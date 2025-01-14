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Програмне забезпечення електронного мерчендайзингу - Найпопулярніші застосунки - Пуерто-Рико
Електронний мерчандайзинг, також відомий як електронна комерція або цифровий мерчандайзинг, передбачає вибір оптимальних продуктів або послуг і їх стратегічне представлення з відповідним вмістом для збільшення продажів. Подібно до того, як фізичні магазини стратегічно розміщують товари, програмне забезпечення для електронного мерчандайзингу розроблено для ефективної демонстрації продуктів на веб-сайтах, щоб спонукати потенційних покупців і стимулювати повторні покупки. Ефективний електронний мерчандайзинг покращує залучення клієнтів, зменшує залишення сайту та сприяє якісним переходам. Черпаючи натхнення з традиційного маркетингу продуктів і мерчандайзингу, електронний мерчандайзинг використовує аналітику з різних точок взаємодії, щоб запропонувати персоналізований досвід, зрештою стимулюючи залучення, продажі та задоволеність клієнтів. Як правило, програмне забезпечення для електронного мерчандайзингу легко інтегрується з платформами електронної комерції, керування веб-вмістом, управління запасами, точками продажу (POS) і системами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM).
Запит на новий застосунок
edrone
edrone.me
edrone, автономна хмара електронної комерції, є першою eCRM, розробленою для електронної комерції. edrone пропонує передові рішення автоматизації маркетингу на основі своїх алгоритмів, які легко встановити (Plug'n'Play). Мета edrone — допомогти зрозуміти поведінку клієнтів (Customer Intelligence) і залучити їх (Marketing Automation) за допомогою універсальної маркетингової хмари електронної комерції. Система складається з двох розділів: Learn & Engage. Дізнайтеся: розширена статистика, сегментація RFM і детальний перегляд для кожного клієнта (навіть із статистикою соціальних мереж). Engage: 20 готових до надсилання сценаріїв, включаючи відновлення покинутих карток, надсилання рекомендацій і збільшення доходу за допомогою перехресних продажів на основі наших алгоритмів аналізу клієнтів. Маркетингова машина — це щось більше, ніж проста система рекомендацій: вона дозволяє легко реалізувати ідею сегмента в кожній електронній комерції.
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire надає роздрібним торговцям інтелектуальні рішення для оптимізації шляху клієнта на основі даних, які направляють онлайн-покупців через воронку купівлі та утримують їх у екосистемі. Використовуючи аналітику клієнтів, Salesfire дає можливість компаніям підвищити взаємодію на сайті, персоналізувати взаємодію з користувачами та стимулювати зростання доходів. Від збору даних першої сторони до розширеної аналітики, Salesfire використовує потужність штучного інтелекту, щоб ідентифікувати більше покупців, покращити ретаргетинг і перетворити дані відвідувачів у продажі.
MakerSights
makersights.com
MakerSights — це єдиний робочий простір для керування асортиментом, який дає змогу роздрібним брендам використовувати орієнтований на споживачів підхід до стратегії продукту та дозволяє їм створювати більше продуктів, які подобаються людям, і менше того, що їм не подобається. Робочий простір MakerSights Workspace об’єднує багатофункціональні команди, від дизайну та продукту до мерчандайзингу та аналізу споживачів для тестування ідей і продуктів у розробці з цільовими споживачами в масштабі. Використовуючи інтерактивну спеціальну аналітику роздрібної торгівлі та інформаційні панелі, команди можуть швидко аналізувати дані про споживачів, миттєво ділитися ідеєю із зацікавленими сторонами та приймати обґрунтовані дані рішення, які призводять до ефективного та високопродуктивного асортименту.
