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Програмне забезпечення вмісту електронного навчання
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Програмне забезпечення вмісту електронного навчання - Найпопулярніші застосунки - Ватикан

Постачальники контенту електронного навчання обслуговують бізнес і професіоналів, пропонуючи готові бібліотеки контенту, доступні через хмару. Ці бібліотеки охоплюють курси, уроки, відео та книги з різноманітних тем, як-от бізнес-навички, менеджмент, лідерство, ІТ, тренінги щодо дотримання норм охорони навколишнього середовища та безпеки (EHS) тощо. Моделі підписки поширені серед цих провайдерів, що надає певній кількості користувачів доступ до підібраного вмісту. Крім того, деякі провайдери електронного навчання стягують плату за сертифікати про завершення або пропонують корпоративний доступ до курсів і розширених функцій електронного навчання. Деякі постачальники також надають програмне забезпечення системи керування навчанням (LMS) або інтеграції, призначені для доповнення їхніх бібліотек вмісту. Ці рішення та інтеграція LMS допомагають компаніям і навчальним відділам контролювати та оптимізувати прогрес навчання своїх співробітників у сфері електронного навчання. Крім того, навчальні компанії можуть легко інтегрувати рішення для контенту електронного навчання зі своїм існуючим програмним забезпеченням системи керування навчанням.

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Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Pray - це персоналізована платформа для розвитку працівників, що надає бізнесу інструментами для залучення своїх людей та надання їм можливостей професійно зростати, як вони - на борту, вмикають, розвивають та зберігають їх протягом усього життєвого циклу працівників. Juno Mourne-це LMS, які найшвидше зростаючі компанії використовують для створення програм навчання та розвитку, які люблять працівники та партнери-і які сприяють впливу нижньої лінії. Лише Juno Moary дозволяє командам L+ D безперешкодно інтегрувати відповідний зовнішній вміст із 100+ платформ у шляхи розвитку для кожного окремого працівника та легко відстежувати та керувати навчальними подорожами в цілому. Результатом цього є команди L+D, які витрачають менше часу на управління програмним забезпеченням, працівники, які більше займаються, та компанії, які виграють у глобальній технічній економіці. Компанії з високим зростанням співпрацюють з Juno Mraine для розвитку, залучення, підвищення кваліфікації та зберігають свою робочу силу за частку часу та вартості традиційних навчальних рішень.

getAbstract

getAbstract

getabstract.com

getAbstract - це платформа для отримання стислих резюме книг, статей і подкастів, що дозволяє користувачам швидко засвоювати знання.

Nolej

Nolej

nolej.io

Nolej — це платформа, що використовує штучний інтелект для створення інтерактивних навчальних матеріалів та полегшує навчання в різних освітніх установах.

Uxcel

Uxcel

uxcel.com

Uxcel — платформа для дизайнерів, що автоматично відстежує навички, надає навчальні матеріали та дозволяє управляти розвитком команди у шести областях дизайну.

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Gnowbe - платформа для створення інтерактивного мікронавчання, яка дозволяє розробляти та аналізувати навчальні програми для підготовки та навчання команд.

Sales Impact Academy

Sales Impact Academy

salesimpact.io

Академія впливу на продаж пропонує онлайн навчання та коучинг для торгових команд B2B, покращуючи навички продажу та підвищуючи продуктивність.

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs — це платформа для навчання та залучення працівників на базі штучного інтелекту покоління, яка допомагає компаніям адаптуватися, підвищувати кваліфікацію та утримувати співробітників за допомогою інтерактивних навчальних модулів, курсів програмного забезпечення на основі EQ та опитувань щодо залучення. Платформа може зменшити витрати на навчання на одного працівника та підвищити відсотки завершення курсу, допомагаючи компаніям будувати персоналізовані навчальні подорожі в масштабі за допомогою генеративного ШІ.

CXL

CXL

cxl.com

Глибока спеціалізована підготовка з маркетингу CXL перетворює маркетологів на лідерів маркетингу. Отримайте доступ до понад 150 курсів з розвитку тактичних навичок, які проводить

Disco

Disco

disco.co

Disco — це платформа для створення та управління навчальними спільнотами, що забезпечує зручне навчання та інтерактивний досвід для учнів.

