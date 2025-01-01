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Програмне забезпечення для захисту електронної пошти від спаму
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Програмне забезпечення для захисту електронної пошти від спаму - Найпопулярніші застосунки

Технологія захисту електронної пошти від спаму призначена для запобігання потраплянню зловмисного вмісту в скриньку вхідних повідомлень одержувачів. Ці інструменти аналізують повідомлення електронної пошти, вміст і вкладення на потенційні загрози, фільтруючи або блокуючи будь-які підозрілі. Адміністратори можуть дозволити вміст або відправників, яким вони довіряють, і заблокувати або занести в чорний список тих, кого вважають підозрілими. Компанії покладаються на засоби захисту електронної пошти від спаму, щоб захистити співробітників від фішингових атак і запобігти випадковому завантаженню зловмисного програмного забезпечення, яке може скомпрометувати локальні мережі. Ці інструменти також допомагають запобігти помилковому надсиланню конфіденційної інформації неавторизованим одержувачам, зменшуючи ризик порушення безпеки.

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HornetSecurity

HornetSecurity

hornetsecurity.com

HornetSecurity забезпечує комплексний захист Microsoft 365, включаючи безпеку електронної пошти, резервне копіювання та архівування, з можливістю адаптації під потреби бізнесу.

SaneBox

SaneBox

sanebox.com

SaneBox - це інструмент, що допомагає організувати електронну пошту, автоматично сортує важливі та несуттєві листи, заощаджуючи час користувача.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.

IronVest

IronVest

ironvest.com

IronVest InboxGuard — це AI-рішення для захисту від фішингу, яке пропонує навчання безпосередньо на прикладах фішингових електронних листів.

Heimdal

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal – це застосунок для кібербезпеки, який виявляє зловмисне ПЗ, забезпечує веб-захист і захист від викупів, а також підтримує управління пристроями.

Mailinblack

Mailinblack

mailinblack.com

Mailinblack – рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, що захищає від фішингу, спаму та зловмисного програмного забезпечення.

Intermedia

Intermedia

intermedia.com

Intermedia - це платформа хмарних комунікацій, що інтегрує голос, відео, чат, електронну пошту та управління файлами для бізнесу різного розміру.

Valimail

Valimail

valimail.com

Valimail - це платформа для управління автентифікацією електронної пошти, що запобігає фішингу та забезпечує безпеку комунікацій через DMARC.

SimplyCast

SimplyCast

simplycast.com

SimplyCast – це платформа для ефективного управління комунікацією, яка об'єднує різні канали і автоматизацію для організацій.

OOPSpam

OOPSpam

oopspam.com

OOPSpam - це API для фільтрації спаму, який використовує машинне навчання для блокування небажаних повідомлень, не впливаючи на користувацький досвід.

1Fort

1Fort

1fort.com

1Fort спрощує процес оформлення кіберстрахування для середнього бізнесу, економлячи час і гроші брокерів і їх клієнтів.

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