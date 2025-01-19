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Програмне забезпечення доступу до заробітної плати - Найпопулярніші застосунки - Реюньйон
Програмне забезпечення для доступу до заробітної плати дозволяє працівникам отримати доступ до частини заробленої заробітної плати до наступної запланованої виплати. Це програмне забезпечення допомагає працівникам відстежувати наявні кошти та знімати гроші за потреби, вираховуючи аванс із майбутньої зарплати. Роботодавці пропонують доступ до заробленої заробітної плати як фінансову вигоду, особливо для підприємств із погодинними працівниками. Для працівників, які потребують термінових коштів, доступ до заробленої заробітної плати може запобігти платі за овердрафт або потребу в позиках до зарплати та заборгованості по кредитній картці. Цей варіант може призвести до більшої фінансової стабільності для працівників, приносячи користь підприємствам, зменшуючи стрес, покращуючи продуктивність і збільшуючи утримання.
Запит на новий застосунок
DailyPay
dailypay.com
Оплата за вимогою, якій ви можете довіряти. Представляємо п’ятницю від DailyPay™ Friday, передплачена картка та додаток Visa®, є нашою останньою пропозицією, яка надає працівникам миттєвий безкоштовний доступ до заробленої ними заробітної плати. Приєднуйтесь до компаній-лідерів галузі, які довіряють DailyPay, щоб допомогти співробітникам контролювати свої фінанси.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon – це платформа для фінансових можливостей малого та середнього бізнесу. Із ZayZoon день отримання зарплати нарешті приходить одним натисканням кнопки. Це безкоштовно для роботодавців і займає лише 30 хвилин для впровадження. Однак працівники можуть використовувати ZayZoon, щоб отримувати зарплату будь-коли. Платформа також пропонує освітні ресурси та інструменти, які допоможуть працівникам розірвати цикл «від зарплати до зарплати». І це працює. 89% працівників, які використовують ZayZoon, повідомляють про менший фінансовий стрес, а роботодавці, які пропонують ZayZoon, можуть похвалитися зниженням обороту на 29%.
Instant Financial
instant.co
Піонер гнучких рішень для оплати праці співробітників, Instant Financial надає фінансові рішення для бізнесу, дозволяючи працівникам контролювати свої фінанси та отримувати гроші, як вони хочуть, коли вони хочуть і де вони хочуть. Від доступу до заробітної плати, цифрових підказок працівникам і електронних платіжних карток Instant є єдиним постачальником оплати праці працівників, який допомагає організаціям підвищити рівень своїх пропозицій щодо виплат працівникам. Роботодавці, які пропонують безкоштовні та гнучкі варіанти оплати праці, виділяють свій бізнес серед конкурентів, залучають кращих талантів і створюють віддану команду з ентузіазмом – і вони користуються перевагами, які підвищують кінцевий результат: • на 30% більше претендентів на роботу • на 25% менше прогули • На 20% нижча плинність Дізнайтесь більше на instant.co.
Branch app
branchapp.com
Branch допомагає підприємствам прискорити виплати, щоб розширити можливості працюючих американців. Підприємства звертаються до філії, щоб отримати економічніший і швидший спосіб оплати праці працівників і зменшити витрати на паперові чеки та платіжні картки. Працівники та незалежні підрядники, які зареєструються в Branch, можуть отримати банківський рахунок без комісії, безкоштовний миттєвий доступ до заробленої заробітної плати та інструменти автоматичного бюджетування, які допоможуть їм керувати грошовими потоками між зарплатами. Філія співпрацює з деякими провідними технологіями нарахування заробітної плати та кадрових ресурсів країни, щоб підтримати роботодавців у роздрібній торгівлі, ресторані, логістиці, виробництві та охороні здоров’я.
Earnin
earnin.com
Наймайте, утримуйте та покращуйте продуктивність працівників за допомогою переваг Earnin. Earnin — це платформа фінансового здоров’я, спеціально розроблена, щоб допомогти працівникам уникнути боргів, оплатити рахунки, заощаджувати на майбутнє та зменшити фінансовий стрес, надаючи доступ до їхньої зарплати під час роботи. Наш основний продукт Cashout підтримує співробітників понад 50 000 компаній у США, і ми надали доступ до прибутку понад 10 мільярдів доларів США. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам жити краще фінансово. Технологія Earnin унікальна як єдиний постачальник із нульовою інтеграцією. Це означає легке розгортання за кілька днів. Ймовірно, ми вже допомагаємо деяким із ваших працівників – зв’яжіться з нами, щоб дізнатися, як це зробити. Додаткові функції: - Захист балансу: працівники отримують сповіщення, якщо їхній банківський баланс падає нижче певної суми, щоб допомогти їм уникнути комісії за овердрафт. - Бюджетування: ми автоматично збираємо регулярні витрати, щоб допомогти співробітникам побачити, які рахунки будуть виплачуватися, і спланувати їх бюджет - Порадьте собі: це унікальний продукт для заощаджень, за допомогою якого співробітники можуть легко створювати індивідуальні ощадні банки, щоб заощаджувати на надзвичайний фонд, відпустку, освіту тощо .