Passion.io

Passion.io

passion.io

Passion.io допомагає тренерам створювати мобільні додатки для навчання без коду, надаючи інструменти для створення курсів та управління спільнотами.

Scaler

Scaler

scaler.com

Scaler - застосунок для розвитку навичок програмування з персональним ментором та курсами, що допомагають у кар'єрі.

Skillspace

Skillspace

skillspace.ai

Skillspace.ai автоматизує оцінювання навичок для найму інженерів та фахівців з даних за допомогою тестів та AI, з можливістю віддаленої перевірки.

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve допомагає компаніям, які займаються виробництвом, ланцюгом постачання та охороною здоров’я, прискорити їхній шлях до робочої сили та операційної досконалості, відмовившись від паперових робочих інструкцій, СОП і контрольних списків і забезпечивши покращення сталого розвитку, продуктивності, якості та безпеки. Це включає в себе: інструменти керування документами за допомогою Tablet eSign, Rapid Video-Based Learning і Blended Learning. На додаток до цього Nvolve Marketplace дає вам доступ до широкого спектру партнерських рішень, які вже інтегровані з Nvolve і готові до використання. Ваш шлях до Connected Workforce починається з навчання та розвитку, але додає цінність усьому вашому бізнесу. Connected Workforce змінює спосіб управління заводами та ланцюгом постачання за допомогою багатьох функцій і працює найкраще, коли включено до ширшої програми Workforce and Operational Excellence, що дозволяє вам правильно працювати. перший раз і кожен раз! Nvolve призначений для: • Навчання та розвитку • ESG та сталого розвитку • Якості та операційних витрат • Здоров’я та безпеки • Технічного обслуговування та експлуатації • Людських ресурсів. Платформа Nvolve доступна 12 різними мовами, акредитована за стандартом ISO 27001:2017 і підтверджена GAMP5 відповідно до вимог застосування правил європейської EMA та FDA США, що регулюють перевірку комп’ютерної системи.

EasyLlama

EasyLlama

easyllama.com

Завдяки навчальним курсам, натхненним тим, як сучасні учні споживають контент, EasyLlama руйнує статус-кво. Наші спеціалізовані на галузі, найкращі у своєму класі, інтерактивні та захоплюючі курси персоналізовані для вашої компанії, що робить їх актуальними для ваших співробітників і допомагає у створенні доброзичливого середовища, вільного від переслідувань і дискримінації.

Learnerbly

Learnerbly

learnerbly.com

Learnerbly — це відзначений нагородами ринок L&D, який надає співробітникам доступ до експертно підібраного контенту від понад 200 найкращих постачальників навчального контенту (включаючи курси, книги, тренерів, підписки на електронне навчання та багато іншого). Це дає можливість співробітникам контролювати свій навчальний шлях відповідно до їхніх уподобань щодо навчання та вимог до ролі. Роботодавці платять лише за спожитий вміст, а не підписують співробітників на корпоративний вміст, який не використовується. Завдяки Learnerbly лідери навчання зазвичай бачать вищу рентабельність інвестицій у галузевих рівнях у 3 рази більше (при 40-60% на місяць), що підтверджено сотнями клієнтів, зокрема Flutter, Ocado, King.com і HelloFresh.

GoodHabitz

GoodHabitz

goodhabitz.com

GoodHabitz – це платформа для навчання, що допомагає працівникам розвивати навички через онлайн-курси та оцінки для особистого та професійного зростання.

5Mins AI

5Mins AI

5mins.ai

5Mins AI - платформа для навчання, що пропонує персоналізовані мікро-уроки для розвитку навичок працівників за допомогою штучного інтелекту.

OneRange

OneRange

onerange.co

OneRange є піонером нової ери програмного забезпечення для професійного розвитку, спрямованого на усунення перешкод для безперервного навчання. Наша інноваційна платформа дає змогу користувачам без зусиль досліджувати, отримувати доступ і контролювати зусилля з підвищення кваліфікації через широкий ринок підібраних ресурсів. Ми виконуємо свою місію шляхом: ● Створення зручного користувальницького досвіду за допомогою даних і передових технологій ● Надання персоналізованого преміум-контенту кожному користувачу, незалежно від постачальників ● Розширення можливостей компаній для розробки стратегій, контролю та покращення розвитку навичок за допомогою комплексної аналітики Ми ведемо революцію підвищення кваліфікації шляхом узгодження корпоративних цілей, індивідуальних прагнень і пропозицій постачальників навчання. Зосереджуючись на використанні й автоматизації робочого процесу, ми оптимізуємо інвестиції в навчання, заощаджуючи час і гроші наших клієнтів.

