000 організацій охорони здоров’я, включаючи AdaptHealth, Cost Plus Drugs, Covena...
Zivver
zivver.com
Zivver — це просте рішення для захисту електронної пошти, яке дозволяє людям безпечно та впевнено ділитися інформацією та використовувати її. Завдяки інтелектуальному машинному навчанню та неперевершеному шифруванню ми покращуємо комунікацію електронною поштою, додаючи рівень конфіденційності до на...
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles — це платформа для передачі файлів. Це дозволяє користувачам безпечно надсилати зашифровані файли, зберігаючи повний контроль над одержувачами, періодами доступу, завантаженнями та друком. BlueFiles є безпечним, простим у використанні та забезпечує 100% конфіденційність обміну файлами.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi – це фірма з кібербезпеки, яка пропонує рішення на платформі програмного забезпечення як послуги. Trustifi лідирує на ринку з найпростішими у використанні та розгортанні продуктами безпеки електронної пошти, які забезпечують захист як вхідної, так і вихідної електронної пошти від одного пос...
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely дозволяє легко обмінюватися зашифрованими файлами та інформацією з будь-ким на будь-якому пристрої. Давайте позбавимося від головного болю безпечного обміну файлами. SendSafely інтегрується з багатьма популярними сторонніми системами, додаючи наскрізне шифрування до платформ, які ваші кор...