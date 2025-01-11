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Програмне забезпечення вмісту електронного навчання - Найпопулярніші застосунки - Пакистан
Постачальники контенту електронного навчання обслуговують бізнес і професіоналів, пропонуючи готові бібліотеки контенту, доступні через хмару. Ці бібліотеки охоплюють курси, уроки, відео та книги з різноманітних тем, як-от бізнес-навички, менеджмент, лідерство, ІТ, тренінги щодо дотримання норм охорони навколишнього середовища та безпеки (EHS) тощо. Моделі підписки поширені серед цих провайдерів, що надає певній кількості користувачів доступ до підібраного вмісту. Крім того, деякі провайдери електронного навчання стягують плату за сертифікати про завершення або пропонують корпоративний доступ до курсів і розширених функцій електронного навчання. Деякі постачальники також надають програмне забезпечення системи керування навчанням (LMS) або інтеграції, призначені для доповнення їхніх бібліотек вмісту. Ці рішення та інтеграція LMS допомагають компаніям і навчальним відділам контролювати та оптимізувати прогрес навчання своїх співробітників у сфері електронного навчання. Крім того, навчальні компанії можуть легко інтегрувати рішення для контенту електронного навчання зі своїм існуючим програмним забезпеченням системи керування навчанням.
Запит на новий застосунок
DataCamp
datacamp.com
Що таке DataCamp для бізнесу? DataCamp — це платформа для вивчення даних і штучного інтелекту, співпраці за допомогою даних і залучення готових до роботи талантів. DataCamp for Business надає всю вашу організацію життєво важливих даних і навичок штучного інтелекту, незалежно від вашої початкової точки. Підтримуйте команди з 2-10 тисяч+ за допомогою поєднання найзатребуваніших у світі технологій і навичок. Допоможіть своїй команді розвинути впевненість і навички за допомогою активного навчання за допомогою понад 460 курсів даних і ШІ для всіх рівнів. Створіть адаптовану Академію даних для конкретних потреб вашої компанії. Підвищення продуктивності, рентабельності інвестицій і прийняття рішень на основі даних. Провідна у світі навчальна програма з обробки даних і штучного інтелекту. Допоможіть своїй команді розвивати навички даних і штучного інтелекту за допомогою найглибшої навчальної програми в галузі, включаючи Python, SQL, R, Generative AI, ChatGPT, Power BI, Tableau, Data Literacy тощо. За допомогою нашої команди експертів легко налаштувати наявні навчальні треки або створити нові. Від кодування з першого дня до застосування знань у реальних ситуаціях і вдосконалення робочих процесів за допомогою генеративного штучного інтелекту, підхід до практичного навчання DataCamp підвищує кваліфікацію в 6 разів швидше, ніж традиційне навчання. DataCamp Workspace, ваше IDE у веб-переглядачі: Workspace — це сучасна IDE DataCamp у веб-переглядачі, яка прискорює ваш шлях до аналізу даних. Завдяки вбудованому помічнику зі штучним інтелектом і 100% хмарній роботі ваша команда може миттєво розширити свої аналітичні можливості. Сертифікація DataCamp: отримайте сертифікати, які підтверджують навички вашої команди в роботі з даними, коли вони прогресують, візьміть на себе більшу відповідальність і підвищте прибутки вашої організації — Forbes визнає програму сертифікації даних №1. Вимірюйте вплив навчання співробітників: візуалізуйте розвиток навичок у масштабах вашої організації за допомогою гнучкості, щоб інтегрувати навчальні дані в наявні інструменти звітності. Легко відстежуйте вплив ваших інвестицій і рівень залученості в бізнесі. Постійне керівництво експерта: наша команда успіху клієнтів пропонує ресурси та інформацію про все, починаючи від найкращих практик і закінчуючи інтеграцією SSO та LMS. Ми допоможемо вам створити індивідуальне навчальне рішення для вашої організації. Приєднуйтеся до понад 12 мільйонів учнів, понад 2500 компаній і 80% зі списку Fortune 1000, які співпрацюють з DataCamp, щоб підвищити кваліфікацію своїх команд.
