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Електронний мерчандайзинг, також відомий як електронна комерція або цифровий мерчандайзинг, передбачає вибір оптимальних продуктів або послуг і їх стратегічне представлення з відповідним вмістом для збільшення продажів. Подібно до того, як фізичні магазини стратегічно розміщують товари, програмне забезпечення для електронного мерчандайзингу розроблено для ефективної демонстрації продуктів на веб-сайтах, щоб спонукати потенційних покупців і стимулювати повторні покупки. Ефективний електронний мерчандайзинг покращує залучення клієнтів, зменшує залишення сайту та сприяє якісним переходам. Черпаючи натхнення з традиційного маркетингу продуктів і мерчандайзингу, електронний мерчандайзинг використовує аналітику з різних точок взаємодії, щоб запропонувати персоналізований досвід, зрештою стимулюючи залучення, продажі та задоволеність клієнтів. Як правило, програмне забезпечення для електронного мерчандайзингу легко інтегрується з платформами електронної комерції, керування веб-вмістом, управління запасами, точками продажу (POS) і системами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM).
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Algolia
algolia.com
Algolia - це платформа пошуку на основі AI, що забезпечує швидкий та релевантний доступ до контенту для користувачів через різні пристрої.
Coveo
coveo.com
Coveo - це хмарна платформа, яка використовує AI для покращення пошуку, аналітики та персоналізації інформації для бізнесу.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore - це платформа маркетингу роздрібної торгівлі, що допомагає створювати дані на основі кампанії для покращення взаємодії з клієнтами.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для виявлення продуктів в eCommerce, що використовує візуальний AI для пошуку, персоналізації та автоматичного тегування товарів.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — це платформа штучного інтелекту для автоматизації електронної комерції, що покращує управління контентом та персоналізацію покупок.
Adobe Commerce
business.adobe.com
Adobe Commerce - платформа електронної комерції для створення персоналізованих B2B та B2C досвідів, яка підтримує масштабування бізнесу та оптимізацію процесів.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рішення для пошуку, управління контентом та автоматизації маркетингу.
Avataar
avataar.ai
Avataar - платформа, що генерує відео з продуктів за допомогою AI, забезпечуючи інтерактивний досвід для бізнесу і покращуючи маркетингові стратегії.
Findify
findify.io
Findify - платформа для персоналізації пошуку в ecommerce, яка використовує дані та машинне навчання для покращення досвіду покупок.
Productsup
productsup.com
Продукція - це платформа для управління даними про продукти, яка оптимізує їхній розподіл та інтеграцію на різних каналах електронної комерції.
edrone
edrone.me
Edrone - це CRM для електронної комерції, що автоматизує маркетинг та аналізує поведінку клієнтів для підвищення залучення і ефективності продажів.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring — платформа для електронної комерції, що полегшує пошук, мерчандайзинг, персоналізацію та аналітику для онлайн-магазинів.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity — це програма для персоналізації онлайн-шопінгу, яка допомагає бізнесам збільшити доходи та конверсію шляхом персоналізованого контенту та рекомендацій.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — це платформ для персоналізованого пошуку та рекомендацій, що використовує штучний інтелект для покращення виявлення продуктів у бізнесі.
commonsku
commonsku.com
Commonsku — програмне забезпечення для індустрії рекламних продуктів, яке об'єднує CRM, управління замовленнями та електронну комерцію в одній платформі.
Klevu
klevu.com
Klevu - платформа AI для пошуку товарів в електронній комерції. Включає інтелектуальний пошук, рекомендації, персоналізацію і керування категоріями.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire - це інструмент для оптимізації онлайн-продажів, який допомагає бізнесам аналізувати поведінку користувачів та персоналізувати їх досвід для підвищення конверсій.
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox - додаток для пошуку в електронній комерції, що використовує штучний інтелект для покращення пошуку та рекомендацій продуктів.
Toolio
toolio.com
Toolio-це хмарна платформа для планування товарів, що автоматизує робочі процеси та забезпечує аналітику для оптимізації запасів у роздрібній торгівлі.
Loop54
loop54.com
Loop54 - платформа для персоналізації пошуку в електронній комерції, що використовує AI для покращення результатів пошуку та рекомендацій для користувачів.
Relewise
relewise.com
Relewise - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рекомендації продуктів на основі поведінки користувачів.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter — це платформа, яка надає рекомендації на основі машинного навчання для оптимізації веб-сайтів та мобільних додатків у реальному часі.
Nosto
nosto.com
Nosto - платформа для автоматизації управління комерційним досвідом, що допомагає брендам персоналізувати онлайн-продажі та оптимізувати конверсії.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io — це платформа для персоналізації електронної комерції, що автоматизує рекомендації товарів, електронні листи та сегментацію аудиторії, покращуючи продажі магазинів.
MakerSights
makersights.com
MakerSights — це платформа для управління асортиментом, що допомагає брендам створювати продукти на основі відгуків споживачів та даних.
Potions
get-potions.com
Potions - додаток для персоналізації онлайн-покупок без використання куків, що підвищує доходи сайтів на 12-25%.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle.ai генерує дані про продукти для електронної комерції, покращуючи пошук та рекомендації на сайтах брендів і ритейлерів.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box – це рішення для пошуку продуктів, що допомагає інтернет-магазинам оптимізувати досвід покупців завдяки аналітиці та AI-технологіям.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance - платформа для персоналізації взаємодії з клієнтами, яка використовує AI для рекомендацій та аналізу даних, покращуючи бізнес-результати.
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE — це SaaS платформа, що допомагає ритейлерам оптимізувати сайт для підвищення конверсій та доходів, використовуючи аналіз трафіку та персоналізацію контенту.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services - платформа для персоналізації та управління даними клієнтів, що дозволяє брендам аналізувати поведінку користувачів та надавати персоналізовані рекомендації.
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