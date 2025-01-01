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Програмне забезпечення ERP Education ERP (Планування ресурсів підприємства) - це всебічне рішення, призначене для впорядкування та інтеграції різних адміністративних та академічних функцій навчальних закладів. Це програмне забезпечення сприяє ефективному управлінню такими процесами, як вступ, зарахування студентів, відстеження відвідуваності, класифікація, управління курсами та фінансова адміністрація.
Запит на новий застосунок
Skool
skool.com
Skool - платформа для створення онлайн-курсів та управління спільнотами, що об'єднує навчальні матеріали та соціальну взаємодію.
Teachmint
teachmint.com
Teachmint - освітня платформа для управління школами, що включає інструменти для викладачів, учнів і батьків, з можливістю моніторингу відвідуваності та управління навчанням.
Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassBoard - платформа для управління школами, що автоматизує операції, керує відвідуванням та взаємодіє з батьками через мобільний додаток.
Frontline Education
frontlineeducation.com
Frontline Education — це програмне забезпечення для управління адміністративними завданнями в навчальних закладах, включаючи рекрутинг, відстеження часу та управління відсутніми.
Kinderpedia
kinderpedia.co
Kinderpedia - це цифровий інструмент для управління дитячими садками, який спрощує адміністративні процеси і комунікацію між персоналом та батьками.
Skolaro
skolaro.com
Skolaro - це система управління школою, яка автоматизує адміністративні завдання, управління учнями, відвідуваністю, розкладом та комунікацію між батьками і вчителями.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar - платформа для управління освітніми установами, що підтримує курси, адміністративні процеси та інтегрує системи для безпечного доступу до додатків.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud – це CRM-рішення для некомерційного сектора, яке допомагає організаціям збирати кошти, керувати подіями та грантами.
EdPrime
edprime.co
EdPrime - це програма для управління освітніми установами, яка об'єднує функції HR, адміністрування, фінансів, онлайн навчання та комунікації з батьками.
Fekara
fekara.com
Fekara – безкоштовне програмне забезпечення для управління школою, що дозволяє вести облік прийому, відвідування, іспитів та результатів.
TUIO
tuiopay.com
TUIO — система управління навчанням, що автоматизує платежі, реєстрацію та адміністративні процеси в освітніх закладах.
NEOGOV
neogov.com
NEOGOV - платформа для управління талантами в державному секторі, що автоматизує рекрутинг, навчання та управління ефективністю працівників.
Edumarshal
edumarshal.com
Edumarshal - програмне забезпечення для управління навчальними закладами, що автоматизує адміністративні процеси та покращує облік даних.
Edunext
edunext.co
Edunext - це платформа для управління освітою, що підтримує інтеграцію з різними системами та оптимізує адміністративні процеси в навчальних закладах.
APL nextED
aplnexted.com
APL nextED - це система управління даними факультетів, яка дозволяє управляти та звітувати про всіх викладачів, як з постійними, так і з непостійними контрактами.
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