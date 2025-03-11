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Технологія захисту електронної пошти від спаму призначена для запобігання потраплянню зловмисного вмісту в скриньку вхідних повідомлень одержувачів. Ці інструменти аналізують повідомлення електронної пошти, вміст і вкладення на потенційні загрози, фільтруючи або блокуючи будь-які підозрілі. Адміністратори можуть дозволити вміст або відправників, яким вони довіряють, і заблокувати або занести в чорний список тих, кого вважають підозрілими. Компанії покладаються на засоби захисту електронної пошти від спаму, щоб захистити співробітників від фішингових атак і запобігти випадковому завантаженню зловмисного програмного забезпечення, яке може скомпрометувати локальні мережі. Ці інструменти також допомагають запобігти помилковому надсиланню конфіденційної інформації неавторизованим одержувачам, зменшуючи ризик порушення безпеки.
Запит на новий застосунок
HornetSecurity
hornetsecurity.com
HornetSecurity забезпечує комплексний захист Microsoft 365, включаючи безпеку електронної пошти, резервне копіювання та архівування, з можливістю адаптації під потреби бізнесу.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox - це інструмент, що допомагає організувати електронну пошту, автоматично сортує важливі та несуттєві листи, заощаджуючи час користувача.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard — це AI-рішення для захисту від фішингу, яке пропонує навчання безпосередньо на прикладах фішингових електронних листів.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal – це застосунок для кібербезпеки, який виявляє зловмисне ПЗ, забезпечує веб-захист і захист від викупів, а також підтримує управління пристроями.
Mailinblack
mailinblack.com
Mailinblack – рішення для забезпечення безпеки електронної пошти, що захищає від фішингу, спаму та зловмисного програмного забезпечення.
Intermedia
intermedia.com
Intermedia - це платформа хмарних комунікацій, що інтегрує голос, відео, чат, електронну пошту та управління файлами для бізнесу різного розміру.
Valimail
valimail.com
Valimail - це платформа для управління автентифікацією електронної пошти, що запобігає фішингу та забезпечує безпеку комунікацій через DMARC.
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast – це платформа для ефективного управління комунікацією, яка об'єднує різні канали і автоматизацію для організацій.
OOPSpam
oopspam.com
OOPSpam - це API для фільтрації спаму, який використовує машинне навчання для блокування небажаних повідомлень, не впливаючи на користувацький досвід.
1Fort
1fort.com
1Fort спрощує процес оформлення кіберстрахування для середнього бізнесу, економлячи час і гроші брокерів і їх клієнтів.
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