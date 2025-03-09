Програмний клієнт електронної пошти - Найпопулярніші застосунки - Узбекистан

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Програмне забезпечення клієнта електронної пошти дозволяє користувачам керувати своїми обліковими записами електронної пошти за допомогою настільної програми. Хоча вони функціонують подібно до менеджерів веб-пошти, доступних через браузер, доступ до клієнтів електронної пошти здійснюється через завантажену програму. Деякі постачальники облікових записів електронної пошти пропонують власні клієнти електронної пошти, хоча більшість не надають облікові записи електронної пошти самі. Ключовою перевагою клієнтів електронної пошти є їхня здатність створювати єдину папку вхідних для кількох облікових записів електронної пошти. Хоча деякі служби веб-пошти можуть об’єднувати електронні листи з кількох облікових записів від одного постачальника, поштові клієнти можуть збирати електронні листи від різних постачальників в одному місці. Подібно до служб веб-пошти, клієнти електронної пошти включають функції календаря або інтегруються із зовнішнім програмним забезпеченням календаря, що дозволяє користувачам легко координувати зустрічі та відстежувати важливі дати.
Запит на новий застосунок
Zoom
zoom.us
Zoom – програма для відеоконференцій, що дозволяє спілкуватися до 100 учасників безкоштовно з обмеженням у 40 хвилин.
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook - це веб-додаток для управління електронною поштою, календарем, контактами та завданнями, що дозволяє організувати цифрові комунікації.
Front
front.com
Front - це платформа обслуговування клієнтів, що централізує комунікацію та співпрацю команд, полегшуючи вирішення запитів та аналітику взаємодій.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise - платформа для управління обслуговуванням клієнтів через різні канали комунікації, включаючи електронну пошту, чат та соціальні мережі.
Missive
missiveapp.com
Missive – це додаток для спільної роботи, який об'єднує вхідні скриньки команди та чат, спрощуючи управління комунікацією та завданнями.
Pingly
pingly.com
Надсилайте повідомлення або спілкуйтеся з ким завгодно електронною поштою, текстовими повідомленнями та голосовим зв’язком на єдиній уніфікованій платформі.
Spike
spikenow.com
Спайк об'єднує електронну пошту, чат, відео дзвінки та документи в єдиному інтерфейсі для зручної комунікації та співпраці.
Trengo
trengo.com
Trengo — це всеосяжна платформа для залучення клієнтів, розроблена для оптимізації спілкування за кількома каналами, покращення взаємодії з клієнтами та командної співпраці. З акцентом на ефективність і автоматизацію Trengo дозволяє підприємствам легко керувати взаємодією з клієнтами з єдиного інтерфейсу.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email — це проста, але потужна скринька для команди. Його було створено з використанням знайомих поштових клієнтів, тому його легко налаштувати та використовувати для будь-яких команд, які звикли обробляти повідомлення клієнтів електронною поштою. Важко бути продуктивним, коли ти витрачаєш половину свого часу на читання електронних листів, а іншу половину на перемикання між платформами, щоб розповісти своїй команді про ці листи. Вам потрібен єдиний додаток, який допоможе вам рухатися швидше та тримати все й усіх на одній сторінці. Це Петля. Це спрощує та організовує всі ваші вхідні робочі повідомлення в одній папці "Вхідні" та дає вам і вашій команді порядок, контроль і зосередженість. За допомогою Loop жодне повідомлення не буде пропущено, і ваша команда може призначати право власності, спілкуватися в чаті про електронні листи клієнтів, обмінюватися файлами, автоматизувати робочі процеси та легко керувати спільними папками вхідних повідомлень. Чому б не спробувати сьогодні?
Unipile
unipile.com
Включіть API для електронної пошти та обміну повідомленнями, щоб сприяти прямим розмовам через LinkedIn, Gmail і WhatsApp у вашій програмі, підвищуючи продуктивність і задоволення користувачів.
Mailstand
mailstand.com
Mailstand — це холодна платформа електронної пошти, яка дозволяє вам об’єднувати поштові скриньки, щоб збільшити охоплення електронною поштою. Використання кількох поштових скриньок в одній кампанії важливо, якщо ви хочете швидше охопити більше людей. Встановіть обмеження та шаблони надсилання на рівні поштової скриньки, і Mailstand автоматично дотримуватиметься ваших правил, щоб ви ніколи не надсилали надсилання в невідповідний час.
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