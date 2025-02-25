Програмне забезпечення вмісту електронного навчання - Найпопулярніші застосунки - Тимор-Лешті

Знайдіть правильне програмне забезпечення та послуги.
Перетворюйте вебсайти на десктопні застосунки за допомогою WebCatalog Desktop та отримуйте доступ до безлічі ексклюзивних застосунків для Mac, Windows. Використовуйте простори для впорядкування застосунків, легкого перемикання між багатьма акаунтами та максимальної продуктивності.
Постачальники контенту електронного навчання обслуговують бізнес і професіоналів, пропонуючи готові бібліотеки контенту, доступні через хмару. Ці бібліотеки охоплюють курси, уроки, відео та книги з різноманітних тем, як-от бізнес-навички, менеджмент, лідерство, ІТ, тренінги щодо дотримання норм охорони навколишнього середовища та безпеки (EHS) тощо. Моделі підписки поширені серед цих провайдерів, що надає певній кількості користувачів доступ до підібраного вмісту. Крім того, деякі провайдери електронного навчання стягують плату за сертифікати про завершення або пропонують корпоративний доступ до курсів і розширених функцій електронного навчання. Деякі постачальники також надають програмне забезпечення системи керування навчанням (LMS) або інтеграції, призначені для доповнення їхніх бібліотек вмісту. Ці рішення та інтеграція LMS допомагають компаніям і навчальним відділам контролювати та оптимізувати прогрес навчання своїх співробітників у сфері електронного навчання. Крім того, навчальні компанії можуть легко інтегрувати рішення для контенту електронного навчання зі своїм існуючим програмним забезпеченням системи керування навчанням.
Запит на новий застосунок
Juno Journey
junojourney.com
Juno Pray - це персоналізована платформа для розвитку працівників, що надає бізнесу інструментами для залучення своїх людей та надання їм можливостей професійно зростати, як вони - на борту, вмикають, розвивають та зберігають їх протягом усього життєвого циклу працівників. Juno Mourne-це LMS, які найшвидше зростаючі компанії використовують для створення програм навчання та розвитку, які люблять працівники та партнери-і які сприяють впливу нижньої лінії. Лише Juno Moary дозволяє командам L+ D безперешкодно інтегрувати відповідний зовнішній вміст із 100+ платформ у шляхи розвитку для кожного окремого працівника та легко відстежувати та керувати навчальними подорожами в цілому. Результатом цього є команди L+D, які витрачають менше часу на управління програмним забезпеченням, працівники, які більше займаються, та компанії, які виграють у глобальній технічній економіці. Компанії з високим зростанням співпрацюють з Juno Mraine для розвитку, залучення, підвищення кваліфікації та зберігають свою робочу силу за частку часу та вартості традиційних навчальних рішень.
getAbstract
getabstract.com
Знай краще. Роби краще. Що можна дізнатися за 15 хвилин? Забезпечуючи легкий доступ до узагальнених експертних знань, getAbstract допомагає організаціям і окремим особам у всьому світі ефективно використовувати знання.
Nolej
nolej.io
NOLEJ — це платформа на основі штучного інтелекту, яка сприяє децентралізованому навчанню через створення інтерактивного навчального програмного забезпечення та глобального графіка знань. Інструмент призначений для обслуговування навчальних закладів від класних кімнат K12 до вищої освіти шляхом перетворення недостатньо використовуваних навчальних матеріалів у цікавий та інтерактивний вміст. Інструмент дозволяє розробникам інструкцій і вчителям використовувати існуючі ресурси, такі як підручники, відеоконтент та інші медіа-ресурси в Інтернеті, перетворюючи їх на інтерактивний навчальний досвід. Деякі з можливостей інтерактивного вмісту включають створення розширених інтерактивних відео, карток, які генеруються для кожного основного поняття, глосаріїв, отриманих із ключових понять і релевантних слів у вмісті, а також різноманітних інтерактивних ігор, таких як кросворди та ігри на пошук слів. Згенерований матеріал можна використовувати як окремий вміст або експортувати для інтеграції з існуючими системами управління навчанням (LMS), платформами досвіду навчання (LXP) або сховищами записів навчання (LRS) із підтримкою форматів SCORM, xAPI та H5P. Ця платформа представляє рішення для інструкторів і викладачів, щоб заощадити час на створенні цікавого контенту, одночасно використовуючи ресурси, які інакше не використовуються.