Simplilearn
simplilearn.com
2 млн.+ учнів із понад 150 країн; 1500 занять щомісяця, 85% учнів повідомляють про кар’єрні переваги. Сьогодні Simplilearn є онлайн-кемпом №1 у світі для вивчення цифрових навичок. Від ролевих навчальних планів і університетських партнерських програм до безкоштовних курсів для початківців, навчання світового рівня та успіх у кар’єрі – лише один клік!
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, провідна платформа онлайн-навчання, допомагає організаціям підвищити рівень залучення учнів і розвинути навички, необхідні їм сьогодні та завтра. Завдяки понад 16 000 курсів, які викладають реальні експерти з Lynda.com, і понад 50 нових курсів, що додаються щотижня, бібліотека завжди оновлюється найпопулярнішим діловим, технічним і творчим вмістом. Спираючись на думки понад 600 мільйонів учасників LinkedIn, LinkedIn Learning також надає персоналізовані рекомендації, які з’єднують учнів із найрелевантнішими навчальними онлайн-ресурсами. Для отримання додаткової інформації відвідайте http://learning.linkedin.com.
Scribd
scribd.com
Scribd — це американський сервіс підписки на електронні та аудіокниги, який включає мільйон найменувань. Scribd розміщує 60 мільйонів документів на своїй відкритій платформі публікації. Компанію, засновану в 2007 році Тріпом Адлером, Джаредом Фрідманом і Тихоном Бернстамом, зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, підтримують Khosla Ventures, Y Combinator, Charles River Ventures і Redpoint. Венчурні підприємства. Послуга підписки на електронні книги Scribd доступна на смартфонах і планшетах Android і iOS, а також на Kindle Fire, Nook і персональних комп’ютерах. Передплатники можуть отримувати доступ до необмеженої кількості книг на місяць від 1000 видавництв, включаючи Bloomsbury, Harlequin, HarperCollins, Houghton Mifflin Harcourt, Lonely Planet, Macmillan, Perseus Book Group, Simon & Schuster, Wiley і Workman. Scribd має 80 мільйонів користувачів, і його рекомендовано як "Netflix для книг".
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде далі: чи то наступний проект, який потрібно взяти, чи навички, яких потрібно навчитися, чи роль, яку потрібно опанувати. Ми робимо це, куруючи колекцію з 15 000+ курсів Udemy з найвищим рейтингом (все ще лише частка відсотка повної колекції курсів Udemy). Наш контент охоплює низку ключових бізнес- і технічних тем, починаючи від розробки та ІТ до лідерства, маркетингу, PM, дизайну та управління стресом. Udemy Business прагне забезпечити автентичний досвід навчання для всіх співробітників — у всьому світі — і розміщує затребувані теми на 10 мовах, які викладають експерти з тематики їхньою рідною мовою (крім традиційного підходу дубляжу вмісту та відеозаписів). Окрім колекції підібраного вмісту, організації також можуть розміщувати та поширювати свій власний вміст на Udemy.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — це провідна платформа візуальної комунікації, яка дозволяє будь-кому створювати професійно виглядаючі та привабливі відео та презентації за лічені хвилини, не потребуючи жодних дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній зі списку Fortune 500, використовують Powtoon для залучення аудиторії — будь то для корпоративного навчання, L&D, HR, внутрішніх комунікацій, маркетингу, продажів тощо. Заснована в 2012 році компанія Powtoon має офіси в Лондоні, Сан-Франциско, Тель-Авіві, Україні та на Філіппінах. За допомогою Powtoon ви можете легко створювати власні безкоштовні (або платні) студійні HD-відео в прямому ефірі та анімаційні відео — усунувши високу вартість найму команди виробництва відео. Powtoon пропонує величезну бібліотеку професійно розроблених шаблонів, сцен, персонажів, реквізиту, відео, саундтреків тощо. Завантажуйте власні медіафайли, відео, GIF-файли, зображення, озвучення та все, що вам потрібно, щоб змусити вашу аудиторію піклуватися, спілкуватися та діяти.