Prefixbox
prefixbox.com
Рішення Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend і Insights & Experimentation покращують процес покупок для збільшення коефіцієнта конверсії та доходу. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 використовує новітню технологію пошуку, щоб зрозуміти значення. Поєднуючи векторні, великі мовні моделі (LLM) і технологію GPT, він може витягти намір із загального речення, щоб повернути відповідні результати продукту. Модулі Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻's Related Products, Related Keywords and Related Categories підвищують залученість і допомагають покупцям уточнити свій пошук лише одним клацанням миші. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 надихає покупців досліджувати ваш каталог за допомогою відповідних рекомендацій, які підвищують середню вартість замовлення. Prefixbox 𝗜𝗻𝘀𝗶𝗴𝗵𝘁𝘀 може оптимізувати ваше рішення за допомогою глибоких показників, частих A/B-тестів і персоналізованої експертної підтримки пошуку.
Toolio
toolio.com
Toolio — це хмарна платформа мерчандайзингу, яка автоматизує важливі робочі процеси, надає статистику в реальному часі та забезпечує віддалену співпрацю. Ми надаємо роздрібним торговцям можливість економити час і швидше приймати рішення щодо мерчандайзингу на основі даних, що веде до оптимізації запасів, підвищення прибутковості та зростання доходу. Платформа мерчандайзингу Toolio включає чотири основні модулі: планування товарів, планування асортименту, планування товарів і розподіл. Ці модулі можна використовувати окремо, але разом вони більш потужні та можуть бути налаштовані відповідно до ваших унікальних процесів планування. -Планування товарів: оптимізує створення та підтримку прогнозів продажів і планів запасів шляхом поєднання сезонних тенденцій і наскрізних даних у реальному часі -Планування асортименту: поєднує історичну інформацію про ефективність, аналіз атрибутів і візуальні таблиці ліній, щоб допомогти роздрібним торговцям вирішити, які продуктів, які потрібно виробити, і скільки продати через кожен канал -Планування товарів: допомагає роздрібним торговцям підтримувати оптимальний рівень запасів, щоб уникнути їх дефіциту та покращити грошовий потік за допомогою інтелектуального прогнозування попиту та автоматизованого керування поповненням -Розподіл: ви повністю контролюєте запаси за допомогою Інтелектуальна інформація для автоматичної оцінки потреб у поповненні запасів тощо. Toolio — це глобальна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку та офісами в Стамбулі, створена командою колишніх підприємців Walmart, які працюють вдруге, і підтримується провідними венчурними капіталістами та керівниками швейної промисловості.
Potions
get-potions.com
Potions — єдиний гравець на ринку, здатний персоналізувати подорожі онлайн-покупців, не покладаючись на файли cookie. Його унікальна технологія є перспективним рішенням у світлі майбутнього припинення сторонніх файлів cookie, що дозволяє веб-сайтам збільшити свої доходи на 12% до 25% завдяки збільшенню коефіцієнтів конверсії та середньої вартості замовлення. За останні три роки понад 60 продавців електронної комерції, включно з такими лідерами галузі, як Wonderbox, Jacadi, Le Slip Français і Alltricks, вибрали Potions своїм кращим рішенням.
Findify
findify.io
Findify – це платформа персоналізації пошуку та виявлення, що базується на даних і машинному навчанні. Створено для сайтів електронної комерції, щоб прискорити зростання.
