Програмне забезпечення для захисту електронної пошти від спаму - Найпопулярніші застосунки - Гвінея

Intermedia

intermedia.com

Intermedia – це хмарна комунікаційна компанія, яка допомагає більш ніж 140 000 компаній підключатися краще, де б вони не були, завдяки нашій платформі на базі штучного інтелекту, яка включає голосові зв’язки, відеоконференції, чат, SMS, контакт-центр, ділову електронну пошту та продуктивність, обмін файлами та резервне копіювання, безпеку, архівування. і багато іншого. Ми прагнемо усунути потребу в кількох постачальниках комунікаційних послуг за допомогою бездоганно інтегрованого портфеля інтелектуальних рішень для зв’язку та співпраці, включаючи наш флагманський продукт Intermedia Unite®, які постачаються через одну високонадійну та безпечну платформу. Завдяки щомісячним контрактам, одному щомісячному рахунку, одній інтуїтивно зрозумілій точці адміністративного контролю та семикратному сертифікату J.D. Power за передову технічну підтримку Intermedia прагне надавати продукти корпоративного рівня компаніям будь-якого розміру за допомогою простого , безтурботний досвід. Як компанія-партнер, Intermedia працює з понад 7500 партнерами, надаючи повний набір програм, ресурсів і підтримки, щоб допомогти їм збільшити свої доходи та максимізувати свій успіх. Програми включають нашу модель Customer Ownership Reseller (CORE™), яка дозволяє партнерам перепродувати, упаковувати та керувати рішеннями Intermedia так, ніби вони є їхніми власними, водночас користуючись надзвичайно привабливими економічними умовами та зберігаючи право власності на відносини з клієнтами, а також агента моделі. Intermedia також пишається тим, що є ексклюзивним постачальником хмарної комунікаційної платформи для NEC, лідера світового ринку уніфікованих комунікацій із приблизно 80+ мільйонами користувачів бізнес-телефонів у всьому світі.