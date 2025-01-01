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Програмне забезпечення електронного мерчендайзингу
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Програмне забезпечення електронного мерчендайзингу - Найпопулярніші застосунки

Електронний мерчандайзинг, також відомий як електронна комерція або цифровий мерчандайзинг, передбачає вибір оптимальних продуктів або послуг і їх стратегічне представлення з відповідним вмістом для збільшення продажів. Подібно до того, як фізичні магазини стратегічно розміщують товари, програмне забезпечення для електронного мерчандайзингу розроблено для ефективної демонстрації продуктів на веб-сайтах, щоб спонукати потенційних покупців і стимулювати повторні покупки. Ефективний електронний мерчандайзинг покращує залучення клієнтів, зменшує залишення сайту та сприяє якісним переходам. Черпаючи натхнення з традиційного маркетингу продуктів і мерчандайзингу, електронний мерчандайзинг використовує аналітику з різних точок взаємодії, щоб запропонувати персоналізований досвід, зрештою стимулюючи залучення, продажі та задоволеність клієнтів. Як правило, програмне забезпечення для електронного мерчандайзингу легко інтегрується з платформами електронної комерції, керування веб-вмістом, управління запасами, точками продажу (POS) і системами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM).

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Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.

Algolia

Algolia

algolia.com

Algolia - це платформа пошуку на основі AI, що забезпечує швидкий та релевантний доступ до контенту для користувачів через різні пристрої.

Coveo

Coveo

coveo.com

Coveo - це хмарна платформа, яка використовує AI для покращення пошуку, аналітики та персоналізації інформації для бізнесу.

Bluecore

Bluecore

bluecore.com

Bluecore - це платформа маркетингу роздрібної торгівлі, що допомагає створювати дані на основі кампанії для покращення взаємодії з клієнтами.

Syte

Syte

syte.ai

Syte - платформа для виявлення продуктів в eCommerce, що використовує візуальний AI для пошуку, персоналізації та автоматичного тегування товарів.

Vue.ai

Vue.ai

vue.ai

Vue.ai — це платформа штучного інтелекту для автоматизації електронної комерції, що покращує управління контентом та персоналізацію покупок.

Adobe Commerce

Adobe Commerce

business.adobe.com

Adobe Commerce - платформа електронної комерції для створення персоналізованих B2B та B2C досвідів, яка підтримує масштабування бізнесу та оптимізацію процесів.

Bloomreach

Bloomreach

bloomreach.com

Bloomreach - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рішення для пошуку, управління контентом та автоматизації маркетингу.

Avataar

Avataar

avataar.ai

Avataar - платформа, що генерує відео з продуктів за допомогою AI, забезпечуючи інтерактивний досвід для бізнесу і покращуючи маркетингові стратегії.

Findify

Findify

findify.io

Findify - платформа для персоналізації пошуку в ecommerce, яка використовує дані та машинне навчання для покращення досвіду покупок.

Productsup

Productsup

productsup.com

Продукція - це платформа для управління даними про продукти, яка оптимізує їхній розподіл та інтеграцію на різних каналах електронної комерції.

edrone

edrone

edrone.me

Edrone - це CRM для електронної комерції, що автоматизує маркетинг та аналізує поведінку клієнтів для підвищення залучення і ефективності продажів.

Searchspring

Searchspring

searchspring.net

Searchspring — платформа для електронної комерції, що полегшує пошук, мерчандайзинг, персоналізацію та аналітику для онлайн-магазинів.

PureClarity

PureClarity

pureclarity.com

PureClarity — це програма для персоналізації онлайн-шопінгу, яка допомагає бізнесам збільшити доходи та конверсію шляхом персоналізованого контенту та рекомендацій.

Hawksearch

Hawksearch

hawksearch.com

Hawksearch — це платформ для персоналізованого пошуку та рекомендацій, що використовує штучний інтелект для покращення виявлення продуктів у бізнесі.

commonsku

commonsku

commonsku.com

Commonsku — програмне забезпечення для індустрії рекламних продуктів, яке об'єднує CRM, управління замовленнями та електронну комерцію в одній платформі.

Klevu

Klevu

klevu.com

Klevu - платформа AI для пошуку товарів в електронній комерції. Включає інтелектуальний пошук, рекомендації, персоналізацію і керування категоріями.

Salesfire

Salesfire

salesfire.co.uk

Salesfire - це інструмент для оптимізації онлайн-продажів, який допомагає бізнесам аналізувати поведінку користувачів та персоналізувати їх досвід для підвищення конверсій.

Prefixbox

Prefixbox

prefixbox.com

Prefixbox - додаток для пошуку в електронній комерції, що використовує штучний інтелект для покращення пошуку та рекомендацій продуктів.

Toolio

Toolio

toolio.com

Toolio-це хмарна платформа для планування товарів, що автоматизує робочі процеси та забезпечує аналітику для оптимізації запасів у роздрібній торгівлі.

Loop54

Loop54

loop54.com

Loop54 - платформа для персоналізації пошуку в електронній комерції, що використовує AI для покращення результатів пошуку та рекомендацій для користувачів.

Relewise

Relewise

relewise.com

Relewise - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рекомендації продуктів на основі поведінки користувачів.

LiftIgniter

LiftIgniter

liftigniter.com

LiftIgniter — це платформа, яка надає рекомендації на основі машинного навчання для оптимізації веб-сайтів та мобільних додатків у реальному часі.

Nosto

Nosto

nosto.com

Nosto - платформа для автоматизації управління комерційним досвідом, що допомагає брендам персоналізувати онлайн-продажі та оптимізувати конверсії.

Clerk.io

Clerk.io

clerk.io

Clerk.io — це платформа для персоналізації електронної комерції, що автоматизує рекомендації товарів, електронні листи та сегментацію аудиторії, покращуючи продажі магазинів.

MakerSights

MakerSights

makersights.com

MakerSights — це платформа для управління асортиментом, що допомагає брендам створювати продукти на основі відгуків споживачів та даних.

Potions

Potions

get-potions.com

Potions - додаток для персоналізації онлайн-покупок без використання куків, що підвищує доходи сайтів на 12-25%.

Pixyle.ai

Pixyle.ai

pixyle.ai

Pixyle.ai генерує дані про продукти для електронної комерції, покращуючи пошук та рекомендації на сайтах брендів і ритейлерів.

Luigi's Box

Luigi's Box

luigisbox.com

Luigi's Box – це рішення для пошуку продуктів, що допомагає інтернет-магазинам оптимізувати досвід покупців завдяки аналітиці та AI-технологіям.

RichRelevance

RichRelevance

richrelevance.com

RichRelevance - платформа для персоналізації взаємодії з клієнтами, яка використовує AI для рекомендацій та аналізу даних, покращуючи бізнес-результати.

BEYABLE

BEYABLE

beyable.com

BEYABLE — це SaaS платформа, що допомагає ритейлерам оптимізувати сайт для підвищення конверсій та доходів, використовуючи аналіз трафіку та персоналізацію контенту.

Raptor Services

Raptor Services

auth.raptorsmartadvisor.com

Raptor Services - платформа для персоналізації та управління даними клієнтів, що дозволяє брендам аналізувати поведінку користувачів та надавати персоналізовані рекомендації.

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