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Інструменти доставки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Пуерто-Рико
Інструменти доставки електронної пошти відіграють вирішальну роль у дозволі компаніям відстежувати та вдосконалювати кампанії електронної пошти, зрештою підвищуючи розміщення своєї скриньки вхідних повідомлень і сприяючи позитивній репутації серед одержувачів. Ці інструменти виявляються безцінними у сфері маркетингу та стратегій продажів, підвищуючи ставки відкриття та можливості конверсії. Забезпечуючи ефективну навігацію електронних листів через фільтри спаму та стратегічно розроблену так, щоб вони виглядали легітимними, ці інструменти стають важливими для досягнення успіху. Ці інструменти, як правило, використовуються маркетологами електронної пошти або організаційними командами, які займаються масовою розсилкою електронних листів до списків контактів і потенційних клієнтів. Ефективне розгортання цих інструментів може стратегічно розмістити цінний вміст і можливості продажу перед ширшою аудиторією. Крім того, вони відіграють ключову роль у запобіганні втраті електронних листів або позначенню їх як спаму, забезпечуючи безперебійний і успішний процес спілкування.
Запит на новий застосунок
mailivery
mailivery.io
Mailivery — це інструмент розігріву електронної пошти на базі штучного інтелекту, який спрямований на покращення репутації відправника електронної пошти та покращення доставки електронної пошти. Залучаючись до розмов про продажі, згенерованих штучним інтелектом, Mailivery допомагає користувачам обійти алгоритми спаму та відправити їхні електронні листи в основні скриньки потенційних клієнтів, а не в папку зі спамом. Інструмент працює за допомогою штучного інтелекту для взаємодії зі справжніми електронними листами в папці «Вхідні» користувача. Він видаляє електронні листи зі спаму та відповідає на них у режимі реального часу, щоб покращити доставку. На відміну від інших подібних служб, Mailivery використовує однорангову мережу з понад 10 000 користувачів для реальної взаємодії та покращення репутації відправника. Інструмент надає користувачам інформаційні панелі, які в реальному часі пропонують аналітику спаму та покращення репутації. Користувачі можуть відстежувати кількість електронних листів, які потрапляють у спам, перевіряти, чи є вони в чорному списку, і отримувати дієві рекомендації для покращення своєї репутації. Mailivery дозволяє користувачам налаштовувати обсяг і час їх взаємодії, забезпечуючи максимальну ефективність доставки. Інструмент працює за лаштунками у спеціальних папках, мінімізуючи втручання в продажі. Крім того, Mailivery пропонує варіанти взаємодії з обліковими записами електронної пошти інших клієнтів, забезпечуючи кращі результати, оскільки різні адреси електронної пошти взаємодіють одна з одною. Інструмент також пропонує функції керування командою, дозволяючи користувачам налаштовувати свої облікові записи та активно керувати діяльністю своїх команд і статистикою домену. Крім того, Mailivery забезпечує перевірку репутації та функцію оцінки спаму, щоб переконатися, що користувачі правильно налаштували свою інфраструктуру електронної пошти. Клієнтам призначається унікальний ідентифікатор, щоб уникнути групування з іншими клієнтами фільтрами спаму. Загалом, Mailivery має на меті допомогти користувачам збільшити доставку електронної пошти та продажі шляхом покращення репутації відправника електронної пошти та обходу алгоритмів спаму.
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтеся з шаблонами холодної електронної пошти та привітайтеся з програмною холодною електронною поштою! Salesforge — це універсальний супердодаток для реалізації продажів, який дає кожній команді продажів найвищу ймовірність досягти мети, вирішуючи потребу персоналізувати холодну електронну пошту в масштабі, забезпечуючи при цьому можливість доставки вашої електронної пошти. Ми робимо це, вмикаючи штучний інтелект у реальному часі та машинне навчання для прийняття рішень щодо критично важливих операцій з продажу, покращення обміну повідомленнями кожною мовою та усунення потреби в різноманітних рішеннях для торгових точок, отже, підвищуючи вищий рівень конверсії.
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — це холодний інструмент автоматизації електронної пошти, який допомагає компаніям покращити вихідну комунікацію. Він надає набір функцій, щоб зробити процес простішим, швидшим і ефективнішим. Підключайте необмежену кількість скриньок «Вхідні», насолоджуйтесь безкоштовною розминкою для всіх своїх облікових записів, вбудованою перевіркою електронної пошти та очищенням даних, програмою послідовності й створення шаблонів на основі штучного інтелекту та багато іншого. Інструмент також містить такі функції, як перевірка електронної пошти та очищення списків, спеціальні поля персоналізації, автоматизована персоналізація GIF, IMG та відео, помічник із копірайтингу AI тощо. Це допомагає компаніям залучати нових клієнтів, підвищувати прибутки, масштабувати вихідні кампанії, забезпечувати галузеві партнерства та знаходити інвесторів для наступного раунду фінансування. Усі ці функції розроблено, щоб допомогти компаніям заощадити час, підвищити ефективність і покращити рентабельність інвестицій.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, яка тепер є компанією SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення результатів бізнесу. Завдяки швидкому узгодженню бажаних бізнес-результатів із перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсорсингом від провідних брендів у вашій галузі — наша платформа дає змогу пришвидшити час отримання цінності, забезпечувати чудові індивідуальні враження та отримувати вимірні результати... швидко. Emarsys є платформою для більш ніж 1500 клієнтів у всьому світі. Приєднуйтесь до тисяч провідних брендів, які довіряють Emarsys у забезпеченні передбачуваних, прибуткових результатів, яких вимагає їхній бізнес, і високоперсоніфікованого багатоканального досвіду, на який заслуговують їхні клієнти. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.emarsys.com
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore пропонує Комплексний набір для залучення клієнтів і досвіду, який дає змогу маркетологам створювати персоналізовані умови для клієнтів. Його платформа дає змогу маркетологу об’єднувати дані клієнтів у різних каналах і системах, створювати цільові сегменти та забезпечувати значущий досвід через цифрові канали, такі як Інтернет, електронна пошта, сповіщення додатків, WhatsApp, SMS і RCS. Завдяки надійній аналітиці Netcore Cloud допомагає брендам краще розуміти свою аудиторію, забезпечуючи цільові маркетингові кампанії, які резонують із клієнтами на особистому рівні. Можливості штучного інтелекту та машинного навчання платформи гарантують, що кожна взаємодія з клієнтом оптимізована для залучення та конверсії, що робить кожну точку взаємодії можливістю вразити та утримати. Netcore довіряють понад 6500 брендів у таких секторах, як електронна комерція, роздрібна торгівля, банківські та фінансові послуги, медіа та розваги та подорожі, щоб забезпечити досвід роботи на основі ШІ. Деякі з його глобальних клієнтів включають Swiggy, Myntra, Crocs, Pizza Hut, Domino's, McDonald's та багато інших. Netcore пишається тим, що шість років поспіль отримав сертифікат «Чудове місце для роботи» в Індії, підтверджуючи свою відданість винятковій культурі на робочому місці. Компанія має глобальну присутність у понад 20 офісах у Північній Америці, Південній Америці, Європі та Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Netcore — це ОС Martech, яка допомагає бізнесу збільшувати доходи, максимізувати життєву цінність клієнта та прискорити його шлях до прибутковості.
