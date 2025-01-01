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Інструменти електронної комерції необхідні для підвищення функціональності веб-сайтів електронної комерції. Ці інструменти пропонують низку функцій, включаючи інтеграцію з системами ERP, автоматизацію бухгалтерських завдань, збір даних про клієнтів і відновлення покинутих візків для покупок. Незалежно від того, чи компанія вже має створену платформу електронної комерції, чи хоче зосередитися на конкретних аспектах, як-от обслуговування клієнтів, інструменти електронної комерції стануть у пригоді для оптимізації процесів і підвищення продуктивності. Вони відіграють вирішальну роль у вдосконаленні маркетингової тактики, покращенні коефіцієнтів конверсії клієнтів, масштабуванні для задоволення зростаючого попиту та зростання компанії, а також у підтримці постійних клієнтів. Використовуючи інструменти електронної комерції, компанії можуть покращити операційну діяльність, комунікацію та стратегії конверсії на своїх існуючих платформах електронної комерції.
Запит на новий застосунок
AfterShip
aftership.com
AfterShip - це додаток для відстеження відвантажень, що надає автоматизовані послуги для понад 600 перевізників, спрощуючи ведення бізнесу в електронній комерції.
Tidio
tidio.com
Tidio — платформа для обслуговування клієнтів, що пропонує чат, чат-ботів та підтримку AI для бізнесу різного розміру.
Debutify
debutify.com
Debutify - це інструмент для створення і ведення інтернет-магазинів на Shopify, що пропонує оптимізовані додатки для вищих продажів без потреби в кодінгу.
Kalodata
kalodata.com
Kalodata - аналітичний інструмент для TikTok-магазинів, що надає дані про тенденції, впливових осіб, конкуренцію та можливості для покращення продажів.
Elfsight
elfsight.com
Elfsight допомагає власникам веб-сайтів без коду інтегрувати віджети, включаючи AI чат-боти для підтримки клієнтів та покращення залучення.
Shoopy
shoopy.in
Shoopy - це платформа електронної комерції з різноманітними товарами, зручним інтерфейсом та безпечним процесом оформлення замовлень.
Extensiv
extensiv.com
Extensiv — платформа для управління запасами, замовленнями та виконанням для бізнесів, які працюють у dropshipping та Amazon FBA, з інтеграцією в реальному часі.
OpenWidget
openwidget.com
OpenWidget - безкоштовний віджет для сайту, який покращує взаємодію з клієнтами за допомогою контактних карток, FAQ та карток продуктів.
Spoki
spoki.it
Спокі - платформа для інтеграції WhatsApp у бізнес-комунікації, що покращує взаємодію з клієнтами через продажі, маркетинг і підтримку.
LegitScript
legitscript.com
LegitScript оцінює ризики продавців, пов’язані з незаконною діяльністю, за допомогою великих даних і експертного аналізу, щоб запобігти штрафам та зберегти репутацію.
GOVX
govx.com
Додаток GOVX забезпечує ексклюзивні знижки для військових та державних службовців через систему перевірки, що запобігає шахрайству.
VOC.ai
voc.ai
VOC.ai - це платформа для обслуговування клієнтів на базі AI, що допомагає підприємствам аналізувати відгуки та покращувати стосунки з клієнтами.
Memberful
memberful.com
Memberful – це платформа для монетизації контенту через членство, яка дозволяє творцям публікувати ексклюзивний вміст та управляти аудиторією.
Amz Online Arbitrage
amzonlinearbitrage.com
Amz Online Arbitrage — безкоштовний додаток для продавців Amazon, що допомагає знаходити вигідні продукти для онлайн-арбітражу.
Replyco
replyco.com
Replyco - це платформа для обслуговування електронної комерції, що централізує всі повідомлення клієнтів в одному інтерфейсі та автоматизує робочі процеси.
Hosting123
hosting123.net
Hosting123 – це інструмент для управління хостингом, який надає централізовану платформу для моніторингу та керування хостинг-послугами.
Syncware
syncware.com
Syncware - це додаток для автоматизації синхронізації замовлень, відправлень і запасів для брендів споживчих товарів з кількох каналів.
