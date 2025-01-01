Усі
Книги
Бізнес
Освіта
Розваги
Фінанси
Їжа і напої
Ігри
Графіка та дизайн
Здоровʼя та фітнес
Стиль життя
Медицина
Музика та аудіо
Новини
Фото і відео
Продуктивність
Посилання
Покупки
Соціальні мережі
Розробка програмного забезпечення
Спорт
Подорожі
Утиліти
Погода
Програмне забезпечення вмісту електронного навчання
Категорії
Найпопулярніші
Нещодавно додані

Програмне забезпечення вмісту електронного навчання - Найпопулярніші застосунки

Постачальники контенту електронного навчання обслуговують бізнес і професіоналів, пропонуючи готові бібліотеки контенту, доступні через хмару. Ці бібліотеки охоплюють курси, уроки, відео та книги з різноманітних тем, як-от бізнес-навички, менеджмент, лідерство, ІТ, тренінги щодо дотримання норм охорони навколишнього середовища та безпеки (EHS) тощо. Моделі підписки поширені серед цих провайдерів, що надає певній кількості користувачів доступ до підібраного вмісту. Крім того, деякі провайдери електронного навчання стягують плату за сертифікати про завершення або пропонують корпоративний доступ до курсів і розширених функцій електронного навчання. Деякі постачальники також надають програмне забезпечення системи керування навчанням (LMS) або інтеграції, призначені для доповнення їхніх бібліотек вмісту. Ці рішення та інтеграція LMS допомагають компаніям і навчальним відділам контролювати та оптимізувати прогрес навчання своїх співробітників у сфері електронного навчання. Крім того, навчальні компанії можуть легко інтегрувати рішення для контенту електронного навчання зі своїм існуючим програмним забезпеченням системи керування навчанням.

Запит на новий застосунок


LinkedIn Learnin‪g

LinkedIn Learnin‪g

linkedin.com

LinkedIn Learning - це онлайн-платформа для навчання, що пропонує курси з бізнесу, технологій та креативності, допомагаючи користувачам розвивати навички та кар'єру.

Scribd

Scribd

scribd.com

Scribd – це підписний сервіс, що надає доступ до електронних книг, аудіокниг та документів. Доступний на різних пристроях із можливістю офлайн-читання.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp - платформа для онлайн-навчання науці про дані та штучному інтелекті з інтерактивними курсами для всіх рівнів.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.

Simplilearn

Simplilearn

simplilearn.com

Simplilearn - онлайн-платформа для навчання цифрових навичок, що пропонує курси з маркетингу, IT, проектного управління та інших технологій.

O'Reilly Learning

O'Reilly Learning

oreilly.com

O'Reilly Learning - цифрова платформа для навчання з бібліотекою книг, відео та ресурсів для розвитку професійних навичок у бізнесі та технологіях.

Pluralsight

Pluralsight

pluralsight.com

Pluralsight - це навчальна платформа, яка пропонує онлайн-курси для розвитку технічних навичок у сферах ІТ, розробки, безпеки і даних.

Perlego

Perlego

perlego.com

Перлего - це онлайн-бібліотека академічних ресурсів, яка пропонує підручники та дослідницькі матеріали з підтримкою AI для пошуку інформації.

Udacity

Udacity

udacity.com

Udacity - онлайн-платформа для навчання в сферах технологій, яка пропонує курси з даних, ШІ, ML та інших тем, орієнтуючись на практичні навички.

Genially

Genially

genial.ly

Genially - онлайн-платформа для створення інтерактивного вмісту: презентацій, інфографіки, тестів, з можливістю анімації та інтеграції з іншими інструментами.

Scaler

Scaler

scaler.com

Scaler - застосунок для розвитку навичок програмування з персональним ментором та курсами, що допомагають у кар'єрі.

Powtoon

Powtoon

powtoon.com

Powtoon - платформа для створення анімованих відео та презентацій без необхідності в дизайнерських навичках.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.

edureka

edureka

edureka.co

Edureka - онлайн-платформа для навчання з живими курсами та підтримкою 24/7, орієнтована на розвиток навичок у сучасних технологіях.

getAbstract

getAbstract

getabstract.com

getAbstract - це платформа для отримання стислих резюме книг, статей і подкастів, що дозволяє користувачам швидко засвоювати знання.

CBT Nuggets

CBT Nuggets

cbtnuggets.com

CBT Nuggets - онлайн-платформа для навчання ІТ з курсами на сертифікацію, яка пропонує відеоуроки та практичні лабораторії для професіоналів.

Uxcel

Uxcel

uxcel.com

Uxcel — платформа для дизайнерів, що автоматично відстежує навички, надає навчальні матеріали та дозволяє управляти розвитком команди у шести областях дизайну.

