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Освітні пакети ERP
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Освітні пакети ERP - Найпопулярніші застосунки

Освітні пакети ERP (Enterprise Resource Planning) містять інтегровані модулі, розроблені для керування операційними аспектами шкіл, коледжів та університетів K-12. Подібно до систем ERP у бізнесі, ці пакети об’єднують різні функції в «бек-офісі» навчального закладу, включаючи фінанси, кадри та управління оплатою. У школах K-12 пакети Education ERP зазвичай використовуються персоналом районних офісів для контролю за ресурсами в масштабах округу, а також адміністративним персоналом окремих шкіл. У коледжах і університетах співробітники різних відділів, таких як фінанси, кадри, фінансова допомога та академічні консультації, часто використовують різні компоненти системи ERP. Інтегруючи ці функції в уніфіковану платформу, освітні ERP-пакети оптимізують повсякденні операції, усувають накопичені дані та покращують зв’язок між відділами. Крім того, функції автоматизації цих систем зменшують ручне робоче навантаження для рутинних завдань, таких як отримання даних із систем кількох відділів.

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Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint - освітня платформа для управління школами, що включає інструменти для викладачів, учнів і батьків, з можливістю моніторингу відвідуваності та управління навчанням.

Workday

Workday

workday.com

Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassBoard - платформа для управління школами, що автоматизує операції, керує відвідуванням та взаємодіє з батьками через мобільний додаток.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabar - платформа для управління освітніми установами, що підтримує курси, адміністративні процеси та інтегрує системи для безпечного доступу до додатків.

Skolaro

Skolaro

skolaro.com

Skolaro - це система управління школою, яка автоматизує адміністративні завдання, управління учнями, відвідуваністю, розкладом та комунікацію між батьками і вчителями.

EdPrime

EdPrime

edprime.co

EdPrime - це програма для управління освітніми установами, яка об'єднує функції HR, адміністрування, фінансів, онлайн навчання та комунікації з батьками.

Fekara

Fekara

fekara.com

Fekara – безкоштовне програмне забезпечення для управління школою, що дозволяє вести облік прийому, відвідування, іспитів та результатів.

Edumarshal

Edumarshal

edumarshal.com

Edumarshal - програмне забезпечення для управління навчальними закладами, що автоматизує адміністративні процеси та покращує облік даних.

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Освітні пакети ERP - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog