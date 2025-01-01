Програмне забезпечення для освітніх кадрів - Найпопулярніші застосунки

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Програмне забезпечення Education HR розроблено спеціально для відділів кадрів у навчальних закладах, допомагаючи їм керувати та автоматизувати важливі завдання, пов’язані з працівниками, такі як ведення документації, відстеження робочого часу та відвідуваності та обробка заробітної плати. Незважаючи на схожість із загальним програмним забезпеченням для управління персоналом, рішення для управління кадрами Education пропонують унікальні функції, адаптовані до конкретних потреб шкіл, коледжів і університетів. Ці інструменти дозволяють навчальним закладам ефективно контролювати діяльність організацій із сотнями чи тисячами співробітників. Вони оптимізують різноманітні процеси протягом усього життєвого циклу співробітників, покращуючи наймання та адаптацію, спрощуючи керування відвідуваністю та автоматизуючи нарахування заробітної плати. Деяке програмне забезпечення також містить можливості для керування оцінюванням вчителів і заходами з професійного розвитку. Програмне забезпечення Education HR дає змогу адміністраторам відділу кадрів контролювати управління персоналом на рівні установи, а окремі вчителі та персонал можуть використовувати його для повсякденних завдань, як-от запит на відпустку або подання табелів для нарахування заробітної плати.
Запит на новий застосунок
Skool
skool.com
Skool - платформа для створення онлайн-курсів та управління спільнотами, що об'єднує навчальні матеріали та соціальну взаємодію.
Teachmint
teachmint.com
Teachmint - освітня платформа для управління школами, що включає інструменти для викладачів, учнів і батьків, з можливістю моніторингу відвідуваності та управління навчанням.
Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassBoard - платформа для управління школами, що автоматизує операції, керує відвідуванням та взаємодіє з батьками через мобільний додаток.
Frontline Education
frontlineeducation.com
Frontline Education — це програмне забезпечення для управління адміністративними завданнями в навчальних закладах, включаючи рекрутинг, відстеження часу та управління відсутніми.
Skolaro
skolaro.com
Skolaro - це система управління школою, яка автоматизує адміністративні завдання, управління учнями, відвідуваністю, розкладом та комунікацію між батьками і вчителями.
EdPrime
edprime.co
EdPrime - це програма для управління освітніми установами, яка об'єднує функції HR, адміністрування, фінансів, онлайн навчання та комунікації з батьками.
NEOGOV
neogov.com
NEOGOV - платформа для управління талантами в державному секторі, що автоматизує рекрутинг, навчання та управління ефективністю працівників.
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal - програмне забезпечення для управління навчальними закладами, що автоматизує адміністративні процеси та покращує облік даних.
Edunext
edunext.co
Edunext - це платформа для управління освітою, що підтримує інтеграцію з різними системами та оптимізує адміністративні процеси в навчальних закладах.
APL nextED
aplnexted.com
APL nextED - це система управління даними факультетів, яка дозволяє управляти та звітувати про всіх викладачів, як з постійними, так і з непостійними контрактами.
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