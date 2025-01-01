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Програмне забезпечення ERP освіти
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Програмне забезпечення ERP освіти - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення ERP Education ERP (Планування ресурсів підприємства) - це всебічне рішення, призначене для впорядкування та інтеграції різних адміністративних та академічних функцій навчальних закладів. Це програмне забезпечення сприяє ефективному управлінню такими процесами, як вступ, зарахування студентів, відстеження відвідуваності, класифікація, управління курсами та фінансова адміністрація.

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Skool

Skool

skool.com

Skool - платформа для створення онлайн-курсів та управління спільнотами, що об'єднує навчальні матеріали та соціальну взаємодію.

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint - освітня платформа для управління школами, що включає інструменти для викладачів, учнів і батьків, з можливістю моніторингу відвідуваності та управління навчанням.

Workday

Workday

workday.com

Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassBoard - платформа для управління школами, що автоматизує операції, керує відвідуванням та взаємодіє з батьками через мобільний додаток.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Frontline Education — це програмне забезпечення для управління адміністративними завданнями в навчальних закладах, включаючи рекрутинг, відстеження часу та управління відсутніми.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia - це цифровий інструмент для управління дитячими садками, який спрощує адміністративні процеси і комунікацію між персоналом та батьками.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabar - платформа для управління освітніми установами, що підтримує курси, адміністративні процеси та інтегрує системи для безпечного доступу до додатків.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud – це CRM-рішення для некомерційного сектора, яке допомагає організаціям збирати кошти, керувати подіями та грантами.

Skolaro

Skolaro

skolaro.com

Skolaro - це система управління школою, яка автоматизує адміністративні завдання, управління учнями, відвідуваністю, розкладом та комунікацію між батьками і вчителями.

EdPrime

EdPrime

edprime.co

EdPrime - це програма для управління освітніми установами, яка об'єднує функції HR, адміністрування, фінансів, онлайн навчання та комунікації з батьками.

Fekara

Fekara

fekara.com

Fekara – безкоштовне програмне забезпечення для управління школою, що дозволяє вести облік прийому, відвідування, іспитів та результатів.

TUIO

TUIO

tuiopay.com

TUIO — система управління навчанням, що автоматизує платежі, реєстрацію та адміністративні процеси в освітніх закладах.

NEOGOV

NEOGOV

neogov.com

NEOGOV - платформа для управління талантами в державному секторі, що автоматизує рекрутинг, навчання та управління ефективністю працівників.

Edumarshal

Edumarshal

edumarshal.com

Edumarshal - програмне забезпечення для управління навчальними закладами, що автоматизує адміністративні процеси та покращує облік даних.

Edunext

Edunext

edunext.co

Edunext - це платформа для управління освітою, що підтримує інтеграцію з різними системами та оптимізує адміністративні процеси в навчальних закладах.

APL nextED

APL nextED

aplnexted.com

APL nextED - це система управління даними факультетів, яка дозволяє управляти та звітувати про всіх викладачів, як з постійними, так і з непостійними контрактами.

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