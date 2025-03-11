Інструменти доставки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

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Інструменти доставки електронної пошти відіграють вирішальну роль у дозволі компаніям відстежувати та вдосконалювати кампанії електронної пошти, зрештою підвищуючи розміщення своєї скриньки вхідних повідомлень і сприяючи позитивній репутації серед одержувачів. Ці інструменти виявляються безцінними у сфері маркетингу та стратегій продажів, підвищуючи ставки відкриття та можливості конверсії. Забезпечуючи ефективну навігацію електронних листів через фільтри спаму та стратегічно розроблену так, щоб вони виглядали легітимними, ці інструменти стають важливими для досягнення успіху. Ці інструменти, як правило, використовуються маркетологами електронної пошти або організаційними командами, які займаються масовою розсилкою електронних листів до списків контактів і потенційних клієнтів. Ефективне розгортання цих інструментів може стратегічно розмістити цінний вміст і можливості продажу перед ширшою аудиторією. Крім того, вони відіграють ключову роль у запобіганні втраті електронних листів або позначенню їх як спаму, забезпечуючи безперебійний і успішний процес спілкування.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
Folderly
folderly.com
Folderly - це рішення для доставки електронної пошти, що допомагає оптимізувати інфраструктуру, підвищувати ставку доставки та вирішувати проблеми з доставкою листів.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid - це платформа для управління транзакційними та маркетинговими електронними листами, що пропонує інструменти для доставки, аналітики та інтеграції.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap - це платформа для тестування та надсилання електронної пошти, яка дозволяє розробникам перевіряти, відправляти та контролювати електронну інфраструктуру.
OpenText
opentext.com
OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ - це платформа для управління медіа-відносинами, яка дозволяє створювати списки медіа, розповсюджувати прес-релізи та відстежувати висвітлення у ЗМІ.
Emma
myemma.com
Emma - це додаток, що допомагає маркетологам створювати персоналізовані email та SMS кампанії для покращення бізнес-результатів.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge - платформа для автоматизованого розсилання електронних листів із персоналізацією та управлінням кампаніями для підвищення ефективності продажів.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.
Bento
bentonow.com
Bento — це платформа для автоматизації обміну повідомленнями, що надає можливості автоматизації електронної пошти та SMS-маркетингу для онлайн-бізнесів.
Litmus
litmus.com
Litmus дозволяє маркетологам створювати, тестувати та аналізувати електронні листи, забезпечуючи їхній якісний відправлення та персоналізацію.
Levitate
levitate.ai
Levitate - це інструмент для малого бізнесу, що допомагає підтримувати стосунки з клієнтами через персоналізовані електронні листи, SMS і автоматизацію комунікацій.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail - це служба для надсилання транзакційних електронних листів, що забезпечує надійну доставку з можливістю інтеграції через SMTP та API.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor — це інструмент для електронного маркетингу, що дозволяє створювати та надсилати персоналізовані електронні листи з автоматизацією та аналітикою.
MailUp
mailup.com
MailUp - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє створювати, автоматизувати та відстежувати кампанії електронних листів, SMS і повідомлень.
Infobip
infobip.com
Infobip - це інфраструктура для відправки електронної пошти, що забезпечує високу доставленість повідомлень та підтримує інтеграцію з різними мовами програмування.
SMTP.com
smtp.com
SMTP.com — сервіс для надійної доставки електронної пошти, який вирішує проблеми з доставкою, забезпечує моніторинг та аналіз статистики.
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost - це служба електронної пошти, що надає надійні рішення для доставки листів, аналітики та інтеграції для бізнесу різного масштабу.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo – платформа email-маркетингу для бізнесу, що надає інструменти для створення повідомлень, сегментації аудиторії та аналітики кампаній.
SendPost
sendpost.io
SendPost - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує надійну доставку, відстеження та оптимізацію процесів надсилання електронних листів.
Magnews
magnews.it
Magnews – це комплексний інструмент для управління шляхом клієнта та підвищення його цінності через стратегію, проекти та кампанії.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai - платформа для ефективного холодного email-маркетингу. Автоматизація листів, перевірка адрес, необмежене завантаження контактів і кастомні листи.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys - платформа для залучення клієнтів, яка підтримує багатоканальний маркетинг та персоналізацію кампаній на основі поведінки користувачів.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai - інструмент автоматизації холодних електронних листів, що допомагає бізнесу покращити зовнішнє спілкування та налаштовувати маркетингові кампанії.
Clever Elements
cleverelements.com
Clever Elements - це німецький сервіс для електронного маркетингу, що пропонує зручний редактор та аналітику для створення і відстеження email-кампаній.
