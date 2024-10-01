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Програмне забезпечення доступу до заробітної плати - Найпопулярніші застосунки - Еквадор
Програмне забезпечення для доступу до заробітної плати дозволяє працівникам отримати доступ до частини заробленої заробітної плати до наступної запланованої виплати. Це програмне забезпечення допомагає працівникам відстежувати наявні кошти та знімати гроші за потреби, вираховуючи аванс із майбутньої зарплати. Роботодавці пропонують доступ до заробленої заробітної плати як фінансову вигоду, особливо для підприємств із погодинними працівниками. Для працівників, які потребують термінових коштів, доступ до заробленої заробітної плати може запобігти платі за овердрафт або потребу в позиках до зарплати та заборгованості по кредитній картці. Цей варіант може призвести до більшої фінансової стабільності для працівників, приносячи користь підприємствам, зменшуючи стрес, покращуючи продуктивність і збільшуючи утримання.
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Instant Financial
instant.co
Піонер гнучких рішень для оплати праці співробітників, Instant Financial надає фінансові рішення для бізнесу, дозволяючи працівникам контролювати свої фінанси та отримувати гроші, як вони хочуть, коли вони хочуть і де вони хочуть. Від доступу до заробітної плати, цифрових підказок працівникам і елек...
DailyPay
dailypay.com
Оплата за вимогою, якій ви можете довіряти. Представляємо п’ятницю від DailyPay™ Friday, передплачена картка та додаток Visa®, є нашою останньою пропозицією, яка надає працівникам миттєвий безкоштовний доступ до заробленої ними заробітної плати. Приєднуйтесь до компаній-лідерів галузі, які довіряют...
Earnin
earnin.com
Наймайте, утримуйте та покращуйте продуктивність працівників за допомогою переваг Earnin. Earnin — це платформа фінансового здоров’я, спеціально розроблена, щоб допомогти працівникам уникнути боргів, оплатити рахунки, заощаджувати на майбутнє та зменшити фінансовий стрес, надаючи доступ до їхньої за...
Branch app
branchapp.com
Branch допомагає підприємствам прискорити виплати, щоб розширити можливості працюючих американців. Підприємства звертаються до філії, щоб отримати економічніший і швидший спосіб оплати праці працівників і зменшити витрати на паперові чеки та платіжні картки. Працівники та незалежні підрядники, які з...
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon – це платформа для фінансових можливостей малого та середнього бізнесу. Із ZayZoon день отримання зарплати нарешті приходить одним натисканням кнопки. Це безкоштовно для роботодавців і займає лише 30 хвилин для впровадження. Однак працівники можуть використовувати ZayZoon, щоб отримувати зар...