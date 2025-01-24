Програмне забезпечення для шифрування електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Острів Мен

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Технологія шифрування електронної пошти перетворює та захищає інформацію під час її проходження через сервер електронної пошти, гарантуючи, що дані під час передачі залишаються захищеними, доки не буде ідентифіковано одержувача. Хоча шифрування електронної пошти є корисним у різних галузях промисловості, воно має важливе значення в таких секторах, як охорона здоров’я та уряд, де конфіденційну інформацію, як-от медичні записи та державні дані, необхідно зашифрувати перед наданням. Ці інструменти використовують різні методи шифрування для приховування інформації, і всі вони спрямовані на запобігання несанкціонованому доступу до конфіденційних бізнес-даних. Шифрування на транспортному рівні захищає від прослуховування, гарантуючи, що інформація залишається конфіденційною, доки вона не досягне цільової мережі. Наскрізне шифрування забезпечує додатковий захист, зберігаючи дані в зашифрованому вигляді з моменту створення електронного листа до отримання доступу до нього авторизованими пристроями, безпосередньо пов’язаними з призначеним одержувачем.
Запит на новий застосунок
Mailfence
mailfence.com
Mailfence прагне зробити Інтернет безпечнішим. Ось чому ми розробили наше рішення для зашифрованої електронної пошти. Але, на нашу думку, просто пропонувати безпечну та приватну електронну пошту недостатньо. Інакше нашим користувачам доведеться використовувати незахищені рішення, щоб керувати своїми зустрічами, створювати та зберігати свої файли або спілкуватися в онлайн-чаті. Ось чому Mailfence — це набагато більше, ніж безпечна електронна пошта. Mailfence дозволяє організувати своє життя за допомогою потужних інструментів продуктивності, таких як Mailfence Calendar, Mailfence Documents, Mailfence Contacts, Mailfence Groups, Mailfence Chat і Mailfence Polls.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифрування електронної пошти, виявлення електронної пошти та електронної пошти. архівування.
Spike
spikenow.com
Spike вирішує хаос спілкування між командами та окремими людьми, об’єднуючи електронну пошту, командний чат, документи для спільної роботи та зустрічі в одній стрічці. Spike для особистого користування. Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою розмовної електронної програми Spike, яка перетворює ваші електронні листи на чат. Це схоже на надто потужну платформу обміну повідомленнями, яка визначає пріоритетність найважливіших повідомлень, тож ви можете зосередитися на найважливіших речах. Використовуйте свою наявну електронну пошту та насолоджуйтеся безладною електронною поштою. Спайк для команд: чіткість спілкування для команд! Spike пропонує комплексний пакет продуктивності для команд. Він поєднує командний чат, електронну пошту, відеозустрічі, інструменти ШІ та документи для спільної роботи в єдину стрічку. Легко спілкуйтеся та співпрацюйте з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів і постачальників, незалежно від того, використовують вони Spike чи ні. Spike — це перша служба бізнес-електронної пошти, розроблена для змістовної командної взаємодії. Підтримуйте послідовність бренду, використовуючи власний домен електронної пошти або купуючи спеціальний домен у Spike. Насолоджуйтесь безпечною, надійною електронною поштою та повідомленнями, які можна архівувати, що забезпечує безперебійне спілкування.
Tuta
tuta.com
Tuta — це найбезпечніша служба електронної пошти у світі, проста у використанні та конфіденційна за своєю конструкцією. Ви отримуєте повністю зашифровані календарі та контакти з усіма нашими особистими та діловими обліковими записами електронної пошти. Раніше Tutanota.