Uxcel
uxcel.com
Менеджери з дизайну занадто розкидані. Від вас очікується, що ви будете складати карту навичок вашої команди, визначати навчальні матеріали з дюжини платформ, щоб просто виявити, що вам бракує уявлень про те, як навчання впливає на розвиток особистості, команди та бізнесу. Що, якби у вас був інструмент, який містить детальний і гейміфікований навчальний матеріал, який безпосередньо впливає на навички та результати вашої команди? І, крім того, розблокує унікальні навички, сильні сторони та області для вдосконалення всієї вашої команди? Хіба це не було б чудово? Зустрічайте Uxcel — єдиний спосіб підвищити рівень вашої команди дизайнерів за допомогою автоматизованого відображення навичок, підкріпленого сотнями дистильованих, детальних і гейміфікованих навчальних матеріалів, створених дизайнерами. Що ви можете робити з Uxcel? - Побудуйте графік навичок вашої команди менш ніж за 20 хвилин: огляньте набір навичок вашої команди з висоти пташиного польоту за 65 дизайнерськими навичками, згрупованими в 6 основних категоріях. - Порівняйте свою команду з галуззю: порівняйте свою команду з понад 230 тисячами дизайнерів на Uxcel за ролями, регіонами та роками досвіду. - Спостерігайте за тим, як з часом зростає кваліфікація вашої команди: спостерігайте за впливом навчання, оцінювання та проектування, а також за тим, як вони покращували вашу команду щомісяця. - Бурхливий ріст і навчання: визначте сфери вдосконалення та надайте їм навчальні матеріали, адаптовані до рівня їхніх навичок. - Створіть індивідуальний шлях навчання: призначте конкретні курси, уроки, оцінки та завдання, щоб перетворити їхні слабкі сторони на сильні. - Покращуйте їх продуктивність одним клацанням миші: дізнайтеся про найкращі навички вашого дизайнера та залучіть його до потрібних проектів у потрібний час, щоб максимально збільшити продуктивність дизайну. Чим ми відрізняємось? - Ми інтерактивні та гейміфіковані: сотні годин інтерактивних, гейміфікованих курсів, уроків, оцінювань і завдань у реальному житті. - Ми не витрачаємо ваш час: навчайтеся у своєму власному темпі. Те, на що ви навчилися 3 місяці, з Uxcel займає день. - Доступно для всіх і всюди: формуйте здорові звички до навчання на будь-якому пристрої чи платформі.
Gnowbe
gnowbe.com
Створюйте інтерактивні, групові мікронавчання за лічені хвилини! Відзначений нагородами авторський інструмент Gnowbe дає змогу творцям розробляти, полегшувати та аналізувати спільний досвід навчання – ідеально підходить для навчання та адаптації. Основні функції включають: - Мікронавчання - Соціальне навчання - Сповіщення Push і електронною поштою - Доступ в автономному режимі - Дизайн, орієнтований на мобільні пристрої - Доступ на будь-якому пристрої - Глибокі дані та аналітика - Гейміфікація - Сертифікація - Персоналізація - Розгортання запланованого сеансу - Інтеграція з >200 платформами Gnowbe розроблено на основі передових досліджень і науки про навчання, завдяки чому неймовірно легко створювати дуже захоплюючі та ефективні тренінги, які відходять від пасивного споживання контенту до рефлексивного застосування. Завдяки безперебійному настільному/мобільному досвіду та підтримці понад 100 мов Gnowbe дає змогу творцям і підтримує учнів у будь-який час і в будь-якому місці. Творці найчастіше створюють: - Навчальні програми для віддалених команд - Обладнання для безпеки, здоров'я та здоров'я - Підготовку до сертифікації - Нові навчальні програми (змішані, онлайн) - Цифрові робочі зошити - Електронні навчальні курси - Програми тренінгів і зворотного зв'язку - Посібники з продажів і продуктів - Команда залучення, розваги та ігри - Щоденні програми формування звички
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy — це провідна платформа для розвитку навичок для команд із високими доходами. Ми забезпечуємо безперервну практику, підкріплення та коучинг під керівництвом експертів, щоб допомогти представникам досягти максимальної продуктивності. Бізнес був запущений у жовтні 2019 року та вже має понад 200 клієнтів, включаючи Outreach, G2, Klaviyo та Verbit. У списку викладачів уже понад 50 експертів з усього світу, включаючи Марка Роберга, колишнього CRO Hubspot, Еліссу Фінк, колишнього CRO Tableau, Грега Холмса, колишнього CRO Zoom, і сера Клайва Вудворда, колишнього спортивного директора Олімпійської команди Великої Британії.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання та залучення працівників на базі штучного інтелекту покоління, яка допомагає компаніям адаптуватися, підвищувати кваліфікацію та утримувати співробітників за допомогою інтерактивних навчальних модулів, курсів програмного забезпечення на основі EQ та опитувань щодо залучення. Платформа може зменшити витрати на навчання на одного працівника та підвищити відсотки завершення курсу, допомагаючи компаніям будувати персоналізовані навчальні подорожі в масштабі за допомогою генеративного ШІ.
