Програмне забезпечення для шифрування електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Північна Корея

Paubox

paubox.com

Paubox є лідером у галузі комунікацій та маркетингових рішень для організацій охорони здоров'я. Перелічений у списку 5000 компаній, що найшвидше зростають, Paubox довіряють понад 5000 організацій охорони здоров’я, включаючи адаптолину, вартість плюс наркотики, здоров'я заповіту та Simonmed Imaging. Наші рішення електронної пошти - це HITRUST CSF, сертифікований за найвищим рівнем безпеки та за замовчуванням за замовчуванням усіма вихідними електронними листами. Це дозволяє постачальникам безпосередньо спілкуватися зі своїми пацієнтами з Google Workspace, Microsoft 365 або Microsoft Exchange - необхідних порталів або паропів. Надісланий електронною поштою відповідає HIPAA, щоразу без ризику помилок людини. Paubox Emaite Suite пропонує безпечне, шифрування електронної пошти, сумісна з HIPAA, вхідну безпеку, запобігання втратам даних, автоматизацію робочого процесу та інше для організацій охорони здоров'я всіх розмірів. За допомогою Paubox електронної пошти Plus та преміум -планів отримайте додаткові функції безпеки, щоб зупинити вхідні загрози електронної пошти. Захистіть свою електронну пошту від спаму, вірусів, викупних програм, фішинг -атак, порушень даних та втрати даних. Використовуйте маркетинг Paubox для покращення комунікацій пацієнтів та розвитку свого медичного бізнесу. На відміну від інших платформ електронної пошти, маркетинг Paubox є сумісним з HIPAA, і наш запатентований підхід дозволяє одержувачам електронної пошти прочитати захищені повідомлення у своїй скриньці, як і звичайна електронна пошта. Постачальники можуть сегментувати контакти та надсилати дуже релевантні електронні кампанії, персоналізовані за допомогою PHI. API електронної пошти Paubox інтегрує електронну пошту, сумісну з HIPAA, у сторонні програми, щоб легко надсилати безпечні транзакційні повідомлення. Швидко налаштуйте безпечну електронну пошту за допомогою позашляховиків або користувацьких інтеграцій API за допомогою сучасних API REST або SMTP. Paubox Texting - це API, що відповідає текстом тексту HIPAA, який можна персоналізувати за допомогою PHI для покращення залучення пацієнтів. Ми застосували ті самі принципи до текстових повідомлень, що сумісні з HIPAA, які роблять пакет електронної пошти Paubox такою, сприятливою для пацієнтів-одержувачам не потрібно буде завантажувати спеціальний додаток або використовувати захищений від пароля портал для читання ваших текстових повідомлень.