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Програмне забезпечення клієнта електронної пошти дозволяє користувачам керувати своїми обліковими записами електронної пошти за допомогою настільної програми. Хоча вони функціонують подібно до менеджерів веб-пошти, доступних через браузер, доступ до клієнтів електронної пошти здійснюється через завантажену програму. Деякі постачальники облікових записів електронної пошти пропонують власні клієнти електронної пошти, хоча більшість не надають облікові записи електронної пошти самі. Ключовою перевагою клієнтів електронної пошти є їхня здатність створювати єдину папку вхідних для кількох облікових записів електронної пошти. Хоча деякі служби веб-пошти можуть об’єднувати електронні листи з кількох облікових записів від одного постачальника, поштові клієнти можуть збирати електронні листи від різних постачальників в одному місці. Подібно до служб веб-пошти, клієнти електронної пошти включають функції календаря або інтегруються із зовнішнім програмним забезпеченням календаря, що дозволяє користувачам легко координувати зустрічі та відстежувати важливі дати.
Запит на новий застосунок
Microsoft Outlook
outlook.com
Outlook в Інтернеті (раніше відомий як Exchange Connect, веб -доступ Outlook та веб -додаток Outlook) - це веб -додаток для персонального інформаційного менеджера від Microsoft. Він включає веб-клієнт електронної пошти, інструмент календаря, контактний менеджер та менеджер завдань. Він також включає інтеграцію надбудови, Skype в Інтернеті та сповіщення, а також уніфіковані теми, що охоплюють усі веб-додатки.
Zoom
zoom.us
Zoom - це програмна програма відеозапису, розроблену Zoom Video Communications. Безкоштовна версія надає послугу відеочатів, яка дозволяє відразу до 100 пристроїв, з обмеженням часу на 40 хвилин на безкоштовні рахунки, що мають зустрічі з трьох або більше учасників. Користувачі мають можливість оновити, підписавшись на один із своїх планів, найвищий, що дозволяє до 1000 людей одночасно, без обмеження часу. Виконуючи пандемію Ковіда-19, було значне збільшення використання зуму та подібних продуктів для Віддалена робота, дистанційна освіта та соціальні відносини в Інтернеті.
Trengo
trengo.com
Trengo — це всеосяжна платформа для залучення клієнтів, розроблена для оптимізації спілкування за кількома каналами, покращення взаємодії з клієнтами та командної співпраці. З акцентом на ефективність і автоматизацію Trengo дозволяє підприємствам легко керувати взаємодією з клієнтами з єдиного інтерфейсу.
Front
front.com
Front — це сучасна платформа обслуговування клієнтів, яка допомагає компаніям радувати своїх клієнтів, залучати свої команди та будувати міцніший бізнес. Вони переосмислили службу підтримки для командної співпраці в реальному часі по кожному каналу зв’язку з клієнтами, а потім доповнили її штучним інтелектом і автоматизацією, щоб вирішувати проблеми та допомагати командам працювати швидше. Клієнти отримують винятковий сервіс, незалежно від того, чи шукають вони просту, миттєву відповідь або персоналізовану допомогу з найскладніших питань, — і вони отримують аналітику й уявлення, необхідні їхньому бізнесу для оптимізації взаємодії з клієнтами. Понад 8500 компаній усіх форм і розмірів, від ClickUp до Branch Insurance, Echo Global Logistics до Reed & Mackay, покладаються на Front, щоб надати кардинальні послуги, які завойовують і утримують клієнтів на все життя.
Helpwise
helpwise.io
Утримувати клієнтів так само важливо, як і залучати нових. Постійні клієнти отримують більше доходу та пропонують вам рефералів за нульовою ціною. Надання якісного обслуговування клієнтів є невід’ємною частиною утримання клієнтів. З Helpwise керувати обслуговуванням клієнтів легко. 1. Налаштуйте свій центр обслуговування клієнтів буквально за лічені хвилини. 2. Спілкуйтеся з клієнтами через усі канали та співпрацюйте зі своєю командою. 3. Встановіть підзвітність без більше спільних паролів. 4. Налаштування самообслуговування та автоматизації. 5. Отримайте корисну інформацію щодо підвищення продуктивності команди та задоволеності клієнтів. Helpwise інтегрується з електронною поштою (наприклад, support@, sales@, careers@ тощо), чатом, WhatsApp, SMS, соціальними мережами тощо. Почніть роботу з Helpwise, рішенням для обслуговування клієнтів, яке приносить прибуток вашому бізнесу.
