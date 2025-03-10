Інструменти доставки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

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Інструменти доставки електронної пошти відіграють вирішальну роль у дозволі компаніям відстежувати та вдосконалювати кампанії електронної пошти, зрештою підвищуючи розміщення своєї скриньки вхідних повідомлень і сприяючи позитивній репутації серед одержувачів. Ці інструменти виявляються безцінними у сфері маркетингу та стратегій продажів, підвищуючи ставки відкриття та можливості конверсії. Забезпечуючи ефективну навігацію електронних листів через фільтри спаму та стратегічно розроблену так, щоб вони виглядали легітимними, ці інструменти стають важливими для досягнення успіху. Ці інструменти, як правило, використовуються маркетологами електронної пошти або організаційними командами, які займаються масовою розсилкою електронних листів до списків контактів і потенційних клієнтів. Ефективне розгортання цих інструментів може стратегічно розмістити цінний вміст і можливості продажу перед ширшою аудиторією. Крім того, вони відіграють ключову роль у запобіганні втраті електронних листів або позначенню їх як спаму, забезпечуючи безперебійний і успішний процес спілкування.
Запит на новий застосунок
mailivery
mailivery.io
Mailivery — це інструмент розігріву електронної пошти на базі штучного інтелекту, який спрямований на покращення репутації відправника електронної пошти та покращення доставки електронної пошти. Залучаючись до розмов про продажі, згенерованих штучним інтелектом, Mailivery допомагає користувачам обійти алгоритми спаму та відправити їхні електронні листи в основні скриньки потенційних клієнтів, а не в папку зі спамом. Інструмент працює за допомогою штучного інтелекту для взаємодії зі справжніми електронними листами в папці «Вхідні» користувача. Він видаляє електронні листи зі спаму та відповідає на них у режимі реального часу, щоб покращити доставку. На відміну від інших подібних служб, Mailivery використовує однорангову мережу з понад 10 000 користувачів для реальної взаємодії та покращення репутації відправника. Інструмент надає користувачам інформаційні панелі, які в реальному часі пропонують аналітику спаму та покращення репутації. Користувачі можуть відстежувати кількість електронних листів, які потрапляють у спам, перевіряти, чи є вони в чорному списку, і отримувати дієві рекомендації для покращення своєї репутації. Mailivery дозволяє користувачам налаштовувати обсяг і час їх взаємодії, забезпечуючи максимальну ефективність доставки. Інструмент працює за лаштунками у спеціальних папках, мінімізуючи втручання в продажі. Крім того, Mailivery пропонує варіанти взаємодії з обліковими записами електронної пошти інших клієнтів, забезпечуючи кращі результати, оскільки різні адреси електронної пошти взаємодіють одна з одною. Інструмент також пропонує функції керування командою, дозволяючи користувачам налаштовувати свої облікові записи та активно керувати діяльністю своїх команд і статистикою домену. Крім того, Mailivery забезпечує перевірку репутації та функцію оцінки спаму, щоб переконатися, що користувачі правильно налаштували свою інфраструктуру електронної пошти. Клієнтам призначається унікальний ідентифікатор, щоб уникнути групування з іншими клієнтами фільтрами спаму. Загалом, Mailivery має на меті допомогти користувачам збільшити доставку електронної пошти та продажі шляхом покращення репутації відправника електронної пошти та обходу алгоритмів спаму.
