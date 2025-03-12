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Програмне забезпечення доступу до заробітної плати
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Програмне забезпечення доступу до заробітної плати - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для доступу до заробітної плати дозволяє працівникам отримати доступ до частини заробленої заробітної плати до наступної запланованої виплати. Це програмне забезпечення допомагає працівникам відстежувати наявні кошти та знімати гроші за потреби, вираховуючи аванс із майбутньої зарплати. Роботодавці пропонують доступ до заробленої заробітної плати як фінансову вигоду, особливо для підприємств із погодинними працівниками. Для працівників, які потребують термінових коштів, доступ до заробленої заробітної плати може запобігти платі за овердрафт або потребу в позиках до зарплати та заборгованості по кредитній картці. Цей варіант може призвести до більшої фінансової стабільності для працівників, приносячи користь підприємствам, зменшуючи стрес, покращуючи продуктивність і збільшуючи утримання.

Запит на новий застосунок


DailyPay

DailyPay

dailypay.com

DailyPay надає працівникам негайний доступ до заробітної плати за допомогою програми та картки Visa, забезпечуючи простоту управління фінансами.

Instant Financial

Instant Financial

instant.co

Миттєвий фінансовий пропонує доступ до заробітної плати за запитом, цифрові поради та картки, покращуючи фінансове благополуччя працівників.

Branch app

Branch app

branchapp.com

Додаток Branch допомагає підприємствам швидше виплачувати зарплату, надаючи працівникам безкоштовний банківський рахунок та інструменти для управління фінансами.

Earnin

Earnin

earnin.com

Earnin - це фінансовий додаток, що надає доступ до зарплати до її фактичної виплати, допомагаючи уникнути боргів та керувати витратами.

ZayZoom

ZayZoom

zayzoon.com

ZayZoom - платформа, що надає працівникам доступ до заробленої плати перед днем виплати, знижує фінансовий стрес і покращує утримання працівників.

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Програмне забезпечення доступу до заробітної плати - Найпопулярніші застосунки - WebCatalog