Kasplo
kasplo.com
Kasplo — це корпоративна маркетингова платформа електронної пошти, яка допомагає брендам збільшити продажі, утримати клієнтів і підвищити цінність клієнтів. Основні моменти включають простий у використанні конструктор електронної пошти з опціями перетягування, інструменти сегментації для адаптації ваших повідомлень до користувачів і створення різноманітних форм захоплення намірів. Як інтелектуальний інструментарій електронної пошти, компанії можуть використовувати Kasplo, щоб якнайкраще скористатися перевагами цієї економічно ефективної маркетингової платформи, що орієнтована на рентабельність інвестицій.
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимізує репутацію вашого відправника та розташування папки "Вхідні". Якщо Allegrow працює разом із вашою системою автоматизації маркетингу/залучення до продажів, ви можете збільшити відсоток надсиланих вами електронних листів, які надходять до пріоритетної папки "Вхідні", а не до папки зі спамом чи нецільових папок.
SocketLabs
socketlabs.com
Електронна пошта – це те, що ми робимо. Забезпечення доставки ваших повідомлень є нашим головним пріоритетом. І надзвичайне обслуговування — наша обіцянка. Ми витратили понад 15 років на вдосконалення мистецтва та науки легкої та надійної доставки вашої електронної пошти. Незалежно від розміру чи складності вашого бізнесу, у нас є технологія, звітність і ресурси підтримки, які допоможуть досягти успіху вашої електронної пошти. Шукаєте простий досвід без головного болю? Ми знайшли правильний баланс між багатофункціональним рішенням для доставки вихідної пошти, простим у використанні інтерфейсом інформаційної панелі та ще більш простим налаштуванням. Ви можете бути налаштовані та запущені за лічені хвилини. Наша власна технологія сервера електронної пошти, розширена аналітика та персоналізована підтримка клієнтів допомагають SocketLabs забезпечувати найкращий досвід роботи з клієнтами. Наші продукти та послуги гарантують, що ви зможете: - Отримувати важливу маркетингову та транзакційну електронну пошту до папки "Вхідні" - Отримувати детальне візуальне уявлення про ефективність вашої електронної пошти за всіма KPI - Звертатися до наших експертів із доставки електронної пошти, якщо виникне проблема - Економити час і гроші, використовуючи ефективну та надійну інфраструктуру електронної пошти SocketLabs. Зберігайте та зберігайте електронну пошту в комфорті нашої надійно захищеної та сумісної системи електронної пошти У SocketLabs ми знаємо, наскільки важлива електронна пошта для вашого бізнесу, тому вдосконалюємо «науку попадання в папку вхідних повідомлень» це наша пристрасть.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox — це інструмент для розігріву електронної пошти, який допомагає компаніям покращити репутацію своїх відправників і збільшити ймовірність потрапляння їхніх електронних листів у папку "Вхідні". Він працює, взаємодіючи з вашою папкою "Вхідні" у людський спосіб, наприклад надсилаючи та отримуючи електронні листи через різні проміжки часу, відкриваючи та відповідаючи на електронні листи, а також позначаючи електронні листи як важливі та позначені зірочкою. Це допомагає зміцнити довіру з постачальниками послуг електронної пошти (ESP) і показати їм, що ваш обліковий запис активний і задіяний. У результаті ESP з більшою ймовірністю доставлятимуть ваші електронні листи до папки "Вхідні", що може сприяти покращенню доставки електронної пошти, підвищенню залученості та зменшенню скарг на спам.
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та продажів працювати разом, щоб залучати, конвертувати, розвивати, залучати та відновлювати Клієнтів і збільшувати їх цінність для Бренду.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.
Folderly
folderly.com
Folderly — це рішення для доставки електронної пошти, яке пропонує комплексний підхід до забезпечення бездоганної доставки електронної пошти. Знаходьте, вирішуйте та запобігайте помилкам доставки електронної пошти, а також переконайтеся, що ваші електронні листи потрапляють у папку "Вхідні". Ніколи більше не дозволяйте вашим електронним листам бути частиною 51% усіх ділових електронних листів, які ніколи не потрапляють до папки "Вхідні". Зробіть кожну електронну пошту важливою, приносячи прибуток і ділові можливості.
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense — це програмне забезпечення для продажів і маркетингу, яке дозволяє фахівцям із продажів і маркетингу щодня генерувати дані про своїх потенційних і існуючих клієнтів, щоб аналізувати ці дані, щоб збільшити продажі, маркетингову залученість і впізнаваність бренду, мінімізувати поганий досвід клієнтів і втрату доходу, спричинену торговим персоналом. виснаження, підвищення ефективності та загального морального духу.
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: найдосконаліша платформа SaaS для пошуку потенційних клієнтів і електронної пошти. Розвивайте свій бізнес у пошуку потенційних клієнтів за допомогою Leadspicker – революційного рішення SaaS, розробленого спеціально для маркетологів і професіоналів з продажу, орієнтованих на результат. Завдяки Leadspicker вам більше не доведеться жонглювати кількома інструментами для пошуку потенційних клієнтів і кампаній електронною поштою. Ця платформа пропонує вам все під одним цифровим дахом. Основні характеристики: Можливість охоплення електронною поштою: надсилайте цільові кампанії своїм потенційним клієнтам без зусиль. Завдяки функціям розігріву електронної пошти та ротації ви можете забезпечити максимальну ефективність вашого охоплення. Інтелектуальне зіставлення електронної пошти: більше ніяких припущень! Надсилайте електронні листи за допомогою клієнта, який відповідає постачальнику електронної пошти вашого потенційного клієнта. Незалежно від того, чи використовує ваш потенційний клієнт Outlook чи Gmail, Leadspicker підбирає та використовує відповідного клієнта для оптимальної швидкості доставки. Інструмент пошуку потенційних клієнтів: легко визначте потенційних потенційних клієнтів, які відповідають вимогам вашого бізнесу. Зануртеся в широкий пул потенційних клієнтів і оптимізуйте процес націлювання. Каскадний пошук електронної пошти: Leadspicker революціонізує пошук електронної пошти, використовуючи унікальний каскадний підхід. Завдяки синергії з більш ніж 5 сторонніми рішеннями він забезпечує вищий рівень успіху та якість отримання дійсних адрес електронної пошти. Спеціальні пропозиції: Дані як послуга: знайти якісних потенційних клієнтів може бути складно. Завдяки функції Leadspicker Data-as-a-Service отримайте доступ до потенційних клієнтів вищого рівня безпосередньо на платформі, готових до охоплення. Кампанія продажів як послуга: від пошуку даних до охоплення електронною поштою, дозвольте Leadspicker виконувати важку роботу. Як клієнт, ваша основна увага залишається на потенційних клієнтах, які виявляють щирий інтерес до зустрічей, що забезпечує вищі коефіцієнти конверсії.