Udacity
udacity.com
Udacity, частина Accenture, є лідером на ринку трансформації талантів, змінюючи життя, бізнес і країни шляхом створення готових до роботи цифрових талантів. Усуньте прогалини в своїх талантах у таких цифрових технологіях, як AI, data science, ML, хмара, кібербезпека тощо. Створюйте готові до роботи таланти, щоб прискорити ваші найважливіші ініціативи, відкриваючи інновації, які сприяють зростанню. Дізнайтеся більше, відвідавши udacity.com/enterprise/overview
Scaler
scaler.com
Розвивайте свої навички кодування за допомогою нашого персоналізованого наставництва 1:1 експертів MAANG від Scaler Academy. Ми також пропонуємо імітаційні співбесіди та індивідуальні курси, які допоможуть вам взяти на себе відповідальність за свою кар’єру.
Ethena
goethena.com
Універсальна навчальна платформа Ethena з комплаєнсу допоможе перевірити всі ваші поля та створити краще робоче місце. Наш продукт надає вам каталог курсів, які дійсно сподобаються співробітникам, систему керування навчанням, яка автоматизує їхнє проведення, і інструменти зв’язків із співробітниками, які допоможуть вашій команді в складних ситуаціях. Ethena довіряють команди Zendesk, Pinterest, Notion, BetterUp тощо. Нас підтримують Felicis, GSV, Homebrew, Village Global та інші провідні інвестори, а наша команда консультантів включає експертів з управління персоналом і правових питань, таких як Френсіс Фрей і Леонард Шен.
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами за лічені секунди. Вам більше не потрібна команда дизайнерів і програмістів, щоб миттєво вплинути на вражаючу візуальну комунікацію. Використовуйте інтерактивні та анімовані ефекти, щоб легко розподіляти інформацію по шарах, які глядачі можуть досліджувати та відкривати. Залиште позаду застаріле програмне забезпечення для створення контенту та приголомшуйте та залучайте свою аудиторію за допомогою Genially. Ефект «Вау» — лише кілька кліків. Виберіть із понад 1100 шаблонів або почніть з нуля. Приєднуйтесь до спільноти мільйонів користувачів у всьому світі, до якої входять бізнесмени, викладачі, маркетологи, дизайнери та такі компанії, як Hulu, Danone, Michelin і Heineken. Майбутнє спілкування чекає на вас.
Uxcel
uxcel.com
Менеджери з дизайну занадто розкидані. Від вас очікується, що ви будете складати карту навичок вашої команди, визначати навчальні матеріали з дюжини платформ, щоб просто виявити, що вам бракує уявлень про те, як навчання впливає на розвиток особистості, команди та бізнесу. Що, якби у вас був інструмент, який містить детальний і гейміфікований навчальний матеріал, який безпосередньо впливає на навички та результати вашої команди? І, крім того, розблокує унікальні навички, сильні сторони та області для вдосконалення всієї вашої команди? Хіба це не було б чудово? Зустрічайте Uxcel — єдиний спосіб підвищити рівень вашої команди дизайнерів за допомогою автоматизованого відображення навичок, підкріпленого сотнями дистильованих, детальних і гейміфікованих навчальних матеріалів, створених дизайнерами. Що ви можете робити з Uxcel? - Побудуйте графік навичок вашої команди менш ніж за 20 хвилин: огляньте набір навичок вашої команди з висоти пташиного польоту за 65 дизайнерськими навичками, згрупованими в 6 основних категоріях. - Порівняйте свою команду з галуззю: порівняйте свою команду з понад 230 тисячами дизайнерів на Uxcel за ролями, регіонами та роками досвіду. - Спостерігайте за тим, як з часом зростає кваліфікація вашої команди: спостерігайте за впливом навчання, оцінювання та проектування, а також за тим, як вони покращували вашу команду щомісяця. - Бурхливий ріст і навчання: визначте сфери вдосконалення та надайте їм навчальні матеріали, адаптовані до рівня їхніх навичок. - Створіть індивідуальний шлях навчання: призначте конкретні курси, уроки, оцінки та завдання, щоб перетворити їхні слабкі сторони на сильні. - Покращуйте їх продуктивність одним клацанням миші: дізнайтеся про найкращі навички вашого дизайнера та залучіть його до потрібних проектів у потрібний час, щоб максимально збільшити продуктивність дизайну. Чим ми відрізняємось? - Ми інтерактивні та гейміфіковані: сотні годин інтерактивних, гейміфікованих курсів, уроків, оцінювань і завдань у реальному житті. - Ми не витрачаємо ваш час: навчайтеся у своєму власному темпі. Те, на що ви навчилися 3 місяці, з Uxcel займає день. - Доступно для всіх і всюди: формуйте здорові звички до навчання на будь-якому пристрої чи платформі.
