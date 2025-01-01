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Програмні продукти фінансування освіти дозволяють освітнім установам автоматизувати процеси управління фінансами. Адміністратори та бюджетники на різних рівнях, від шкіл K-12 до коледжів та університетів, покладаються на ці інструменти для моніторингу важливих фінансових даних і оптимізації таких дій, як складання бюджету та закупівлі. Завдяки інтеграції фінансової інформації між відділами ці системи допомагають усунути роз'єми даних. Для фінансового персоналу в школах і університетах програмне забезпечення автоматизує щоденні завдання, включаючи створення платіжних звітів, обробку платежів, створення індивідуальних фінансових звітів і забезпечення дотримання відповідних законів і правил. Ці фінансово-бухгалтерські системи створені спеціально для навчальних закладів, пропонуючи функції, подібні до загального бухгалтерського програмного забезпечення, але адаптовані до унікальних вимог шкіл і університетів. Основні функції включають відстеження оплат студентів, управління грантовим фінансуванням та інтеграцію з системами управління фінансовою допомогою. Програмне забезпечення для фінансування освіти часто може працювати разом із інформаційними системами для студентів і програмним забезпеченням для управління персоналом як частина ширшого освітнього пакету ERP. У той час як деякі рішення націлені саме на K-12 або вищу освіту, інші достатньо універсальні для закладів усіх рівнів освіти.
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Teachmint
teachmint.com
Teachmint - освітня платформа для управління школами, що включає інструменти для викладачів, учнів і батьків, з можливістю моніторингу відвідуваності та управління навчанням.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia - це цифровий інструмент для управління дитячими садками, який спрощує адміністративні процеси і комунікацію між персоналом та батьками.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar - платформа для управління освітніми установами, що підтримує курси, адміністративні процеси та інтегрує системи для безпечного доступу до додатків.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud – це CRM-рішення для некомерційного сектора, яке допомагає організаціям збирати кошти, керувати подіями та грантами.
TUIO
tuiopay.com
TUIO — система управління навчанням, що автоматизує платежі, реєстрацію та адміністративні процеси в освітніх закладах.
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