Salesforge
salesforge.ai
Salesforge - платформа для автоматизованого розсилання електронних листів із персоналізацією та управлінням кампаніями для підвищення ефективності продажів.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai - інструмент автоматизації холодних електронних листів, що допомагає бізнесу покращити зовнішнє спілкування та налаштовувати маркетингові кампанії.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys - платформа для залучення клієнтів, яка підтримує багатоканальний маркетинг та персоналізацію кампаній на основі поведінки користувачів.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore пропонує Комплексний набір для залучення клієнтів і досвіду, який дає змогу маркетологам створювати персоналізовані умови для клієнтів. Його платформа дає змогу маркетологу об’єднувати дані клієнтів у різних каналах і системах, створювати цільові сегменти та забезпечувати значущий досвід через цифрові канали, такі як Інтернет, електронна пошта, сповіщення додатків, WhatsApp, SMS і RCS. Завдяки надійній аналітиці Netcore Cloud допомагає брендам краще розуміти свою аудиторію, забезпечуючи цільові маркетингові кампанії, які резонують із клієнтами на особистому рівні. Можливості штучного інтелекту та машинного навчання платформи гарантують, що кожна взаємодія з клієнтом оптимізована для залучення та конверсії, що робить кожну точку взаємодії можливістю вразити та утримати. Netcore довіряють понад 6500 брендів у таких секторах, як електронна комерція, роздрібна торгівля, банківські та фінансові послуги, медіа та розваги та подорожі, щоб забезпечити досвід роботи на основі ШІ. Деякі з його глобальних клієнтів включають Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's та багато інших. Netcore пишається тим, що шість років поспіль отримав сертифікат «Чудове місце для роботи» в Індії, підтверджуючи свою відданість винятковій культурі на робочому місці. Компанія має глобальну присутність у понад 20 офісах у Північній Америці, Південній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Netcore — це ОС Martech, яка допомагає бізнесу збільшувати доходи, максимізувати життєву цінність клієнта та прискорити його шлях до прибутковості.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo – платформа email-маркетингу для бізнесу, що надає інструменти для створення повідомлень, сегментації аудиторії та аналітики кампаній.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимізує репутацію вашого відправника та розташування папки "Вхідні". Якщо Allegrow працює разом із вашою системою автоматизації маркетингу/залучення до продажів, ви можете збільшити відсоток надсиланих вами електронних листів, які надходять до пріоритетної папки "Вхідні", а не до папки зі спамом чи нецільових папок.
SocketLabs
socketlabs.com
SocketLabs - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує доставку масових і транзакційних листів за допомогою надійного SMTP-сервера.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox — це інструмент для розігріву електронної пошти, який допомагає компаніям покращити репутацію своїх відправників і збільшити ймовірність потрапляння їхніх електронних листів у папку "Вхідні". Він працює, взаємодіючи з вашою папкою "Вхідні" у людський спосіб, наприклад надсилаючи та отримуючи електронні листи через різні проміжки часу, відкриваючи та відповідаючи на електронні листи, а також позначаючи електронні листи як важливі та позначені зірочкою. Це допомагає зміцнити довіру з постачальниками послуг електронної пошти (ESP) і показати їм, що ваш обліковий запис активний і задіяний. У результаті ESP з більшою ймовірністю доставлятимуть ваші електронні листи до папки "Вхідні", що може сприяти покращенню доставки електронної пошти, підвищенню залученості та зменшенню скарг на спам.
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та продажів працювати разом, щоб залучати, конвертувати, розвивати, залучати та відновлювати Клієнтів і збільшувати їх цінність для Бренду.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ - це платформа для управління медіа-відносинами, яка дозволяє створювати списки медіа, розповсюджувати прес-релізи та відстежувати висвітлення у ЗМІ.
Folderly
folderly.com
Folderly - це рішення для доставки електронної пошти, що допомагає оптимізувати інфраструктуру, підвищувати ставку доставки та вирішувати проблеми з доставкою листів.
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense — це програмне забезпечення для продажів і маркетингу, яке дозволяє фахівцям із продажів і маркетингу щодня генерувати дані про своїх потенційних і існуючих клієнтів, щоб аналізувати ці дані, щоб збільшити продажі, маркетингову залученість і впізнаваність бренду, мінімізувати поганий досвід клієнтів і втрату доходу, спричинену торговим персоналом. виснаження, підвищення ефективності та загального морального духу.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: найдосконаліша платформа SaaS для пошуку потенційних клієнтів і електронної пошти. Розвивайте свій бізнес у пошуку потенційних клієнтів за допомогою Leadspicker – революційного рішення SaaS, розробленого спеціально для маркетологів і професіоналів з продажу, орієнтованих на результат. Завдяки Leadspicker вам більше не доведеться жонглювати кількома інструментами для пошуку потенційних клієнтів і кампаній електронною поштою. Ця платформа пропонує вам все під одним цифровим дахом. Основні характеристики: Можливість охоплення електронною поштою: надсилайте цільові кампанії своїм потенційним клієнтам без зусиль. Завдяки функціям розігріву електронної пошти та ротації ви можете забезпечити максимальну ефективність вашого охоплення. Інтелектуальне зіставлення електронної пошти: більше ніяких припущень! Надсилайте електронні листи за допомогою клієнта, який відповідає постачальнику електронної пошти вашого потенційного клієнта. Незалежно від того, чи використовує ваш потенційний клієнт Outlook чи Gmail, Leadspicker підбирає та використовує відповідного клієнта для оптимальної швидкості доставки. Інструмент пошуку потенційних клієнтів: легко визначте потенційних потенційних клієнтів, які відповідають вимогам вашого бізнесу. Зануртеся в широкий пул потенційних клієнтів і оптимізуйте процес націлювання. Каскадний пошук електронної пошти: Leadspicker революціонізує пошук електронної пошти, використовуючи унікальний каскадний підхід. Завдяки синергії з більш ніж 5 сторонніми рішеннями він забезпечує вищий рівень успіху та якість отримання дійсних адрес електронної пошти. Спеціальні пропозиції: Дані як послуга: знайти якісних потенційних клієнтів може бути складно. Завдяки функції Leadspicker Data-as-a-Service отримайте доступ до потенційних клієнтів вищого рівня безпосередньо на платформі, готових до охоплення. Кампанія продажів як послуга: від пошуку даних до охоплення електронною поштою, дозвольте Leadspicker виконувати важку роботу. Як клієнт, ваша основна увага залишається на потенційних клієнтах, які виявляють щирий інтерес до зустрічей, що забезпечує вищі коефіцієнти конверсії.
Inbox Monster
inboxmonster.com
Платформа доставки електронної пошти та моніторингу загроз Inbox Monster дає змогу бачити не лише показники поверхневого рівня. Неймовірна глибина готових до дії візуалізацій і ідей підтримується проактивною командою професійних послуг. Основні елементи для наступного покоління маркетологів електронної пошти, які керуються даними, включають: + Розміщення папки "Вхідні" + Всебічний моніторинг загроз + Рендеринг і тестування + Керування DMARC + Розвідка залучення + Аналітика до та після надсилання. Як ми допомагаємо вам вигравати в електронній пошті: Автоматизована інформація: Налаштування відстежуйте сповіщення за лічені хвилини, а потім дозвольте вам отримати важливу інформацію про величезну кількість змінних. Тому ви не можете думати про доставку в 99,5% випадків. Зведені візуальні елементи: отримуйте легкі для сприйняття візуалізації з можливістю подвійного клацання до необхідної деталізації, щоб ви могли реагувати в режимі реального часу та бути героєм електронної пошти. Проаналізовано експертом: індивідуальні професійні послуги від експерта, який глибоко вивчає вашу програму, надаючи проактивні, орієнтовані на дії поради, які виходять за рамки простих показників.
Inboxy
inboxy.io
Легко надсилайте електронні листи у вхідні, щоб ви могли укладати більше угод. Єдине рішення для розігріву папки "Вхідні", яке використовує приватну мережу безголових браузерів і штучний інтелект для забезпечення кращої доставки. Наша послуга IP Warm Up пропонує кілька явних переваг, які відрізняють нас від інших ринкових рішень. Безконтрольне керування Ми відстежуємо показники репутації вашого домену та порівнюємо їх із нашою базою даних доменів, щоб ви завжди отримували кращу доставку електронної пошти. Domain Score IQ Ми відстежуємо показники репутації вашого домену та порівнюємо їх із нашою базою даних доменів, щоб ви завжди отримували кращу доставку електронної пошти. Покращення доставки електронної пошти Наша власна технологія гарантує, що ваші електронні листи будуть оптимізовані для максимальної доставки. Аналізуючи та налаштовуючи параметри вашої електронної пошти, ми гарантуємо, що ваші повідомлення досягнуть одержувачів без позначення спаму. Збільште кількість відкритих електронних листів. Ми використовуємо передові алгоритми на основі штучного інтелекту, щоб створювати привабливі теми та вміст, сприяючи більшій взаємодії з вашими електронними листами. Наш унікальний підхід забезпечує більшу увагу до ваших повідомлень і значне підвищення рівня відкриття. Велика кількість електронної пошти IP Warm Up Обробляєте велику кількість електронних листів? Наша масштабована послуга розігріву IP-адреси дозволяє безперебійно обробляти великі обсяги електронної пошти, забезпечуючи ефективний розігрів кожного з них без втрати особистого зв’язку чи потрапляння в папки зі спамом. Управління репутацією електронної пошти Репутація електронної пошти є життєво важливою для успішного спілкування. Наш постійний моніторинг і профілактичні коригування зберігають репутацію вашої електронної пошти, запобігаючи потраплянню в чорний список і забезпечуючи безперебійну роботу електронної пошти.