EasyLlama
easyllama.com
Завдяки навчальним курсам, натхненним тим, як сучасні учні споживають контент, EasyLlama руйнує статус-кво. Наші спеціалізовані на галузі, найкращі у своєму класі, інтерактивні та захоплюючі курси персоналізовані для вашої компанії, що робить їх актуальними для ваших співробітників і допомагає у створенні доброзичливого середовища, вільного від переслідувань і дискримінації.
Pluralsight
pluralsight.com
Що таке Pluralsight? У міру того як ваша галузь і бізнес-модель розвиваються, вам потрібне рішення для навчання, яке допоможе впроваджувати ключові інновації вчасно та в рамках бюджету. За допомогою нашої платформи ви можете оцінити технічні здібності своїх команд, узгодити навчання з ключовими бізнес-цілями та ліквідувати прогалини в навичках у таких критичних сферах, як ШІ, хмара, дизайн, безпека, мобільні пристрої та дані. Як ми це робимо? Компанії можуть оцінити технічні здібності своїх команд за допомогою оцінки навичок і аналітики, узгодити навчання з ключовими цілями за допомогою індивідуальних планів і ліквідувати прогалини в навичках у таких критичних сферах, як хмара, мобільні пристрої, безпека, дизайн і дані за допомогою великої бібліотеки курсів за запитом від найбільшої мережі технологічних експертів у світі.
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — це LMS, який компанії, що найшвидше розвиваються у світі, використовують для створення програм навчання та розвитку, які подобаються співробітникам і партнерам, і які забезпечують кінцевий результат.
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace.ai від DPhi автоматизує оцінювання навичок на робочому місці, щоб допомогти компаніям, що швидко розвиваються, найняти першокласних досвідчених і свіжих інженерів і спеціалістів з обробки даних. Функції платформи включають завдання з програмування та штучного інтелекту, автоматизовані оцінки проектів, MCQ тощо. Все це підтримується потужним механізмом прокторінгу, який запобігає шахрайству під час віддаленого найму. Skillspace.ai робить наймання Backend, Frontend, AI, Cloud та подібних ролей набагато простішим.
CXL
cxl.com
Глибока спеціалізована підготовка з маркетингу CXL перетворює маркетологів на лідерів маркетингу. Отримайте доступ до понад 150 курсів з розвитку тактичних навичок, які проводить
Passion.io
passion.io
Допомога тренерам і експертам перетворити свої знання на прибуткові мобільні програми. Створіть бізнес зі своєї кишені, код не потрібен.
Disco
disco.co
Розкрийте потенціал вашої навчальної спільноти з Disco. Оптимізуйте підключення членів, скористайтеся допомогою штучного інтелекту та отримуйте корисну інформацію за допомогою відзначеної нагородами платформи Disco. Нагорода EdTech Breakthrough Awards назвала Disco однією з найінноваційніших компаній Fast Companies у сфері освіти (2023) і EdTech Startup of the Year.
Vue School
vueschool.io
Ознайомтеся з Vue.js і сучасними передовими інтерфейсними технологіями від членів основної команди та експертів галузі за допомогою наших преміальних посібників і відеокурсів.
