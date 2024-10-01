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Програмне забезпечення вмісту електронного навчання - Найпопулярніші застосунки - Норвегія
Постачальники контенту електронного навчання обслуговують бізнес і професіоналів, пропонуючи готові бібліотеки контенту, доступні через хмару. Ці бібліотеки охоплюють курси, уроки, відео та книги з різноманітних тем, як-от бізнес-навички, менеджмент, лідерство, ІТ, тренінги щодо дотримання норм охорони навколишнього середовища та безпеки (EHS) тощо. Моделі підписки поширені серед цих провайдерів, що надає певній кількості користувачів доступ до підібраного вмісту. Крім того, деякі провайдери електронного навчання стягують плату за сертифікати про завершення або пропонують корпоративний доступ до курсів і розширених функцій електронного навчання. Деякі постачальники також надають програмне забезпечення системи керування навчанням (LMS) або інтеграції, призначені для доповнення їхніх бібліотек вмісту. Ці рішення та інтеграція LMS допомагають компаніям і навчальним відділам контролювати та оптимізувати прогрес навчання своїх співробітників у сфері електронного навчання. Крім того, навчальні компанії можуть легко інтегрувати рішення для контенту електронного навчання зі своїм існуючим програмним забезпеченням системи керування навчанням.
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LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning, провідна платформа онлайн-навчання, допомагає організаціям підвищити рівень залучення учнів і розвинути навички, необхідні їм сьогодні та завтра. Завдяки понад 16 000 курсів, які викладають реальні експерти з Lynda.com, і понад 50 нових курсів, що додаються щотижня, бібліотека зав...
Scribd
scribd.com
Scribd — це американський сервіс підписки на електронні та аудіокниги, який включає мільйон найменувань. Scribd розміщує 60 мільйонів документів на своїй відкритій платформі публікації. Компанію, засновану в 2007 році Тріпом Адлером, Джаредом Фрідманом і Тихоном Бернстамом, зі штаб-квартирою в Сан-Ф...
Perlego
perlego.com
З онлайн-бібліотекою академічних ресурсів і інструментів Perlego, якій довіряють студенти з усього світу.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business допомагає компаніям залишатися конкурентоспроможними в сучасному робочому середовищі, що швидко змінюється, пропонуючи свіжий навчальний контент на вимогу через потужний ринок контенту. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам зробити все, що буде далі: чи то наступний ...
DataCamp
datacamp.com
Що таке DataCamp для бізнесу? DataCamp — це платформа для вивчення даних і штучного інтелекту, співпраці за допомогою даних і залучення готових до роботи талантів. DataCamp for Business надає всю вашу організацію життєво важливих даних і навичок штучного інтелекту, незалежно від вашої початкової точ...
Simplilearn
simplilearn.com
2 млн.+ учнів із понад 150 країн; 1500 занять щомісяця, 85% учнів повідомляють про кар’єрні переваги. Сьогодні Simplilearn є онлайн-кемпом №1 у світі для вивчення цифрових навичок. Від ролевих навчальних планів і університетських партнерських програм до безкоштовних курсів для початківців, навчання...
O'Reilly Learning
oreilly.com
O’Reilly слідкує за тенденціями та досягненнями в технологіях і фільтрує їх, ділячись ідеями експертів-практиків через навчальну платформу O’Reilly. Тож ви отримуєте відповіді, необхідні для вирішення складних проблем — від рядка коду до вивчення нового інструменту чи технології.
Udacity
udacity.com
Udacity, частина Accenture, є лідером на ринку трансформації талантів, змінюючи життя, бізнес і країни шляхом створення готових до роботи цифрових талантів. Усуньте прогалини в своїх талантах у таких цифрових технологіях, як AI, data science, ML, хмара, кібербезпека тощо. Створюйте готові до роботи ...
Genially
genial.ly
Genially є світовим лідером у сфері інтерактивної візуальної комунікації. Використовуйте Genially як свій універсальний онлайн-інструмент для створення приголомшливих презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, досьє, тестів, резюме тощо та збагачуйте їх інтерактивними й анімаційними ефектами...
Pluralsight
pluralsight.com
Що таке Pluralsight? У міру того як ваша галузь і бізнес-модель розвиваються, вам потрібне рішення для навчання, яке допоможе впроваджувати ключові інновації вчасно та в рамках бюджету. За допомогою нашої платформи ви можете оцінити технічні здібності своїх команд, узгодити навчання з ключовими бізн...