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity є одним із провідних постачальників інтелектуальної персоналізації електронної комерції та надає ідеальне рішення для компаній, як B2C, так і B2B, щоб збільшити дохід онлайн, середню вартість замовлення, коефіцієнт онлайн-конверсії, а також створити базу даних лояльних клієнтів. PureClarity дозволяє надавати вашим клієнтам дуже персоналізований і релевантний досвід онлайн-покупок за допомогою широкого спектру інтелектуальних функцій персоналізації електронної комерції, перетворюючи ваших онлайн-відвідувачів на лояльних клієнтів. Програмне забезпечення сумісне з усіма платформами електронної комерції та пропонує плагіни/розширення для Magento 1x і 2x, Shopify, BigCommerce, X-Cart, WooCommerce і Kooomo. PureClarity ефективно працює з будь-яким обсягом даних і приступає до роботи з першого дня. Зазвичай підприємства швидко починають бачити позитивні результати. Функції PureClarity включають: Персоналізований вміст – дозволяє створювати актуальні та захоплюючі діалоги 1-2-1. Відображайте цільовий вміст і рекламні банери, релевантні кожному відвідувачу в Інтернеті. Перетворіть їх на постійних і лояльних клієнтів, показуючи акції, пропозиції та зображення, які їх цікавлять. Інтелектуальні рекомендації, які знають, чого хочуть ваші клієнти, ще до того, як вони це зроблять. Показуючи клієнтам потрібний продукт у потрібний час на шляху клієнта, ви можете збільшити конверсію в Інтернеті та дохід. Дозвольте штучному інтелекту PureClarity продавати додаткові та перехресні продажі продуктів у режимі реального часу протягом усього шляху клієнта, щоб максимізувати ваші онлайн-продажі. Персоналізація в пошуковій системі – переведення ваших клієнтів із пошуку прямо до каси. Ви можете полегшити клієнтам пошук саме того, що вони шукають, відображаючи персоналізовані рекомендації продуктів і вміст у режимі реального часу під час пошуку на вашому веб-сайті та на сторінках результатів пошуку. Персоналізація в електронній пошті, яка повертає ваших клієнтів у вашу воронку продажів. Залучайте клієнтів назад на свій веб-сайт, додаючи продукти, адаптовані до їх досвіду на сайті. Переконайте своїх клієнтів купувати, купувати знову або знову відвідати покинутий кошик. Чому б не створити стимул, щоб справді зацікавити їх. PopUps, які привертають увагу клієнтів! Створюйте персоналізовані спливаючі вікна та знімайте спливаючі вікна електронною поштою, щоб стимулювати залучення та підвищувати коефіцієнт онлайн-конверсії. Статистика й аналітика, які розуміють цінність і потенційну купівельну спроможність кожного з ваших клієнтів. Ви можете отримати повне уявлення про поведінку своїх відвідувачів, сегменти клієнтів і ефективність кампанії та дізнатися, як максимізувати потенціал своїх веб-сайтів для подальшого збільшення прибутку.
Adobe Commerce
business.adobe.com
Досвід змінює все. Зростайте з Adobe Commerce. Adobe Commerce — це гнучка комерційна платформа з можливістю масштабування, яка дає змогу створювати унікально персоналізований досвід B2B і B2C, незалежно від того, скільки у вас брендів. Раніше Magneto.
Productsup
productsup.com
Productsup — це провідна платформа продукт-споживач (P2C), яка дозволяє виробникам, брендам, постачальникам послуг і торговим майданчикам перетворювати комерційну анархію на комерційний успіх. Платформа Productsup P2C пропонує низку рішень, як-от керування стрічками, досвід роботи на ринку та соціальна комерція, синдикація вмісту продукту, а також адаптація продавців і постачальників. Він обробляє понад два трильйони продуктів на місяць для понад 900 брендів, включаючи IKEA, Sephora, Beiersdorf, Redbubble і ALDI, обробляючи щомісячні запити на дані більше, ніж служба споживчого пошуку Google.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерує дані про продукти електронної комерції, які дають змогу брендам, роздрібним торговцям і торговим майданчикам надавати винятковий досвід пошуку продуктів. Завдяки багатим і детальним атрибутам Pixyle компанії вдосконалюють свої пошукові системи та системи рекомендацій, допомагаючи покупцям знаходити саме те, що вони шукають. Компанії, зокрема ESPRIT, Otrium, Depop і Shoptrue, заохочують конверсії та лояльність завдяки рішенням Pixyle для додавання тегів до продуктів, створення тексту, модерації зображень і рекомендацій на основі штучного інтелекту.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого точкового рішення, об’єднуючи зображення, відео та текстові дані з усього підприємства, декодуючи їх за допомогою свого стеку штучного інтелекту, дозволяючи інтелекту подаватись на підприємство для прийняття рішень на основі даних. Завдяки поєднанню готових до використання API, інструментів без коду та інструментів із низьким кодом Vue.ai дає змогу маркетинговим, продуктовим, бізнес-командам і технологічним командам досягти порядку величини впливу на зростання прибутку, ефективність і зниження витрат . Наразі Vue.ai розгорнуто в кількох галузях, включаючи роздрібну торгівлю, фінанси, страхування, логістику та охорону здоров’я. Vue.ai — бренд Mad Street Den, заснований Ашвіні Асоканом і Анандом Чандрасекараном.