Virtru
virtru.com
Virtru робить шифрування військового класу надзвичайно простим. Virtru допомагає організаціям будь-якого розміру контролювати свої дані за допомогою гнучкого наскрізного шифрування для повсякденних бізнес-програм — від найбільших банків світу до найменших закладів охорони здоров’я. Програмне забезпечення Virtru, створене на основі формату довірених даних відкритого стандарту, просте у використанні та легко інтегрується з Google Workspace/Gmail і Microsoft 365/Outlook, Google Диском і такими корпоративними програмами, як Salesforce, Confluence та Zendesk. Деталізований контроль доступу, параметри самостійного керування ключами, DLP і аудит допомагають нашим клієнтам відповідати навіть найсуворішим вимогам конфіденційності та відповідності, зокрема ITAR, CMMC 2.0, CJIS, HIPAA та GLBA/FTC Safeguards. Шифруйте конфіденційну інформацію одним клацанням миші, не виходячи з існуючих робочих процесів, оскільки Virtru інтегрується безпосередньо в програми, якими ви вже користуєтеся щодня.
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — це єдине рішення на ринку, яке охоплює всі аспекти безпеки, відповідності та резервного копіювання для Microsoft 365. Виберіть із різноманітних пакетів, які відповідають потребам вашого бізнесу, і насолоджуйтесь найсучаснішим захистом електронної пошти, який захищає від спаму, віруси, фішинг і програми-вимагачі; а також підписи електронної пошти та застереження. Ви також можете скористатися розширеним захистом від загроз (ATP), щоб захистити своїх користувачів від найскладніших атак електронною поштою, автоматизованою безперервною обробкою електронної пошти, щоб запобігти неочікуваним простоям, і відповідним законодавству архівуванням електронної пошти, щоб усі електронні листи були безпечними та доступними для пошуку. Ви навіть можете вибрати резервне копіювання та відновлення для кінцевих точок і даних Microsoft 365 у поштових скриньках, Teams, OneDrive та SharePoint. Спеціальна інтеграція 365 Total Protection із Microsoft 365 спрощує вашу роботу: від реєстрації до налаштування, до функцій і керування користувачами. Його центральна консоль — це ідеальне поєднання конфіденційності даних і простоти використання, що дає вам змогу робити більше й менше турбуватися.
RMail
rmail.com
RPost є світовим лідером у сфері послуг електронного підпису та кібербезпеки, що спеціалізується на шифруванні електронної пошти для конфіденційності та відповідності вимогам, автоматизації електронного підпису, легальному підтвердженні електронної доставки, управлінні правами на документи та послугах на основі штучного інтелекту для запобігання витоку даних та електронних даних людини. помилки безпеки. Платформи електронної безпеки RMail, електронного підпису RSign і електронної відповідності зареєстрованої електронної пошти RPost на основі штучного інтелекту отримали понад 50 патентів на свої основні технології та отримали міжнародні нагороди та відзнаки, включно з нагородою World Mail Award за найкращу ініціативу з безпеки. Нагорода Mittelstand за найкращу інновацію в ІТ у Німеччині та APCC за найкращий вибір за відповідність конфіденційності даних електронної пошти GDPR. Понад 25 мільйонів користувачів користуються послугами RPost щодо відстеження, перевірки, шифрування, електронного підпису, сертифікації, спільного використання та захисту протягом більш ніж десяти років у понад 100 країнах. Найбільшими клієнтами RPost є одні з найповажніших світових брендів у галузі та регіоні. Місія RPost полягає в тому, щоб допомогти нашим клієнтам у всьому світі спілкуватися та здійснювати електронні транзакції в найбільш безпечний, сумісний і продуктивний спосіб, а також постійно вдосконалювати наші продукти для підтримки їхніх потреб, що постійно змінюються.
Beeble
beeble.com
Beeble Project — це платформа електронної пошти та онлайн-хмарного зберігання з безпрецедентною безпекою та конфіденційністю без стороннього доступу. Ваша інформація належить тільки вам.