Reoon
reoon.com
Підвищення ефективності бізнесу шляхом автоматизації ручних завдань. Reoon пропонує найкращі програмні рішення та професійні інструменти для підтримки вашого бізнесу.
MailMonitor
mailmonitor.com
MailMonitor’s має всі необхідні інструменти, необхідні для оптимізації ваших маркетингових кампаній електронною поштою та гарантування того, що ви завжди дотримуєтеся найкращих методів маркетингу електронною поштою, від моніторингу розміщення вхідних повідомлень і списків блокування до аналізу ефективності електронної кампанії. MailMonitor — ваш технологічний партнер, який вам завжди був потрібний, щоб отримати максимальну віддачу від маркетингових кампаній електронною поштою та покращити їх ефективність. Ми визначаємо, чи потрапить ваша кампанія до папки "Вхідні" ваших клієнтів, перш ніж ви витратите на неї ні копійки. Ми даємо вам змогу вирішувати проблеми та стати героєм маркетингу.
Nicesender
nicesender.com
Платформа електронного маркетингу. Автоматизація та інтеграція через API. Використовуйте готові шаблони та потужний конструктор для простого макету шаблону електронної пошти.
Mailazy
mailazy.com
Mailazy — це транзакційна платформа електронної пошти, яка задовольняє вимоги для таких випадків використання, як електронні листи для скидання пароля, електронні листи з OTP, електронні листи з привітанням тощо. Платформа Mailazy допомагає вам легко надсилати транзакційні електронні листи та відстежувати доставку електронних листів. Mailazy дозволяє вашим програмам надсилати повідомлення через прості HTTP REST API або через просту інтеграцію SMTP і абстрагується від складнощів надсилання транзакційних електронних листів. Перестаньте хвилюватися, чи ваші транзакційні електронні листи потрапили до вхідних повідомлень клієнтів, і зосередьтеся на тому, що є цікавим, як створення чудових продуктів і розвиток вашого бізнесу. Дозвольте Mailazy ефективно доставляти електронну пошту до вхідних повідомлень ваших клієнтів. Отримайте доступ зараз!
Infobip
infobip.com
API електронної пошти Infobip — це інфраструктура надсилання електронної пошти, яка миттєво доставляє велику кількість електронних листів через SMTP або HTTP API. Допомагає забезпечити чудову взаємодію з клієнтами завдяки беззатримковій доставці електронних листів, збільшуючи дохід за рахунок максимальної доставки. Підтримка всіх форматів транзакційних або рекламних електронних листів. Надійна і легко масштабована інфраструктура Обробляйте мільйони електронних листів за лічені хвилини та доставляйте їх за 2 секунди з коефіцієнтом доставки 99,4%. Готовий підтримувати будь-який обсяг електронних листів. Створено для груп продуктів і розробників. Проста й гнучка інтеграція, підтримка всіх популярних мов програмування, середній час відповіді <100 мілісекунд, час безперебійної роботи 99,99% за угодою про рівень обслуговування. Цілодобова технічна підтримка від досвідчених інженерів. Центри обробки даних по всьому світу Локальні розгортання та зберігання забезпечують менші затримки та вищий рівень безпеки. Залишайтеся повністю відповідними регіональним нормам. Підтримка доставки Спеціальна команда експертів з доставки допомагає з адаптацією, розминкою спеціального домену та максимізацією продуктивності. Звітування та аналітика Швидко діагностуйте та вирішуйте проблеми з надсиланням за допомогою звітів про журнали та веб-хуків. Відстежуйте ефективність електронної пошти та отримуйте статистику за допомогою повної аналітики електронної пошти. Перевірка електронної пошти Використовуйте API або веб-програму для виявлення контактів із високим ризиком, видалення недійсних адрес електронної пошти та збереження списків розсилки чистими. Захистіть репутацію відправника за допомогою якісної бази даних і підвищте доступність.
MailChannels
mailchannels.com
MailChannels - це служба доставки електронної пошти, яка запобігає блокуванню серверів і забезпечує доставку листів, виявляючи проблеми з безпекою.
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts — це інструмент моніторингу електронної пошти конкурентів, щоб зрозуміти, як часто вони знижують, коли надсилають електронні листи та як сегментують електронні листи.
SendClean
sendclean.com
SendClean — це інтелектуальна платформа доставки електронної пошти, наповнена всіма інструментами та функціями, щоб допомогти компаніям досягти своїх маркетингових і продажних цілей у найпростіший спосіб.