Avataar
avataar.ai
Avataar революціонізує індустрію завдяки можливостям просторового оповідання, переходячи в нову еру візуальних відкриттів, забезпечуючи генеративні візуальні враження на основі ШІ. Її перша в світі платформа Computer Vision на основі штучного інтелекту використовує підхід глибокого навчання, щоб створити інтерактивний досвід для різних підприємств, брендів і користувачів. Маючи понад 10 патентів і очолюючи 3D-комерцію в Khronos, Avataar є лідером у розвитку нейронних інновацій і робить внесок у встановлення стандартів сумісності в галузі. Стратегічне партнерство компанії з основними зацікавленими сторонами, такими як Khronos, Nvidia, Meta, Google, AWS, а також з інвесторами-блакитними фішками (Sequoia Capital і Tiger Global), підкреслює її прагнення здійснити революційні зміни в глобальному масштабі, переосмислити досвід роботи з продуктами та візуальне відкриття, як ніколи раніше.
Loop54
loop54.com
Пошук і персоналізація сайтів електронної комерції Loop54s підтримується власним штучним інтелектом. Loop54 AI персоналізує пошук на сайті та навігацію за категоріями, щоб кожен відвідувач отримував відповідні результати. У той час як для більшості інструментів персоналізації потрібні місяці збору даних, Loop54 використовує невеликі набори даних для виконання роботи тисяч правил. Дозволяє швидко автоматично персоналізувати роботу користувача. Пошук на сайті Перетворіть своє вікно пошуку на корисного торгового партнера – без надмірного зависання. - Прогнозна персоналізація - Автозаповнення - Вивчення нових слів - Перевірка орфографії - Автоматизоване ранжування та сортування - Пошук вмісту - Динамічне огранювання - Пов'язані результати Наш пошук збільшує AOV і коефіцієнт конверсії в середньому на 30%. Деякі клієнти, з якими ми працюємо, це Not On The High Street, Webhallen, Office Depot та інші.
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — це платформа персоналізованого пошуку та рекомендацій на основі штучного інтелекту, яка забезпечує успіх бізнесу будь-якого розміру в усіх галузях. Наша мета полягає в тому, щоб бренди мали інноваційні інструменти для точного, релевантного пошуку, що дозволяє користувачам знаходити релевантні результати для своїх потреб у контексті, незалежно від пристрою, платформи чи мови. Пройшовши понад 800 реалізацій, Hawksearch використовується для забезпечення цікавого та персоналізованого пошуку за допомогою наших інноваційних функцій, які дозволяють маркетологам, мерчендайзерам і розробникам досягати своїх цілей. Розширене машинне навчання та автоматизація Hawksearch обробляють увесь реактивний і повсякденний моніторинг, дозволяючи вашій команді зосередитися на загальній картині. Наш аналізатор конверсій створений для розуміння ключових слів ваших клієнтів і перетворення їх у фрази, що містяться у ваших даних. Завдяки вбудованим сімействам показників і бібліотекам вам більше не потрібно мати сотні синонімів для обробки одиниць вимірювання та інших показників.
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — це рішення для пошуку та виявлення продуктів, яке підходить для будь-якої платформи електронної комерції. Магія Luigi's Box починається з детальних аналітичних панелей, які дають вам всю необхідну інформацію про ефективність елементів пошуку та навігації на вашому сайті. Дізнайтеся більше про продуктивність вашої платформи та забезпечте найкращі результати завдяки пошуку, рекомендуванню та списку продуктів на основі штучного інтелекту. Надайте своїм відвідувачам найефективніші інструменти, щоб якомога ефективніше відкривати ваші продукти. Luigi's Box — це програмне забезпечення, яке сподобається вам і вашим клієнтам.