CXL
cxl.com
Глибока спеціалізована підготовка з маркетингу CXL перетворює маркетологів на лідерів маркетингу. Отримайте доступ до понад 150 курсів з розвитку тактичних навичок, які проводить
Disco
disco.co
Розкрийте потенціал вашої навчальної спільноти з Disco. Оптимізуйте підключення членів, скористайтеся допомогою штучного інтелекту та отримуйте корисну інформацію за допомогою відзначеної нагородами платформи Disco. Нагорода EdTech Breakthrough Awards назвала Disco однією з найінноваційніших компаній Fast Companies у сфері освіти (2023) і EdTech Startup of the Year.
Passion.io
passion.io
Допомога тренерам і експертам перетворити свої знання на прибуткові мобільні програми. Створіть бізнес зі своєї кишені, код не потрібен.
Scaler
scaler.com
Розвивайте свої навички кодування за допомогою нашого персоналізованого наставництва 1:1 експертів MAANG від Scaler Academy. Ми також пропонуємо імітаційні співбесіди та індивідуальні курси, які допоможуть вам взяти на себе відповідальність за свою кар’єру.
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace.ai від DPhi автоматизує оцінювання навичок на робочому місці, щоб допомогти компаніям, що швидко розвиваються, найняти першокласних досвідчених і свіжих інженерів і спеціалістів з обробки даних. Функції платформи включають завдання з програмування та штучного інтелекту, автоматизовані оцінки проектів, MCQ тощо. Все це підтримується потужним механізмом прокторінгу, який запобігає шахрайству під час віддаленого найму. Skillspace.ai робить наймання Backend, Frontend, AI, Cloud та подібних ролей набагато простішим.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve допомагає компаніям, які займаються виробництвом, ланцюгом постачання та охороною здоров’я, прискорити їхній шлях до робочої сили та операційної досконалості, відмовившись від паперових робочих інструкцій, СОП і контрольних списків і забезпечивши покращення сталого розвитку, продуктивності, якості та безпеки. Це включає в себе: інструменти керування документами за допомогою Tablet eSign, Rapid Video-Based Learning і Blended Learning. На додаток до цього Nvolve Marketplace дає вам доступ до широкого спектру партнерських рішень, які вже інтегровані з Nvolve і готові до використання. Ваш шлях до Connected Workforce починається з навчання та розвитку, але додає цінність усьому вашому бізнесу. Connected Workforce змінює спосіб управління заводами та ланцюгом постачання за допомогою багатьох функцій і працює найкраще, коли включено до ширшої програми Workforce and Operational Excellence, що дозволяє вам правильно працювати. перший раз і кожен раз! Nvolve призначений для: • Навчання та розвитку • ESG та сталого розвитку • Якості та операційних витрат • Здоров’я та безпеки • Технічного обслуговування та експлуатації • Людських ресурсів. Платформа Nvolve доступна 12 різними мовами, акредитована за стандартом ISO 27001:2017 і підтверджена GAMP5 відповідно до вимог застосування правил європейської EMA та FDA США, що регулюють перевірку комп’ютерної системи.
