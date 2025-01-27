Програмне забезпечення для захисту електронної пошти від спаму - Найпопулярніші застосунки - Американське Самоа

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Технологія захисту електронної пошти від спаму призначена для запобігання потраплянню зловмисного вмісту в скриньку вхідних повідомлень одержувачів. Ці інструменти аналізують повідомлення електронної пошти, вміст і вкладення на потенційні загрози, фільтруючи або блокуючи будь-які підозрілі. Адміністратори можуть дозволити вміст або відправників, яким вони довіряють, і заблокувати або занести в чорний список тих, кого вважають підозрілими. Компанії покладаються на засоби захисту електронної пошти від спаму, щоб захистити співробітників від фішингових атак і запобігти випадковому завантаженню зловмисного програмного забезпечення, яке може скомпрометувати локальні мережі. Ці інструменти також допомагають запобігти помилковому надсиланню конфіденційної інформації неавторизованим одержувачам, зменшуючи ризик порушення безпеки.
Запит на новий застосунок
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифрування електронної пошти, виявлення електронної пошти та електронної пошти. архівування.
SaneBox
sanebox.com
SaneBox — це інструмент керування електронною поштою, який допомагає середньостатистичному працівнику заощаджувати принаймні 2,5 години на тиждень, щоб він міг проводити більше часу поза папкою «Вхідні». Заснована в 2011 році компанія SaneBox пропонує як окремим особам, так і корпоративним клієнтам повний набір інструментів організації електронної пошти, щоб повернути контроль над своєю папкою "Вхідні".
HornetSecurity
hornetsecurity.com
365 Total Protection — це єдине рішення на ринку, яке охоплює всі аспекти безпеки, відповідності та резервного копіювання для Microsoft 365. Виберіть із різноманітних пакетів, які відповідають потребам вашого бізнесу, і насолоджуйтесь найсучаснішим захистом електронної пошти, який захищає від спаму, віруси, фішинг і програми-вимагачі; а також підписи електронної пошти та застереження. Ви також можете скористатися розширеним захистом від загроз (ATP), щоб захистити своїх користувачів від найскладніших атак електронною поштою, автоматизованою безперервною обробкою електронної пошти, щоб запобігти неочікуваним простоям, і відповідним законодавству архівуванням електронної пошти, щоб усі електронні листи були безпечними та доступними для пошуку. Ви навіть можете вибрати резервне копіювання та відновлення для кінцевих точок і даних Microsoft 365 у поштових скриньках, Teams, OneDrive та SharePoint. Спеціальна інтеграція 365 Total Protection із Microsoft 365 спрощує вашу роботу: від реєстрації до налаштування, до функцій і керування користувачами. Його центральна консоль — це ідеальне поєднання конфіденційності даних і простоти використання, що дає вам змогу робити більше й менше турбуватися.
SimplyCast
simplycast.com
SimplyCast є провідним постачальником програмного забезпечення для взаємодії з організаціями по всьому світу, сертифікованим за стандартом ISO 27001:2013. SimplyCast пропонує понад 20 інструментів і каналів зв’язку, щоб допомогти організаціям підвищити ефективність. Платформа компанії 360 – це багатофункціональне рішення, яке поєднує автоматизацію маркетингу, вхідний маркетинг та інтерактивне спілкування. Маючи клієнтів у понад 175 країнах, у тому числі багато з найвідоміших торгових марок у всьому світі в роздрібній торгівлі, некомерційних галузях і індустрії гостинності, SimplyCast надає організаціям можливість ефективно охоплювати клієнтів за допомогою способу спілкування, якому вони віддають перевагу.
IronVest
ironvest.com
IronVest InboxGuard, раніше називався «Retruster», — це єдине рішення для захисту від фішингу на базі штучного інтелекту, яке забезпечує навчання безпеки як контекстно, так і в режимі реального часу щодо фактичних фішингових електронних листів, які може отримати ваша організація. Ми доповнюємо наше рішення захоплюючою програмою навчання безпеки, яка пропонує постійно оновлюваний, релевантний і дуже захоплюючий вміст, який спеціально розроблений, щоб змінити поведінку співробітників і сприяти міцній культурі безпеки на вашому підприємстві.
