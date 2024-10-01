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Інструменти доставки електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Нігерія
Інструменти доставки електронної пошти відіграють вирішальну роль у дозволі компаніям відстежувати та вдосконалювати кампанії електронної пошти, зрештою підвищуючи розміщення своєї скриньки вхідних повідомлень і сприяючи позитивній репутації серед одержувачів. Ці інструменти виявляються безцінними у сфері маркетингу та стратегій продажів, підвищуючи ставки відкриття та можливості конверсії. Забезпечуючи ефективну навігацію електронних листів через фільтри спаму та стратегічно розроблену так, щоб вони виглядали легітимними, ці інструменти стають важливими для досягнення успіху. Ці інструменти, як правило, використовуються маркетологами електронної пошти або організаційними командами, які займаються масовою розсилкою електронних листів до списків контактів і потенційних клієнтів. Ефективне розгортання цих інструментів може стратегічно розмістити цінний вміст і можливості продажу перед ширшою аудиторією. Крім того, вони відіграють ключову роль у запобіганні втраті електронних листів або позначенню їх як спаму, забезпечуючи безперебійний і успішний процес спілкування.
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Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це універсальна маркетингова платформа, створена для малого бізнесу. За допомогою таких інструментів, як звітність і аналітика, маркетингова CRM, кампанії електронною поштою, інформаційні бюлетені та керування контентом, ви можете поставити своїх клієнтів у центр, щоб ви могли продавати ...
Mailtrap
mailtrap.io
Mailtrap — це платформа доставки електронної пошти для команд розробників, яка дозволяє тестувати, надсилати та контролювати інфраструктуру електронної пошти в одному місці, і її підтримують понад 150 тисяч активних користувачів щомісяця. Mailtrap надає всі необхідні інструменти для роботи з електро...
SendPulse
sendpulse.com
SendPulse — це багатоканальна платформа автоматизації маркетингу для багатогранного просування бізнесу та утримання клієнтів. SendPulse дозволяє надсилати електронні листи та SMS-кампанії, працювати з клієнтами за допомогою чат-ботів для Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp та Instagram, а також с...
Brevo
brevo.com
У сучасному конкурентному діловому середовищі надання виняткового рівня обслуговування клієнтів має першочергове значення для створення процвітаючого бренду. За допомогою Conversations від Brevo ви можете підняти підтримку клієнтів на новий рівень, збільшуючи продажі та розвиваючи тривалі стосунки з...
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Constant Contact надає електронну пошту, соціальні медіа та інструменти маркетингу подій, щоб допомогти малим підприємствам ...
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Ісаак Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували в рамках програми акселератора Techstars. Станом...
Levitate
levitate.ai
Заснована у 2017 році творцем ShareFile Джессі Ліпсоном, Levitate допомагає малим підприємствам зосередитися на тому, що вони вміють найкраще: налагодженні відносин. Levitate – це маркетинговий інструмент для підтримки зв’язку, розроблений, щоб допомогти малим підприємствам будувати та підтримувати ...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для керування корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 р...
MailUp
mailup.com
MailUp — це просте та масштабоване рішення для створення, автоматизації та налаштування маркетингових кампаній у додатках електронної пошти, SMS і обміну повідомленнями. Кому довіряють понад 10 000 клієнтів у всьому світі, він пропонує розширені функції автоматизації та найкращі у своєму класі техно...
mails.ai
mails.ai
Mails.ai — це найкраща платформа для розвитку вашого бізнесу за допомогою ефективної холодної електронної пошти. Це передова, але зручна система, яка допомагає охопити більше людей з меншими зусиллями. Що вам сподобається в Mails.ai: - Розумна автоматизація електронної пошти: наш штучний інтелект пі...
Magnews
magnews.it
Magnews — це універсальне рішення для управління процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та...
Nureply
nureply.com
Nureply — це програмне забезпечення для холодної електронної пошти, яке використовує передову технологію ШІ для персоналізації електронних листів, переписування вмісту та надсилання електронних листів із максимальною ефективністю. Він розроблений, щоб допомогти командам, які працюють за кордоном, зб...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Emma
myemma.com
Emma від Marigold допомагає маркетологам створювати та проводити персоналізовані, цільові кампанії електронною поштою та SMS, які забезпечують реальні бізнес-результати. Незалежно від того, чи є ви командою з одного члена чи глобально розподіленою командою, наші ресурси спрощують створення простих к...