EasyLlama
easyllama.com
Завдяки навчальним курсам, натхненним тим, як сучасні учні споживають контент, EasyLlama руйнує статус-кво. Наші спеціалізовані на галузі, найкращі у своєму класі, інтерактивні та захоплюючі курси персоналізовані для вашої компанії, що робить їх актуальними для ваших співробітників і допомагає у створенні доброзичливого середовища, вільного від переслідувань і дискримінації.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly — це відзначений нагородами ринок L&D, який надає співробітникам доступ до експертно підібраного контенту від понад 200 найкращих постачальників навчального контенту (включаючи курси, книги, тренерів, підписки на електронне навчання та багато іншого). Це дає можливість співробітникам контролювати свій навчальний шлях відповідно до їхніх уподобань щодо навчання та вимог до ролі. Роботодавці платять лише за спожитий вміст, а не підписують співробітників на корпоративний вміст, який не використовується. Завдяки Learnerbly лідери навчання зазвичай бачать вищу рентабельність інвестицій у галузевих рівнях у 3 рази більше (при 40-60% на місяць), що підтверджено сотнями клієнтів, зокрема Flutter, Ocado, King.com і HelloFresh.
GoodHabitz
goodhabitz.com
З GoodHabitz ви допомагаєте своїм співробітникам розвивати навички, необхідні їм у майбутньому. Завдяки нашій інноваційній самооцінці вони отримають унікальне уявлення про свої можливості для зростання, а наші провідні у світі навчальні курси допоможуть їм стати найкращою версією себе. Усі наші методи навчання узгоджуються з критично важливими навичками, необхідними робочій силі для успіху як сьогодні, так і завтра.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins — це гейміфікована платформа електронного навчання в стилі TikTok, яку люблять тисячі команд у понад 80 країнах. Ми допомагаємо співробітникам за лічені хвилини розвинути необхідні жорсткі, м’які та життєві навички за допомогою мікронавчання на основі штучного інтелекту, персоналізованого відповідно до ролі, функції та прагнень кожного користувача. Велика бібліотека з 15 000+ мікрокурсів охоплює ключові теми галузі та 200+ жорстких, м’яких і життєвих навичок, щоб побудувати всебічну робочу силу з усіма необхідними талантами та досвідом. Наші невеликі уроки ретельно підбираються та проводяться понад 150 галузевими експертами, професорами, університетами та провідними компаніями. Отримайте ключові навички в London Business School, Ahrefs, Gong, Terminus та сотнях інших. Доступний багатьма мовами та стилями навчання. Ми забезпечуємо в 6 разів більше залучення, ніж традиційні платформи електронного навчання. Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.5mins.ai
OneRange
onerange.co
OneRange є піонером нової ери програмного забезпечення для професійного розвитку, спрямованого на усунення перешкод для безперервного навчання. Наша інноваційна платформа дає змогу користувачам без зусиль досліджувати, отримувати доступ і контролювати зусилля з підвищення кваліфікації через широкий ринок підібраних ресурсів. Ми виконуємо свою місію шляхом: ● Створення зручного користувальницького досвіду за допомогою даних і передових технологій ● Надання персоналізованого преміум-контенту кожному користувачу, незалежно від постачальників ● Розширення можливостей компаній для розробки стратегій, контролю та покращення розвитку навичок за допомогою комплексної аналітики Ми ведемо революцію підвищення кваліфікації шляхом узгодження корпоративних цілей, індивідуальних прагнень і пропозицій постачальників навчання. Зосереджуючись на використанні й автоматизації робочого процесу, ми оптимізуємо інвестиції в навчання, заощаджуючи час і гроші наших клієнтів.
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent — найпопулярніша у світі платформа електронного навчання, присвячена найму та управлінню талантами. Наш провідний у галузі контент дозволяє організаціям не лише знаходити та наймати найкращих кандидатів, але й розвивати культуру залученості співробітників, відстоюючи різноманітність, справедливість та залучення.
Vue School
vueschool.io
Ознайомтеся з Vue.js і сучасними передовими інтерфейсними технологіями від членів основної команди та експертів галузі за допомогою наших преміальних посібників і відеокурсів.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly слідкує і фільтрує тенденції та просування в галузі технологій, обмінюючись розумінням експертів -практиків через навчальну платформу O'Reilly. Таким чином, ви отримуєте відповіді, необхідні для вирішення важких проблем - від лінійки коду для вивчення нового інструменту чи технології.