Reusely
reusely.com
Reusely дозволяє швидко інтегрувати віджет для викупу на вашому сайті, отримувати запити на викуп і синхронізувати ціни з оптовими постачальниками.
Malomo
gomalomo.com
Malomo - платформа для відстеження замовлень, що покращує досвід клієнтів після покупки та спрощує процеси повернення.
biznessmaker
biznessmaker.com
Biznessmaker - універсальне рішення для компаній: продажі, підписка, управління рахунками, бронювання, CRM і облік часу. Все в одному додатку.
Fusionmetrics
fusionmetrics.io
Fusionmetrics – аналітика підписок і конверсій для операторів додатків Shopify, що включає атрибуцію установки та доходу за допомогою Google Analytics.
Content Status
contentstatus.com
Content Status автоматизує перевірку статусу та якості контенту продуктів на веб-сторінках, дозволяючи компаніям бачити результати та порівнювати з конкурентами.
Richpanel
richpanel.com
Richpanel - платформа обслуговування клієнтів, що автоматизує запити, інтегрується з популярними інструментами та надає аналітику для покращення підтримки.
Checkout Champ
checkoutchamp.com
Checkout Champ – система управління підписками та складання рахунків, що допомагає підвищити конверсії продажів та знизити витрати за рахунок інтеграцій.
Recapture
recapture.io
Recapture - це додаток для автоматизації відновлення покинутих кошиків, SMS та email-маркетингу, а також попапів з відмінною аналітикою.
Brandboom
brandboom.com
Brandboom - це цифрова платформа для оптимізації оптових процесів, що дозволяє брендам і роздрібним торговцям керувати продуктами, замовленнями та спілкуватися.
Blutag
blu.ai
Blutag - SaaS-рішення для створення голосових додатків у роздрібній торгівлі без програмування, що підвищує взаємодію з клієнтами.
Chosify
chosify.com
Chosify допомагає брендам електронної комерції покращити вибір товарів, спрощуючи рішення споживачів через алгоритми та рекомендації.
Aframark
aframark.com
Aframark — це хмарна платформа, що збирає та відображає запитання і відповіді про товари на сайтах для зручності покупців та підвищення продажів.
LiveRecover
liverecover.com
LiveRecover - це SMS платформа для магазинів Shopify, яка відновлює занедбані кошики за допомогою живих текстових повідомлень, покращуючи взаємодію з клієнтами.
Namogoo
namogoo.com
Namogoo - це платформа, що покращує досвід покупців, видаляючи інвазивні оголошення з веб-сайтів і допомагаючи бізнесам контролювати вміст для підвищення конверсії.
Shipup
shipup.co
Shipup - це платформа для оптимізації процесу доставки для інтернет-бізнесу, що покращує досвід клієнтів через відстеження та управління відправленнями.
Payplug
payplug.com
Payplug - це платформа для обробки платежів, яка підтримує різні методи оплати та забезпечує інтеграцію з існуючими системами для підприємств.
ShipAid
shipaid.com
ShipAid - додаток для управління доставкою, що забезпечує гарантію, відстеження, та підтримку для вирішення проблем із відправленнями.
EasyChannel
easychannel.com
EasyChannel - платформа для управління багатоканальними продажами, яка об'єднує ваші канали продажу, управління продуктами та обслуговування клієнтів в одному місці.
Noibu
noibu.com
Noibu — інструмент моніторингу, який виявляє помилки на сайтах електронної комерції в реальному часі, допомагаючи бізнесам покращити відгуки користувачів та обробку проблем.
TrueOps
trueops.com
TrueOps - це інноваційний додаток для повернення фінансів з Amazon FBA, який говорить про високі комісії та зручні політики для продавців.
LitExtension
litextension.com
LitExtension дозволяє автоматично мігрувати дані з понад 140 платформ електронної комерції, включаючи продукти, замовлення та клієнтів, простими кроками.
8fig
8fig.co
8fig - фінансовий інструмент для підприємств електронної комерції, який надає доступ до гнучких фінансових рішень та допомагає оптимізувати управління капіталом.
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