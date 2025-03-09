Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal®-компанія, що швидко зростає кібербезпеки, орієнтована на постійні технологічні інновації. З моменту свого створення в 2014 році в Копенгагені, заснованому на виграшній ідеї чемпіонів світу з КТФ, Хаймдал зазнав вражаючого зростання шляхом проактивного будівництва продуктів, які передбачають тенденції загрози. Компанія пропонує багатошаровий набір безпеки, який поєднує запобігання загрозам, управління патчами та активами, управління правами кінцевих точок, а також антивірусну та поштову безпеку, які разом захищають клієнтів проти кібератак та зберігають критичну інформацію та інтелектуальну власність. Хаймдал був визнаний лідером думки в галузі і отримав кілька міжнародних нагород за свої рішення та створення навчального контенту. Лінія продуктів Heimdal в даний час складається з 10 продуктів та 2 послуг. Колишня категорія охоплює кінцеву точку запобігання загрозам, мережу запобігання загрозам, управління патчами та активами, управління привілейованим доступом, контроль додатків, антивірус кінцевої точки наступного покоління, захист від шифрування електронної пошти, запобігання шахрайству електронної пошти та віддаленого робочого столу. Останнє представлено виявленням та реагуванням кінцевої точки, а також розширеним виявленням та відповіддю, або EDR та XDR коротко. В даний час рішення кібербезпеки Heimdal розміщуються в більш ніж 45 країнах та підтримуються регіонально з офісів у понад 15 країнах, понад 175 висококваліфікованих фахівців. Heimdal є сертифікованим ISAE 3000 і забезпечує понад 2 мільйони кінцевих точок для понад 10 000 компаній. Компанія підтримує своїх партнерів без поступок на основі передбачуваності та масштабованості, з спільною метою створення стійкої екосистеми та стратегічного партнерства.