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
Вивчення ІТ не обов’язково означатиме нудні лекції, шалений темп навчальних курсів або багато часу, проведеного далеко від роботи чи сім’ї. З CBT Nuggets ви можете тренуватися 24/7 будь-де на різноманітних пристроях, не виходячи з офісного крісла чи дивана у вітальні. Наша команда тренерів світового класу — це експерти галузі, яким подобається навчати людей ІТ. Їхнє навчання є інформативним, актуальним і захоплюючим, а оскільки більшість відео триває 10 хвилин або менше, інформацію легше зберігати. Вибирайте з навчальної бібліотеки тисячі відео про затребувані технології від широко використовуваних і шанованих постачальників, таких як Microsoft, Cisco та AWS. Отримайте сертифікат. Підтримуйте свої навички в актуальному стані. Вивчіть нову технологію. Майте ресурс на робочому місці. CBT Nuggets може допомогти вам досягти ваших цілей.
DataCamp
datacamp.com
Що таке DataCamp для бізнесу? DataCamp-це платформа для вивчення даних та ШІ, співпраці через дані та набору талантів, готових до роботи. DataCamp для бізнесу дає можливість всій вашій організації з життєво важливими даними та навичками AI, незалежно від вашої відправної точки. Команди підтримки 2-10 К+ із поєднанням найпопулярніших технологій та навичок у світі. Допоможіть своїй команді створити впевненість та навички завдяки активному навчанню з 460+ даними та курсами ШІ для всіх рівнів. Побудуйте індивідуальну академію даних для конкретних потреб вашої компанії. Поліпшення продуктивності, рентабельності інвестицій та прийняття рішень, керованих даними. Провідні світові дані та навчальна програма AI: надайте можливість своїй команді розробити дані та навички AI, використовуючи найглибшу навчальну програму в галузі, включаючи Python, SQL, R, Generative AI, Chatgpt, Power BI, Tableau, грамотність даних тощо. Легко налаштувати існуючі навчальні композиції або створити нові за допомогою нашої експертної команди. Від кодування з першого дня до застосування знань до ситуацій у реальному житті та вдосконалення робочих процесів за допомогою генеративного ШІ, практичний підхід до навчання DataCamp створює кваліфікацію на 6 разів швидше, ніж традиційне навчання. DataCamp Workspace, ваш веб-переглядач IDE: Робоча область-це сучасний IDE в браузері DataCamp, прискорюючи ваш шлях до розуміння даних. Завдяки вбудованому AI-помічником та 100% хмарній операції, ваша команда може підвищити свої можливості аналітики протягом ночі. Сертифікація DataCamp: Досягнення сертифікатів, які підтверджують навички даних вашої команди в міру прогресування, беруть на себе більші обов'язки та підвищують підсумок вашої організації - визнані Forbes як програмою сертифікації даних №1. Виміряйте вплив навчання працівників: Візуалізуйте розвиток навичок у всій організації з гнучкістю для інтеграції даних навчання у існуючі інструменти звітності. Легко відстежувати вплив ваших інвестицій та рівнів залучення в бізнесі. Експертне керівництво: Наша команда успіху клієнтів пропонує ресурси та уявлення про все, від найкращих практик до інтеграції SSO та LMS. Ми допоможемо вам створити замовлення на навчання для вашої організації. Приєднуйтесь до понад 12 мільйонів учнів, 2500+ компаній та 80% Fortune 1000, які співпрацюють з DataCamp, щоб отримати свої команди.