Encyro
encyro.com
Encyro дозволяє надсилати безпечні файли на будь-яку електронну адресу. Не витрачайте час на запрошення клієнтів, налаштування спільних папок або налаштування дозволів. Отримуйте захищені повідомлення та файли від клієнтів, не вимагаючи входу. Encyro є єдиним постачальником електронних підписів, який дозволяє намалювати свій підпис на телефоні під час перегляду документа для підписання на комп’ютері (шляхом сканування QR-коду). Запитуйте електронні підписи з розширеним захистом, включаючи коди доступу на основі текстових повідомлень і параметри входу. Продемонструйте свій бренд на власній сторінці завантаження. Збільште свою видимість серед клієнтів, дозволивши їм використовувати свій безкоштовний обліковий запис Encyro для безпечного спілкування з іншими. Захищайте дані клієнтів і дотримуйтесь HIPAA, GLBA, FINRA, IRS, GDPR та інших нормативних вимог щодо конфіденційності даних клієнтів. Використовуйте Encyro у своєму браузері або з Microsoft Outlook (за допомогою безкоштовної надбудови Encyro Outlook).
LuxSci
luxsci.com
LuxSci пропонує високобезпечні, орієнтовані на пацієнта комунікаційні рішення. Технологія Them SecureLine пропонує неперевершене поєднання безпеки та гнучкості, дозволяючи організаціям охорони здоров’я надавати персоналізований догляд, оптимізувати робочі процеси та збільшувати доходи, одночасно захищаючи дані пацієнтів. Рішення LuxSci сертифіковані HITRUST і розроблені для підтримки потреб корпоративних медичних організацій і технологічних компаній. Вони пропонують електронною поштою та веб-рішеннями, які допомагають організаціям безпечно збирати, передавати та зберігати дані для виконання важливих бізнес-операцій. Їх безпечний маркетинг електронною поштою, безпечний API електронної пошти та інструменти безпечного шлюзу електронної пошти забезпечують безпечне спілкування пацієнтів у великих масштабах, щоб допомогти організаціям покращити залучення та покращити результати для здоров’я.
Zivver
zivver.com
Zivver — це просте рішення для захисту електронної пошти, яке дозволяє людям безпечно та впевнено ділитися інформацією та використовувати її. Завдяки інтелектуальному машинному навчанню та неперевершеному шифруванню ми покращуємо комунікацію електронною поштою, додаючи рівень конфіденційності до наявних клієнтів електронної пошти, щоб співробітники могли безпечно надсилати інформацію, не порушуючи робочі процеси.
SendSafely
sendsafely.com
SendSafely дозволяє легко обмінюватися зашифрованими файлами та інформацією з будь-ким на будь-якому пристрої. Давайте позбавимося від головного болю безпечного обміну файлами. SendSafely інтегрується з багатьма популярними сторонніми системами, додаючи наскрізне шифрування до платформ, які ваші користувачі вже знають і люблять. Ми дозволяємо вам розширити можливості ваших існуючих програм та інфраструктури, легко додаючи шифрування до поточних робочих процесів.
Trustifi
trustifi.com
Trustifi – це фірма з кібербезпеки, яка пропонує рішення на платформі програмного забезпечення як послуги. Trustifi лідирує на ринку з найпростішими у використанні та розгортанні продуктами безпеки електронної пошти, які забезпечують захист як вхідної, так і вихідної електронної пошти від одного постачальника. Найціннішим активом для будь-якої організації, окрім її співробітників, є дані, що містяться в її електронній пошті, і ключовою метою Trustifi є збереження даних, репутації та брендів клієнтів від усіх загроз, пов’язаних з електронною поштою. Завдяки вхідному щиту Trustifi, запобіганню втраті даних, захисту від захоплення облікового запису та шифруванню електронної пошти клієнти завжди на крок попереду зловмисників. www.trustifi.com
Paubox
paubox.com