Algolia
algolia.com
Algolia — це єдина в світі наскрізна платформа для пошуку та виявлення штучного інтелекту. Наші інженери винайшли революційний спосіб використання штучного інтелекту для експоненціально кращого пошуку та відкриття. Наша запатентована технологія NeuralSearch поєднує векторну обробку природної мови та підбір ключових слів в одному API. Algolia обробляє 1,75 трильйона пошукових запитів на рік або понад 30 мільярдів на тиждень, що дозволяє більш ніж 17 000 клієнтів у 150+ країнах створювати неймовірно швидкий і релевантний пошук і пошук для своїх користувачів у програмі та/або відвідувачів онлайн (за допомогою будь-якого веб-сайту, мобільний або голосовий пристрій) – миттєво показуючи потрібний вміст у масштабі. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.algolia.com.
commonsku
commonsku.com
commonsku — це програмне забезпечення, спеціально розроблене для індустрії рекламної продукції. Це CRM, керування замовленнями та платформа електронної комерції, об’єднані в один складний центр. Завдяки програмному забезпеченню, яке інтуїтивно з’єднує дистриб’юторів і постачальників, commonsku – це як ковток свіжого повітря для вашої команди.
Relewise
relewise.com
Давайте розкриємо ваш потенціал персоналізації У Relewise ми надаємо нашим клієнтам конкурентну перевагу справжньої персоналізації, щоб вони могли надавати унікальний досвід користувача. Ми хочемо, щоб ваш бізнес досяг потенціалу персоналізації, і ми хочемо допомогти вам у цьому. Індивідуальні результати зі швидкістю викривлення. Ми пропонуємо платформу персоналізації з чудовою здатністю надавати персоналізовані результати пошуку та рекомендацій. Базуючись на поведінці користувачів у реальному часі, наша платформа адаптується до унікальних інтересів і дій користувача та забезпечує відмінні результати з деформованою швидкістю. Результатом є фантастична взаємодія з користувачами, а підприємства електронної комерції отримують вигоду від надзвичайної адаптивності платформи, гнучкої інтеграції, надшвидкого двигуна та автоматизованого навчання. Шукайте в продуктах, варіантах, категоріях і вмісті, надавайте персоналізовані рекомендації щодо продуктів, персоналізуйте порядок сортування під час перегляду категорій і активації, напр. для автоматизації маркетингу. Relewise підтримує мільйони продуктів і варіантів, де всі дані зберігаються, і де дані аналізуються та використовуються в режимі реального часу без затримки. Все працює без збоїв у B2C і B2B. Крім того, Relewise повністю охоплює B2B з цільовими функціями, такими як підтримка персоналізації асортименту, що відповідає потребам клієнта, сегментація клієнтів і багатокористувацькі облікові записи клієнтів (і кошики). Жодної гарячки, багато прямої розмови та ніколи не нудно Ми віримо, що чудові стосунки — це все, і що чудовий діалог — це те, з чого вони починаються. Ось чому наша продукція змінюється відповідно до потреб наших клієнтів і чому ми дуже серйозно налаштовані на надання найвищої якості продуктів HOW і послуг, що перевищують ці межі. Довіра є нашою найсильнішою валютою, і ми обіцяємо надавати вам усі чесні розмови без гарячої реклами. Ми також обіцяємо, що все буде цікаво – нами рухає нескінченне бажання досліджувати та розробляти щось краще, ніж те, що є.
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance є світовим лідером у сфері персоналізації досвіду, стимулюючи цифрове зростання та лояльність до бренду понад 200 найбільших світових брендів і роздрібних торговців B2C і B2B. Компанія використовує передові технології штучного інтелекту, щоб подолати розрив між маркетингом і комерцією, щоб допомогти лідерам цифрового маркетингу створювати незабутні враження, які спілкуються з окремими людьми – у масштабі, у режимі реального часу та протягом життєвого циклу клієнта.
