Програмне забезпечення вмісту електронного навчання - Найпопулярніші застосунки

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Постачальники контенту електронного навчання обслуговують бізнес і професіоналів, пропонуючи готові бібліотеки контенту, доступні через хмару. Ці бібліотеки охоплюють курси, уроки, відео та книги з різноманітних тем, як-от бізнес-навички, менеджмент, лідерство, ІТ, тренінги щодо дотримання норм охорони навколишнього середовища та безпеки (EHS) тощо. Моделі підписки поширені серед цих провайдерів, що надає певній кількості користувачів доступ до підібраного вмісту. Крім того, деякі провайдери електронного навчання стягують плату за сертифікати про завершення або пропонують корпоративний доступ до курсів і розширених функцій електронного навчання. Деякі постачальники також надають програмне забезпечення системи керування навчанням (LMS) або інтеграції, призначені для доповнення їхніх бібліотек вмісту. Ці рішення та інтеграція LMS допомагають компаніям і навчальним відділам контролювати та оптимізувати прогрес навчання своїх співробітників у сфері електронного навчання. Крім того, навчальні компанії можуть легко інтегрувати рішення для контенту електронного навчання зі своїм існуючим програмним забезпеченням системи керування навчанням.
Запит на новий застосунок
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning - це онлайн-платформа для навчання, що пропонує курси з бізнесу, технологій та креативності, допомагаючи користувачам розвивати навички та кар'єру.
Scribd
scribd.com
Scribd – це підписний сервіс, що надає доступ до електронних книг, аудіокниг та документів. Доступний на різних пристроях із можливістю офлайн-читання.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp - платформа для онлайн-навчання науці про дані та штучному інтелекті з інтерактивними курсами для всіх рівнів.
Simplilearn
simplilearn.com
Simplilearn - онлайн-платформа для навчання цифрових навичок, що пропонує курси з маркетингу, IT, проектного управління та інших технологій.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning - цифрова платформа для навчання з бібліотекою книг, відео та ресурсів для розвитку професійних навичок у бізнесі та технологіях.
Perlego
perlego.com
Перлего - це онлайн-бібліотека академічних ресурсів, яка пропонує підручники та дослідницькі матеріали з підтримкою AI для пошуку інформації.
Genially
genial.ly
Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.
Udacity
udacity.com
Udacity - онлайн-платформа для навчання в сферах технологій, яка пропонує курси з даних, ШІ, ML та інших тем, орієнтуючись на практичні навички.
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight - це навчальна платформа, яка пропонує онлайн-курси для розвитку технічних навичок у сферах ІТ, розробки, безпеки і даних.
Scaler
scaler.com
Scaler - застосунок для розвитку навичок програмування з персональним ментором та курсами, що допомагають у кар'єрі.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon - платформа для створення анімованих відео та презентацій без необхідності в дизайнерських навичках.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.
edureka
edureka.co
Edureka - онлайн-платформа для навчання з живими курсами та підтримкою 24/7, орієнтована на розвиток навичок у сучасних технологіях.
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
CBT Nuggets - онлайн-платформа для навчання ІТ з курсами на сертифікацію, яка пропонує відеоуроки та практичні лабораторії для професіоналів.
getAbstract
getabstract.com
getAbstract - це платформа для отримання стислих резюме книг, статей і подкастів, що дозволяє користувачам швидко засвоювати знання.
Uxcel
uxcel.com
Uxcel — платформа для дизайнерів, що автоматично відстежує навички, надає навчальні матеріали та дозволяє управляти розвитком команди у шести областях дизайну.
Gnowbe
gnowbe.com
Gnowbe - платформа для створення інтерактивного мікронавчання, яка дозволяє розробляти та аналізувати навчальні програми для підготовки та навчання команд.
Docebo
docebo.com
Docebo — хмарна платформа управління навчанням, що дозволяє створювати, виконувати та відстежувати навчальні програми для працівників, клієнтів і партнерів.
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace.ai автоматизує оцінювання навичок для найму інженерів та фахівців з даних за допомогою тестів та AI, з можливістю віддаленої перевірки.
OpenSesame
opensesame.com
OpenSesame - платформа eLearning з великою бібліотекою курсів для розвитку навичок в організаціях та інтеграцією з LMS.
Nolej
nolej.io
Nolej — це платформа, що використовує штучний інтелект для створення інтерактивних навчальних матеріалів та полегшує навчання в різних освітніх установах.
Passion.io
passion.io
Passion.io допомагає тренерам створювати мобільні додатки для навчання без коду, надаючи інструменти для створення курсів та управління спільнотами.
Vue School
vueschool.io
Vue School - це навчальна платформа для освоєння Vue.js та сучасних технологій фронтенду через курси та відеоуроки.
GoodHabitz
goodhabitz.com
GoodHabitz – це платформа для навчання, що допомагає працівникам розвивати навички через онлайн-курси та оцінки для особистого та професійного зростання.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання працівників, що використовує ШІ для підвищення ефективності onboarding, розвитку навичок та залучення через інтерактивні модулі.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins AI - платформа для навчання, що пропонує персоналізовані мікро-уроки для розвитку навичок працівників за допомогою штучного інтелекту.
Disco
disco.co
Disco — це платформа для створення та управління навчальними спільнотами, що забезпечує зручне навчання та інтерактивний досвід для учнів.
Ethena
goethena.com
Ethena – це платформа для навчання з питань відповідності, яка пропонує курси, автоматизовану системи управління навчанням та інструменти для підтримки співробітників.
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Академія впливу на продаж пропонує онлайн навчання та коучинг для торгових команд B2B, покращуючи навички продажу та підвищуючи продуктивність.
Go1
go1.com
Go1 - це глобальна платформа, що надає доступ до великої бібліотеки курсів і навчальних матеріалів для професійного розвитку.
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent - платформа для навчання у сфері підбору персоналу та управління талантами, що підтримує рекрутинг та розвиток культури залученості працівників.
BizLibrary
bizlibrary.com
BizLibrary - це система управління навчанням, що допомагає підприємствам створювати та управлінню програмами навчання для працівників.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly - це платформа, що надає доступ до контролю над навчальним контентом для працівників, дозволяючи їм вибирати курси та ресурси відповідно до їх потреб.
OneRange
onerange.co
OneRange - це платформа для професійного розвитку, що забезпечує доступ до ресурсів для навчання та підвищення кваліфікації через зручний інтерфейс.
EasyLlama
easyllama.com
EasyLlama - це платформа для онлайн-навчання, яка пропонує інтерактивні курси з дотримання норм для компаній, персоналізовані під їхні потреби.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey – це платформа для розвитку працівників, що пропонує інструменти для навчання, розвитку та утримання співробітників у компаніях.
CXL
cxl.com
CXL — додаток для глибокого навчання маркетингу, який пропонує понад 150 курсів для розвитку навичок маркетологів.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve — це платформа для управління навчанням і розвитком у виробництві та охороні здоров'я, що допомагає покращити продуктивність та безпеку без паперових інструкцій.
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