Unspam
unspam.email
Unspam.email — це онлайн-інструмент перевірки спаму для електронних листів. Покращуйте ефективність доставки за допомогою безкоштовного тестера електронної пошти. Сервіс аналізує основні аспекти електронної пошти, повертає оцінку спаму та прогнозує результати за допомогою теплової карти ШІ вашої електронної розсилки.
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs був створений для тих, хто має систему, яка генерує електронні листи. Незалежно від того, чи є у вас магазин, виставлення рахунків, бухгалтерія, CRM, ERP, CMS або спеціальна система автоматизації маркетингу – EmailLabs збільшить доставку ваших електронних листів. ✅ Завдяки простій інтеграції SMTP сервіс готовий до використання за кілька хвилин. RESTful API дозволить вам повністю інтегруватися з вашою ІТ-системою. Ви також можете використовувати готові бібліотеки та зразки коду. 🌐 Ми маємо багаторічний досвід у сфері доставки електронної пошти. Ми надсилаємо понад 6 мільярдів повідомлень на рік. 🚀 Дізнайтеся більше: https://emaillabs.io/en/
Inboxroad
inboxroad.com
Підключіться до SMTP-сервера Inboxroad і отримайте найкращу доставку за допомогою відданих експертів. Inboxroad пропонує моніторинг і персональні поради щодо доставки, допомагаючи вам отримати максимальну віддачу від маркетингу електронною поштою та транзакційної діяльності електронної пошти.
SendPost
sendpost.io
SendPost - це платформа для управління електронною поштою, яка забезпечує надійну доставку, відстеження та оптимізацію процесів надсилання електронних листів.
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com — це революційний інструмент для розігріву електронної пошти. Ви можете просто підключити свою поштову скриньку, з якою хочете запустити рекламні кампанії, і інструмент подбає про все сам. Inboxigniter — це інструмент розігріву електронної пошти на основі штучного інтелекту, який працює, дбаючи про галузі, бізнес-ніші, мови та місця розташування, щоб отримати найкращі результати.
GoCustomer
gocustomer.ai
Переосмислення залучення клієнтів за допомогою гіперперсоналізованих електронних листів. Розвивайте свій маркетинг за допомогою нашої унікальної суміші штучного інтелекту для залучення, утримання клієнтів тощо.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase — це інструмент для розігріву електронної пошти. Це допомагає вашим електронним листам розігрітися, перш ніж ви звернетеся до вхідної скриньки потенційних клієнтів. Коли ваша електронна пошта розігріта, ви готові отримати поштову скриньку потенційного клієнта замість папки спаму. Warmbase заощаджує ваш час, енергію та зусилля, покращуючи доставляемість вашої електронної пошти та репутацію, щоб отримати більше продажів. Крім того, він автоматично переміщує ваші електронні листи з папки спаму одержувачів до папки "Вхідні" та зберігає вашу репутацію електронної пошти.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse - це платформа для автоматизації маркетингу, яка дозволяє надсилати email та SMS кампанії, використовувати чат-ботів і створювати цільові сторінки.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor — це інструмент для електронного маркетингу, що дозволяє створювати та надсилати персоналізовані електронні листи з автоматизацією та аналітикою.
Clever Elements
cleverelements.com
Електронний маркетинг для найкращих. Понад 250 000 компаній покладаються на d для електронного маркетингу Clever Elements — це німецька служба електронного маркетингу. Вони пропонують зручний редактор для розробки електронних листів для кампаній і функцій аналітики.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital - це платформа для управління даними клієнтів та персоналізації маркетингу через різні канали, що допомагає бізнесу покращити досвід клієнтів.
Emercury
emercury.net
Emercury - це платформа для автоматизації електронного маркетингу, яка допомагає підприємствам управляти кампаніями, покращувати взаємодію з клієнтами та аналізувати їх ефективність.
Emma
myemma.com
Emma - це додаток, що допомагає маркетологам створювати персоналізовані email та SMS кампанії для покращення бізнес-результатів.
Litmus
litmus.com
Litmus дозволяє маркетологам створювати, тестувати та аналізувати електронні листи, забезпечуючи їхній якісний відправлення та персоналізацію.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.
MailerLite
mailerlite.com
MailerLite - програмне забезпечення для електронного маркетингу, яке дозволяє створювати кампанії, автоматизації, цільові сторінки та опитування.
