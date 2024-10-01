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Програмне забезпечення електронного мерчендайзингу - Найпопулярніші застосунки - Острів Різдва
Електронний мерчандайзинг, також відомий як електронна комерція або цифровий мерчандайзинг, передбачає вибір оптимальних продуктів або послуг і їх стратегічне представлення з відповідним вмістом для збільшення продажів. Подібно до того, як фізичні магазини стратегічно розміщують товари, програмне забезпечення для електронного мерчандайзингу розроблено для ефективної демонстрації продуктів на веб-сайтах, щоб спонукати потенційних покупців і стимулювати повторні покупки. Ефективний електронний мерчандайзинг покращує залучення клієнтів, зменшує залишення сайту та сприяє якісним переходам. Черпаючи натхнення з традиційного маркетингу продуктів і мерчандайзингу, електронний мерчандайзинг використовує аналітику з різних точок взаємодії, щоб запропонувати персоналізований досвід, зрештою стимулюючи залучення, продажі та задоволеність клієнтів. Як правило, програмне забезпечення для електронного мерчандайзингу легко інтегрується з платформами електронної комерції, керування веб-вмістом, управління запасами, точками продажу (POS) і системами управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM).
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Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, вкл. — це американська компанія, яка розробляє хмарне програмне забезпечення зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія. Він надає (CRM) послуги з управління взаємовідносинами з клієнтами, а також продає додатковий набір корпоративних програм, орієнтованих на обслуговування клієнт...
Algolia
algolia.com
Algolia — це єдина в світі наскрізна платформа для пошуку та виявлення штучного інтелекту. Наші інженери винайшли революційний спосіб використання штучного інтелекту для експоненціально кращого пошуку та відкриття. Наша запатентована технологія NeuralSearch поєднує векторну обробку природної мови та...
Coveo
coveo.com
Coveo – це корпоративне програмне забезпечення як послуга (SaaS), розташоване в Квебеку, яке пропонує хмарну платформу для інтелектуального цифрового досвіду та спеціальне програмне забезпечення, створене на цій платформі. Coveo Relevance Cloud™ використовує технології пошуку, аналітики та машинного...
Bluecore
bluecore.com
Bluecore — це платформа роздрібного маркетингу, яка допомагає маркетологам за лічені хвилини перетворити дані на кампанії, що приносять дохід. Завдяки даним, вбудованим безпосередньо в робочі процеси кампанії, а також прогнозним моделям «вкажи та клацни», маркетологи роздрібної торгівлі можуть залиш...
Syte
syte.ai
Syte — це платформа пошуку продуктів, спеціально розроблена для додатків електронної комерції. Він використовує візуальний штучний інтелект для покращення різноманітних дій електронної комерції, включаючи візуальний пошук, персоналізацію та автоматичне тегування продуктів. Сайт має на меті зв’язати...
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai — одна з перших у світі платформ штучного інтелекту загального призначення, яка дає змогу великим підприємствам у всьому світі створювати широкий спектр програм із підтримкою штучного інтелекту для різних робочих процесів і функцій. Vue.ai забезпечує цінність, на відміну від будь-якого іншого...
Bloomreach
bloomreach.com
Bloomreach — це найкраща у світі хмара Commerce Experience Cloud, яка дозволяє брендам надавати клієнтам настільки персоналізовані шляхи, що вони здаються магією. Він пропонує набір продуктів, які сприяють справжній персоналізації та зростанню цифрової комерції, зокрема: Discovery, що пропонує пошук...
Searchspring
searchspring.net
Searchspring — одне з оригінальних і найбільш надійних рішень електронної комерції. Протягом останніх 16 років Searchspring розробив цілий набір продуктів для електронної комерції, щоб допомогти онлайн-магазинам забезпечити найвищий досвід покупців за допомогою пошуку, мерчандайзингу, персоналізації...
