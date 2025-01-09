Програмне забезпечення доступу до заробітної плати - Найпопулярніші застосунки - Папуа-Нова Гвінея

Earnin

earnin.com

Наймайте, утримуйте та покращуйте продуктивність працівників за допомогою переваг Earnin. Earnin — це платформа фінансового здоров’я, спеціально розроблена, щоб допомогти працівникам уникнути боргів, оплатити рахунки, заощаджувати на майбутнє та зменшити фінансовий стрес, надаючи доступ до їхньої зарплати під час роботи. Наш основний продукт Cashout підтримує співробітників понад 50 000 компаній у США, і ми надали доступ до прибутку понад 10 мільярдів доларів США. Наша місія полягає в тому, щоб допомогти співробітникам жити краще фінансово. Технологія Earnin унікальна як єдиний постачальник із нульовою інтеграцією. Це означає легке розгортання за кілька днів. Ймовірно, ми вже допомагаємо деяким із ваших працівників – зв’яжіться з нами, щоб дізнатися, як це зробити. Додаткові функції: - Захист балансу: працівники отримують сповіщення, якщо їхній банківський баланс падає нижче певної суми, щоб допомогти їм уникнути комісії за овердрафт. - Бюджетування: ми автоматично збираємо регулярні витрати, щоб допомогти співробітникам побачити, які рахунки будуть виплачуватися, і спланувати їх бюджет - Порадьте собі: це унікальний продукт для заощаджень, за допомогою якого співробітники можуть легко створювати індивідуальні ощадні банки, щоб заощаджувати на надзвичайний фонд, відпустку, освіту тощо .