Inbox Monster
inboxmonster.com
Платформа доставки електронної пошти та моніторингу загроз Inbox Monster дає змогу бачити не лише показники поверхневого рівня. Неймовірна глибина готових до дії візуалізацій і ідей підтримується проактивною командою професійних послуг. Основні елементи для наступного покоління маркетологів електронної пошти, які керуються даними, включають: + Розміщення папки "Вхідні" + Всебічний моніторинг загроз + Рендеринг і тестування + Керування DMARC + Розвідка залучення + Аналітика до та після надсилання. Як ми допомагаємо вам вигравати в електронній пошті: Автоматизована інформація: Налаштування відстежуйте сповіщення за лічені хвилини, а потім дозвольте вам отримати важливу інформацію про величезну кількість змінних. Тому ви не можете думати про доставку в 99,5% випадків. Зведені візуальні елементи: отримуйте легкі для сприйняття візуалізації з можливістю подвійного клацання до необхідної деталізації, щоб ви могли реагувати в режимі реального часу та бути героєм електронної пошти. Проаналізовано експертом: індивідуальні професійні послуги від експерта, який глибоко вивчає вашу програму, надаючи проактивні, орієнтовані на дії поради, які виходять за рамки простих показників.
Inboxy
inboxy.io
Легко надсилайте електронні листи у вхідні, щоб ви могли укладати більше угод. Єдине рішення для розігріву папки "Вхідні", яке використовує приватну мережу безголових браузерів і штучний інтелект для забезпечення кращої доставки. Наша послуга IP Warm Up пропонує кілька явних переваг, які відрізняють нас від інших ринкових рішень. Безконтрольне керування Ми відстежуємо показники репутації вашого домену та порівнюємо їх із нашою базою даних доменів, щоб ви завжди отримували кращу доставку електронної пошти. Domain Score IQ Ми відстежуємо показники репутації вашого домену та порівнюємо їх із нашою базою даних доменів, щоб ви завжди отримували кращу доставку електронної пошти. Покращення доставки електронної пошти Наша власна технологія гарантує, що ваші електронні листи будуть оптимізовані для максимальної доставки. Аналізуючи та налаштовуючи параметри вашої електронної пошти, ми гарантуємо, що ваші повідомлення досягнуть одержувачів без позначення спаму. Збільште кількість відкритих електронних листів. Ми використовуємо передові алгоритми на основі штучного інтелекту, щоб створювати привабливі теми та вміст, сприяючи більшій взаємодії з вашими електронними листами. Наш унікальний підхід забезпечує більшу увагу до ваших повідомлень і значне підвищення рівня відкриття. Велика кількість електронної пошти IP Warm Up Обробляєте велику кількість електронних листів? Наша масштабована послуга розігріву IP-адреси дозволяє безперебійно обробляти великі обсяги електронної пошти, забезпечуючи ефективний розігрів кожного з них без втрати особистого зв’язку чи потрапляння в папки зі спамом. Управління репутацією електронної пошти Репутація електронної пошти є життєво важливою для успішного спілкування. Наш постійний моніторинг і профілактичні коригування зберігають репутацію вашої електронної пошти, запобігаючи потраплянню в чорний список і забезпечуючи безперебійну роботу електронної пошти.
Reoon
reoon.com
Підвищення ефективності бізнесу шляхом автоматизації ручних завдань. Reoon пропонує найкращі програмні рішення та професійні інструменти для підтримки вашого бізнесу.
MailMonitor
mailmonitor.com
MailMonitor’s має всі необхідні інструменти, необхідні для оптимізації ваших маркетингових кампаній електронною поштою та гарантування того, що ви завжди дотримуєтеся найкращих методів маркетингу електронною поштою, від моніторингу розміщення вхідних повідомлень і списків блокування до аналізу ефективності електронної кампанії. MailMonitor — ваш технологічний партнер, який вам завжди був потрібний, щоб отримати максимальну віддачу від маркетингових кампаній електронною поштою та покращити їх ефективність. Ми визначаємо, чи потрапить ваша кампанія до папки "Вхідні" ваших клієнтів, перш ніж ви витратите на неї ні копійки. Ми даємо вам змогу вирішувати проблеми та стати героєм маркетингу.
Nicesender
nicesender.com
Платформа електронного маркетингу. Автоматизація та інтеграція через API. Використовуйте готові шаблони та потужний конструктор для простого макету шаблону електронної пошти.
Mailazy
mailazy.com
Mailazy — це транзакційна платформа електронної пошти, яка задовольняє вимоги для таких випадків використання, як електронні листи для скидання пароля, електронні листи з OTP, електронні листи з привітанням тощо. Платформа Mailazy допомагає вам легко надсилати транзакційні електронні листи та відстежувати доставку електронних листів. Mailazy дозволяє вашим програмам надсилати повідомлення через прості HTTP REST API або через просту інтеграцію SMTP і абстрагується від складнощів надсилання транзакційних електронних листів. Перестаньте хвилюватися, чи ваші транзакційні електронні листи потрапили до вхідних повідомлень клієнтів, і зосередьтеся на тому, що є цікавим, як створення чудових продуктів і розвиток вашого бізнесу. Дозвольте Mailazy ефективно доставляти електронну пошту до вхідних повідомлень ваших клієнтів. Отримайте доступ зараз!