Missive
missiveapp.com
Missive був запущений у 2015 році з міста Квебек, Канада. На даний момент вона складається з 3 співзасновників і 2 співробітників. Missive — це програма, яка об’єднує вхідні та чат команди під одним дахом. Його створено з урахуванням співпраці, щоб централізувати спілкування вашої команди. Серед багатьох функцій Missive пропонує чотири ключові: - Вхідні команди. - Внутрішній командний чат. - Правила автоматизації робочих процесів. - Інтеграції.
Pingly
pingly.com
Надсилайте повідомлення або спілкуйтеся з ким завгодно електронною поштою, текстовими повідомленнями та голосовим зв’язком на єдиній уніфікованій платформі.
Spike
spikenow.com
Спайк вирішує хаос командування та людей, об'єднавши електронну пошту, командний чат, документи про спільну роботу та зустрічі, в один канал. Спайк для особистого використання: Отримайте кращий досвід електронної пошти за допомогою програми розмовної електронної пошти Спайка, який перетворює ваші електронні листи на чат. Це як мати платформу для обміну повідомленнями, яка надає пріоритет ваші найважливіші повідомлення, тому ви можете зосередитись на найважливіших речах. Використовуйте наявну електронну пошту та насолоджуйтесь безглуздою електронною поштою. Спайк для команд: Чіткість спілкування для команд! Спайк пропонує комплексний набір продуктивності для команд. Він поєднує в собі чат, електронну пошту, відео -зустрічі, інструменти AI та спільні документи в єдиному каналі. Спілкуватися та співпрацювати з внутрішніми командами та зовнішніми зацікавленими сторонами, включаючи колег, партнерів, клієнтів та постачальників, чи користуються вони шипом чи ні. Spike - це перша послуга електронної пошти бізнесу, розроблена для змістовних взаємодій команди. Підтримуйте узгодженість бренду за допомогою власного домену електронної пошти або придбання власного домену у Spike. Насолоджуйтесь захищеними, надійними та архівними електронними повідомленнями та повідомленнями, що забезпечують плавне спілкування.
Loop Email
intheloop.io
Loop Email — це проста, але потужна скринька для команди. Його було створено з використанням знайомих поштових клієнтів, тому його легко налаштувати та використовувати для будь-яких команд, які звикли обробляти повідомлення клієнтів електронною поштою. Важко бути продуктивним, коли ти витрачаєш половину свого часу на читання електронних листів, а іншу половину на перемикання між платформами, щоб розповісти своїй команді про ці листи. Вам потрібен єдиний додаток, який допоможе вам рухатися швидше та тримати все й усіх на одній сторінці. Це Петля. Це спрощує та організовує всі ваші вхідні робочі повідомлення в одній папці "Вхідні" та дає вам і вашій команді порядок, контроль і зосередженість. За допомогою Loop жодне повідомлення не буде пропущено, і ваша команда може призначати право власності, спілкуватися в чаті про електронні листи клієнтів, обмінюватися файлами, автоматизувати робочі процеси та легко керувати спільними папками вхідних повідомлень. Чому б не спробувати сьогодні?
Unipile
unipile.com
Включіть API для електронної пошти та обміну повідомленнями, щоб сприяти прямим розмовам через LinkedIn, Gmail і WhatsApp у вашій програмі, підвищуючи продуктивність і задоволення користувачів.
Mailstand
mailstand.com
Mailstand — це холодна платформа електронної пошти, яка дозволяє вам об’єднувати поштові скриньки, щоб збільшити охоплення електронною поштою. Використання кількох поштових скриньок в одній кампанії важливо, якщо ви хочете швидше охопити більше людей. Встановіть обмеження та шаблони надсилання на рівні поштової скриньки, і Mailstand автоматично дотримуватиметься ваших правил, щоб ви ніколи не надсилали надсилання в невідповідний час.
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