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve допомагає компаніям, які займаються виробництвом, ланцюгом постачання та охороною здоров’я, прискорити їхній шлях до робочої сили та операційної досконалості, відмовившись від паперових робочих інструкцій, СОП і контрольних списків і забезпечивши покращення сталого розвитку, продуктивності, якості та безпеки. Це включає в себе: інструменти керування документами за допомогою Tablet eSign, Rapid Video-Based Learning і Blended Learning. На додаток до цього Nvolve Marketplace дає вам доступ до широкого спектру партнерських рішень, які вже інтегровані з Nvolve і готові до використання. Ваш шлях до Connected Workforce починається з навчання та розвитку, але додає цінність усьому вашому бізнесу. Connected Workforce змінює спосіб управління заводами та ланцюгом постачання за допомогою багатьох функцій і працює найкраще, коли включено до ширшої програми Workforce and Operational Excellence, що дозволяє вам правильно працювати. перший раз і кожен раз! Nvolve призначений для: • Навчання та розвитку • ESG та сталого розвитку • Якості та операційних витрат • Здоров’я та безпеки • Технічного обслуговування та експлуатації • Людських ресурсів. Платформа Nvolve доступна 12 різними мовами, акредитована за стандартом ISO 27001:2017 і підтверджена GAMP5 відповідно до вимог застосування правил європейської EMA та FDA США, що регулюють перевірку комп’ютерної системи.
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly — це відзначений нагородами ринок L&D, який надає співробітникам доступ до експертно підібраного контенту від понад 200 найкращих постачальників навчального контенту (включаючи курси, книги, тренерів, підписки на електронне навчання та багато іншого). Це дає можливість співробітникам контролювати свій навчальний шлях відповідно до їхніх уподобань щодо навчання та вимог до ролі. Роботодавці платять лише за спожитий вміст, а не підписують співробітників на корпоративний вміст, який не використовується. Завдяки Learnerbly лідери навчання зазвичай бачать вищу рентабельність інвестицій у галузевих рівнях у 3 рази більше (при 40-60% на місяць), що підтверджено сотнями клієнтів, зокрема Flutter, Ocado, King.com і HelloFresh.
GoodHabitz
goodhabitz.com
З GoodHabitz ви допомагаєте своїм співробітникам розвивати навички, необхідні їм у майбутньому. Завдяки нашій інноваційній самооцінці вони отримають унікальне уявлення про свої можливості для зростання, а наші провідні у світі навчальні курси допоможуть їм стати найкращою версією себе. Усі наші методи навчання узгоджуються з критично важливими навичками, необхідними робочій силі для успіху як сьогодні, так і завтра.
5Mins AI
5mins.ai
5Mins — це гейміфікована платформа електронного навчання в стилі TikTok, яку люблять тисячі команд у понад 80 країнах. Ми допомагаємо співробітникам за лічені хвилини розвинути необхідні жорсткі, м’які та життєві навички за допомогою мікронавчання на основі штучного інтелекту, персоналізованого відповідно до ролі, функції та прагнень кожного користувача. Велика бібліотека з 15 000+ мікрокурсів охоплює ключові теми галузі та 200+ жорстких, м’яких і життєвих навичок, щоб побудувати всебічну робочу силу з усіма необхідними талантами та досвідом. Наші невеликі уроки ретельно підбираються та проводяться понад 150 галузевими експертами, професорами, університетами та провідними компаніями. Отримайте ключові навички в London Business School, Ahrefs, Gong, Terminus та сотнях інших. Доступний багатьма мовами та стилями навчання. Ми забезпечуємо в 6 разів більше залучення, ніж традиційні платформи електронного навчання. Для отримання додаткової інформації відвідайте: www.5mins.ai
OneRange
onerange.co
OneRange є піонером нової ери програмного забезпечення для професійного розвитку, спрямованого на усунення перешкод для безперервного навчання. Наша інноваційна платформа дає змогу користувачам без зусиль досліджувати, отримувати доступ і контролювати зусилля з підвищення кваліфікації через широкий ринок підібраних ресурсів. Ми виконуємо свою місію шляхом: ● Створення зручного користувальницького досвіду за допомогою даних і передових технологій ● Надання персоналізованого преміум-контенту кожному користувачу, незалежно від постачальників ● Розширення можливостей компаній для розробки стратегій, контролю та покращення розвитку навичок за допомогою комплексної аналітики Ми ведемо революцію підвищення кваліфікації шляхом узгодження корпоративних цілей, індивідуальних прагнень і пропозицій постачальників навчання. Зосереджуючись на використанні й автоматизації робочого процесу, ми оптимізуємо інвестиції в навчання, заощаджуючи час і гроші наших клієнтів.
