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Інструменти електронної комерції
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Інструменти електронної комерції - Найпопулярніші застосунки

Інструменти електронної комерції необхідні для підвищення функціональності веб-сайтів електронної комерції. Ці інструменти пропонують низку функцій, включаючи інтеграцію з системами ERP, автоматизацію бухгалтерських завдань, збір даних про клієнтів і відновлення покинутих візків для покупок. Незалежно від того, чи компанія вже має створену платформу електронної комерції, чи хоче зосередитися на конкретних аспектах, як-от обслуговування клієнтів, інструменти електронної комерції стануть у пригоді для оптимізації процесів і підвищення продуктивності. Вони відіграють вирішальну роль у вдосконаленні маркетингової тактики, покращенні коефіцієнтів конверсії клієнтів, масштабуванні для задоволення зростаючого попиту та зростання компанії, а також у підтримці постійних клієнтів. Використовуючи інструменти електронної комерції, компанії можуть покращити операційну діяльність, комунікацію та стратегії конверсії на своїх існуючих платформах електронної комерції.

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AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip - це додаток для відстеження відвантажень, що надає автоматизовані послуги для понад 600 перевізників, спрощуючи ведення бізнесу в електронній комерції.

Tidio

Tidio

tidio.com

Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.

Debutify

Debutify

debutify.com

Debutify - це інструмент для створення і ведення інтернет-магазинів на Shopify, що пропонує оптимізовані додатки для вищих продажів без потреби в кодінгу.

Kalodata

Kalodata

kalodata.com

Kalodata - аналітичний інструмент для TikTok-магазинів, що надає дані про тенденції, впливових осіб, конкуренцію та можливості для покращення продажів.

Elfsight

Elfsight

elfsight.com

Elfsight допомагає власникам веб-сайтів без коду інтегрувати віджети, включаючи AI чат-боти для підтримки клієнтів та покращення залучення.

Shoopy

Shoopy

shoopy.in

Shoopy - це платформа електронної комерції з різноманітними товарами, зручним інтерфейсом та безпечним процесом оформлення замовлень.

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv — платформа для управління запасами, замовленнями та виконанням для бізнесів, які працюють у dropshipping та Amazon FBA, з інтеграцією в реальному часі.

OpenWidget

OpenWidget

openwidget.com

OpenWidget - безкоштовний віджет для сайту, який покращує взаємодію з клієнтами за допомогою контактних карток, FAQ та карток продуктів.

Spoki

Spoki

spoki.it

Спокі - платформа для інтеграції WhatsApp у бізнес-комунікації, що покращує взаємодію з клієнтами через продажі, маркетинг і підтримку.

LegitScript

LegitScript

legitscript.com

LegitScript оцінює ризики продавців, пов’язані з незаконною діяльністю, за допомогою великих даних і експертного аналізу, щоб запобігти штрафам та зберегти репутацію.

GOVX

GOVX

govx.com

Додаток GOVX забезпечує ексклюзивні знижки для військових та державних службовців через систему перевірки, що запобігає шахрайству.

VOC.ai

VOC.ai

voc.ai

VOC.ai - це платформа для обслуговування клієнтів на базі AI, що допомагає підприємствам аналізувати відгуки та покращувати стосунки з клієнтами.

Memberful

Memberful

memberful.com

Memberful – це платформа для монетизації контенту через членство, яка дозволяє творцям публікувати ексклюзивний вміст та управляти аудиторією.

Amz Online Arbitrage

Amz Online Arbitrage

amzonlinearbitrage.com

Amz Online Arbitrage — безкоштовний додаток для продавців Amazon, що допомагає знаходити вигідні продукти для онлайн-арбітражу.

Replyco

Replyco

replyco.com

Replyco - це платформа для обслуговування електронної комерції, що централізує всі повідомлення клієнтів в одному інтерфейсі та автоматизує робочі процеси.

Hosting123

Hosting123

hosting123.net

Hosting123 – це інструмент для управління хостингом, який надає централізовану платформу для моніторингу та керування хостинг-послугами.

Reusely

Reusely

reusely.com

Reusely дозволяє швидко інтегрувати віджет для викупу на вашому сайті, отримувати запити на викуп і синхронізувати ціни з оптовими постачальниками.