Infobip
infobip.com
API електронної пошти Infobip — це інфраструктура надсилання електронної пошти, яка миттєво доставляє велику кількість електронних листів через SMTP або HTTP API. Допомагає забезпечити чудову взаємодію з клієнтами завдяки беззатримковій доставці електронних листів, збільшуючи дохід за рахунок максимальної доставки. Підтримка всіх форматів транзакційних або рекламних електронних листів. Надійна і легко масштабована інфраструктура Обробляйте мільйони електронних листів за лічені хвилини та доставляйте їх за 2 секунди з коефіцієнтом доставки 99,4%. Готовий підтримувати будь-який обсяг електронних листів. Створено для груп продуктів і розробників. Проста й гнучка інтеграція, підтримка всіх популярних мов програмування, середній час відповіді <100 мілісекунд, час безперебійної роботи 99,99% за угодою про рівень обслуговування. Цілодобова технічна підтримка від досвідчених інженерів. Центри обробки даних по всьому світу Локальні розгортання та зберігання забезпечують менші затримки та вищий рівень безпеки. Залишайтеся повністю відповідними регіональним нормам. Підтримка доставки Спеціальна команда експертів з доставки допомагає з адаптацією, розминкою спеціального домену та максимізацією продуктивності. Звітування та аналітика Швидко діагностуйте та вирішуйте проблеми з надсиланням за допомогою звітів про журнали та веб-хуків. Відстежуйте ефективність електронної пошти та отримуйте статистику за допомогою повної аналітики електронної пошти. Перевірка електронної пошти Використовуйте API або веб-програму для виявлення контактів із високим ризиком, видалення недійсних адрес електронної пошти та збереження списків розсилки чистими. Захистіть репутацію відправника за допомогою якісної бази даних і підвищте доступність.
MailChannels
mailchannels.com
Переконайтеся, що електронні листи ваших клієнтів завжди доставляються. Наша платформа доставки електронної пошти запобігає блокуванню серверів і завчасно виявляє проблеми безпеки електронної пошти.
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts — це інструмент моніторингу електронної пошти конкурентів, щоб зрозуміти, як часто вони знижують, коли надсилають електронні листи та як сегментують електронні листи.
SendClean
sendclean.com
SendClean — це інтелектуальна платформа доставки електронної пошти, наповнена всіма інструментами та функціями, щоб допомогти компаніям досягти своїх маркетингових і продажних цілей у найпростіший спосіб.
Unspam
unspam.email
Unspam.email — це онлайн-інструмент перевірки спаму для електронних листів. Покращуйте ефективність доставки за допомогою безкоштовного тестера електронної пошти. Сервіс аналізує основні аспекти електронної пошти, повертає оцінку спаму та прогнозує результати за допомогою теплової карти ШІ вашої електронної розсилки.
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs був створений для тих, хто має систему, яка генерує електронні листи. Незалежно від того, чи є у вас магазин, виставлення рахунків, бухгалтерія, CRM, ERP, CMS або спеціальна система автоматизації маркетингу – EmailLabs збільшить доставку ваших електронних листів. ✅ Завдяки простій інтеграції SMTP сервіс готовий до використання за кілька хвилин. RESTful API дозволить вам повністю інтегруватися з вашою ІТ-системою. Ви також можете використовувати готові бібліотеки та зразки коду. 🌐 Ми маємо багаторічний досвід у сфері доставки електронної пошти. Ми надсилаємо понад 6 мільярдів повідомлень на рік. 🚀 Дізнайтеся більше: https://emaillabs.io/en/
Inboxroad
inboxroad.com
Підключіться до SMTP-сервера Inboxroad і отримайте найкращу доставку за допомогою відданих експертів. Inboxroad пропонує моніторинг і персональні поради щодо доставки, допомагаючи вам отримати максимальну віддачу від маркетингу електронною поштою та транзакційної діяльності електронної пошти.
SendPost
sendpost.io
API електронної пошти + ретрансляція SMTP. Ми надаємо розробникам, компаніям і ESP інструменти, досвід і підтримку, необхідні для надійної доставки, вимірювання та оптимізації електронних листів, щоб вони надходили в папку "Вхідні" ваших клієнтів щоразу вчасно.
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com — це революційний інструмент для розігріву електронної пошти. Ви можете просто підключити свою поштову скриньку, з якою хочете запустити рекламні кампанії, і інструмент подбає про все сам. Inboxigniter — це інструмент розігріву електронної пошти на основі штучного інтелекту, який працює, дбаючи про галузі, бізнес-ніші, мови та місця розташування, щоб отримати найкращі результати.
GoCustomer
gocustomer.ai
Переосмислення залучення клієнтів за допомогою гіперперсоналізованих електронних листів. Розвивайте свій маркетинг за допомогою нашої унікальної суміші штучного інтелекту для залучення, утримання клієнтів тощо.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase — це інструмент для розігріву електронної пошти. Це допомагає вашим електронним листам розігрітися, перш ніж ви звернетеся до вхідної скриньки потенційних клієнтів. Коли ваша електронна пошта розігріта, ви готові отримати поштову скриньку потенційного клієнта замість папки спаму. Warmbase заощаджує ваш час, енергію та зусилля, покращуючи доставляемість вашої електронної пошти та репутацію, щоб отримати більше продажів. Крім того, він автоматично переміщує ваші електронні листи з папки спаму одержувачів до папки "Вхідні" та зберігає вашу репутацію електронної пошти.
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також створювати цільові сторінки всього за 15 хвилин. SendPulse також пропонує платформу для створення онлайн-курсів. Ви можете легко відстежувати всі свої маркетингові дії та інформацію про клієнтів за допомогою безкоштовної CRM від SendPulse.
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor від Marigold — це простий інструмент маркетингу електронною поштою, який дає змогу маркетологам надсилати красиві та персоналізовані електронні листи, створюючи надійний канал для збільшення взаємодії з передплатниками та сприяння лояльності читачів і переходів. Красиві шаблони, інструмент перетягування та сегментація на основі взаємодії дозволяють маркетологам надавати цільовий вміст великим спискам передплатників без будь-яких технічних знань.
Clever Elements
cleverelements.com
Електронний маркетинг для найкращих. Понад 250 000 компаній покладаються на d для електронного маркетингу Clever Elements — це німецька служба електронного маркетингу. Вони пропонують зручний редактор для розробки електронних листів для кампаній і функцій аналітики.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам розширити свою клієнтську базу.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дані клієнтів. Долаючи розрізнені дані, Dotdigital оптимізує процес прийняття рішень і прокладає шлях до маркетингової креативності, яка забезпечує залучення клієнтів у великих масштабах. Завдяки потужним можливостям штучного інтелекту Dotdigital дозволяє легко автоматизувати глибоко персоналізовані роботи в Інтернеті, електронній пошті, SMS, WhatsApp, чаті, push-посиланнях, соціальних мережах, рекламі тощо. Dotdigital, якому довіряють понад 4000 брендів у сфері електронної комерції, роздрібної торгівлі, некомерційних організацій, освіти, фінансових послуг та інших, допомагає маркетологам у всьому світі. Компанія Dotdigital, заснована в 1999 році, розташована в Лондоні, зосереджена на розробці надійних, зв’язаних і орієнтованих на майбутнє рішень, які розширюють можливості компаній, одержимих клієнтами. Дізнайтеся більше на dotdigital.com.