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter допомагає компаніям отримати вигоду від рекомендацій на основі машинного навчання в режимі реального часу в їхніх цифрових ресурсах (веб, мобільні пристрої, електронна пошта, push тощо). Нашу технологію можна порівняти з тим, що створили провідні веб-сайти (Youtube, Amazon тощо) для своїх розділів, таких як «Рекомендовано для вас» або «Вам може сподобатися».
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE — це платформа SaaS, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам знаходити цифрові рішення для збільшення конверсій, маржі та досвіду користувачів, зосереджуючись на наявному трафіку веб-сайту. Завдяки ШІ та нашому автоматизованому аналізу шляху клієнта наші клієнти персоналізують вміст своїх сайтів. Ми використовуємо їхній поточний трафік, щоб оптимізувати їхні доходи без потреби в ІТ. Ви бажаєте легких у реалізації рішень. Ось чому BEYABLE — це набір незалежних модулів, які покладаються на єдиний спрощений тег (асинхронний). Платіть за те, що вам потрібно, коли вам це потрібно. Веб-сайти, які використовують повний пакет BEYABLE, зазвичай отримують до 35% збільшення доходу та 10-кратне збільшення середньої рентабельності інвестицій.
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services є провідним постачальником платформ персоналізації та даних клієнтів. Наші рішення дозволяють брендам розпізнавати поведінку користувачів у різних каналах, пропонувати персоналізовані рекомендації та активувати дані в усіх каналах нашої платформи даних клієнтів. Сотні амбітних брендів уже використовують Raptor для вищих коефіцієнтів конверсії, ефективніших робочих процесів і покращення взаємодії з користувачем. Для отримання додаткової інформації відвідайте https://www.raptorservices.com/
Nosto
nosto.com
Відчуйте інтелектуальну комерцію Nosto — це інтелектуальна платформа Commerce Experience Platform (CXP), яка надає брендам і роздрібним торговцям інтуїтивно зрозумілі інструменти для збільшення онлайн-доходу за допомогою наскрізного керування комерцією. За допомогою experience.AI Nosto допомагає брендам збагачувати та активувати дані про клієнтів, продукти та вміст у режимі реального часу за допомогою персоналізації, пошуку продуктів і створеного користувачами контенту, щоб забезпечити високоефективну комерцію в масштабі.
Klevu
klevu.com
Klevu AI Electronic Commerce Search & Discovery сумісна без голови та включає пошук на сайті на основі штучного інтелекту, інтелектуальний мерчандайзинг за категоріями, інтелектуальні рекомендації та механізм персоналізації, які працюють на основі намірів покупця в реальному часі. Klevu допоміг продавцям: збільшити конверсію з пошуку в 6 разів, збільшити AOV на 6% через пошук і збільшити конверсію електронної комерції на всьому сайті на 15%. Платформа пошуку та виявлення Klevu AI Search & Discovery Platform включає: пошук на сайті електронної комерції Klevu AI Багате автозаповнення та релевантні результати пошуку Пошук під час введення Обробка природної мови (NLP) Панель пошуку на сайті для самонавчання на основі штучного інтелекту Підтримує довгий хвіст і голосовий пошук Толерантність до помилок , стоп-слова та флексії Автоматизоване збагачення каталогу продуктів Тенденції пошуку та персоналізація в реальному часі Візуальне мерчандайзування результатів пошуку Пошук Просування продукту на основі ключових слів ----------------------- --------- Klevu AI Електронна комерція Мерчандайзинг Баланс ШІ та стратегічний контроль Автоматичний і візуальний мерчандайзинг сторінок колекції Динамічні фільтри та зручні для SEO макети сторінок колекції Плануйте заздалегідь кампанії та додавайте банери мерчандайзингу Перетягуйте візуальний мерчандайзинг Закріплюйте геройські продукти щоб завжди залишатися на вершині колекцій. Плануйте кампанії з обмеженим часом для візуальних банерів і покращення продукту. Економте час за допомогою простих правил копіювання для всіх категорій або вибраних категорій ------------------ -------------- Персоналізовані рекомендації щодо продуктів Гіперрелевантні рекомендації продуктів штучного інтелекту на основі пошуку Самонавчання з кожним клацанням миші, пошуковим запитом і покупкою Виберіть різноманітні типи рекомендацій, включаючи трендові, нові, високоякісні оцінені та пов’язані з минулими покупками Рекомендації щодо найпопулярніших продуктів (на основі кліків, переглядів і пошуку) Заохочуйте додатковий і перехресний продаж на головній