Malomo

Malomo

gomalomo.com

Malomo - платформа для відстеження замовлень, що покращує досвід клієнтів після покупки та спрощує процеси повернення.

Syncware

Syncware

syncware.com

Syncware - це додаток для автоматизації синхронізації замовлень, відправлень і запасів для брендів споживчих товарів з кількох каналів.

biznessmaker

biznessmaker

biznessmaker.com

Biznessmaker - універсальне рішення для компаній: продажі, підписка, управління рахунками, бронювання, CRM і облік часу. Все в одному додатку.

Fusionmetrics

Fusionmetrics

fusionmetrics.io

Fusionmetrics – аналітика підписок і конверсій для операторів додатків Shopify, що включає атрибуцію установки та доходу за допомогою Google Analytics.

Content Status

Content Status

contentstatus.com

Content Status автоматизує перевірку статусу та якості контенту продуктів на веб-сторінках, дозволяючи компаніям бачити результати та порівнювати з конкурентами.

Richpanel

Richpanel

richpanel.com

Richpanel - платформа обслуговування клієнтів, що автоматизує запити, інтегрується з популярними інструментами та надає аналітику для покращення підтримки.

Checkout Champ

Checkout Champ

checkoutchamp.com

Checkout Champ – система управління підписками та складання рахунків, що допомагає підвищити конверсії продажів та знизити витрати за рахунок інтеграцій.

Recapture

Recapture

recapture.io

Recapture - це додаток для автоматизації відновлення покинутих кошиків, SMS та email-маркетингу, а також попапів з відмінною аналітикою.

Brandboom

Brandboom

brandboom.com

Brandboom - це цифрова платформа для оптимізації оптових процесів, що дозволяє брендам і роздрібним торговцям керувати продуктами, замовленнями та спілкуватися.

Blutag

Blutag

blu.ai

Blutag - SaaS-рішення для створення голосових додатків у роздрібній торгівлі без програмування, що підвищує взаємодію з клієнтами.

Chosify

Chosify

chosify.com

Chosify допомагає брендам електронної комерції покращити вибір товарів, спрощуючи рішення споживачів через алгоритми та рекомендації.

Aframark

Aframark

aframark.com

Aframark — це хмарна платформа, що збирає та відображає запитання і відповіді про товари на сайтах для зручності покупців та підвищення продажів.

LiveRecover

LiveRecover

liverecover.com

LiveRecover - це SMS платформа для магазинів Shopify, яка відновлює занедбані кошики за допомогою живих текстових повідомлень, покращуючи взаємодію з клієнтами.

Namogoo

Namogoo

namogoo.com

Namogoo - це платформа, що покращує досвід покупців, видаляючи інвазивні оголошення з веб-сайтів і допомагаючи бізнесам контролювати вміст для підвищення конверсії.

Shipup

Shipup

shipup.co

Shipup - це платформа для оптимізації процесу доставки для інтернет-бізнесу, що покращує досвід клієнтів через відстеження та управління відправленнями.

Payplug

Payplug

payplug.com

Payplug - це платформа для обробки платежів, яка підтримує різні методи оплати та забезпечує інтеграцію з існуючими системами для підприємств.

ShipAid

ShipAid

shipaid.com

ShipAid - додаток для управління доставкою, що забезпечує гарантію, відстеження, та підтримку для вирішення проблем із відправленнями.

EasyChannel

EasyChannel

easychannel.com

EasyChannel - платформа для управління багатоканальними продажами, яка об'єднує ваші канали продажу, управління продуктами та обслуговування клієнтів в одному місці.

Noibu

Noibu

noibu.com

Noibu — інструмент моніторингу, який виявляє помилки на сайтах електронної комерції в реальному часі, допомагаючи бізнесам покращити відгуки користувачів та обробку проблем.

TrueOps

TrueOps

trueops.com

TrueOps - це інноваційний додаток для повернення фінансів з Amazon FBA, який говорить про високі комісії та зручні політики для продавців.

LitExtension

LitExtension

litextension.com

LitExtension дозволяє автоматично мігрувати дані з понад 140 платформ електронної комерції, включаючи продукти, замовлення та клієнтів, простими кроками.

8fig

8fig

8fig.co

8fig - фінансовий інструмент для підприємств електронної комерції, який надає доступ до гнучких фінансових рішень та допомагає оптимізувати управління капіталом.

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