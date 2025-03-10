Програмний клієнт електронної пошти - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення клієнта електронної пошти дозволяє користувачам керувати своїми обліковими записами електронної пошти за допомогою настільної програми. Хоча вони функціонують подібно до менеджерів веб-пошти, доступних через браузер, доступ до клієнтів електронної пошти здійснюється через завантажену програму. Деякі постачальники облікових записів електронної пошти пропонують власні клієнти електронної пошти, хоча більшість не надають облікові записи електронної пошти самі. Ключовою перевагою клієнтів електронної пошти є їхня здатність створювати єдину папку вхідних для кількох облікових записів електронної пошти. Хоча деякі служби веб-пошти можуть об’єднувати електронні листи з кількох облікових записів від одного постачальника, поштові клієнти можуть збирати електронні листи від різних постачальників в одному місці. Подібно до служб веб-пошти, клієнти електронної пошти включають функції календаря або інтегруються із зовнішнім програмним забезпеченням календаря, що дозволяє користувачам легко координувати зустрічі та відстежувати важливі дати.
Запит на новий застосунок
Zoom
zoom.us
Zoom – програма для відеоконференцій, що дозволяє спілкуватися до 100 учасників безкоштовно з обмеженням у 40 хвилин.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook - це веб-додаток для управління електронною поштою, календарем, контактами та завданнями, що дозволяє організувати цифрові комунікації.
Spike
spikenow.com
Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise - платформа для управління обслуговуванням клієнтів через різні канали комунікації, включаючи електронну пошту, чат та соціальні мережі.
Missive
missiveapp.com
Missive – це додаток для спільної роботи, який об'єднує вхідні скриньки команди та чат, спрощуючи управління комунікацією та завданнями.
Front
front.com
Front - це платформа обслуговування клієнтів, що централізує комунікацію та співпрацю команд, полегшуючи вирішення запитів та аналітику взаємодій.
Trengo
trengo.com
Trengo - це платформа для управління взаємодією з клієнтами, що дозволяє спростити комунікацію через кілька каналів з одного інтерфейсу.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email - це спільна пошта для команд, що допомагає організувати всі вхідні комунікації в одному вікні та забезпечити зручність співпраці.
Pingly
pingly.com
Pingly — це платформа для спілкування через електронну пошту, текстові повідомлення та голосові дзвінки в одному місці.
Unipile
unipile.com
Unipile — платформа для інтеграції каналів комунікації, яка спрощує управління LinkedIn, електронною поштою та повідомленнями.
Mailstand
mailstand.com
Mailstand - платформа для холодних email-розсилок, яка об'єднує поштові скриньки для швидшого охоплення аудиторії, налаштовує формати надсилання на рівні скриньки.
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