Docebo
docebo.com
Docebo - це найпотужніша навчальна платформа у світі, розроблена як інтуїтивна для адміністраторів, залучення до учнів та трансформаційна для бізнесу. Ключові диференціатори включають: - Можливість доставки гіперпаралізованого досвіду навчання для кількох аудиторій, включаючи працівників, клієнтів та партнерів. Усі ці враження можуть бути однозначно фірмові та централізованими з однієї платформи. - Найсучасніші можливості AI в галузі. Клієнти можуть автоматизувати ручні завдання, такі як зарахування, переклади та категоризація контенту. Завдяки генеративному AI, побудованому для навчання, клієнти можуть створювати ефективні курсові матеріали всього за кілька кліків. - Сила масштабувати свою організацію в міру розширення нових і більших навчальних аудиторій, географії, мови тощо. - Мобільний додаток та інтеграція з усім основним програмним забезпеченням, включаючи команди Salesforce та Microsoft.
edureka
edureka.co
Ми є живою та інтерактивною платформою електронного навчання, місія якої – зробити навчання доступним для кожного. Ми пропонуємо курси під керівництвом інструктора, а також цілодобову підтримку на вимогу, щоб досягти найвищих показників завершення курсу в галузі! Наші проекти в реальному житті, підтримка 24/7, персональні менеджери з навчання забезпечують досягнення ваших навчальних цілей! В Інтернеті є незліченна кількість освітніх онлайн-ринків. І ось ми. Ми не найбільші. Ми не найдешевші. Але ми найшвидше розвиваємося. У нас найвищий рівень завершення курсу в галузі. І причина в тому, що ми не здаємось. Коли студент зобов’язується пройти курс, ми зобов’язуємося перед студентом. Ми не збираємося прикрашати це - ми зробимо вас завершеними, що б не сталося. Можливо, ви не дуже думали про те, на що збираєтеся підписатися, але ми вважаємо, що ви підписуєтеся на знання, які є корисними та повними. І те, що ми робимо, ми робимо, щоб зробити цю віру реальністю. Ми неймовірно віддані нашим студентам. Будь то постійні нагадування, невпинні майстри чи цілодобова онлайн-підтримка – ми обов’язково подбаємо про те, щоб у вас вичерпалися відмовки не пройти курс.
Ethena
goethena.com
Універсальна навчальна платформа Ethena з комплаєнсу допоможе перевірити всі ваші поля та створити краще робоче місце. Наш продукт надає вам каталог курсів, які дійсно сподобаються співробітникам, систему керування навчанням, яка автоматизує їхнє проведення, і інструменти зв’язків із співробітниками, які допоможуть вашій команді в складних ситуаціях. Ethena довіряють команди Zendesk, Pinterest, Notion, BetterUp тощо. Нас підтримують Felicis, GSV, Homebrew, Village Global та інші провідні інвестори, а наша команда консультантів включає експертів з управління персоналом і правових питань, таких як Френсіс Фрей і Леонард Шен.
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами за лічені секунди. Вам більше не потрібна команда дизайнерів і програмістів, щоб миттєво вплинути на вражаючу візуальну комунікацію. Використовуйте інтерактивні та анімовані ефекти, щоб легко розподіляти інформацію по шарах, які глядачі можуть досліджувати та відкривати. Залиште позаду застаріле програмне забезпечення для створення контенту та приголомшуйте та залучайте свою аудиторію за допомогою Genially. Ефект «Вау» — лише кілька кліків. Виберіть із понад 1100 шаблонів або почніть з нуля. Приєднуйтесь до спільноти мільйонів користувачів у всьому світі, до якої входять бізнесмени, викладачі, маркетологи, дизайнери та такі компанії, як Hulu, Danone, Michelin і Heineken. Майбутнє спілкування чекає на вас.
Go1
go1.com
Go1 — це глобальний агрегатор контенту з найрізноманітнішою у світі бібліотекою курсів розвитку та тренінгів для професіоналів. За допомогою однієї підписки лідери L&D можуть надавати потрібний вміст потрібному працівнику в потрібний час за допомогою розширених ШІ інструментів виявлення та контролю від 250+ провідних постачальників контенту. Наша інтеграція з понад 70 провідними навчальними платформами та додатками на робочому місці дозволяє вашим командам використовувати переваги Go1 за допомогою наявних рішень.
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, провідна онлайн -платформа навчання, допомагає організаціям збільшувати залучення учнів та розвивати необхідні навички сьогодні та завтра. Маючи понад 16 000 курсів, які навчали експерти з реального світу з Lynda.com-і щотижня додається понад 50 нових курсів-бібліотека завжди в курсі найпопулярнішого бізнесу, технічного та креативного контенту. Спираючись на розуміння від 600 мільйонів членів LinkedIn, LinkedIn Learning також надає персоналізовані рекомендації, які з'єднують учнів з найбільш релевантними інтернет -ресурсами навчання. Для отримання додаткової інформації відвідайте http://learning.linkedin.com.