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent — найпопулярніша у світі платформа електронного навчання, присвячена найму та управлінню талантами. Наш провідний у галузі контент дозволяє організаціям не лише знаходити та наймати найкращих кандидатів, але й розвивати культуру залученості співробітників, відстоюючи різноманітність, справедливість та залучення.
BizLibrary
bizlibrary.com
Ми в BizLibrary прагнемо підвищити кваліфікацію співробітників, створити кращі місця для роботи та зробити свій внесок у побудову більш співчутливого та компетентного майбутнього. Ми щодня досягаємо цих цілей, підтримуючи потреби організацій у навчанні та розвитку за допомогою наших інноваційних платформ, найкращого у своєму класі контенту та неперевершеної стратегічної підтримки. Завдяки L&D на базі BizLibrary співробітники мають навички, необхідні для роботи сьогодні, і готові братися за нові виклики завтра.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання та залучення працівників на базі штучного інтелекту покоління, яка допомагає компаніям адаптуватися, підвищувати кваліфікацію та утримувати співробітників за допомогою інтерактивних навчальних модулів, курсів програмного забезпечення на основі EQ та опитувань щодо залучення. Платформа може зменшити витрати на навчання на одного працівника та підвищити відсотки завершення курсу, допомагаючи компаніям будувати персоналізовані навчальні подорожі в масштабі за допомогою генеративного ШІ.
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy — це провідна платформа для розвитку навичок для команд із високими доходами. Ми забезпечуємо безперервну практику, підкріплення та коучинг під керівництвом експертів, щоб допомогти представникам досягти максимальної продуктивності. Бізнес був запущений у жовтні 2019 року та вже має понад 200 клієнтів, включаючи Outreach, G2, Klaviyo та Verbit. У списку викладачів уже понад 50 експертів з усього світу, включаючи Марка Роберга, колишнього CRO Hubspot, Еліссу Фінк, колишнього CRO Tableau, Грега Холмса, колишнього CRO Zoom, і сера Клайва Вудворда, колишнього спортивного директора Олімпійської команди Великої Британії.
Gnowbe
gnowbe.com
Створюйте інтерактивні, групові мікронавчання за лічені хвилини! Відзначений нагородами авторський інструмент Gnowbe дає змогу творцям розробляти, полегшувати та аналізувати спільний досвід навчання – ідеально підходить для навчання та адаптації. Основні функції включають: - Мікронавчання - Соціальне навчання - Сповіщення Push і електронною поштою - Доступ в автономному режимі - Дизайн, орієнтований на мобільні пристрої - Доступ на будь-якому пристрої - Глибокі дані та аналітика - Гейміфікація - Сертифікація - Персоналізація - Розгортання запланованого сеансу - Інтеграція з >200 платформами Gnowbe розроблено на основі передових досліджень і науки про навчання, завдяки чому неймовірно легко створювати дуже захоплюючі та ефективні тренінги, які відходять від пасивного споживання контенту до рефлексивного застосування. Завдяки безперебійному настільному/мобільному досвіду та підтримці понад 100 мов Gnowbe дає змогу творцям і підтримує учнів у будь-який час і в будь-якому місці. Творці найчастіше створюють: - Навчальні програми для віддалених команд - Обладнання для безпеки, здоров'я та здоров'я - Підготовку до сертифікації - Нові навчальні програми (змішані, онлайн) - Цифрові робочі зошити - Електронні навчальні курси - Програми тренінгів і зворотного зв'язку - Посібники з продажів і продуктів - Команда залучення, розваги та ігри - Щоденні програми формування звички
Nolej
nolej.io
NOLEJ — це платформа на основі штучного інтелекту, яка сприяє децентралізованому навчанню через створення інтерактивного навчального програмного забезпечення та глобального графіка знань. Інструмент призначений для обслуговування навчальних закладів від класних кімнат K12 до вищої освіти шляхом перетворення недостатньо використовуваних навчальних матеріалів у цікавий та інтерактивний вміст. Інструмент дозволяє розробникам інструкцій і вчителям використовувати існуючі ресурси, такі як підручники, відеоконтент та інші медіа-ресурси в Інтернеті, перетворюючи їх на інтерактивний навчальний досвід. Деякі з можливостей інтерактивного вмісту включають створення розширених інтерактивних відео, карток, які генеруються для кожного основного поняття, глосаріїв, отриманих із ключових понять і релевантних слів у вмісті, а також різноманітних інтерактивних ігор, таких як кросворди та ігри на пошук слів. Згенерований матеріал можна використовувати як окремий вміст або експортувати для інтеграції з існуючими системами управління навчанням (LMS), платформами досвіду навчання (LXP) або сховищами записів навчання (LRS) із підтримкою форматів SCORM, xAPI та H5P. Ця платформа представляє рішення для інструкторів і викладачів, щоб заощадити час на створенні цікавого контенту, одночасно використовуючи ресурси, які інакше не використовуються.
