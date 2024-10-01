Магазин вебзастосунків
Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Програмне забезпечення для захисту електронної пошти від спаму - Найпопулярніші застосунки - Мальта
Технологія захисту електронної пошти від спаму призначена для запобігання потраплянню зловмисного вмісту в скриньку вхідних повідомлень одержувачів. Ці інструменти аналізують повідомлення електронної пошти, вміст і вкладення на потенційні загрози, фільтруючи або блокуючи будь-які підозрілі. Адміністратори можуть дозволити вміст або відправників, яким вони довіряють, і заблокувати або занести в чорний список тих, кого вважають підозрілими. Компанії покладаються на засоби захисту електронної пошти від спаму, щоб захистити співробітників від фішингових атак і запобігти випадковому завантаженню зловмисного програмного забезпечення, яке може скомпрометувати локальні мережі. Ці інструменти також допомагають запобігти помилковому надсиланню конфіденційної інформації неавторизованим одержувачам, зменшуючи ризик порушення безпеки.
Запит на новий застосунок
SaneBox
sanebox.com
SaneBox — це інструмент керування електронною поштою, який допомагає середньостатистичному працівнику заощаджувати принаймні 2,5 години на тиждень, щоб він міг проводити більше часу поза папкою «Вхідні». Заснована в 2011 році компанія SaneBox пропонує як окремим особам, так і корпоративним клієнтам ...
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — це єдине рішення на ринку, яке охоплює всі аспекти безпеки, відповідності та резервного копіювання для Microsoft 365. Виберіть із різноманітних пакетів, які відповідають потребам вашого бізнесу, і насолоджуйтесь найсучаснішим захистом електронної пошти, який захищає від спаму,...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard, раніше називався «Retruster», — це єдине рішення для захисту від фішингу на базі штучного інтелекту, яке забезпечує навчання безпеки як контекстно, так і в режимі реального часу щодо фактичних фішингових електронних листів, які може отримати ваша організація. Ми доповнюємо наше ...
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® — це швидкозростаюча компанія з кібербезпеки, яка зосереджена на постійних технологічних інноваціях. З моменту заснування в 2014 році в Копенгагені, заснованого на переможній ідеї CTF World Champions, компанія Heimdal відчула вражаючий ріст, активно створюючи продукти, які передбачають тенд...
Mailinblack
mailinblack.com
Захистіть свій бізнес і співробітників від загроз за допомогою провідного рішення для захисту електронної пошти у Франції. Технології Mailinblack поєднують штучний і людський інтелект і вже більше 20 років визнаються компаніями, медичними закладами та державними установами. Приєднуйтесь до наших 14 ...
Intermedia
intermedia.com
Intermedia – це хмарна комунікаційна компанія, яка допомагає більш ніж 140 000 компаній підключатися краще, де б вони не були, завдяки нашій платформі на базі штучного інтелекту, яка включає голосові зв’язки, відеоконференції, чат, SMS, контакт-центр, ділову електронну пошту та продуктивність, обмін...
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast є провідним постачальником програмного забезпечення для взаємодії з організаціями по всьому світу, сертифікованим за стандартом ISO 27001:2013. SimplyCast пропонує понад 20 інструментів і каналів зв’язку, щоб допомогти організаціям підвищити ефективність. Платформа компанії 360 – це багат...
OOPSpam
oopspam.com
OOPSpam API не дозволяє роботам і ручному спаму досягати ваших клієнтів із високою точністю та конфіденційністю.
1Fort
1fort.com
1Fort спрощує процес розміщення кіберстрахування для середнього бізнесу, заощаджуючи час і гроші страхових брокерів та їхніх клієнтів. Брокери використовують 1Fort, щоб котирувати більше ринків за менший час, допомагаючи своїм клієнтам отримувати страховку за кілька днів, а не тижнів. Компанії викор...
Valimail
valimail.com
Valimail є світовим лідером DMARC-як-сервісу та винахідником розміщеного DMARC. Хмарні продукти компанії зупиняють атаки з видаванням себе за іншу особу та захищають бренди шляхом автентифікації особи відправника. Завдяки запатентованій провідній у галузі технології Valimail розблоковує DMARC для ко...