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Програмний клієнт електронної пошти
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Програмний клієнт електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення клієнта електронної пошти дозволяє користувачам керувати своїми обліковими записами електронної пошти за допомогою настільної програми. Хоча вони функціонують подібно до менеджерів веб-пошти, доступних через браузер, доступ до клієнтів електронної пошти здійснюється через завантажену програму. Деякі постачальники облікових записів електронної пошти пропонують власні клієнти електронної пошти, хоча більшість не надають облікові записи електронної пошти самі. Ключовою перевагою клієнтів електронної пошти є їхня здатність створювати єдину папку вхідних для кількох облікових записів електронної пошти. Хоча деякі служби веб-пошти можуть об’єднувати електронні листи з кількох облікових записів від одного постачальника, поштові клієнти можуть збирати електронні листи від різних постачальників в одному місці. Подібно до служб веб-пошти, клієнти електронної пошти включають функції календаря або інтегруються із зовнішнім програмним забезпеченням календаря, що дозволяє користувачам легко координувати зустрічі та відстежувати важливі дати.

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Zoom

Zoom

zoom.us

Zoom – програма для відеоконференцій, що дозволяє спілкуватися до 100 учасників безкоштовно з обмеженням у 40 хвилин.

Microsoft Outlook

Microsoft Outlook

outlook.com

Outlook - це веб-додаток для управління електронною поштою, календарем, контактами та завданнями, що дозволяє організувати цифрові комунікації.

Spike

Spike

spikenow.com

Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise - платформа для управління обслуговуванням клієнтів через різні канали комунікації, включаючи електронну пошту, чат та соціальні мережі.

Missive

Missive

missiveapp.com

Missive – це додаток для спільної роботи, який об'єднує вхідні скриньки команди та чат, спрощуючи управління комунікацією та завданнями.

Front

Front

front.com

Front - це платформа обслуговування клієнтів, що централізує комунікацію та співпрацю команд, полегшуючи вирішення запитів та аналітику взаємодій.

Trengo

Trengo

trengo.com

Trengo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, що дозволяє спростити комунікацію через кілька каналів з одного інтерфейсу.

Loop Email

Loop Email

intheloop.io

Loop Email - це спільна пошта для команд, що допомагає організувати всі вхідні комунікації в одному вікні та забезпечити зручність співпраці.

Pingly

Pingly

pingly.com

Pingly — це платформа для спілкування через електронну пошту, текстові повідомлення та голосові дзвінки в одному місці.

Unipile

Unipile

unipile.com

Unipile — платформа для інтеграції каналів комунікації, яка спрощує управління LinkedIn, електронною поштою та повідомленнями.

Mailstand

Mailstand

mailstand.com

Mailstand - платформа для холодних email-розсилок, яка об'єднує поштові скриньки для швидшого охоплення аудиторії, налаштовує формати надсилання на рівні скриньки.

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Програмний клієнт електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog