Програмне забезпечення електронного мерчендайзингу - Найпопулярніші застосунки

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Електронний мерчандайзинг, також відомий як електронна комерція або цифровий мерчандайзинг, передбачає вибір оптимальних продуктів або послуг і їх стратегічне представлення з відповідним вмістом для збільшення продажів. Подібно до того, як фізичні магазини стратегічно розміщують товари, програмне забезпечення для електронного мерчандайзингу розроблено для ефективної демонстрації продуктів на веб-сайтах, щоб спонукати потенційних покупців і стимулювати повторні покупки. Ефективний електронний мерчандайзинг покращує залучення клієнтів, зменшує залишення сайту та сприяє якісним переходам. Черпаючи натхнення з традиційного маркетингу продуктів і мерчандайзингу, електронний мерчандайзинг використовує аналітику з різних точок взаємодії, щоб запропонувати персоналізований досвід, зрештою стимулюючи залучення, продажі та задоволеність клієнтів. Як правило, програмне забезпечення для електронного мерчандайзингу легко інтегрується з платформами електронної комерції, керування веб-вмістом, управління запасами, точками продажу (POS) і системами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM).
Запит на новий застосунок
Salesforce
salesforce.com
Salesforce - платформа CRM для управління продажами, маркетингом, обслуговуванням клієнтів та аналітикою. Підтримує інтеграцію з мобільними пристроями.
Algolia
algolia.com
Algolia - це платформа пошуку на основі AI, що забезпечує швидкий та релевантний доступ до контенту для користувачів через різні пристрої.
Coveo
coveo.com
Coveo - це хмарна платформа, яка використовує AI для покращення пошуку, аналітики та персоналізації інформації для бізнесу.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore - це платформа маркетингу роздрібної торгівлі, що допомагає створювати дані на основі кампанії для покращення взаємодії з клієнтами.
Syte
syte.ai
Syte - платформа для виявлення продуктів в eCommerce, що використовує візуальний AI для пошуку, персоналізації та автоматичного тегування товарів.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — це платформа штучного інтелекту для автоматизації електронної комерції, що покращує управління контентом та персоналізацію покупок.
Adobe Commerce
business.adobe.com
Adobe Commerce - платформа електронної комерції для створення персоналізованих B2B та B2C досвідів, яка підтримує масштабування бізнесу та оптимізацію процесів.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рішення для пошуку, управління контентом та автоматизації маркетингу.
Avataar
avataar.ai
Avataar - платформа, що генерує відео з продуктів за допомогою AI, забезпечуючи інтерактивний досвід для бізнесу і покращуючи маркетингові стратегії.
Findify
findify.io
Findify - платформа для персоналізації пошуку в ecommerce, яка використовує дані та машинне навчання для покращення досвіду покупок.
Productsup
productsup.com
Продукція - це платформа для управління даними про продукти, яка оптимізує їхній розподіл та інтеграцію на різних каналах електронної комерції.
edrone
edrone.me
Edrone - це CRM для електронної комерції, що автоматизує маркетинг та аналізує поведінку клієнтів для підвищення залучення і ефективності продажів.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring — платформа для електронної комерції, що полегшує пошук, мерчандайзинг, персоналізацію та аналітику для онлайн-магазинів.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity — це програма для персоналізації онлайн-шопінгу, яка допомагає бізнесам збільшити доходи та конверсію шляхом персоналізованого контенту та рекомендацій.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — це платформ для персоналізованого пошуку та рекомендацій, що використовує штучний інтелект для покращення виявлення продуктів у бізнесі.
commonsku
commonsku.com
Commonsku — програмне забезпечення для індустрії рекламних продуктів, яке об'єднує CRM, управління замовленнями та електронну комерцію в одній платформі.
Klevu
klevu.com
Klevu - платформа AI для пошуку товарів в електронній комерції. Включає інтелектуальний пошук, рекомендації, персоналізацію і керування категоріями.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire - це інструмент для оптимізації онлайн-продажів, який допомагає бізнесам аналізувати поведінку користувачів та персоналізувати їх досвід для підвищення конверсій.
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox - додаток для пошуку в електронній комерції, що використовує штучний інтелект для покращення пошуку та рекомендацій продуктів.
Toolio
toolio.com
Toolio-це хмарна платформа для планування товарів, що автоматизує робочі процеси та забезпечує аналітику для оптимізації запасів у роздрібній торгівлі.
Loop54
loop54.com
Loop54 - платформа для персоналізації пошуку в електронній комерції, що використовує AI для покращення результатів пошуку та рекомендацій для користувачів.
Relewise
relewise.com
Relewise - платформа для персоналізації електронної комерції, що пропонує рекомендації продуктів на основі поведінки користувачів.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter — це платформа, яка надає рекомендації на основі машинного навчання для оптимізації веб-сайтів та мобільних додатків у реальному часі.
