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Програмне забезпечення для освітніх кадрів
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Програмне забезпечення для освітніх кадрів - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення Education HR розроблено спеціально для відділів кадрів у навчальних закладах, допомагаючи їм керувати та автоматизувати важливі завдання, пов’язані з працівниками, такі як ведення документації, відстеження робочого часу та відвідуваності та обробка заробітної плати. Незважаючи на схожість із загальним програмним забезпеченням для управління персоналом, рішення для управління кадрами Education пропонують унікальні функції, адаптовані до конкретних потреб шкіл, коледжів і університетів. Ці інструменти дозволяють навчальним закладам ефективно контролювати діяльність організацій із сотнями чи тисячами співробітників. Вони оптимізують різноманітні процеси протягом усього життєвого циклу співробітників, покращуючи наймання та адаптацію, спрощуючи керування відвідуваністю та автоматизуючи нарахування заробітної плати. Деяке програмне забезпечення також містить можливості для керування оцінюванням вчителів і заходами з професійного розвитку. Програмне забезпечення Education HR дає змогу адміністраторам відділу кадрів контролювати управління персоналом на рівні установи, а окремі вчителі та персонал можуть використовувати його для повсякденних завдань, як-от запит на відпустку або подання табелів для нарахування заробітної плати.

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Skool

Skool

skool.com

Skool - платформа для створення онлайн-курсів та управління спільнотами, що об'єднує навчальні матеріали та соціальну взаємодію.

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint - освітня платформа для управління школами, що включає інструменти для викладачів, учнів і батьків, з можливістю моніторингу відвідуваності та управління навчанням.

Workday

Workday

workday.com

Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassBoard - платформа для управління школами, що автоматизує операції, керує відвідуванням та взаємодіє з батьками через мобільний додаток.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Frontline Education — це програмне забезпечення для управління адміністративними завданнями в навчальних закладах, включаючи рекрутинг, відстеження часу та управління відсутніми.

Skolaro

Skolaro

skolaro.com

Skolaro - це система управління школою, яка автоматизує адміністративні завдання, управління учнями, відвідуваністю, розкладом та комунікацію між батьками і вчителями.

EdPrime

EdPrime

edprime.co

EdPrime - це програма для управління освітніми установами, яка об'єднує функції HR, адміністрування, фінансів, онлайн навчання та комунікації з батьками.

NEOGOV

NEOGOV

neogov.com

NEOGOV - платформа для управління талантами в державному секторі, що автоматизує рекрутинг, навчання та управління ефективністю працівників.

Edumarshal

Edumarshal

edumarshal.com

Edumarshal - програмне забезпечення для управління навчальними закладами, що автоматизує адміністративні процеси та покращує облік даних.

Edunext

Edunext

edunext.co

Edunext - це платформа для управління освітою, що підтримує інтеграцію з різними системами та оптимізує адміністративні процеси в навчальних закладах.

APL nextED

APL nextED

aplnexted.com

APL nextED - це система управління даними факультетів, яка дозволяє управляти та звітувати про всіх викладачів, як з постійними, так і з непостійними контрактами.

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