Emercury
emercury.net
Emercury допомагає маркетологам, підприємцям і власникам бізнесу залучати клієнтів, конвертувати більше продажів у існуючих клієнтів і навчати ваших клієнтів, щоб збільшити утримання за допомогою нашої простої у використанні платформи автоматизації електронного маркетингу. Наш підхід до маркетингу електронною поштою базується на навчанні маркетолога найкращим практикам маркетингу електронною поштою. Ми стаємо вашими розширеними фахівцями з маркетингу електронною поштою, чи то для оптимізації автоматизації, покращення доставки чи покращення взаємодії. Ми повністю прозорі та віримо у відкрите спілкування в будь-який час.
Emma
myemma.com
Emma від Marigold допомагає маркетологам створювати та проводити персоналізовані, цільові кампанії електронною поштою та SMS, які забезпечують реальні бізнес-результати. Незалежно від того, чи є ви командою з одного члена чи глобально розподіленою командою, наші ресурси спрощують створення простих кампаній на основі даних, які об’єднують між собою канали та забезпечують конверсію. Ми також пропонуємо настроювані шаблони (не обмежуючись преміум-акаунтами), практичну підтримку клієнтів і функціональні можливості, створені для масштабування разом з вами. * Плануйте — співпрацюйте між командами, будьте проактивними щодо своїх кампаній і охоплення клієнтів. * Дизайн — наш редактор світового класу та сотні адаптивних шаблонів допоможуть створити привабливі мобільні електронні листи та перевірити ефективні CTA. * Націлюйте та залучайте. Використовуйте сегментацію для створення більш персоналізованих повідомлень на основі того, що ви знаєте про своїх клієнтів, а наші інструменти автоматизації допоможуть вам ефективно створювати та проводити поточні кампанії, які тримають ваш бренд у центрі уваги. * Аналізуйте й оптимізуйте — зрозумійте вплив своїх програм і вдосконалюйтеся з часом за допомогою аналітики в реальному часі, тестування й розуміння, навіть коли ви в дорозі. * Інтеграція — Emma інтегрується з найкращими платформами CRM, електронної комерції та аналітики, щоб ви могли використовувати дані з технологій, які використовуєте найчастіше, для створення обґрунтованого та динамічного креативу.
Litmus
litmus.com
Лакмус – це те, як маркетологи враховують кожне відправлення. Це основний компонент вашого стеку технологій, який дозволяє вам створювати, персоналізувати, тестувати, переглядати та аналізувати кожну електронну пошту, яку ви надсилаєте. Занадто багато компаній розсилають несправні електронні листи, навіть не підозрюючи про це, втрачаючи глибші знання, необхідні для справді покращення результатів, і намагаючись персоналізувати електронні листи в масштабі. З Litmus ви отримуєте кращий спосіб створювати, тестувати та довіряти кожному вихідному повідомленню. Ось чому понад 700 000 професіоналів з маркетингу, включаючи 80% зі списку Fortune 100, звернулися до нас. І ось як ми досягли рейтингу задоволеності клієнтів у 98%. Лакмус. Зробіть так, щоб кожне відправлення було враховано.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати більш розумно та розвивати свій бізнес швидше. Мобільний додаток для маркетингу та CRM від Mailchimp допомагає вам працювати розумніше та розвивати свій бізнес швидше з першого дня. Отримуйте доступ до необхідних інструментів, куди б вас не привела ваша робота, і почніть працювати за лічені хвилини – досвід не потрібен. З Mailchimp ви ніколи не пропустите можливість продати, повернути клієнтів, знайти нових передплатників або розділити місію свого бренду. Використовуйте Mailchimp для: * Marketing CRM – тримайте свої контакти за допомогою Marketing CRM від Mailchimp. Знаходьте та додавайте нових клієнтів за допомогою інструментів імпорту контактів, таких як сканер візиток. Відстежуйте зростання аудиторії та переглядайте статистику щодо окремих контактів на інформаційній панелі. Робіть усе в одному місці – дзвоніть, надсилайте текстові повідомлення та надсилайте електронні листи безпосередньо з програми. Робіть нотатки та додавайте теги після кожної взаємодії, щоб запам’ятати важливі деталі. * Звіти та аналітика – глибше ознайомтеся зі своїми продажами та маркетингом. Відстежуйте результати для всіх своїх кампаній і отримуйте дієві рекомендації щодо покращення. Переглядайте звіти та аналітику для кампаній електронною поштою, цільових сторінок, оголошень у Facebook та Instagram, публікацій у соціальних мережах і листівок. * Електронні листи та автоматизація – створюйте, редагуйте та надсилайте маркетингові кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та засоби автоматизації. Завдяки функціям «Повторно надіслати користувачам, які не відкривають» і «Перенацілення продуктів» ви зможете миттєво повторно залучити клієнтів і збільшити продажі. * Оголошення у Facebook та Instagram – створюйте та публікуйте оголошення, установлюйте бюджет і націлюйте їх на певну групу. Охопіть нових людей, залучіть наявні контакти, налаштуйте користувацькі аудиторії або поверніть відвідувачів веб-сайту. * Маркетингові рекомендації – отримуйте дієві рекомендації, які допоможуть покращити ваш маркетинг. Дізнайтеся, коли прийде час налаштувати електронну пошту про залишений кошик або отримати нагадування про встановлення логотипу вашого бренду. * Управління брендом – завантажуйте зображення зі свого пристрою безпосередньо в Mailchimp і використовуйте їх у всіх своїх кампаніях.
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
MailReach
mailreach.co
Служба розігріву електронної пошти №1, яка запобігає потраплянню спаму. Знайомтеся з MailReach, службою розігріву електронної пошти, яка підвищує репутацію вашої електронної пошти, генеруючи позитивну та реалістичну взаємодію з вашими електронними листами на автопілоті.
