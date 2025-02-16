Програмне забезпечення вмісту електронного навчання - Найпопулярніші застосунки - Сінт-Мартен

Uxcel

uxcel.com

Менеджери з дизайну занадто розкидані. Від вас очікується, що ви будете складати карту навичок вашої команди, визначати навчальні матеріали з дюжини платформ, щоб просто виявити, що вам бракує уявлень про те, як навчання впливає на розвиток особистості, команди та бізнесу. Що, якби у вас був інструмент, який містить детальний і гейміфікований навчальний матеріал, який безпосередньо впливає на навички та результати вашої команди? І, крім того, розблокує унікальні навички, сильні сторони та області для вдосконалення всієї вашої команди? Хіба це не було б чудово? Зустрічайте Uxcel — єдиний спосіб підвищити рівень вашої команди дизайнерів за допомогою автоматизованого відображення навичок, підкріпленого сотнями дистильованих, детальних і гейміфікованих навчальних матеріалів, створених дизайнерами. Що ви можете робити з Uxcel? - Побудуйте графік навичок вашої команди менш ніж за 20 хвилин: огляньте набір навичок вашої команди з висоти пташиного польоту за 65 дизайнерськими навичками, згрупованими в 6 основних категоріях. - Порівняйте свою команду з галуззю: порівняйте свою команду з понад 230 тисячами дизайнерів на Uxcel за ролями, регіонами та роками досвіду. - Спостерігайте за тим, як з часом зростає кваліфікація вашої команди: спостерігайте за впливом навчання, оцінювання та проектування, а також за тим, як вони покращували вашу команду щомісяця. - Бурхливий ріст і навчання: визначте сфери вдосконалення та надайте їм навчальні матеріали, адаптовані до рівня їхніх навичок. - Створіть індивідуальний шлях навчання: призначте конкретні курси, уроки, оцінки та завдання, щоб перетворити їхні слабкі сторони на сильні. - Покращуйте їх продуктивність одним клацанням миші: дізнайтеся про найкращі навички вашого дизайнера та залучіть його до потрібних проектів у потрібний час, щоб максимально збільшити продуктивність дизайну. Чим ми відрізняємось? - Ми інтерактивні та гейміфіковані: сотні годин інтерактивних, гейміфікованих курсів, уроків, оцінювань і завдань у реальному житті. - Ми не витрачаємо ваш час: навчайтеся у своєму власному темпі. Те, на що ви навчилися 3 місяці, з Uxcel займає день. - Доступно для всіх і всюди: формуйте здорові звички до навчання на будь-якому пристрої чи платформі.