Docebo

Docebo

docebo.com

Docebo — хмарна платформа управління навчанням, що дозволяє створювати, виконувати та відстежувати навчальні програми для працівників, клієнтів і партнерів.

OpenSesame

OpenSesame

opensesame.com

OpenSesame - платформа eLearning з великою бібліотекою курсів для розвитку навичок в організаціях та інтеграцією з LMS.

Disco

Disco

disco.co

Disco — це платформа для створення та управління навчальними спільнотами, що забезпечує зручне навчання та інтерактивний досвід для учнів.

Gnowbe

Gnowbe

gnowbe.com

Gnowbe - платформа для створення інтерактивного мікронавчання, яка дозволяє розробляти та аналізувати навчальні програми для підготовки та навчання команд.

Skillspace

Skillspace

skillspace.ai

Skillspace.ai автоматизує оцінювання навичок для найму інженерів та фахівців з даних за допомогою тестів та AI, з можливістю віддаленої перевірки.

Vue School

Vue School

vueschool.io

Vue School - це навчальна платформа для освоєння Vue.js та сучасних технологій фронтенду через курси та відеоуроки.

Nolej

Nolej

nolej.io

Nolej — це платформа, що використовує штучний інтелект для створення інтерактивних навчальних матеріалів та полегшує навчання в різних освітніх установах.

Passion.io

Passion.io

passion.io

Passion.io допомагає тренерам створювати мобільні додатки для навчання без коду, надаючи інструменти для створення курсів та управління спільнотами.

Sales Impact Academy

Sales Impact Academy

salesimpact.io

Академія впливу на продаж пропонує онлайн навчання та коучинг для торгових команд B2B, покращуючи навички продажу та підвищуючи продуктивність.

Thriving Springs

Thriving Springs

thrivingsprings.ai

Thriving Springs — це платформа для навчання працівників, що використовує ШІ для підвищення ефективності onboarding, розвитку навичок та залучення через інтерактивні модулі.

Go1

Go1

go1.com

Go1 - це глобальна платформа, що надає доступ до великої бібліотеки курсів і навчальних матеріалів для професійного розвитку.

Juno Journey

Juno Journey

junojourney.com

Juno Journey – це платформа для розвитку працівників, що пропонує інструменти для навчання, розвитку та утримання співробітників у компаніях.

Ethena

Ethena

goethena.com

Ethena – це платформа для навчання з питань відповідності, яка пропонує курси, автоматизовану системи управління навчанням та інструменти для підтримки співробітників.

BizLibrary

BizLibrary

bizlibrary.com

BizLibrary - це система управління навчанням, що допомагає підприємствам створювати та управлінню програмами навчання для працівників.

5Mins AI

5Mins AI

5mins.ai

5Mins AI - платформа для навчання, що пропонує персоналізовані мікро-уроки для розвитку навичок працівників за допомогою штучного інтелекту.

SocialTalent

SocialTalent

socialtalent.com

SocialTalent - платформа для навчання у сфері підбору персоналу та управління талантами, що підтримує рекрутинг та розвиток культури залученості працівників.

GoodHabitz

GoodHabitz

goodhabitz.com

GoodHabitz – це платформа для навчання, що допомагає працівникам розвивати навички через онлайн-курси та оцінки для особистого та професійного зростання.

Learnerbly

Learnerbly

learnerbly.com

Learnerbly - це платформа, що надає доступ до контролю над навчальним контентом для працівників, дозволяючи їм вибирати курси та ресурси відповідно до їх потреб.

OneRange

OneRange

onerange.co

OneRange - це платформа для професійного розвитку, що забезпечує доступ до ресурсів для навчання та підвищення кваліфікації через зручний інтерфейс.

EasyLlama

EasyLlama

easyllama.com

EasyLlama - це платформа для онлайн-навчання, яка пропонує інтерактивні курси з дотримання норм для компаній, персоналізовані під їхні потреби.

Nvolve

Nvolve

nvolvegroup.com

Nvolve — це платформа для управління навчанням і розвитком у виробництві та охороні здоров'я, що допомагає покращити продуктивність та безпеку без паперових інструкцій.

CXL

CXL

cxl.com

CXL — додаток для глибокого навчання маркетингу, який пропонує понад 150 курсів для розвитку навичок маркетологів.

BLR

BLR

blr.com

Додаток BLR підтримує HR та EHS команди, пропонуючи інструменти для забезпечення дотримання норм, навчання і управління персоналом.

HSI

HSI

hsi.com

HSI - це рішення для управління охороною праці та навколишнім середовищем, що забезпечує доступ до даних, звітність та відповідність у реальному часі.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.