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap — це платформа доставки електронної пошти для команд розробників, яка дозволяє тестувати, надсилати та контролювати інфраструктуру електронної пошти в одному місці, і її підтримують понад 150 тисяч активних користувачів щомісяця. Mailtrap надає всі необхідні інструменти для роботи з електронними листами. Тестування електронної пошти – для тестування ваших електронних листів у середовищі для розробки, розробки та контролю якості. Надсилання електронної пошти - для надсилання електронних листів на виробництво. Поглиблена аналітика – для контролю продуктивності інфраструктури електронної пошти. ТЕСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО ТЕСТУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ Перевірте свої електронні листи в середовищі з нульовим ризиком. Тестування електронної пошти Mailtrap пропонує підроблений сервер SMTP для перехоплення ваших тестових електронних листів. За допомогою наданих інструментів ви можете отримувати трафік SMTP, перевіряти CSS/HTML, перевіряти рейтинг спаму та автоматизувати потік для налагодження та покращення ваших електронних листів перед їх надсиланням. Скористайтеся API тестування електронної пошти Mailtrap, щоб протестувати будь-які функції, пов’язані з електронною поштою, і поділитися ними зі своєю командою. НАДСИЛАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ДЛЯ ДОСТУПУ ДО ВХІДНИХ Скриньок ОТРИМУВАЛЬНИКІВ Після перевірки та налагодження ваших електронних листів на стадії, використовуйте надійну Mailtrap Email Sending для надсилання електронних листів у виробництво. Інтегруйте його зі своїм додатком легко та швидко. Отримайте інфраструктуру електронної пошти, яка за умовчанням забезпечить вам високі показники доставки. КОНТРОЛЮЙТЕ ЕЛЕКТРОННІ ПОСИЛАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ДІЙСНОЇ АНАЛІТИКИ Відстежуйте статистику електронної пошти за допомогою інформаційної панелі вертольота, детальних звітів і журналів електронної пошти за 60 днів. Використовуйте регулярні щотижневі звіти з тижневим порівнянням, щоб відстежувати тенденції виконання та критичні сповіщення, якщо ваші показники раптово впадуть.
MailUp
mailup.com
MailUp — це просте та масштабоване рішення для створення, автоматизації та налаштування маркетингових кампаній у додатках електронної пошти, SMS і обміну повідомленнями. Кому довіряють понад 10 000 клієнтів у всьому світі, він пропонує розширені функції автоматизації та найкращі у своєму класі технології для ваших маркетингових стратегій. Комплексне рішення для потреб багатоканального маркетингу: інформаційні бюлетені, трансакційні електронні листи, форми підписки, цільові сторінки, рекламні акції, SMS, програми обміну повідомленнями (Facebook Messenger і Telegram) і багато іншого! Спробуйте конструктор електронної пошти з перетягуванням і скиданням, інтегруйте свій маркетинговий стек, створюйте автоматизовані багатоканальні робочі процеси за лічені секунди та відстежуйте ефективність своєї кампанії за допомогою докладних звітів. Італієць за походженням, інтернаціонал за покликанням. Заснована в 2003 році, MailUp за ці роки виросла до лідера ринку в Італії та працює в більш ніж 50 країнах, маючи 5 відділень по всьому світу. Понад 10 000 компаній у всьому світі довіряють MailUp як стратегічному партнеру у своїй діяльності з цифрового маркетингу. MailUp пропонує найкращу інфраструктуру та міжнародні сертифікати, щоб забезпечити максимальну доставку ваших повідомлень. Його потужна платформа обміну повідомленнями доповнюється рядом інструментів, які допоможуть вашим повсякденним маркетинговим кампаніям працювати безперешкодно. Його команди в технологічних центрах у Кремоні (Італія) та Кремнієвій долині є передовими у розробці гнучкого, масштабованого та інтегрованого програмного забезпечення.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 рік і визнана одним із 100 найкращих роботодавців Канади 2016 Mediacorp Canada Inc. Програмні програми OpenText керують вмістом або неструктурованими даними для великих компаній, уряду агентства та фірми професійного обслуговування. Свої продукти OpenText націлені на задоволення вимог щодо управління інформацією, включаючи керування великими обсягами вмісту, відповідність нормативним вимогам, а також керування мобільними та онлайн-доступами. У OpenText працює понад 14 000 співробітників у всьому світі, і компанія є публічною компанією, котирується на NASDAQ (OTEX). і фондова біржа Торонто (OTEX).
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Ісаак Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували в рамках програми акселератора Techstars. Станом на 2017 рік SendGrid зібрав понад 81 мільйон доларів і має офіси в Денвері, Колорадо; Боулдер, Колорадо; Ірвайн, Каліфорнія; Редвуд Сіті, Каліфорнія; і Лондон. Компанія вийшла на біржу з дебютом на Нью-Йоркській фондовій біржі 16 листопада 2017 року. Twilio придбала SendGrid у лютому 2019 року.
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з клієнтами. Наша потужна платформа «все в одному» дає змогу вашій команді надавати першокласну підтримку та оптимізувати роботу з обслуговування клієнтів. Справжня розмова в режимі реального часу Розмови включають електронну пошту, живий чат і канали соціальних мереж, як-от Facebook, WhatsApp і Instagram. Більше жодного перетасування вкладок чи копіювання. Централізуйте всі взаємодії з клієнтами в одній зручній стрічці. Перетворіть відвідувачів на клієнтів і заблокуйте зростання доходу Залучайте потенційних клієнтів за допомогою нашого віджета чату та чат-ботів, гарантуючи, що вони здійснять конверсію, перш ніж покинуть ваш сайт. Утримуйте та підтримуйте існуючих клієнтів, щоб максимізувати дохід у сучасному конкурентному середовищі. Ефективність у вас під рукою Економте час за допомогою готових відповідей із актуальними змінними. Створіть комплексний довідковий центр для відповідей на поширені запитання та зменшення кількості повторюваних запитів. Використовуйте інструменти самообслуговування та автоматизації для більш змістовних розмов. Використовуйте мобільну програму Brevo Conversations для Android або iOS у дорозі. Повна інтеграція та консолідація даних Розмови від Brevo легко інтегруються в продукти Brevo та не тільки, надаючи вам уніфікований центр керування клієнтами. Без зусиль керуйте своїми маркетинговими потоками тощо завдяки глибокій інтеграції з WordPress, Shopify, WooCommerce та іншими. Оптимізуйте доставку, повернення, огляди, програми лояльності та інші важливі бізнес-функції. Отримайте повне уявлення про кожного клієнта, збираючи та консолідуючи всі відповідні дані в одному місці. Приєднуйтеся до понад 500 000 компаній, які вибрали Brevo, і відчуйте силу та простоту Conversations від Brevo. Незалежно від того, чи є ви малим бізнесом чи підприємством, у нас є індивідуальні плани для задоволення ваших потреб.