Intermedia
intermedia.com
Intermedia – це хмарна комунікаційна компанія, яка допомагає більш ніж 140 000 компаній підключатися краще, де б вони не були, завдяки нашій платформі на базі штучного інтелекту, яка включає голосові зв’язки, відеоконференції, чат, SMS, контакт-центр, ділову електронну пошту та продуктивність, обмін файлами та резервне копіювання, безпеку, архівування. і багато іншого. Ми прагнемо усунути потребу в кількох постачальниках комунікаційних послуг за допомогою бездоганно інтегрованого портфеля інтелектуальних рішень для зв’язку та співпраці, включаючи наш флагманський продукт Intermedia Unite®, які постачаються через одну високонадійну та безпечну платформу. Завдяки щомісячним контрактам, одному щомісячному рахунку, одній інтуїтивно зрозумілій точці адміністративного контролю та семикратному сертифікату J.D. Power за передову технічну підтримку Intermedia прагне надавати продукти корпоративного рівня компаніям будь-якого розміру за допомогою простого , безтурботний досвід. Як компанія-партнер, Intermedia працює з понад 7500 партнерами, надаючи повний набір програм, ресурсів і підтримки, щоб допомогти їм збільшити свої доходи та максимізувати свій успіх. Програми включають нашу модель Customer Ownership Reseller (CORE™), яка дозволяє партнерам перепродувати, упаковувати та керувати рішеннями Intermedia так, ніби вони є їхніми власними, водночас користуючись надзвичайно привабливими економічними умовами та зберігаючи право власності на відносини з клієнтами, а також агента моделі. Intermedia також пишається тим, що є ексклюзивним постачальником хмарної комунікаційної платформи для NEC, лідера світового ринку уніфікованих комунікацій із приблизно 80+ мільйонами користувачів бізнес-телефонів у всьому світі.
Valimail
valimail.com
Valimail є світовим лідером DMARC-як-сервісу та винахідником розміщеного DMARC. Хмарні продукти компанії зупиняють атаки з видаванням себе за іншу особу та захищають бренди шляхом автентифікації особи відправника. Завдяки запатентованій провідній у галузі технології Valimail розблоковує DMARC для компаній будь-якого виду та розміру, збільшуючи рівень успішності з менш ніж 25% до понад 95%. Будучи єдиною платформою, сертифікованою FedRAMP, і перевіреним партнером DMARC для середовищ Microsoft 365 і Twilio SendGrid, Valimail також займає провідні позиції в кожному ключовому органі стандартів автентифікації електронної пошти, відстоюючи підвищену довіру та безпеку в екосистемі електронної пошти. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.valimail.com.
Heimdal
heimdalsecurity.com
Heimdal® — це швидкозростаюча компанія з кібербезпеки, яка зосереджена на постійних технологічних інноваціях. З моменту заснування в 2014 році в Копенгагені, заснованого на переможній ідеї CTF World Champions, компанія Heimdal відчула вражаючий ріст, активно створюючи продукти, які передбачають тенденції загроз. Компанія пропонує багаторівневий пакет безпеки, який поєднує в собі запобігання загрозам, керування виправленнями та активами, керування правами кінцевих точок, а також антивірусну та поштову безпеку, які разом захищають клієнтів від кібератак і забезпечують безпеку важливої інформації та інтелектуальної власності. Heimdal був визнаний лідером індустрії та отримав численні міжнародні нагороди як за свої рішення, так і за створення освітнього контенту. Лінійка продуктів Heimdal на даний момент складається з 10 продуктів і 2 послуг. Перша категорія охоплює кінцеву точку запобігання загрозам, мережу запобігання загрозам, керування виправленнями та активами, керування привілейованим доступом, контроль програм, антивірус кінцевої точки нового покоління, захист від шифрування програм-вимагачів, безпеку електронної пошти, запобігання шахрайству електронною поштою та віддалений робочий стіл. Останній представлений Endpoint Detection & Response, а також eXtended Detection & Response, або скорочено EDR і XDR. Наразі рішення Heimdal із кібербезпеки розгорнуті в більш ніж 45 країнах і підтримуються на регіональному рівні з офісів у 15+ країнах 175+ висококваліфікованими спеціалістами. Heimdal має сертифікат ISAE 3000 і забезпечує захист понад 2 мільйонів кінцевих точок для понад 10 000 компаній. Компанія підтримує своїх партнерів без поблажок на основі передбачуваності та масштабованості. Спільна мета – створити стійку екосистему та стратегічне партнерство.
1Fort
1fort.com
1Fort спрощує процес розміщення кіберстрахування для середнього бізнесу, заощаджуючи час і гроші страхових брокерів та їхніх клієнтів. Брокери використовують 1Fort, щоб котирувати більше ринків за менший час, допомагаючи своїм клієнтам отримувати страховку за кілька днів, а не тижнів. Підприємства використовують 1Fort для автоматизації до 90% роботи, щоб відповідати вимогам безпеки, дозволяючи їм розблоковувати політики за кращими цінами та більш повне покриття.
Mailinblack
mailinblack.com
Захистіть свій бізнес і співробітників від загроз за допомогою провідного рішення для захисту електронної пошти у Франції. Технології Mailinblack поєднують штучний і людський інтелект і вже більше 20 років визнаються компаніями, медичними закладами та державними установами. Приєднуйтесь до наших 14 000 клієнтів, які отримують переваги від ефективного та оновлюваного рішення, адаптованого до їхньої організації, на додаток до служби підтримки світового рівня.
OOPSpam
oopspam.com
OOPSpam API не дозволяє роботам і ручному спаму досягати ваших клієнтів із високою точністю та конфіденційністю.
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