getAbstract
getabstract.com
Знай краще. Роби краще. Що можна дізнатися за 15 хвилин? Забезпечуючи легкий доступ до узагальнених експертних знань, getAbstract допомагає організаціям і окремим особам у всьому світі ефективно використовувати знання.
Skillsoft
skillsoft.com
Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяки Skillsoft клієнти отримують доступ до змішаного мультимодального навчання, яке не лише розвиває навички, але й створює більш здібну, адаптивну та активну робочу силу. Завдяки портфоліо найкращого у своєму класі контенту, платформі, яка персоналізована та пов’язана з потребами клієнтів, технологіям світового класу та широкій екосистемі партнерів, Skillsoft забезпечує безперервне зростання та продуктивність для працівників та їхніх організацій, долаючи критичні прогалини в навичках та розкриття людського потенціалу. Дізнайтесь більше на www.skillsoft.com
Perlego
perlego.com
З онлайн-бібліотекою академічних ресурсів і інструментів Perlego, якій довіряють студенти з усього світу.
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly слідкує за тенденціями та досягненнями в технологіях і фільтрує їх, ділячись ідеями експертів-практиків через навчальну платформу O’Reilly. Тож ви отримуєте відповіді, необхідні для вирішення складних проблем — від рядка коду до вивчення нового інструменту чи технології.
OpenSesame
opensesame.com
Ми допомагаємо розвивати найпродуктивнішу та найпопулярнішу робочу силу у світі. Маючи найповніший каталог курсів електронного навчання від провідних світових видавців, ми тут, щоб допомогти вам на кожному кроці: від пошуку курсів, зіставлення їх із вашими основними компетенціями, синхронізації з вашою LMS до збільшення використання та вдосконалення ваших програм L&D . Ви не тільки матимете гнучкість різноманітних варіантів придбання в OpenSesame, ви побачите, що курси електронного навчання прості у використанні та адмініструванні. Наш професійно підібраний каталог містить тисячі курсів, які охоплюють ділові навички, відповідність вимогам, безпеку, технології, сертифікації та галузеві теми. Деякі ключові теми включають: Бізнес-навички - Комунікація - Менеджмент - Лідерство - Управління проектами - Дотримання вимог щодо обслуговування клієнтів - Відповідність кадровим вимогам - Робоче місце та сексуальні домагання - Конфіденційність - HIPAA - GDPR Лідерство та управління - Коучинг - Надихаюче лідерство - Місія, бачення та Налаштування цінностей - Делегування - Відповідність управлінню змінами - Відповідність людським ресурсам - Робоче місце та сексуальні домагання - Конфіденційність - HIPAA - GDPR Різноманітність, справедливість та інтеграція - Створення різноманітних команд - Міжкультурна компетентність - Інклюзивне лідерство - Несвідоме упередження - Повага до безпеки - Безпека на робочому місці - OSHA - Екологічна безпека - Небезпечні матеріали - Технології засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) - Програмне забезпечення - Програмування - Інформаційна безпека - Машинне навчання - Аналіз даних Wellness - Управління стресом - Особистий розвиток - Корпоративне здоров'я - Психічне здоров'я - Сертифікати усвідомленості та медитації - CompTIA® - Microsoft ® - PMI® - Agile - Six Sigma
Go1
go1.com
Go1 — це глобальний агрегатор контенту з найрізноманітнішою у світі бібліотекою курсів розвитку та тренінгів для професіоналів. За допомогою однієї підписки лідери L&D можуть надавати потрібний вміст потрібному працівнику в потрібний час за допомогою розширених ШІ інструментів виявлення та контролю від 250+ провідних постачальників контенту. Наша інтеграція з понад 70 провідними навчальними платформами та додатками на робочому місці дозволяє вашим командам використовувати переваги Go1 за допомогою наявних рішень.
