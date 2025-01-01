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Інструменти доставки електронної пошти
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Інструменти доставки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

Інструменти доставки електронної пошти відіграють вирішальну роль у дозволі компаніям відстежувати та вдосконалювати кампанії електронної пошти, зрештою підвищуючи розміщення своєї скриньки вхідних повідомлень і сприяючи позитивній репутації серед одержувачів. Ці інструменти виявляються безцінними у сфері маркетингу та стратегій продажів, підвищуючи ставки відкриття та можливості конверсії. Забезпечуючи ефективну навігацію електронних листів через фільтри спаму та стратегічно розроблену так, щоб вони виглядали легітимними, ці інструменти стають важливими для досягнення успіху. Ці інструменти, як правило, використовуються маркетологами електронної пошти або організаційними командами, які займаються масовою розсилкою електронних листів до списків контактів і потенційних клієнтів. Ефективне розгортання цих інструментів може стратегічно розмістити цінний вміст і можливості продажу перед ширшою аудиторією. Крім того, вони відіграють ключову роль у запобіганні втраті електронних листів або позначенню їх як спаму, забезпечуючи безперебійний і успішний процес спілкування.

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Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.

Constant Contact

Constant Contact

constantcontact.com

Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.

MailerLite

MailerLite

mailerlite.com

MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.

Folderly

Folderly

folderly.com

Folderly - це рішення для доставки електронної пошти, що допомагає оптимізувати інфраструктуру, підвищувати ставку доставки та вирішувати проблеми з доставкою листів.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid - це платформа для управління транзакційними та маркетинговими електронними листами, що пропонує інструменти для доставки, аналітики та інтеграції.

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Mailtrap - це платформа для тестування та надсилання електронної пошти, яка дозволяє розробникам перевіряти, відправляти та контролювати електронну інфраструктуру.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.

MediaHQ

MediaHQ

mediahq.com

MediaHQ - це платформа для управління медіа-відносинами, яка дозволяє створювати списки медіа, розповсюджувати прес-релізи та відстежувати висвітлення у ЗМІ.

Emma

Emma

myemma.com

Emma - це додаток, що допомагає маркетологам створювати персоналізовані email та SMS кампанії для покращення бізнес-результатів.

Salesforge

Salesforge

salesforge.ai

Salesforge - платформа для автоматизованого розсилання електронних листів із персоналізацією та управлінням кампаніями для підвищення ефективності продажів.

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.

Bento

Bento

bentonow.com

Bento — це платформа для автоматизації обміну повідомленнями, що надає можливості автоматизації електронної пошти та SMS-маркетингу для онлайн-бізнесів.

Litmus

Litmus

litmus.com

Litmus дозволяє маркетологам створювати, тестувати та аналізувати електронні листи, забезпечуючи їхній якісний відправлення та персоналізацію.

Levitate

Levitate

levitate.ai

Levitate - це інструмент для малого бізнесу, що допомагає підтримувати стосунки з клієнтами через персоналізовані електронні листи, SMS і автоматизацію комунікацій.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

ZeptoMail - це служба для надсилання транзакційних електронних листів, що забезпечує надійну доставку з можливістю інтеграції через SMTP та API.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Campaign Monitor — це інструмент для електронного маркетингу, що дозволяє створювати та надсилати персоналізовані електронні листи з автоматизацією та аналітикою.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє створювати, автоматизувати та відстежувати кампанії електронних листів, SMS і повідомлень.

Infobip

Infobip

infobip.com

Infobip - це інфраструктура для відправки електронної пошти, що забезпечує високу доставленість повідомлень та підтримує інтеграцію з різними мовами програмування.

SMTP.com

SMTP.com

smtp.com

SMTP.com — сервіс для надійної доставки електронної пошти, який вирішує проблеми з доставкою, забезпечує моніторинг та аналіз статистики.

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

SparkPost - це служба електронної пошти, що надає надійні рішення для доставки листів, аналітики та інтеграції для бізнесу різного масштабу.

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

Kasplo – платформа email-маркетингу для бізнесу, що надає інструменти для створення повідомлень, сегментації аудиторії та аналітики кампаній.

SendPost

SendPost

sendpost.io

SendPost - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує надійну доставку, відстеження та оптимізацію процесів надсилання електронних листів.

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews – це комплексний інструмент для управління шляхом клієнта та підвищення його цінності через стратегію, проекти та кампанії.

mails.ai

mails.ai

mails.ai

Mails.ai - платформа для ефективного холодного email-маркетингу. Автоматизація листів, перевірка адрес, необмежене завантаження контактів і кастомні листи.

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys - платформа для залучення клієнтів, яка підтримує багатоканальний маркетинг та персоналізацію кампаній на основі поведінки користувачів.

Pipl.ai

Pipl.ai

pipl.ai

Pipl.ai - інструмент автоматизації холодних електронних листів, що допомагає бізнесу покращити зовнішнє спілкування та налаштовувати маркетингові кампанії.

Clever Elements

Clever Elements

cleverelements.com

Clever Elements - це німецький сервіс для електронного маркетингу, що пропонує зручний редактор та аналітику для створення і відстеження email-кампаній.

MailMonitor

MailMonitor

mailmonitor.com

MailMonitor допомагає оптимізувати email-маркетингові кампанії, перевіряє доставлюваність листів та аналізує їх ефективність.

Warmup Inbox

Warmup Inbox

warmupinbox.com

Warmup Inbox - сервіс для розігрівання електронної пошти, який підвищує репутацію відправника та забезпечує доставлення листів у вхідні.