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer – найпростіша у використанні, але найпотужніша служба перевірки та доставки електронної пошти. Bouncer — це безпечна (сумісна з SOC 2 і GDPR) платформа перевірки електронної пошти та доставки, подібна до фортеці SaaS, якій довіряють тисячі компаній із 6 континентів. Платформу було засновано в 2017 році з простою місією покращити спілкування електронною поштою Human 2 Human і допомогти людям отримувати та залишатися на зв’язку через канал електронної пошти. Bouncer є технологічним лідером на ринку перевірки електронної пошти. І список, і перевірка API є першокласними механізмами з політикою нульового простою. Продукт має найкраще покриття та високу продуктивність (до 200 000 перевірених електронних листів на годину на одного клієнта). Щоб стати більш складним рішенням як для підприємств, так і для малого та середнього бізнесу, продукт має додаткові функції, такі як перевірка токсичності електронною поштою та комплект доставки, щоб користувачі могли піклуватися про свою доставку та покращувати її. Bouncer також має велику бібліотеку інтеграцій (найкращі інструменти автоматизації маркетингу, маркетингу електронною поштою або продажів). Чому варто розглядати Bouncer як рішення для перевірки електронної пошти та доставки? 1. Висока точність із упередженням проти хибних негативів – щоб клієнти не втрачали можливість підключитися через неправильну категоризацію 2. Найкраще покриття – можливість перевіряти адреси електронної пошти, розміщені різними постачальниками послуг електронної пошти (навіть глибока всеосяжна перевірка Google Workspace і Office365) з низькою кількістю невідомих результатів (0,3-3%) 3. Висока продуктивність – швидкість перевірки та велике обмеження швидкості. Вони можуть швидко перевіряти 200 000 електронних листів на годину на кожного клієнта. 4. Надійність (політика нульового простою) і безпека – готова до SOC2. 5. Спрощена складність – першокласне технологічне рішення з простим і інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом користувача. Особливості: Надзвичайно простий у використанні засіб перевірки електронної пошти та перевірка електронної пошти. Просто перетягніть список електронної пошти, що містить до 250 тисяч адрес, і дозвольте програмі перевірки електронної пошти Bouncer зробити це! Ви знатимете, які електронні листи безпечно надсилати, але програма також визначить
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost — це постачальник інфраструктури електронної пошти №1 у світі та найефективніша служба доставки електронної пошти. Наші клієнти надсилають понад 5 трильйонів повідомлень на рік, понад 37 відсотків світової ділової електронної пошти. Декілька клієнтів SparkPost, у тому числі найбільші соціальні мережі, надсилають понад мільярд електронних листів на день, що робить нас найшвидше зростаючим постачальником послуг доставки електронної пошти на ринку. Понад десять років ми розробляли провідну технологію в галузі електронної пошти та першу службу доставки електронної пошти, справді розроблену для хмари. Від точно налаштованого Momentum MTA до сьогоднішньої повністю еластичної хмарної служби доставки електронної пошти ми надаємо нашим клієнтам перевірені найвищі швидкості доставки вхідних повідомлень, просте налаштування та запуск, а також найповнішу аналітику та розуміння. Створені на платформі AWS, ми надаємо нашим клієнтам необхідну надійність і масштабованість — і багато іншого. Ніколи не було кращого способу надсилати електронні листи. Наша технологія потужна, але найціннішим активом SparkPost є наші люди — найталановитіші та найдосвідченіші експерти електронної пошти в галузі. Наша команда поруч із вами на кожному кроці — від експертів із забезпечення доставки до спільноти розробників і відданих технічних менеджерів з роботи з корпоративними клієнтами. Незалежно від того, чи тільки ви починаєте створення програми; велике, складне підприємство; або десь посередині, існує служба SparkPost, яка відповідає вашим потребам доставки електронної пошти.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Припиніть надсилати холодні листи в спам. Warmup Inbox — це служба розігріву електронної пошти, яка автоматично покращує вашу репутацію надсилання електронної пошти через нашу мережу вхідних скриньок, які взаємодіють між собою.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (раніше TransMail) — це спеціальна служба відправлення транзакцій електронною поштою від Zoho. ZeptoMail дозволяє користувачам лише надсилати транзакційні електронні листи, що допомагає нам забезпечити надійну та гарантовану доставку ваших транзакційних електронних листів. Параметри налаштування ZeptoMail пропонує два параметри налаштування — SMTP та API електронної пошти. Інтегруйте свій бізнес із ZeptoMail за кілька швидких кроків за допомогою SMTP або використовуйте API електронної пошти для глибшої інтеграції. Окремі потоки електронної пошти Класифікуйте свої електронні листи за доменом, програмою, призначенням тощо в групи під назвою «Поштові агенти». Ви можете переглядати сфокусовані звіти та контролювати доступ і надсилання електронної пошти кожного поштового агента за допомогою унікальних маркерів API та облікових даних SMTP. Шаблони електронних листів ZeptoMail надає шаблони електронних листів для поширених типів транзакційних електронних листів. Виберіть зі зразків шаблонів або створіть власний з нуля. Відстеження електронної пошти Відстежуйте дії одержувачів, як-от відкриття та натискання, щоб покращити ефективність електронної пошти. ZeptoMail також реєструє оброблені електронні листи та пропонує сповіщення в реальному часі з конфігурацією webhook. Звіти Переглядайте графічні звіти про діяльність одержувачів і створюйте порівняльні звіти про надсилання між кількома поштовими агентами. Керування доступом Використовуйте розширені дозволи користувача, щоб призначити ролі кожному користувачеві. Це допоможе вам керувати тим, які користувачі мають доступ до кожного з ваших поштових агентів і пов’язаних із ними даних. Плагін WordPress Використовуйте плагін ZeptoMail для WordPress, щоб налаштувати обліковий запис ZeptoMail у своєму обліковому записі WordPress. Ви можете надсилати електронні листи прямо зі свого веб-сайту WordPress
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo — це сучасний інструмент маркетингу електронною поштою, який допомагає створювати та надсилати інтерактивні електронні листи, схожі на додатки, щоб отримати більшу кількість конверсій і рентабельність інвестицій. Він оснащений усіма функціями, які ви бачите в різних ESP, а також інтерактивними електронними листами AMP, щоб отримати кращу рентабельність інвестицій, ніж будь-коли. З Mailmodo ви можете - - Створювати приголомшливі електронні листи без коду - Інтегруватися з понад 1000 інструментами - Сегментувати свою аудиторію за лічені хвилини - Запускати подорожі та автоматизацію - Покращувати доставляемість і кількість відкритих листів і багато іншого.
Maildroppa
maildroppa.com
Простий маркетинг електронною поштою для зайнятих засновників. Maildroppa — це простий у освоєнні інструмент для стартапів, які створюють щось нове. Це найпростіший спосіб зв’язатися зі своєю аудиторією та розвиватися разом із нею.