SocialTalent

SocialTalent

socialtalent.com

SocialTalent — найпопулярніша у світі платформа електронного навчання, присвячена найму та управлінню талантами. Наш провідний у галузі контент дозволяє організаціям не лише знаходити та наймати найкращих кандидатів, але й розвивати культуру залученості співробітників, відстоюючи різноманітність, справедливість та залучення.

Vue School

Vue School

vueschool.io

Vue School - це навчальна платформа для освоєння Vue.js та сучасних технологій фронтенду через курси та відеоуроки.

O'Reilly Learning

O'Reilly Learning

oreilly.com

O'Reilly Learning - цифрова платформа для навчання з бібліотекою книг, відео та ресурсів для розвитку професійних навичок у бізнесі та технологіях.

CBT Nuggets

CBT Nuggets

cbtnuggets.com

CBT Nuggets - онлайн-платформа для навчання ІТ з курсами на сертифікацію, яка пропонує відеоуроки та практичні лабораторії для професіоналів.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp - платформа для онлайн-навчання науці про дані та штучному інтелекті з інтерактивними курсами для всіх рівнів.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo — хмарна платформа управління навчанням, що дозволяє створювати, виконувати та відстежувати навчальні програми для працівників, клієнтів і партнерів.

edureka

edureka

edureka.co

Edureka - онлайн-платформа для навчання з живими курсами та підтримкою 24/7, орієнтована на розвиток навичок у сучасних технологіях.

Ethena

Ethena

goethena.com

Універсальна навчальна платформа Ethena з комплаєнсу допоможе перевірити всі ваші поля та створити краще робоче місце. Наш продукт надає вам каталог курсів, які дійсно сподобаються співробітникам, систему керування навчанням, яка автоматизує їхнє проведення, і інструменти зв’язків із співробітниками, які допоможуть вашій команді в складних ситуаціях. Ethena довіряють команди Zendesk, Pinterest, Notion, BetterUp тощо. Нас підтримують Felicis, GSV, Homebrew, Village Global та інші провідні інвестори, а наша команда консультантів включає експертів з управління персоналом і правових питань, таких як Френсіс Фрей і Леонард Шен.

Genially

Genially

genial.ly

Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.

Go1

Go1

go1.com

Go1 - це глобальна платформа, що надає доступ до великої бібліотеки курсів і навчальних матеріалів для професійного розвитку.

LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning - це онлайн-платформа для навчання, що пропонує курси з бізнесу, технологій та креативності, допомагаючи користувачам розвивати навички та кар'єру.

OpenSesame

OpenSesame

opensesame.com

OpenSesame - платформа eLearning з великою бібліотекою курсів для розвитку навичок в організаціях та інтеграцією з LMS.

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary - це система управління навчанням, що допомагає підприємствам створювати та управлінню програмами навчання для працівників.

Perlego

Perlego

perlego.com

Перлего - це онлайн-бібліотека академічних ресурсів, яка пропонує підручники та дослідницькі матеріали з підтримкою AI для пошуку інформації.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight - це навчальна платформа, яка пропонує онлайн-курси для розвитку технічних навичок у сферах ІТ, розробки, безпеки і даних.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon - платформа для створення анімованих відео та презентацій без необхідності в дизайнерських навичках.

Scribd

Scribd

scribd.com

Scribd – це підписний сервіс, що надає доступ до електронних книг, аудіокниг та документів. Доступний на різних пристроях із можливістю офлайн-читання.

Simplilearn

Simplilearn

simplilearn.com

Simplilearn - онлайн-платформа для навчання цифрових навичок, що пропонує курси з маркетингу, IT, проектного управління та інших технологій.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacity - онлайн-платформа для навчання в сферах технологій, яка пропонує курси з даних, ШІ, ML та інших тем, орієнтуючись на практичні навички.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.

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