edureka
edureka.co
Ми є живою та інтерактивною платформою електронного навчання, місія якої – зробити навчання доступним для кожного. Ми пропонуємо курси під керівництвом інструктора, а також цілодобову підтримку на вимогу, щоб досягти найвищих показників завершення курсу в галузі! Наші проекти в реальному житті, підтримка 24/7, персональні менеджери з навчання забезпечують досягнення ваших навчальних цілей! В Інтернеті є незліченна кількість освітніх онлайн-ринків. І ось ми. Ми не найбільші. Ми не найдешевші. Але ми найшвидше розвиваємося. У нас найвищий рівень завершення курсу в галузі. І причина в тому, що ми не здаємось. Коли студент зобов’язується пройти курс, ми зобов’язуємося перед студентом. Ми не збираємося прикрашати це - ми зробимо вас завершеними, що б не сталося. Можливо, ви не дуже думали про те, на що збираєтеся підписатися, але ми вважаємо, що ви підписуєтеся на знання, які є корисними та повними. І те, що ми робимо, ми робимо, щоб зробити цю віру реальністю. Ми неймовірно віддані нашим студентам. Будь то постійні нагадування, невпинні майстри чи цілодобова онлайн-підтримка – ми обов’язково подбаємо про те, щоб у вас вичерпалися відмовки не пройти курс.
Docebo
docebo.com
Docebo — це найпотужніша у світі навчальна платформа, розроблена так, щоб бути інтуїтивно зрозумілою для адміністраторів, захоплювати учнів і трансформувати бізнес. Основні відмінності включають: - Можливість надавати гіперперсоналізований досвід навчання багатьом аудиторіям, включаючи співробітників, клієнтів і партнерів. Усі ці можливості можна створити під унікальним брендом і централізовано керувати з однієї платформи. - Найдосконаліші в галузі можливості ШІ. Клієнти можуть автоматизувати ручні завдання, такі як реєстрації, переклади та категоризація вмісту. Завдяки генеративному штучному інтелекту, створеному для навчання, клієнти можуть створювати ефективні навчальні матеріали всього за кілька кліків. - Можливість масштабування за допомогою вашої організації, коли ви виходите на нові та більші навчальні аудиторії, географічні регіони, мови тощо. - Мобільна програма та інтеграція з усім основним програмним забезпеченням, включаючи Salesforce і Microsoft Teams.
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
Вивчення ІТ не обов’язково означатиме нудні лекції, шалений темп навчальних курсів або багато часу, проведеного далеко від роботи чи сім’ї. З CBT Nuggets ви можете тренуватися 24/7 будь-де на різноманітних пристроях, не виходячи з офісного крісла чи дивана у вітальні. Наша команда тренерів світового класу — це експерти галузі, яким подобається навчати людей ІТ. Їхнє навчання є інформативним, актуальним і захоплюючим, а оскільки більшість відео триває 10 хвилин або менше, інформацію легше зберігати. Вибирайте з навчальної бібліотеки тисячі відео про затребувані технології від широко використовуваних і шанованих постачальників, таких як Microsoft, Cisco та AWS. Отримайте сертифікат. Підтримуйте свої навички в актуальному стані. Вивчіть нову технологію. Майте ресурс на робочому місці. CBT Nuggets може допомогти вам досягти ваших цілей.