Interseller
interseller.io
Interseller — це SaaS-компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку в технологічному просторі рекрутингу, нещодавно придбана компанією Greenhouse Software у жовтні 2021 року. З 2016 року ми допомагаємо рекрутинговим агентствам по всьому світу створювати більш передбачуваний список клієнтів і кандидатів. Наша платформа допомагає скоротити час, необхідний для взаємодії з потенційними клієнтами та кандидатами. Interseller може знайти та зв’язатися з будь-якою особистою чи робочою адресою електронної пошти за допомогою автоматизованих і персоналізованих електронних листів, підтримуючи при цьому 30+ CRM та ATS в актуальному стані.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових рішень життєвого циклу для глобальних і зростаючих брендів.
Nureply
nureply.com
Nureply — це програмне забезпечення для холодної електронної пошти, яке використовує передову технологію ШІ для персоналізації електронних листів, переписування вмісту та надсилання електронних листів із максимальною ефективністю. Він розроблений, щоб допомогти командам, які працюють за кордоном, збільшити продажі та збільшити дохід за допомогою набору інструментів на основі штучного інтелекту. Модель штучного інтелекту Nureply навчена на більш ніж 1 мільярді параметрів, щоб гарантувати, що електронні листи створюються за допомогою людського та штучного інтелекту. Він також здатний автоматично створювати кампанії електронною поштою та планувати подальші дії на місяці вперед. Крім того, модель штучного інтелекту може оптимізувати кампанії за ключовими показниками ефективності (KPI), такими як частота відкриття, кількість відповідей і кількість кліків. Nureply також пропонує такі функції, як скасування одним клацанням миші, відсутність контракту та нульові шанси потрапляння електронних листів у папку спаму. Він також пропонує перевірку ключових слів для спаму, щоб переконатися, що електронні листи надходять у потрібну скриньку. Крім того, Nureply може генерувати персоналізовані перші рядки за лічені секунди та в 3 рази швидше, ніж будь-який інший інструмент ШІ. Завдяки Nureply користувачі можуть заощаджувати до 200 хвилин на день і підвищувати рівень відповіді на 240%. Нарешті, Nureply пропонує 7-денну безкоштовну пробну версію з 30 безкоштовними кредитами, щоб випробувати всі його функції.
Warmy
warmy.io
Warmy — це інструмент розігріву електронної пошти на базі штучного інтелекту, призначений для покращення доставки електронної пошти. Автоматизуючи процес розігріву, Warmy прагне спростити маркетинг електронною поштою та зробити його ефективнішим. Інструмент підключається до вашої поштової скриньки та використовує механізм штучного інтелекту під назвою «Adeline», щоб нагріти вашу поштову скриньку з оптимальною швидкістю. Adeline щодня аналізує сотні параметрів, взаємодіє з реальними людьми від вашого імені та гарантує, що ваші електронні листи постійно надходять до папки «Вхідні». Warmy забезпечує повний моніторинг прогресу, пропонуючи чіткий і прозорий процес, щоб користувачі могли бути в курсі та контролювати. Він містить такі функції, як перевірка доставки електронної пошти, перевірка справності електронної пошти та перевірка шаблонів електронної пошти для підвищення успіху кампаній електронної пошти. Однією з ключових переваг Warmy є те, що він покращує роботу електронної пошти, автоматично відкриваючи, позначаючи як важливі та видаляючи надіслані повідомлення з папки спаму, тим самим підвищуючи вашу репутацію як відправника. Інструмент також пропонує калькулятор рентабельності інвестицій для оцінки потенційної економії та повернення інвестицій для бізнесу. Warmy сумісний із основними постачальниками послуг електронної пошти та пропонує інтеграцію з популярними програмами та інструментами, що дозволяє користувачам оптимізувати робочі процеси. Завдяки швидкому процесу налаштування Warmy прагне позбавити користувачів тижнів від розчарувань, які зазвичай пов’язані з проблемами доставки електронної пошти. Загалом, Warmy пропонує зручне та автоматизоване рішення для оптимізації доставки електронної пошти та покращення маркетингових кампаній електронною поштою.
mails.ai
mails.ai
Mails.ai — це найкраща платформа для розвитку вашого бізнесу за допомогою ефективної холодної електронної пошти. Це передова, але зручна система, яка допомагає охопити більше людей з меншими зусиллями. Що вам сподобається в Mails.ai: - Розумна автоматизація електронної пошти: наш штучний інтелект піклується про надсилання електронних листів і подальші дії замість вас. – Під’єднайте стільки облікових записів електронної пошти, скільки забажаєте: немає обмежень – прив’яжіть скільки завгодно облікових записів. - Перевірка електронної пошти в режимі реального часу: завдяки нашій системі миттєвої перевірки ми гарантуємо, що ваші електронні листи потрапляють у папки "Вхідні", а не в папки зі спамом. - Необмежене завантаження контактів: незалежно від того, наскільки великий ваш список потенційних клієнтів, ви можете завантажити їх усіх. - Спеціальні електронні листи, створені ШІ: отримуйте електронні листи, які звертаються безпосередньо до вашої аудиторії, створені нашим розумним ШІ. - Інтелектуальні шаблони надсилання: наша система розумно чергує відправників, щоб ваша доставка була високою, а ризик спаму – низьким. Mails.ai — це більше, ніж просто інструмент електронної кампанії — він розроблений, щоб збільшити кількість відповідей і допомогти вам укласти більше угод. Уся справа в тому, щоб отримати кращий прибуток від ваших інвестицій за допомогою фіксованої ціни незалежно від розміру вашого охоплення. І це ще не все – насолоджуйтеся нашою безкоштовною послугою розігріву електронної пошти, яка є однією з найщедріших. Завдяки Mails.ai ви обираєте поєднання ефективності, масштабу та цінності в роботі електронною поштою.
Levitate
levitate.ai
Заснована у 2017 році творцем ShareFile Джессі Ліпсоном, Levitate допомагає малим підприємствам зосередитися на тому, що вони вміють найкраще: налагодженні відносин. Levitate – це маркетинговий інструмент для підтримки зв’язку, розроблений, щоб допомогти малим підприємствам будувати та підтримувати справжні стосунки зі своїми клієнтами. Платформа Levitate дозволяє користувачам надсилати особисті електронні листи у великому обсязі, підтримувати зв’язок із клієнтами за допомогою текстових повідомлень, надсилати опитування, планувати зустрічі, запам’ятовувати ключові факти про їхні контакти та досягати бізнес-цілей за допомогою персоналізованого підходу – і все це завдяки спеціальному маркетинговому тренеру бік.