Folderly
folderly.com
Folderly — це рішення для доставки електронної пошти, яке пропонує комплексний підхід до забезпечення бездоганної доставки електронної пошти. Знаходьте, вирішуйте та запобігайте помилкам доставки електронної пошти, а також переконайтеся, що ваші електронні листи потрапляють у папку "Вхідні". Ніколи ...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
ZeptoMail (раніше TransMail) — це спеціальна служба відправлення транзакцій електронною поштою від Zoho. ZeptoMail дозволяє користувачам лише надсилати транзакційні електронні листи, що допомагає нам забезпечити надійну та гарантовану доставку ваших транзакційних електронних листів. Параметри налаш...
Campaign Monitor
createsend.com
Campaign Monitor від Marigold — це простий інструмент маркетингу електронною поштою, який дає змогу маркетологам надсилати красиві та персоналізовані електронні листи, створюючи надійний канал для збільшення взаємодії з передплатниками та сприяння лояльності читачів і переходів. Красиві шаблони, інс...
Litmus
litmus.com
Лакмус – це те, як маркетологи враховують кожне відправлення. Це основний компонент вашого стеку технологій, який дозволяє вам створювати, персоналізувати, тестувати, переглядати та аналізувати кожну електронну пошту, яку ви надсилаєте. Занадто багато компаній розсилають несправні електронні листи, ...
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital — це комплексна платформа взаємодії з клієнтами та даних (CXDP), яка дає змогу маркетинговим командам перевершувати очікування клієнтів за допомогою високоперсоналізованих міжканальних подорожей. За допомогою Dotdigital маркетологи можуть легко уніфікувати, збагачувати та сегментувати дан...
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтеся з шаблонами холодної електронної пошти та привітайтеся з програмною холодною електронною поштою! Salesforge — це універсальний супердодаток для реалізації продажів, який дає кожній команді продажів найвищу ймовірність досягти мети, вирішуючи потребу персоналізувати холодну електронну по...
SparkPost
developers.sparkpost.com
SparkPost — це постачальник інфраструктури електронної пошти №1 у світі та найефективніша служба доставки електронної пошти. Наші клієнти надсилають понад 5 трильйонів повідомлень на рік, понад 37 відсотків світової ділової електронної пошти. Декілька клієнтів SparkPost, у тому числі найбільші соціа...
Bento
bentonow.com
Bento — це потужна платформа автоматизації обміну повідомленнями, створена для онлайн-бізнесу, яка включає потужну автоматизацію електронної пошти та SMS-маркетингу.
Infobip
infobip.com
API електронної пошти Infobip — це інфраструктура надсилання електронної пошти, яка миттєво доставляє велику кількість електронних листів через SMTP або HTTP API. Допомагає забезпечити чудову взаємодію з клієнтами завдяки беззатримковій доставці електронних листів, збільшуючи дохід за рахунок максим...
Kasplo
kasplo.com
Kasplo — це корпоративна маркетингова платформа електронної пошти, яка допомагає брендам збільшити продажі, утримати клієнтів і підвищити цінність клієнтів. Основні моменти включають простий у використанні конструктор електронної пошти з опціями перетягування, інструменти сегментації для адаптації в...
MailReach
mailreach.co
Служба розігріву електронної пошти №1, яка запобігає потраплянню спаму. Знайомтеся з MailReach, службою розігріву електронної пошти, яка підвищує репутацію вашої електронної пошти, генеруючи позитивну та реалістичну взаємодію з вашими електронними листами на автопілоті.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Припиніть надсилати холодні листи в спам. Warmup Inbox — це служба розігріву електронної пошти, яка автоматично покращує вашу репутацію надсилання електронної пошти через нашу мережу вхідних скриньок, які взаємодіють між собою.
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, яка тепер є компанією SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення результатів бізнесу. Завдяки швидкому узгодженню бажаних бізнес-результатів із перевіреними багатоканальними стратегіями залучен...
Pipl.ai
pipl.ai
Pipl.ai — це холодний інструмент автоматизації електронної пошти, який допомагає компаніям покращити вихідну комунікацію. Він надає набір функцій, щоб зробити процес простішим, швидшим і ефективнішим. Підключайте необмежену кількість скриньок «Вхідні», насолоджуйтесь безкоштовною розминкою для всіх...
