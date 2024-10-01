Програмне забезпечення для роботи з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення вмісту електронного навчання - Найпопулярніші застосунки - Еритрея Найпопулярніші Нещодавно додані

Постачальники контенту електронного навчання обслуговують бізнес і професіоналів, пропонуючи готові бібліотеки контенту, доступні через хмару. Ці бібліотеки охоплюють курси, уроки, відео та книги з різноманітних тем, як-от бізнес-навички, менеджмент, лідерство, ІТ, тренінги щодо дотримання норм охорони навколишнього середовища та безпеки (EHS) тощо. Моделі підписки поширені серед цих провайдерів, що надає певній кількості користувачів доступ до підібраного вмісту. Крім того, деякі провайдери електронного навчання стягують плату за сертифікати про завершення або пропонують корпоративний доступ до курсів і розширених функцій електронного навчання. Деякі постачальники також надають програмне забезпечення системи керування навчанням (LMS) або інтеграції, призначені для доповнення їхніх бібліотек вмісту. Ці рішення та інтеграція LMS допомагають компаніям і навчальним відділам контролювати та оптимізувати прогрес навчання своїх співробітників у сфері електронного навчання. Крім того, навчальні компанії можуть легко інтегрувати рішення для контенту електронного навчання зі своїм існуючим програмним забезпеченням системи керування навчанням.