OpenSesame
opensesame.com
Ми допомагаємо розвивати найпродуктивнішу та найпопулярнішу робочу силу у світі. Маючи найповніший каталог курсів електронного навчання від провідних світових видавців, ми тут, щоб допомогти вам на кожному кроці: від пошуку курсів, зіставлення їх із вашими основними компетенціями, синхронізації з вашою LMS до збільшення використання та вдосконалення ваших програм L&D . Ви не тільки матимете гнучкість різноманітних варіантів придбання в OpenSesame, ви побачите, що курси електронного навчання прості у використанні та адмініструванні. Наш професійно підібраний каталог містить тисячі курсів, які охоплюють ділові навички, відповідність вимогам, безпеку, технології, сертифікації та галузеві теми. Деякі ключові теми включають: Бізнес-навички - Комунікація - Менеджмент - Лідерство - Управління проектами - Дотримання вимог щодо обслуговування клієнтів - Відповідність кадровим вимогам - Робоче місце та сексуальні домагання - Конфіденційність - HIPAA - GDPR Лідерство та управління - Коучинг - Надихаюче лідерство - Місія, бачення та Налаштування цінностей - Делегування - Відповідність управлінню змінами - Відповідність людським ресурсам - Робоче місце та сексуальні домагання - Конфіденційність - HIPAA - GDPR Різноманітність, справедливість та інтеграція - Створення різноманітних команд - Міжкультурна компетентність - Інклюзивне лідерство - Несвідоме упередження - Повага до безпеки - Безпека на робочому місці - OSHA - Екологічна безпека - Небезпечні матеріали - Технології засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) - Програмне забезпечення - Програмування - Інформаційна безпека - Машинне навчання - Аналіз даних Wellness - Управління стресом - Особистий розвиток - Корпоративне здоров'я - Психічне здоров'я - Сертифікати усвідомленості та медитації - CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - Agile - Six Sigma
BizLibrary
bizlibrary.com
Ми в BizLibrary прагнемо підвищити кваліфікацію співробітників, створити кращі місця для роботи та зробити свій внесок у побудову більш співчутливого та компетентного майбутнього. Ми щодня досягаємо цих цілей, підтримуючи потреби організацій у навчанні та розвитку за допомогою наших інноваційних платформ, найкращого у своєму класі контенту та неперевершеної стратегічної підтримки. Завдяки L&D на базі BizLibrary співробітники мають навички, необхідні для роботи сьогодні, і готові братися за нові виклики завтра.
Perlego
perlego.com
З онлайн -бібліотекою навчальних ресурсів та інструментів Перлего, довіряючи студенти по всьому світу.
Pluralsight
pluralsight.com
Що таке Pluralsight? У міру того як ваша галузь і бізнес-модель розвиваються, вам потрібне рішення для навчання, яке допоможе впроваджувати ключові інновації вчасно та в рамках бюджету. За допомогою нашої платформи ви можете оцінити технічні здібності своїх команд, узгодити навчання з ключовими бізнес-цілями та ліквідувати прогалини в навичках у таких критичних сферах, як ШІ, хмара, дизайн, безпека, мобільні пристрої та дані. Як ми це робимо? Компанії можуть оцінити технічні здібності своїх команд за допомогою оцінки навичок і аналітики, узгодити навчання з ключовими цілями за допомогою індивідуальних планів і ліквідувати прогалини в навичках у таких критичних сферах, як хмара, мобільні пристрої, безпека, дизайн і дані за допомогою великої бібліотеки курсів за запитом від найбільшої мережі технологічних експертів у світі.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon-це провідна платформа візуального спілкування, яка дозволяє будь-кому створювати професійні та залучені відео та презентації за лічені хвилини, без будь-яких дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній Fortune 500, використовують Powtoon для залучення своєї аудиторії - будь то для корпоративного навчання та науково -дослідної роботи, HR, внутрішніх комісій, маркетингу, продажів тощо. Заснований у 2012 році, Powtoon має офіси в Лондоні, Сан -Франциско, Тель -Авіві, Україні та Філіппінах. За допомогою Powtoon ви можете легко створити власні безкоштовні (або оплачувані) студію HD Live та анімаційні відео-усуваючи високу вартість найму відеопродукції відео. Powtoon пропонує величезну бібліотеку професійно розроблених шаблонів, сцен, персонажів, реквізитів, відео, саундтреків тощо. Завантажте власні медіа, відео, GIF, зображення, голосування та все, що вам потрібно, щоб ваша аудиторія була догляд за доглядом, підключенням та діяльністю.