SendPost
sendpost.io
API електронної пошти + ретрансляція SMTP. Ми надаємо розробникам, компаніям і ESP інструменти, досвід і підтримку, необхідні для надійної доставки, вимірювання та оптимізації електронних листів, щоб вони надходили в папку "Вхідні" ваших клієнтів щоразу вчасно.
Clever Elements
cleverelements.com
Електронний маркетинг для найкращих. Понад 250 000 компаній покладаються на d для електронного маркетингу Clever Elements — це німецька служба електронного маркетингу. Вони пропонують зручний редактор для розробки електронних листів для кампаній і функцій аналітики.
Bouncer
usebouncer.com
Bouncer – найпростіша у використанні, але найпотужніша служба перевірки та доставки електронної пошти. Bouncer — це безпечна (сумісна з SOC 2 і GDPR) платформа перевірки електронної пошти та доставки, подібна до фортеці SaaS, якій довіряють тисячі компаній із 6 континентів. Платформу було засновано ...
SMTP.com
smtp.com
Інфраструктура служби ретрансляції SMTP може швидко вирішити ваші проблеми з доставкою. Ми максимізуємо кількість електронних листів, які надходять до скриньок «Вхідні» одержувачів, використовуючи наші власні IP-адреси та контролюючи ваші електронні листи на відповідність вимогам захисту від спаму. ...
Warmy
warmy.io
Warmy — це інструмент розігріву електронної пошти на базі штучного інтелекту, призначений для покращення доставки електронної пошти. Автоматизуючи процес розігріву, Warmy прагне спростити маркетинг електронною поштою та зробити його ефективнішим. Інструмент підключається до вашої поштової скриньки ...
MailChannels
mailchannels.com
Переконайтеся, що електронні листи ваших клієнтів завжди доставляються. Наша платформа доставки електронної пошти запобігає блокуванню серверів і завчасно виявляє проблеми безпеки електронної пошти.
Mailazy
mailazy.com
Mailazy — це транзакційна платформа електронної пошти, яка задовольняє вимоги для таких випадків використання, як електронні листи для скидання пароля, електронні листи з OTP, електронні листи з привітанням тощо. Платформа Mailazy допомагає вам легко надсилати транзакційні електронні листи та відсте...
MailMonitor
mailmonitor.com
MailMonitor’s має всі необхідні інструменти, необхідні для оптимізації ваших маркетингових кампаній електронною поштою та гарантування того, що ви завжди дотримуєтеся найкращих методів маркетингу електронною поштою, від моніторингу розміщення вхідних повідомлень і списків блокування до аналізу ефект...
SocketLabs
socketlabs.com
Електронна пошта – це те, що ми робимо. Забезпечення доставки ваших повідомлень є нашим головним пріоритетом. І надзвичайне обслуговування — наша обіцянка. Ми витратили понад 15 років на вдосконалення мистецтва та науки легкої та надійної доставки вашої електронної пошти. Незалежно від розміру чи ск...
InboxAlly
inboxally.com
InboxAlly — це інструмент, який допомагає маркетологам електронної пошти запобігати потраплянню їхніх листів у спам. Це призводить до різко вищих показників відкриття та кліків. Він також використовується для підігріву доменів і IP-адрес. Клієнти зазвичай позбавляються спаму й бачать, що їхні ставки...
Interseller
interseller.io
Interseller — це SaaS-компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку в технологічному просторі рекрутингу, нещодавно придбана компанією Greenhouse Software у жовтні 2021 року. З 2016 року ми допомагаємо рекрутинговим агентствам по всьому світу створювати більш передбачуваний список клієнтів і кандидатів. На...
Mailmodo
mailmodo.com
Mailmodo — це сучасний інструмент маркетингу електронною поштою, який допомагає створювати та надсилати інтерактивні електронні листи, схожі на додатки, щоб отримати більшу кількість конверсій і рентабельність інвестицій. Він оснащений усіма функціями, які ви бачите в різних ESP, а також інтерактивн...
Emercury
emercury.net
Emercury допомагає маркетологам, підприємцям і власникам бізнесу залучати клієнтів, конвертувати більше продажів у існуючих клієнтів і навчати ваших клієнтів, щоб збільшити утримання за допомогою нашої простої у використанні платформи автоматизації електронного маркетингу. Наш підхід до маркетингу е...