Scaler
scaler.com
Розвивайте свої навички кодування за допомогою нашого персоналізованого наставництва 1:1 експертів MAANG від Scaler Academy. Ми також пропонуємо імітаційні співбесіди та індивідуальні курси, які допоможуть вам взяти на себе відповідальність за свою кар’єру.
Powtoon
powtoon.com
Powtoon — це провідна платформа візуальної комунікації, яка дозволяє будь-кому створювати професійно виглядаючі та привабливі відео та презентації за лічені хвилини, не потребуючи жодних дизайнерських чи технічних навичок. Понад 30 мільйонів людей, у тому числі 96% компаній зі списку Fortune 500, ви...
edureka
edureka.co
Ми є живою та інтерактивною платформою електронного навчання, місія якої – зробити навчання доступним для кожного. Ми пропонуємо курси під керівництвом інструктора, а також цілодобову підтримку на вимогу, щоб досягти найвищих показників завершення курсу в галузі! Наші проекти в реальному житті, підт...
Skillsoft
skillsoft.com
Про Skillsoft Skillsoft (NYSE: SKIL) забезпечує трансформаційний досвід навчання, який спонукає організації та людей рости разом. Компанія співпрацює з корпоративними організаціями та обслуговує глобальну спільноту учнів, щоб підготувати сьогоднішніх працівників до економіки завтрашнього дня. Завдяк...
CBT Nuggets
cbtnuggets.com
Вивчення ІТ не обов’язково означатиме нудні лекції, шалений темп навчальних курсів або багато часу, проведеного далеко від роботи чи сім’ї. З CBT Nuggets ви можете тренуватися 24/7 будь-де на різноманітних пристроях, не виходячи з офісного крісла чи дивана у вітальні. Наша команда тренерів світового...
getAbstract
getabstract.com
Знай краще. Роби краще. Що можна дізнатися за 15 хвилин? Забезпечуючи легкий доступ до узагальнених експертних знань, getAbstract допомагає організаціям і окремим особам у всьому світі ефективно використовувати знання.
Uxcel
uxcel.com
Менеджери з дизайну занадто розкидані. Від вас очікується, що ви будете складати карту навичок вашої команди, визначати навчальні матеріали з дюжини платформ, щоб просто виявити, що вам бракує уявлень про те, як навчання впливає на розвиток особистості, команди та бізнесу. Що, якби у вас був інструм...
Docebo
docebo.com
Docebo — це найпотужніша у світі навчальна платформа, розроблена так, щоб бути інтуїтивно зрозумілою для адміністраторів, захоплювати учнів і трансформувати бізнес. Основні відмінності включають: - Можливість надавати гіперперсоналізований досвід навчання багатьом аудиторіям, включаючи співробітникі...
Gnowbe
gnowbe.com
Створюйте інтерактивні, групові мікронавчання за лічені хвилини! Відзначений нагородами авторський інструмент Gnowbe дає змогу творцям розробляти, полегшувати та аналізувати спільний досвід навчання – ідеально підходить для навчання та адаптації. Основні функції включають: - Мікронавчання - Соціальн...
Nolej
nolej.io
NOLEJ — це платформа на основі штучного інтелекту, яка сприяє децентралізованому навчанню через створення інтерактивного навчального програмного забезпечення та глобального графіка знань. Інструмент призначений для обслуговування навчальних закладів від класних кімнат K12 до вищої освіти шляхом пере...
Skillspace
skillspace.ai
Skillspace.ai від DPhi автоматизує оцінювання навичок на робочому місці, щоб допомогти компаніям, що швидко розвиваються, найняти першокласних досвідчених і свіжих інженерів і спеціалістів з обробки даних. Функції платформи включають завдання з програмування та штучного інтелекту, автоматизовані оці...
Passion.io
passion.io
Допомога тренерам і експертам перетворити свої знання на прибуткові мобільні програми. Створіть бізнес зі своєї кишені, код не потрібен.
Vue School
vueschool.io
Ознайомтеся з Vue.js і сучасними передовими інтерфейсними технологіями від членів основної команди та експертів галузі за допомогою наших преміальних посібників і відеокурсів.
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs — це платформа для навчання та залучення працівників на базі штучного інтелекту покоління, яка допомагає компаніям адаптуватися, підвищувати кваліфікацію та утримувати співробітників за допомогою інтерактивних навчальних модулів, курсів програмного забезпечення на основі EQ та опиту...
Ethena
goethena.com
Універсальна навчальна платформа Ethena з комплаєнсу допоможе перевірити всі ваші поля та створити краще робоче місце. Наш продукт надає вам каталог курсів, які дійсно сподобаються співробітникам, систему керування навчанням, яка автоматизує їхнє проведення, і інструменти зв’язків із співробітниками...
