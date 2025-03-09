mailivery

mailivery.io

Mailivery — це інструмент розігріву електронної пошти на базі штучного інтелекту, який спрямований на покращення репутації відправника електронної пошти та покращення доставки електронної пошти. Залучаючись до розмов про продажі, згенерованих штучним інтелектом, Mailivery допомагає користувачам обійти алгоритми спаму та відправити їхні електронні листи в основні скриньки потенційних клієнтів, а не в папку зі спамом. Інструмент працює за допомогою штучного інтелекту для взаємодії зі справжніми електронними листами в папці «Вхідні» користувача. Він видаляє електронні листи зі спаму та відповідає на них у режимі реального часу, щоб покращити доставку. На відміну від інших подібних служб, Mailivery використовує однорангову мережу з понад 10 000 користувачів для реальної взаємодії та покращення репутації відправника. Інструмент надає користувачам інформаційні панелі, які в реальному часі пропонують аналітику спаму та покращення репутації. Користувачі можуть відстежувати кількість електронних листів, які потрапляють у спам, перевіряти, чи є вони в чорному списку, і отримувати дієві рекомендації для покращення своєї репутації. Mailivery дозволяє користувачам налаштовувати обсяг і час їх взаємодії, забезпечуючи максимальну ефективність доставки. Інструмент працює за лаштунками у спеціальних папках, мінімізуючи втручання в продажі. Крім того, Mailivery пропонує варіанти взаємодії з обліковими записами електронної пошти інших клієнтів, забезпечуючи кращі результати, оскільки різні адреси електронної пошти взаємодіють одна з одною. Інструмент також пропонує функції керування командою, дозволяючи користувачам налаштовувати свої облікові записи та активно керувати діяльністю своїх команд і статистикою домену. Крім того, Mailivery забезпечує перевірку репутації та функцію оцінки спаму, щоб переконатися, що користувачі правильно налаштували свою інфраструктуру електронної пошти. Клієнтам призначається унікальний ідентифікатор, щоб уникнути групування з іншими клієнтами фільтрами спаму. Загалом, Mailivery має на меті допомогти користувачам збільшити доставку електронної пошти та продажі шляхом покращення репутації відправника електронної пошти та обходу алгоритмів спаму.