Warmbase
warmbase.io
Warmbase — це інструмент для розігріву електронної пошти. Це допомагає вашим електронним листам розігрітися, перш ніж ви звернетеся до вхідної скриньки потенційних клієнтів. Коли ваша електронна пошта розігріта, ви готові отримати поштову скриньку потенційного клієнта замість папки спаму. Warmbase з...
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com — це революційний інструмент для розігріву електронної пошти. Ви можете просто підключити свою поштову скриньку, з якою хочете запустити рекламні кампанії, і інструмент подбає про все сам. Inboxigniter — це інструмент розігріву електронної пошти на основі штучного інтелекту, який пр...
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs був створений для тих, хто має систему, яка генерує електронні листи. Незалежно від того, чи є у вас магазин, виставлення рахунків, бухгалтерія, CRM, ERP, CMS або спеціальна система автоматизації маркетингу – EmailLabs збільшить доставку ваших електронних листів. ✅ Завдяки простій інтеграц...
Nicesender
nicesender.com
Платформа електронного маркетингу. Автоматизація та інтеграція через API. Використовуйте готові шаблони та потужний конструктор для простого макету шаблону електронної пошти.
Inbox Monster
inboxmonster.com
Платформа доставки електронної пошти та моніторингу загроз Inbox Monster дає змогу бачити не лише показники поверхневого рівня. Неймовірна глибина готових до дії візуалізацій і ідей підтримується проактивною командою професійних послуг. Основні елементи для наступного покоління маркетологів електрон...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: найдосконаліша платформа SaaS для пошуку потенційних клієнтів і електронної пошти. Розвивайте свій бізнес у пошуку потенційних клієнтів за допомогою Leadspicker – революційного рішення SaaS, розробленого спеціально для маркетологів і професіоналів з продажу, орієнтованих на результат. З...
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense — це програмне забезпечення для продажів і маркетингу, яке дозволяє фахівцям із продажів і маркетингу щодня генерувати дані про своїх потенційних і існуючих клієнтів, щоб аналізувати ці дані, щоб збільшити продажі, маркетингову залученість і впізнаваність бренду, мінімізувати поганий д...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...
Reoon
reoon.com
Підвищення ефективності бізнесу шляхом автоматизації ручних завдань. Reoon пропонує найкращі програмні рішення та професійні інструменти для підтримки вашого бізнесу.
Maildroppa
maildroppa.com
Простий маркетинг електронною поштою для зайнятих засновників. Maildroppa — це простий у освоєнні інструмент для стартапів, які створюють щось нове. Це найпростіший спосіб зв’язатися зі своєю аудиторією та розвиватися разом із нею.
GoCustomer
gocustomer.ai
Переосмислення залучення клієнтів за допомогою гіперперсоналізованих електронних листів. Розвивайте свій маркетинг за допомогою нашої унікальної суміші штучного інтелекту для залучення, утримання клієнтів тощо.
Inboxroad
inboxroad.com
Підключіться до SMTP-сервера Inboxroad і отримайте найкращу доставку за допомогою відданих експертів. Inboxroad пропонує моніторинг і персональні поради щодо доставки, допомагаючи вам отримати максимальну віддачу від маркетингу електронною поштою та транзакційної діяльності електронної пошти.
Unspam
unspam.email
Unspam.email — це онлайн-інструмент перевірки спаму для електронних листів. Покращуйте ефективність доставки за допомогою безкоштовного тестера електронної пошти. Сервіс аналізує основні аспекти електронної пошти, повертає оцінку спаму та прогнозує результати за допомогою теплової карти ШІ вашої еле...
SendClean
sendclean.com
SendClean — це інтелектуальна платформа доставки електронної пошти, наповнена всіма інструментами та функціями, щоб допомогти компаніям досягти своїх маркетингових і продажних цілей у найпростіший спосіб.
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox — це інструмент для розігріву електронної пошти, який допомагає компаніям покращити репутацію своїх відправників і збільшити ймовірність потрапляння їхніх електронних листів у папку "Вхідні". Він працює, взаємодіючи з вашою папкою "Вхідні" у людський спосіб, наприклад надсилаючи та отриму...
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимізує репутацію вашого відправника та розташування папки "Вхідні". Якщо Allegrow працює разом із вашою системою автоматизації маркетингу/залучення до продажів, ви можете збільшити відсоток надсиланих вами електронних листів, які надходять до пріоритетної папки "Вхідні", а не до папки зі...