Findify
findify.io
Findify – це платформа персоналізації пошуку та виявлення, що базується на даних і машинному навчанні. Створено для сайтів електронної комерції, щоб прискорити зростання.
edrone
edrone.me
edrone, автономна хмара електронної комерції, є першою eCRM, розробленою для електронної комерції. edrone пропонує передові рішення автоматизації маркетингу на основі своїх алгоритмів, які легко встановити (Plug'n'Play). Мета edrone — допомогти зрозуміти поведінку клієнтів (Customer Intelligence) і ...
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity є одним із провідних постачальників інтелектуальної персоналізації електронної комерції та надає ідеальне рішення для компаній, як B2C, так і B2B, щоб збільшити дохід онлайн, середню вартість замовлення, коефіцієнт онлайн-конверсії, а також створити базу даних лояльних клієнтів. PureClar...
commonsku
commonsku.com
commonsku — це програмне забезпечення, спеціально розроблене для індустрії рекламної продукції. Це CRM, керування замовленнями та платформа електронної комерції, об’єднані в один складний центр. Завдяки програмному забезпеченню, яке інтуїтивно з’єднує дистриб’юторів і постачальників, commonsku – це ...
Klevu
klevu.com
Klevu AI Electronic Commerce Search & Discovery сумісна без голови та включає пошук на сайті на основі штучного інтелекту, інтелектуальний мерчандайзинг за категоріями, інтелектуальні рекомендації та механізм персоналізації, які працюють на основі намірів покупця в реальному часі. Klevu допоміг прод...
Productsup
productsup.com
Productsup — це провідна платформа продукт-споживач (P2C), яка дозволяє виробникам, брендам, постачальникам послуг і торговим майданчикам перетворювати комерційну анархію на комерційний успіх. Платформа Productsup P2C пропонує низку рішень, як-от керування стрічками, досвід роботи на ринку та соціал...
Avataar
avataar.ai
Avataar революціонізує індустрію завдяки можливостям просторового оповідання, переходячи в нову еру візуальних відкриттів, забезпечуючи генеративні візуальні враження на основі ШІ. Її перша в світі платформа Computer Vision на основі штучного інтелекту використовує підхід глибокого навчання, щоб ств...
Relewise
relewise.com
Давайте розкриємо ваш потенціал персоналізації У Relewise ми надаємо нашим клієнтам конкурентну перевагу справжньої персоналізації, щоб вони могли надавати унікальний досвід користувача. Ми хочемо, щоб ваш бізнес досяг потенціалу персоналізації, і ми хочемо допомогти вам у цьому. Індивідуальні резул...
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter допомагає компаніям отримати вигоду від рекомендацій на основі машинного навчання в режимі реального часу в їхніх цифрових ресурсах (веб, мобільні пристрої, електронна пошта, push тощо). Нашу технологію можна порівняти з тим, що створили провідні веб-сайти (Youtube, Amazon тощо) для свої...
Clerk.io
clerk.io
Clerk.io — це комплексна платформа персоналізації електронної комерції, яка покращує ефективність і прибутковість вашого веб-магазину, заощаджуючи ваш час і стимулюючи розвиток вашого бізнесу. Використовуючи провідний у галузі штучний інтелект для посилення гіперрелевантності протягом усього шляху к...
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire надає роздрібним торговцям інтелектуальні рішення для оптимізації шляху клієнта на основі даних, які направляють онлайн-покупців через воронку купівлі та утримують їх у екосистемі. Використовуючи аналітику клієнтів, Salesfire дає можливість компаніям підвищити взаємодію на сайті, персоналі...
MakerSights
makersights.com
MakerSights — це єдиний робочий простір для керування асортиментом, який дає змогу роздрібним брендам використовувати орієнтований на споживачів підхід до стратегії продукту та дозволяє їм створювати більше продуктів, які подобаються людям, і менше того, що їм не подобається. Робочий простір MakerSi...