MailReach
mailreach.co
MailReach - сервіс автоматизованої розминки електронної пошти, що підвищує репутацію відправника, покращує доставку листів та запобігає потраплянню у спам.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap - це платформа для тестування та надсилання електронної пошти, яка дозволяє розробникам перевіряти, відправляти та контролювати електронну інфраструктуру.
MailUp
mailup.com
MailUp - платформа для електронного маркетингу, що дозволяє створювати, автоматизувати та відстежувати кампанії електронних листів, SMS і повідомлень.
OpenText
opentext.com
OpenText розробляє програмне забезпечення для управління інформацією підприємств, забезпечуючи обробку контенту та дотримання нормативних вимог.
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid - це платформа для управління транзакційними та маркетинговими електронними листами, що пропонує інструменти для доставки, аналітики та інтеграції.
Brevo
brevo.com
Brevo - це платформа для управління клієнтською підтримкою, що об'єднує електронну пошту, чат та соціальні мережі, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer - це платформа перевірки електронної пошти, яка дозволяє користувачам перевіряти адреси та покращувати доставку листів.
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost - це служба електронної пошти, що надає надійні рішення для доставки листів, аналітики та інтеграції для бізнесу різного масштабу.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Warmup Inbox - сервіс для розігрівання електронної пошти, який підвищує репутацію відправника та забезпечує доставлення листів у вхідні.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail - це служба для надсилання транзакційних електронних листів, що забезпечує надійну доставку з можливістю інтеграції через SMTP та API.
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo - інструмент для маркетингу електронної пошти, що дозволяє створювати інтерактивні листи з AMP для підвищення залучення та конверсії.
Maildroppa
maildroppa.com
Простий маркетинг електронною поштою для зайнятих засновників. Maildroppa — це простий у освоєнні інструмент для стартапів, які створюють щось нове. Це найпростіший спосіб зв’язатися зі своєю аудиторією та розвиватися разом із нею.
Interseller
interseller.io
Interseller - це платформа для автоматизації процесів набору персоналу, що спрощує пошук кандидатів та управління комунікацією з ними.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Upland Adestra - це програмне забезпечення для автоматизації електронного маркетингу, яке забезпечує персоналізований контент для підвищення залучення та конверсій.
Nureply
nureply.com
Nureply - це програмне забезпечення для холодних електронних листів, що використовує AI для персоналізації, створення кампаній та аналізу результатів.
Warmy
warmy.io
Warmy - інструмент для автоматичної розминки електронної пошти, що покращує доставку листів та підтримує електронні кампанії.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai — це найкраща платформа для розвитку вашого бізнесу за допомогою ефективної холодної електронної пошти. Це передова, але зручна система, яка допомагає охопити більше людей з меншими зусиллями. Що вам сподобається в Mails.ai: - Розумна автоматизація електронної пошти: наш штучний інтелект піклується про надсилання електронних листів і подальші дії замість вас. – Під’єднайте стільки облікових записів електронної пошти, скільки забажаєте: немає обмежень – прив’яжіть скільки завгодно облікових записів. - Перевірка електронної пошти в режимі реального часу: завдяки нашій системі миттєвої перевірки ми гарантуємо, що ваші електронні листи потрапляють у папки "Вхідні", а не в папки зі спамом. - Необмежене завантаження контактів: незалежно від того, наскільки великий ваш список потенційних клієнтів, ви можете завантажити їх усіх. - Спеціальні електронні листи, створені ШІ: отримуйте електронні листи, які звертаються безпосередньо до вашої аудиторії, створені нашим розумним ШІ. - Інтелектуальні шаблони надсилання: наша система розумно чергує відправників, щоб ваша доставка була високою, а ризик спаму – низьким. Mails.ai — це більше, ніж просто інструмент електронної кампанії — він розроблений, щоб збільшити кількість відповідей і допомогти вам укласти більше угод. Уся справа в тому, щоб отримати кращий прибуток від ваших інвестицій за допомогою фіксованої ціни незалежно від розміру вашого охоплення. І це ще не все – насолоджуйтеся нашою безкоштовною послугою розігріву електронної пошти, яка є однією з найщедріших. Завдяки Mails.ai ви обираєте поєднання ефективності, масштабу та цінності в роботі електронною поштою.
Levitate
levitate.ai
Levitate - це інструмент для малого бізнесу, що допомагає підтримувати стосунки з клієнтами через персоналізовані електронні листи, SMS і автоматизацію комунікацій.
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