Paubox є лідером у сфері комунікаційних і маркетингових рішень для організацій охорони здоров’я, сумісних із HIPAA. Paubox входить до списку 5000 найбільш швидкозростаючих приватних компаній Inc., якому довіряють понад 5000 організацій охорони здоров’я, включаючи AdaptHealth, Cost Plus Drugs, Covenant Health і SimonMed Imaging. Наші рішення електронної пошти сертифіковані HITRUST CSF для найвищого стандарту безпеки та шифрують усі вихідні електронні листи за замовчуванням. Це дозволяє постачальникам послуг безпосередньо спілкуватися зі своїми пацієнтами з Google Workspace, Microsoft 365 або Microsoft Exchange — портали чи паролі не потрібні. Щоразу надіслані електронні листи відповідають HIPAA, без ризику людської помилки. Paubox Email Suite пропонує безпечне шифрування електронної пошти, сумісне з HIPAA, захист вхідних повідомлень, запобігання втраті даних, автоматизацію робочого процесу та багато іншого для медичних організацій будь-якого розміру. Завдяки планам Paubox Email Suite Plus і Premium ви отримаєте додаткові функції безпеки, щоб запобігти загрозам вхідної електронної пошти. Захистіть свою електронну пошту від спаму, вірусів, програм-вимагачів, фішингових атак, витоків і втрати даних. Використовуйте Paubox Marketing, щоб покращити спілкування з пацієнтами та розвивати свій медичний бізнес. На відміну від інших маркетингових платформ електронної пошти, Paubox Marketing відповідає вимогам HIPAA, а наш запатентований підхід дозволяє одержувачам електронної пошти читати безпечні повідомлення у своїй папці "Вхідні", як звичайну електронну пошту. Постачальники можуть сегментувати контакти та надсилати високорелевантні кампанії електронною поштою, персоналізовані за допомогою PHI. Paubox Email API інтегрує електронну пошту, сумісну з HIPAA, у програми сторонніх розробників, щоб легко надсилати безпечні транзакційні повідомлення. Швидко налаштуйте захищену електронну пошту за допомогою стандартної або спеціальної інтеграції API за допомогою сучасних параметрів REST API або SMTP. Paubox Texting — це API текстових повідомлень, сумісний із HIPAA, який можна персоналізувати за допомогою PHI для покращення взаємодії з пацієнтом. Ми застосували ті самі принципи до текстових повідомлень, сумісних із HIPAA, які зробили Paubox Email Suite таким зручним для пацієнтів – одержувачам не потрібно буде завантажувати спеціальну програму або використовувати захищений паролем портал, щоб читати ваші текстові повідомлення.
BlueFiles
bluefiles.com
BlueFiles — це платформа для передачі файлів. Це дозволяє користувачам безпечно надсилати зашифровані файли, зберігаючи повний контроль над одержувачами, періодами доступу, завантаженнями та друком. BlueFiles є безпечним, простим у використанні та забезпечує 100% конфіденційність обміну файлами.
Boolebox
boolebox.com
boolebox — це рішення для захисту даних, обране установами ЄС. boolebox — це платформа безпеки для завантаження, створення, спільного використання та роботи з даними, спеціально розроблена для організацій, які потребують захисту конфіденційного вмісту та інформації. boolebox пропонує своїм користувачам розширену конфіденційність і повний контроль над даними, особистими ключами шифрування та необмеженими можливостями обміну без шкоди для зручності використання. ЗАВАНТАЖУЙТЕ ТА СТВОРІТЬ Автоматично шифруйте свої файли та папки, завантажуючи їх у boolebox простим перетягуванням. Створюйте нові файли онлайн і оптимізуйте свій час за допомогою корпоративних шаблонів. Підвищте рівень безпеки своїх файлів, встановивши персональний ключ шифрування. КЛАСИФІКУВАЙТЕ ТА ДІЛІТЬСЯ Класифікуйте дані відповідно до політики компанії. Спільний доступ до файлів і папок із функціональними обмеженнями. Застосовуйте корпоративну політику спільного доступу до проектів, роблячи їх вибірковим і детальним доступом. СПІВПРАЦЮВАТИ ТА СИНХРОНІЗУВАТИ Спільно працюйте над одним файлом у режимі реального часу зі своєю командою. Оновлюйте та захищайте свої файли на ноутбуці, смартфоні та планшеті. Доступність надається в будь-який час і з будь-якого портативного пристрою. КОНТРОЛЬ Контроль журналів даних: які операції були зроблені, коли і де. Керуйте дозволами та обмеженнями доступу для кожної робочої групи та проекту.
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