MailMonitor
mailmonitor.com
MailMonitor допомагає оптимізувати email-маркетингові кампанії, перевіряє доставлюваність листів та аналізує їх ефективність.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Warmup Inbox - сервіс для розігрівання електронної пошти, який підвищує репутацію відправника та забезпечує доставлення листів у вхідні.
Nureply
nureply.com
Nureply - це програмне забезпечення для холодних електронних листів, що використовує AI для персоналізації, створення кампаній та аналізу результатів.
Mailazy
mailazy.com
Mailazy - платформа для відправки транзакційних електронних листів, включаючи листи для скидання пароля та привітання, з простою інтеграцією через API або SMTP.
InboxAlly
inboxally.com
InboxAlly — інструмент для підвищення доставки електронної пошти, що допомагає уникнути потрапляння у спам і покращити відкриття листів.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - це програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу, яке забезпечує персоналізований контент для підвищення залучення та конверсій.
MailChannels
mailchannels.com
MailChannels - це служба доставки електронної пошти, яка запобігає блокуванню серверів і забезпечує доставку листів, виявляючи проблеми з безпекою.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує доставку масових і транзакційних листів за допомогою надійного SMTP-сервера.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud - платформа для персоналізації взаємодії з клієнтами через аналітику, сегментацію та цифрові канали комунікацій.
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo - інструмент для маркетингу електронної пошти, що дозволяє створювати інтерактивні листи з AMP для підвищення залучення та конверсії.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - це платформа перевірки електронної пошти, яка дозволяє користувачам перевіряти адреси та покращувати доставку листів.
Emercury
emercury.net
Emercury - це платформа для автоматизації електронного маркетингу, яка допомагає підприємствам управляти кампаніями, покращувати взаємодію з клієнтами та аналізувати їх ефективність.
Inboxroad
inboxroad.com
Inboxroad - це інструмент для управління електронною поштою, що забезпечує автоматизацію, аналітику та підтримку для оптимізації кампаній.
Inbox Monster
inboxmonster.com
Inbox Monster - платформа для моніторингу доставки електронної пошти та загроз, що допомагає оптимізувати стратегії email-маркетингу та покращити взаємодію з аудиторією.
MailReach
mailreach.co
MailReach - сервіс автоматизованої розминки електронної пошти, що підвищує репутацію відправника, покращує доставку листів та запобігає потраплянню у спам.
Warmy
warmy.io
Warmy - інструмент для автоматичної розминки електронної пошти, що покращує доставку листів та підтримує електронні кампанії.
Interseller
interseller.io
Interseller - це платформа для автоматизації процесів набору персоналу, що спрощує пошук кандидатів та управління комунікацією з ними.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase - інструмент для розігріву електронної пошти, який допомагає покращити доставлюваність ваших листів у папки вхідні замість спаму.
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter — це інструмент для прогріву електронної пошти, який автоматично обробляє розсилки, враховуючи галузі, мови та локації для досягнення кращих результатів.
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs – це сервіс для поліпшення доставки електронної пошти, що легко інтегрується з різними бізнес-системами, забезпечуючи високу надійність та підтримку.
Nicesender
nicesender.com
Nicesender - платформа для email-маркетингу. Дозволяє автоматизацію і інтеграцію через API, використовуючи готові шаблони та конструктор для складання листів.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker - SaaS платформа для генерації свинців та електронного маркетингу. Оптимізує процес знаходження потенційних клієнтів та запуску кампаній.
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense – це програмне забезпечення для продажу та маркетингу, що дозволяє професіоналам збирати дані про клієнтів для аналізу з метою підвищення продажів та залучення.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox – інструмент для розминки електронної пошти, який покращує репутацію відправника та доставленість листів, взаємодіючи з вхідними скриньками.
Reoon
reoon.com
Reoon Email Verifier — інструмент для перевірки електронних адрес, який забезпечує точність та активність електронних листів, допомагаючи підтримувати ефективні списки.
Maildroppa
maildroppa.com
Maildroppa - інструмент для маркетингу електронної пошти, що допомагає стартапам створювати кампанії та управляти підписниками за допомогою простих засобів.
GoCustomer
gocustomer.ai
GoCustomer – це додаток, що надає можливість надсилати гіперперсоналізовані електронні листи для залучення та утримання клієнтів.
Unspam
unspam.email
Unspam – це онлайн інструмент для тестування електронної пошти, який аналізує її аспекти, визначає рейтинг спаму та прогнозує результати.
SendClean
sendclean.com
SendClean — це інтелектуальна платформа для доставки електронної пошти, яка спрощує маркетинг і продажі за допомогою автоматизації та персоналізації кампаній.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимізує репутацію відправника і доставку електронних листів, покращуючи їхнє потрапляння в пріоритетний вхідний ящик.
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