Nureply

Nureply

nureply.com

Nureply - це програмне забезпечення для холодних електронних листів, що використовує AI для персоналізації, створення кампаній та аналізу результатів.

Mailazy

Mailazy

mailazy.com

Mailazy - платформа для відправки транзакційних електронних листів, включаючи листи для скидання пароля та привітання, з простою інтеграцією через API або SMTP.

InboxAlly

InboxAlly

inboxally.com

InboxAlly — інструмент для підвищення доставки електронної пошти, що допомагає уникнути потрапляння у спам і покращити відкриття листів.

Upland Adestra

Upland Adestra

uplandsoftware.com

Upland Adestra - це програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу, яке забезпечує персоналізований контент для підвищення залучення та конверсій.

MailChannels

MailChannels

mailchannels.com

MailChannels - це служба доставки електронної пошти, яка запобігає блокуванню серверів і забезпечує доставку листів, виявляючи проблеми з безпекою.

SocketLabs

SocketLabs

socketlabs.com

SocketLabs - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує доставку масових і транзакційних листів за допомогою надійного SMTP-сервера.

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Netcore Cloud - платформа для персоналізації взаємодії з клієнтами через аналітику, сегментацію та цифрові канали комунікацій.

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

Mailmodo - інструмент для маркетингу електронної пошти, що дозволяє створювати інтерактивні листи з AMP для підвищення залучення та конверсії.

Bouncer

Bouncer

usebouncer.com

Bouncer - це платформа перевірки електронної пошти, яка дозволяє користувачам перевіряти адреси та покращувати доставку листів.

Emercury

Emercury

emercury.net

Emercury - це платформа для автоматизації електронного маркетингу, яка допомагає підприємствам управляти кампаніями, покращувати взаємодію з клієнтами та аналізувати їх ефективність.

Inboxroad

Inboxroad

inboxroad.com

Inboxroad - це інструмент для управління електронною поштою, що забезпечує автоматизацію, аналітику та підтримку для оптимізації кампаній.

Inbox Monster

Inbox Monster

inboxmonster.com

Inbox Monster - платформа для моніторингу доставки електронної пошти та загроз, що допомагає оптимізувати стратегії email-маркетингу та покращити взаємодію з аудиторією.

MailReach

MailReach

mailreach.co

MailReach - сервіс автоматизованої розминки електронної пошти, що підвищує репутацію відправника, покращує доставку листів та запобігає потраплянню у спам.

Warmy

Warmy

warmy.io

Warmy - інструмент для автоматичної розминки електронної пошти, що покращує доставку листів та підтримує електронні кампанії.

Interseller

Interseller

interseller.io

Interseller - це платформа для автоматизації процесів набору персоналу, що спрощує пошук кандидатів та управління комунікацією з ними.

Warmbase

Warmbase

warmbase.io

Warmbase - інструмент для розігріву електронної пошти, який допомагає покращити доставлюваність ваших листів у папки вхідні замість спаму.

InboxIgniter

InboxIgniter

inboxigniter.com

InboxIgniter — це інструмент для прогріву електронної пошти, який автоматично обробляє розсилки, враховуючи галузі, мови та локації для досягнення кращих результатів.

EmailLabs

EmailLabs

emaillabs.io

EmailLabs – це сервіс для поліпшення доставки електронної пошти, що легко інтегрується з різними бізнес-системами, забезпечуючи високу надійність та підтримку.

Nicesender

Nicesender

nicesender.com

Nicesender - платформа для email-маркетингу. Дозволяє автоматизацію і інтеграцію через API, використовуючи готові шаблони та конструктор для складання листів.

Leadspicker

Leadspicker

leadspicker.com

Leadspicker - SaaS платформа для генерації свинців та електронного маркетингу. Оптимізує процес знаходження потенційних клієнтів та запуску кампаній.

Seventh Sense

Seventh Sense

theseventhsense.com

Seventh Sense – це програмне забезпечення для продажу та маркетингу, що дозволяє професіоналам збирати дані про клієнтів для аналізу з метою підвищення продажів та залучення.

TrulyInbox

TrulyInbox

trulyinbox.com

TrulyInbox – інструмент для розминки електронної пошти, який покращує репутацію відправника та доставленість листів, взаємодіючи з вхідними скриньками.

Reoon

Reoon

reoon.com

Reoon Email Verifier — інструмент для перевірки електронних адрес, який забезпечує точність та активність електронних листів, допомагаючи підтримувати ефективні списки.

Maildroppa

Maildroppa

maildroppa.com

Maildroppa - інструмент для маркетингу електронної пошти, що допомагає стартапам створювати кампанії та управляти підписниками за допомогою простих засобів.

GoCustomer

GoCustomer

gocustomer.ai

GoCustomer – це додаток, що надає можливість надсилати гіперперсоналізовані електронні листи для залучення та утримання клієнтів.

Unspam

Unspam

unspam.email

Unspam – це онлайн інструмент для тестування електронної пошти, який аналізує її аспекти, визначає рейтинг спаму та прогнозує результати.

SendClean

SendClean

sendclean.com

SendClean — це інтелектуальна платформа для доставки електронної пошти, яка спрощує маркетинг і продажі за допомогою автоматизації та персоналізації кампаній.

Allegrow

Allegrow

allegrow.co

Allegrow оптимізує репутацію відправника і доставку електронних листів, покращуючи їхнє потрапляння в пріоритетний вхідний ящик.

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