Scribd
scribd.com
Scribd-це американська послуга підписки на електронну книгу та аудіокнигу, яка включає мільйон назв. Scribd розміщує 60 мільйонів документів на своїй відкритому видавничому платформі. Запросили в 2007 році Trip Adler, Jared Friedman та Tikhon Bernstam, а штаб -квартира в Сан -Франциско, Каліфорнія, компанія підтримується Khosla Ventures, Y Combinator, Charles River Ventures та Redpoint Підприємства. Служба підписки на електронну книгу Scribd доступна на смартфонах та планшетах Android та iOS, а також на Kindle Fire, Nook та персональні комп'ютери. Абоненти можуть отримати доступ до необмежених книг на місяць від 1000 видавців, включаючи Bloomsbury, Harlequin, HarperCollins, Houghton Mifflin Harcourt, Lonely Planet, Macmillan, Perseus Book Group, Simon & Schuster, Wiley та Workman.cribdd, має 80 мільйонів користувачів, і вони були згадані як "Netflix для книг".
Simplilearn
simplilearn.com
2м+ учні з понад 150 країн; 1500 прямих занять щомісяця з 85% учнями, які повідомляють про переваги кар’єри - Simplilearn - це сьогодні в світі онлайн -завантажувальний табір для навчання цифрових навичок. Від рольових навчальних шляхів та програм, що займаються університетами, до безкоштовних курсів для початківців, навчання світового класу та успіху в кар’єрі-це лише клік!
Skillsoft
skillsoft.com
Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяки Skillsoft клієнти отримують доступ до змішаного мультимодального навчання, яке не лише розвиває навички, але й створює більш здібну, адаптивну та активну робочу силу. Завдяки портфоліо найкращого у своєму класі контенту, платформі, яка персоналізована та пов’язана з потребами клієнтів, технологіям світового класу та широкій екосистемі партнерів, Skillsoft забезпечує безперервне зростання та продуктивність для працівників та їхніх організацій, долаючи критичні прогалини в навичках та розкриття людського потенціалу. Дізнайтесь більше на www.skillsoft.com
Udacity
udacity.com
Udacity, частина Accenture, є лідером на ринку трансформації талантів, змінюючи життя, бізнес і країни шляхом створення готових до роботи цифрових талантів. Усуньте прогалини в своїх талантах у таких цифрових технологіях, як AI, data science, ML, хмара, кібербезпека тощо. Створюйте готові до роботи таланти, щоб прискорити ваші найважливіші ініціативи, відкриваючи інновації, які сприяють зростанню. Дізнайтеся більше, відвідавши udacity.com/enterprise/overview
Udemy Business
business.udemy.com
Компанія Udemy допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому місці, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий вміст, що навчається на вимогу за допомогою потужного ринку контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти працівникам робити все, що настане далі - будь то наступний проект для вирішення, майстерності навчання чи ролі для освоєння. Ми робимо це, кураючи колекцію з 15 000+ курсів вищої оцінки Udemy (все ще лише частка відсотків повної колекції курсів Udemy). Наш вміст охоплює різноманітні ключові ділові та технічні теми, починаючи від розвитку та ІТ до лідерства, маркетингу, Прем'єр -міністра, дизайну та управління стресами. Udemy Business прагне забезпечити справжній досвід навчання для всіх працівників-глобально-і господарів, що вимагають попиту на 10 мовах, які викладають експерти з питань тематики в їхній рідній мові (поза традиційним підходом до змісту та відеозаписів). Окрім кураторного збору контенту, організації також можуть приймати та розповсюджувати власний фірмовий контент на Udemy.
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