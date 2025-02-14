Програмне забезпечення для захисту електронної пошти від спаму - Найпопулярніші застосунки - Сан-Томе і Принсіпі

Heimdal

heimdalsecurity.com

Heimdal® — це швидкозростаюча компанія з кібербезпеки, яка зосереджена на постійних технологічних інноваціях. З моменту заснування в 2014 році в Копенгагені, заснованого на переможній ідеї CTF World Champions, компанія Heimdal відчула вражаючий ріст, активно створюючи продукти, які передбачають тенденції загроз. Компанія пропонує багаторівневий пакет безпеки, який поєднує в собі запобігання загрозам, керування виправленнями та активами, керування правами кінцевих точок, а також антивірусну та поштову безпеку, які разом захищають клієнтів від кібератак і забезпечують безпеку важливої ​​інформації та інтелектуальної власності. Heimdal був визнаний лідером індустрії та отримав численні міжнародні нагороди як за свої рішення, так і за створення освітнього контенту. Лінійка продуктів Heimdal на даний момент складається з 10 продуктів і 2 послуг. Перша категорія охоплює кінцеву точку запобігання загрозам, мережу запобігання загрозам, керування виправленнями та активами, керування привілейованим доступом, контроль програм, антивірус кінцевої точки нового покоління, захист від шифрування програм-вимагачів, безпеку електронної пошти, запобігання шахрайству електронною поштою та віддалений робочий стіл. Останній представлений Endpoint Detection & Response, а також eXtended Detection & Response, або скорочено EDR і XDR. Наразі рішення Heimdal із кібербезпеки розгорнуті в більш ніж 45 країнах і підтримуються на регіональному рівні з офісів у 15+ країнах 175+ висококваліфікованими спеціалістами. Heimdal має сертифікат ISAE 3000 і забезпечує захист понад 2 мільйонів кінцевих точок для понад 10 000 компаній. Компанія підтримує своїх партнерів без поблажок на основі передбачуваності та масштабованості. Спільна мета – створити стійку екосистему та стратегічне партнерство.