Prefixbox
prefixbox.com
Рішення Prefixbox AI Search, AI Navigation, AI Recommend і Insights & Experimentation покращують процес покупок для збільшення коефіцієнта конверсії та доходу. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 використовує новітню технологію пошуку, щоб зрозуміти значення. Поєднуючи векторні, великі мовні моделі (LLM) і ...
Toolio
toolio.com
Toolio — це хмарна платформа мерчандайзингу, яка автоматизує важливі робочі процеси, надає статистику в реальному часі та забезпечує віддалену співпрацю. Ми надаємо роздрібним торговцям можливість економити час і швидше приймати рішення щодо мерчандайзингу на основі даних, що веде до оптимізації зап...
Potions
get-potions.com
Potions — єдиний гравець на ринку, здатний персоналізувати подорожі онлайн-покупців, не покладаючись на файли cookie. Його унікальна технологія є перспективним рішенням у світлі майбутнього припинення сторонніх файлів cookie, що дозволяє веб-сайтам збільшити свої доходи на 12% до 25% завдяки збільше...
Adobe Commerce
business.adobe.com
Досвід змінює все. Зростайте з Adobe Commerce. Adobe Commerce — це гнучка комерційна платформа з можливістю масштабування, яка дає змогу створювати унікально персоналізований досвід B2B і B2C, незалежно від того, скільки у вас брендів. Раніше Magneto.
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI генерує дані про продукти електронної комерції, які дають змогу брендам, роздрібним торговцям і торговим майданчикам надавати винятковий досвід пошуку продуктів. Завдяки багатим і детальним атрибутам Pixyle компанії вдосконалюють свої пошукові системи та системи рекомендацій, допомагаючи п...
Loop54
loop54.com
Пошук і персоналізація сайтів електронної комерції Loop54s підтримується власним штучним інтелектом. Loop54 AI персоналізує пошук на сайті та навігацію за категоріями, щоб кожен відвідувач отримував відповідні результати. У той час як для більшості інструментів персоналізації потрібні місяці збору д...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch — це платформа персоналізованого пошуку та рекомендацій на основі штучного інтелекту, яка забезпечує успіх бізнесу будь-якого розміру в усіх галузях. Наша мета полягає в тому, щоб бренди мали інноваційні інструменти для точного, релевантного пошуку, що дозволяє користувачам знаходити реле...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box — це рішення для пошуку та виявлення продуктів, яке підходить для будь-якої платформи електронної комерції. Магія Luigi's Box починається з детальних аналітичних панелей, які дають вам всю необхідну інформацію про ефективність елементів пошуку та навігації на вашому сайті. Дізнайтеся біл...
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance є світовим лідером у сфері персоналізації досвіду, стимулюючи цифрове зростання та лояльність до бренду понад 200 найбільших світових брендів і роздрібних торговців B2C і B2B. Компанія використовує передові технології штучного інтелекту, щоб подолати розрив між маркетингом і комерцією,...
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE — це платформа SaaS, яка допомагає роздрібним торговцям і брендам знаходити цифрові рішення для збільшення конверсій, маржі та досвіду користувачів, зосереджуючись на наявному трафіку веб-сайту. Завдяки ШІ та нашому автоматизованому аналізу шляху клієнта наші клієнти персоналізують вміст сво...
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services є провідним постачальником платформ персоналізації та даних клієнтів. Наші рішення дозволяють брендам розпізнавати поведінку користувачів у різних каналах, пропонувати персоналізовані рекомендації та активувати дані в усіх каналах нашої платформи даних клієнтів. Сотні амбітних бренді...
Nosto
nosto.com
Відчуйте інтелектуальну комерцію Nosto — це інтелектуальна платформа Commerce Experience Platform (CXP), яка надає брендам і роздрібним торговцям інтуїтивно зрозумілі інструменти для збільшення онлайн-доходу за допомогою наскрізного керування комерцією. За допомогою experience.AI Nosto допомагає б...