Nosto
nosto.com
Nosto - платформа для автоматизації управління комерційним досвідом, що допомагає брендам персоналізувати онлайн-продажі та оптимізувати конверсії.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io — це платформа для персоналізації електронної комерції, що автоматизує рекомендації товарів, електронні листи та сегментацію аудиторії, покращуючи продажі магазинів.
MakerSights
makersights.com
MakerSights — це єдиний робочий простір для керування асортиментом, який дає змогу роздрібним брендам використовувати орієнтований на споживачів підхід до стратегії продукту та дозволяє їм створювати більше продуктів, які подобаються людям, і менше того, що їм не подобається. Робочий простір MakerSights Workspace об’єднує багатофункціональні команди, від дизайну та продукту до мерчандайзингу та аналізу споживачів для тестування ідей і продуктів у розробці з цільовими споживачами в масштабі. Використовуючи інтерактивну спеціальну аналітику роздрібної торгівлі та інформаційні панелі, команди можуть швидко аналізувати дані про споживачів, миттєво ділитися ідеєю із зацікавленими сторонами та приймати обґрунтовані дані рішення, які призводять до ефективного та високопродуктивного асортименту.
Potions
get-potions.com
Potions — єдиний гравець на ринку, здатний персоналізувати подорожі онлайн-покупців, не покладаючись на файли cookie. Його унікальна технологія є перспективним рішенням у світлі майбутнього припинення сторонніх файлів cookie, що дозволяє веб-сайтам збільшити свої доходи на 12% до 25% завдяки збільшенню коефіцієнтів конверсії та середньої вартості замовлення. За останні три роки понад 60 продавців електронної комерції, включно з такими лідерами галузі, як Wonderbox, Jacadi, Le Slip Français і Alltricks, вибрали Potions своїм кращим рішенням.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерує дані про продукти електронної комерції, які дають змогу брендам, роздрібним торговцям і торговим майданчикам надавати винятковий досвід пошуку продуктів. Завдяки багатим і детальним атрибутам Pixyle компанії вдосконалюють свої пошукові системи та системи рекомендацій, допомагаючи покупцям знаходити саме те, що вони шукають. Компанії, зокрема ESPRIT, Otrium, Depop і Shoptrue, заохочують конверсії та лояльність завдяки рішенням Pixyle для додавання тегів до продуктів, створення тексту, модерації зображень і рекомендацій на основі штучного інтелекту.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — це рішення для пошуку та виявлення продуктів, яке підходить для будь-якої платформи електронної комерції. Магія Luigi's Box починається з детальних аналітичних панелей, які дають вам всю необхідну інформацію про ефективність елементів пошуку та навігації на вашому сайті. Дізнайтеся більше про продуктивність вашої платформи та забезпечте найкращі результати завдяки пошуку, рекомендуванню та списку продуктів на основі штучного інтелекту. Надайте своїм відвідувачам найефективніші інструменти, щоб якомога ефективніше відкривати ваші продукти. Luigi's Box — це програмне забезпечення, яке сподобається вам і вашим клієнтам.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance є світовим лідером у сфері персоналізації досвіду, стимулюючи цифрове зростання та лояльність до бренду понад 200 найбільших світових брендів і роздрібних торговців B2C і B2B. Компанія використовує передові технології штучного інтелекту, щоб подолати розрив між маркетингом і комерцією, щоб допомогти лідерам цифрового маркетингу створювати незабутні враження, які спілкуються з окремими людьми – у масштабі, у режимі реального часу та протягом життєвого циклу клієнта.
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE — це платформа SaaS, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам знаходити цифрові рішення для збільшення конверсій, маржі та досвіду користувачів, зосереджуючись на наявному трафіку веб-сайту. Завдяки ШІ та нашому автоматизованому аналізу шляху клієнта наші клієнти персоналізують вміст своїх сайтів. Ми використовуємо їхній поточний трафік, щоб оптимізувати їхні доходи без потреби в ІТ. Ви бажаєте легких у реалізації рішень. Ось чому BEYABLE — це набір незалежних модулів, які покладаються на єдиний спрощений тег (асинхронний). Платіть за те, що вам потрібно, коли вам це потрібно. Веб-сайти, які використовують повний пакет BEYABLE, зазвичай отримують до 35% збільшення доходу та 10-кратне збільшення середньої рентабельності інвестицій.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services є провідним постачальником платформ персоналізації та даних клієнтів. Наші рішення дозволяють брендам розпізнавати поведінку користувачів у різних каналах, пропонувати персоналізовані рекомендації та активувати дані в усіх каналах нашої платформи даних клієнтів. Сотні амбітних брендів уже використовують Raptor для вищих коефіцієнтів конверсії, ефективніших робочих процесів і покращення взаємодії з користувачем. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.raptorservices.com/
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