сторінці, сторінці колекції, інформації про продукт і кошику. Механізм персоналізації Відображення найрелевантніших продуктів у найкращий час Проста готова активація та можливість повного налаштування за допомогою Klevu API Персоналізація всіх сторінок веб-сайту, включаючи домашню сторінку, сторінки зі списком, сторінки з інформацією про продукт і сторінки оформлення замовлення Персоналізуйте за допомогою невеликої історії взаємодії, використовуючи знання від інших. -------------------------------- Чому варто вибрати Klevu? Просте у використанні та швидке оцінювання Програмне забезпечення Klevu — це першочергово API і сумісна безголова обробка природної мови, яка використовується в пошуку. Штучний інтелект і машинне навчання для всього продукту. Цілодобова підтримка. Пошук не залежить від мови та спеціально створений для міжнародного магазину ----- --------------------------- Klevu допомагає людям знайти продукти, які вони хочуть купити. Завдяки технології виявлення на основі штучного інтелекту та НЛП Klevu дозволяє торговцям надавати гіперрелевантні, персоналізовані враження, засновані на намірах покупців у реальному часі. Технологія виявлення Klevu збалансовує автоматизацію штучного інтелекту та стратегічний контроль, її швидко та легко встановити та сумісна з усіма платформами електронної комерції. Klevu підтримує тисячі компаній електронної комерції по всьому світу та має офіси у Великобританії, США, Швеції, Фінляндії, Австралії та Індії.
Syte
syte.ai
Syte — це платформа пошуку продуктів, спеціально розроблена для додатків електронної комерції. Він використовує візуальний штучний інтелект для покращення різноманітних дій електронної комерції, включаючи візуальний пошук, персоналізацію та автоматичне тегування продуктів. Сайт має на меті зв’язати покупців із продуктами, забезпечуючи візуальний пошук, який підвищує ефективність, підтримує стійкість і усуває тупикові ситуації. Він відображає візуально схожі та додаткові рекомендації щодо продуктів, щоб надихнути та звернути покупців різних типів. Він також оснащений автоматичною системою позначення продукту, яка економить час, оптимізує процеси мерчандайзингу та підвищує точність даних про продукт. Ці рішення можна адаптувати до різних реалій ринку та масштабувати для задоволення конкретних потреб різних галузей промисловості, таких як мода, домашній декор та ювелірні вироби. Він обслуговує підприємства різних розмірів, від підприємств, що розвиваються, до великих підприємств.
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io — це комплексна платформа персоналізації електронної комерції, яка покращує ефективність і прибутковість вашого веб-магазину, заощаджуючи ваш час і стимулюючи розвиток вашого бізнесу. Використовуючи провідний у галузі штучний інтелект для посилення гіперрелевантності протягом усього шляху клієнта, ми автоматизуємо вищі коефіцієнти конверсії, розміри кошика та вартість замовлень. У Clerk ми прагнемо надати нашим клієнтам усі необхідні інструменти, щоб отримати максимальну віддачу від нашої платформи персоналізації електронної комерції. Ми допомагаємо нашим клієнтам збільшити їхні продажі за допомогою динамічних рекомендацій щодо продукту, персоналізованих електронних листів, ефективного пошуку на сайті та сегментації аудиторії: усе це за допомогою нашого рішення без файлів cookie. Ми тут, щоб надати нашим клієнтам у всьому світі можливість персоналізувати покупки для своїх користувачів. Багато деталей про наші товари та послуги доступні на нашому веб-сайті, включаючи регулярні оновлення продуктів. Ми усвідомлюємо, наскільки важливо інформувати вас про останні зміни та функції продукту, щоб ви завжди могли бути в курсі. Щоб краще зрозуміти доступні рішення та те, яку користь вони можуть принести вашій організації, ми також надаємо приклади користувачів для різних продуктів. Наші тематичні дослідження показують, як інші компанії збільшили свої продажі за допомогою технології штучного інтелекту Clerk. Окрім наших ресурсів, ми надаємо спеціальну допомогу через наш веб-сайт, надаючи вам швидкий доступ до нашої групи професійних технічних експертів. Наша команда прагне надати вам найкращі поради та допомогу, щоб ви могли максимально використати нашу платформу. Ми впевнені, що наші рішення для персоналізації на основі штучного інтелекту можуть допомогти вам у досягненні ваших професійних цілей, тому дозвольте нам допомогти вам розвивати ваш бізнес і досягати бізнес-цілей.