OpenSesame
opensesame.com
Ми допомагаємо розвивати найпродуктивнішу та найпопулярнішу робочу силу у світі. Маючи найповніший каталог курсів електронного навчання від провідних світових видавців, ми тут, щоб допомогти вам на кожному кроці: від пошуку курсів, зіставлення їх із вашими основними компетенціями, синхронізації з ва...
BizLibrary
bizlibrary.com
Ми в BizLibrary прагнемо підвищити кваліфікацію співробітників, створити кращі місця для роботи та зробити свій внесок у побудову більш співчутливого та компетентного майбутнього. Ми щодня досягаємо цих цілей, підтримуючи потреби організацій у навчанні та розвитку за допомогою наших інноваційних пла...
Go1
go1.com
Go1 — це глобальний агрегатор контенту з найрізноманітнішою у світі бібліотекою курсів розвитку та тренінгів для професіоналів. За допомогою однієї підписки лідери L&D можуть надавати потрібний вміст потрібному працівнику в потрібний час за допомогою розширених ШІ інструментів виявлення та контролю ...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins — це гейміфікована платформа електронного навчання в стилі TikTok, яку люблять тисячі команд у понад 80 країнах. Ми допомагаємо співробітникам за лічені хвилини розвинути необхідні жорсткі, м’які та життєві навички за допомогою мікронавчання на основі штучного інтелекту, персоналізованого відп...
GoodHabitz
goodhabitz.com
З GoodHabitz ви допомагаєте своїм співробітникам розвивати навички, необхідні їм у майбутньому. Завдяки нашій інноваційній самооцінці вони отримають унікальне уявлення про свої можливості для зростання, а наші провідні у світі навчальні курси допоможуть їм стати найкращою версією себе. Усі наші мето...
Disco
disco.co
Розкрийте потенціал вашої навчальної спільноти з Disco. Оптимізуйте підключення членів, скористайтеся допомогою штучного інтелекту та отримуйте корисну інформацію за допомогою відзначеної нагородами платформи Disco. Нагорода EdTech Breakthrough Awards назвала Disco однією з найінноваційніших компані...
EasyLlama
easyllama.com
Завдяки навчальним курсам, натхненним тим, як сучасні учні споживають контент, EasyLlama руйнує статус-кво. Наші спеціалізовані на галузі, найкращі у своєму класі, інтерактивні та захоплюючі курси персоналізовані для вашої компанії, що робить їх актуальними для ваших співробітників і допомагає у ств...
CXL
cxl.com
Глибока спеціалізована підготовка з маркетингу CXL перетворює маркетологів на лідерів маркетингу. Отримайте доступ до понад 150 курсів з розвитку тактичних навичок, які проводить
SocialTalent
socialtalent.com
SocialTalent — найпопулярніша у світі платформа електронного навчання, присвячена найму та управлінню талантами. Наш провідний у галузі контент дозволяє організаціям не лише знаходити та наймати найкращих кандидатів, але й розвивати культуру залученості співробітників, відстоюючи різноманітність, сп...
OneRange
onerange.co
OneRange є піонером нової ери програмного забезпечення для професійного розвитку, спрямованого на усунення перешкод для безперервного навчання. Наша інноваційна платформа дає змогу користувачам без зусиль досліджувати, отримувати доступ і контролювати зусилля з підвищення кваліфікації через широкий ...
Learnerbly
learnerbly.com
Learnerbly — це відзначений нагородами ринок L&D, який надає співробітникам доступ до експертно підібраного контенту від понад 200 найкращих постачальників навчального контенту (включаючи курси, книги, тренерів, підписки на електронне навчання та багато іншого). Це дає можливість співробітникам конт...
Nvolve
nvolvegroup.com
Nvolve допомагає компаніям, які займаються виробництвом, ланцюгом постачання та охороною здоров’я, прискорити їхній шлях до робочої сили та операційної досконалості, відмовившись від паперових робочих інструкцій, СОП і контрольних списків і забезпечивши покращення сталого розвитку, продуктивності, я...
Juno Journey
junojourney.com
Juno Journey — це LMS, який компанії, що найшвидше розвиваються у світі, використовують для створення програм навчання та розвитку, які подобаються співробітникам і партнерам, і які забезпечують кінцевий результат.
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy — це провідна платформа для розвитку навичок для команд із високими доходами. Ми забезпечуємо безперервну практику, підкріплення та коучинг під керівництвом експертів, щоб допомогти представникам досягти максимальної продуктивності. Бізнес був запущений у жовтні 2019 року та вже...