Searchspring
searchspring.net
Searchspring — одне з оригінальних і найбільш надійних рішень електронної комерції. Протягом останніх 16 років Searchspring розробив цілий набір продуктів для електронної комерції, щоб допомогти онлайн-магазинам забезпечити найвищий досвід покупців за допомогою пошуку, мерчандайзингу, персоналізації та звітності. Команда експертів з електронної комерції Searchspring забезпечує повну інтеграцію з персоналізованою адаптацією та постійною підтримкою від нагородженої команди Customer Success. Як платформа №1 для пошуку, мерчандайзингу та персоналізації, створена виключно для електронної комерції, Searchspring отримує потрібний продукт потрібній людині в потрібний час. Такі клієнти, як Chubbies, Pura Vida, Moen, Fabletics, Peet’s Coffee, SKIMS, West Elm, Specialized, Wildfang і Ripcurl, довіряють Searchspring, щоб допомогти збільшити розмір кошика, конверсії та постійних клієнтів.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнтів, автоматизацію маркетингу, аналітику та розробку програм. У 2020 році журнал Fortune поставив Salesforce на шосте місце у своєму «Списку 100 найкращих компаній для роботи» на основі опитування задоволеності співробітників.
Coveo
coveo.com
Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного навчання для уніфікації різнорідного вмісту та даних, щоб автоматизувати доставку актуальної персоналізованої інформації. Coveo надає рішення для електронної комерції, обслуговування клієнтів і кваліфікації робочої сили. Компанію визнано лідером у магічному квадранті Gartner для Insight Engines, лідером у Forrester Wave™: Cognitive Search і сильним виконавцем у The Forrester Wave™: Journey Orchestration Platforms.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це платформа роздрібного маркетингу, яка допомагає маркетологам за лічені хвилини перетворити дані на кампанії, що приносять дохід. Завдяки даним, вбудованим безпосередньо в робочі процеси кампанії, а також прогнозним моделям «вкажи та клацни», маркетологи роздрібної торгівлі можуть залишити ручні процеси в задньому плані та запустити будь-яке спілкування та автоматизувати хто, що, коли, де з кожної електронної пошти, мобільного пристрою, сайту та платних медіа повідомлення для кожного окремого покупця. Понад 400 брендів довіряють Bluecore швидкому збільшенню утримання клієнтів і прогнозованому доходу, включаючи Express, Bass Pro Shops, Lenovo, Steve Madden, Alo Yoga та Lulu & Georgia.
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дає змогу брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магічними. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук і продаж на основі штучного інтелекту; Контент, що пропонує безголову CMS; і Engagement, пропонуючи провідні CDP і рішення для автоматизації маркетингу. Разом ці рішення поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнтів і продукти зі швидкістю та масштабом оптимізації штучного інтелекту, забезпечуючи прибуткову цифрову комерцію, яка приносить конверсії на будь-якому каналі та в кожній подорожі. Bloomreach обслуговує понад 850 світових брендів, включаючи Albertsons, Bosch, Puma, FC Bayern München і Marks & Spencer. Для отримання додаткової інформації відвідайте Bloomreach.com. (Exponea була придбана компанією Bloomreach у 2021 році.)